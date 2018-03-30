Сеул заявил о готовности к реализации проекта газопровода из РФ через КНДР

В случае улучшения ситуации в области безопасности на Корейском полуострове мы сможем перейти к рассмотрению проекта газопровода с участием двух корейских государств и России.

Глава МИД Республики Корея Кан Ген Хва, выступая на энергетическом форуме в Сеуле, заявила о том, что явное потепление на Корейском полуострове способствует приходу инвестиций для реализации экономических проектов. Одним из таких проектов является строительство газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР с ответвлениями и для северокорейских потребителей. ТАСС приводит заявление Кан Ген Хва:По словам южнокорейской чиновницы, потенциальное участие Пхеньяна в подобных проектах автоматически может привести к дополнительному снижению градуса напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Напомним, что в последнее время участились межкорейские контакты. На 27 апреля Пхеньян и Сеул наметили проведения саммита двух государств. А ранее глава КНДР Ким Чен Ын (после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином) выразил готовность встретиться с главами России, Японии и Южной Кореи.