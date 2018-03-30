13:19 30 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Сеул заявил о готовности к реализации проекта газопровода из РФ через КНДР

Глава МИД Республики Корея Кан Ген Хва, выступая на энергетическом форуме в Сеуле, заявила о том, что явное потепление на Корейском полуострове способствует приходу инвестиций для реализации экономических проектов. Одним из таких проектов является строительство газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР с ответвлениями и для северокорейских потребителей.

Сеул заявил о готовности к реализации проекта газопровода из РФ через КНДР


ТАСС приводит заявление Кан Ген Хва:
В случае улучшения ситуации в области безопасности на Корейском полуострове мы сможем перейти к рассмотрению проекта газопровода с участием двух корейских государств и России.



По словам южнокорейской чиновницы, потенциальное участие Пхеньяна в подобных проектах автоматически может привести к дополнительному снижению градуса напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что в последнее время участились межкорейские контакты. На 27 апреля Пхеньян и Сеул наметили проведения саммита двух государств. А ранее глава КНДР Ким Чен Ын (после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином) выразил готовность встретиться с главами России, Японии и Южной Кореи.

Использованы фотографии: KCNA
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:09
    А баба Яга против
    vorobey
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:10
      Да тут не только "Баба Яга". Тут Японцы удавятся. Такой конкурент вырисовывается
      Chertt
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 12:12
        Все умеют считать, даже корейцы Дешёвые энергоносители - недорогие товары! РК станет ещё более конкурентно-способной...
        США будут недовольны, подобной конкуренции их товары не выдержат. Ещё и Европа пошлины введёт. А одним лоббизмом не возмёшь...
        Anarchist
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:17
          Цитата: Anarchist
          Все умеют считать, даже корейцы

          В последнее время Китайцы оЧень несговорчивые стали. Имеется в виду "Сила Сибири" и проекты вокруг него. А если проект с Кореей запустится, "китайские партнеры" сто раз тыковку почешут
          Chertt
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:33
            Китайцы и рады газу, но если они повысят его потребление, то укакошат свою угольную добычу, и так из-за американских пошлин на сталь, угольная отрасль жестоко пострадает. У них энергетика на угле почти на 70%, а доля газа 5%. Там миллионы и миллионы людей связаны с угольком. Экология в Китае побоку, китайцам свежий воздух не положен. Вот корейцы смогут таки имея дешевый энергоноситель снизить стоимость товара до китайского уровня, а качеством не хуже японского. Это будет победа в споре азиатских тигров за мировой ширпотреб и реальная разрядка на полуострове. Вечно в проблемах КНДР также получит и энергоноситель, и транзит, и вентиль, как гарант мира на экономической основе. Говорят из-за этой трубы китайцы ликвидировали Ира, когда он договорился с ВВП.
            хрыч
            1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:55
              В общем Газопровод в Корею хорош со всех сторон. wink
              Цитата: хрыч
              Говорят из-за этой трубы китайцы ликвидировали Ира, когда он договорился с ВВП.

              А это интереснейшая версия hi
              Chertt
      2. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:25
        Цитата: Chertt
        Тут Японцы удавятся.


        поразборчивей в связях надо быть... laughing
        vorobey
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:31
          Цитата: vorobey
          поразборчивей в связях надо быть

          А их никто и не спрашивал. Статья 131 в чистом виде
          Chertt
      3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 12:30
        Пусть сдохнут все кто нас не любит! laughing А тема вааще жесть, Китай тоже будет против.
        Кент0001
    2. Например Сегодня, 12:10
      строительство газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР

      Тут украина будет против wassat
      Например
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:12
        Цитата: Например
        строительство газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР

        Тут украина будет против wassat


        Я их понимаю...
        vorobey
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:16
          Хоть на транзите заработают да с газом будут.
          ul_vitalii
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:18
        Да, против найдётся кому! Но это круть, круть. круть! Дай бог им, шоб у них дело сложилось ... впрочем, и нам тоже!
        rocket757
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 12:40
      Любой каприз,только вот не за деньги Газпрома. Хоть все Кореи по кругу трубопроводом обтяните, только не за наш счет. У них настроение меняется по 7 раз на дню...ни к чему нам такие риски.
      Dimontius
  2. Mavrikiy Сегодня, 12:09
    Сеул заявил о готовности к реализации проекта газопровода из РФ через КНДР

    По течению что теперь поплывет из США?
    Mavrikiy
  3. Вышибала (Вадим) Сегодня, 12:10
    Регион повышенного риска
    Вышибала
  4. Vasya_Piterskiy (Vasiliy) Сегодня, 12:11
    Видимо работа наших и китайских специалистов из МИД и подобных структур не прошла зря. Главное пусть живут мирно, да развиваются.
    Vasya_Piterskiy
    1. Irokez (Сергей) Сегодня, 12:19
      Вот именно. У меня ещё в прошлом году мысль проскочила, а почему бы не провести газопровод в Южную Корею через Северную. Тем самым убиваем 3-х, а то и 4-х зайцев:
      - нам прибыль и выгода от сотрудничества
      - южанам дешёвый газ
      - северянам газ и транзит за деньги
      - ну и 4-е америкосов с сжиженным газом чемодан, вокзал и нафиг.
      А тут прям как и думал получается.
      Irokez
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:12
    Вот это клизма звездно-полосатым! Минус СПГ, плюс энергетическое усиление КНДР wassat Гегемон подавится галстуком...
    Горный стрелок
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:16
    Да американцы удавятся скорее ... Реализация такого проекта похлеще СП-2 ...Да и Китай против будет ..Зачем ему дешёвый трубный газ для прямых конкурентов в регионе ? Эта нитка всю политику в регионе с ног на голову поставит.. Не , не будет её в обозримом будущем..
    КВУ-НСвД
    1. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 12:39
      Цитата: КВУ-НСвД
      Да и Китай против будет

      А Китаю то какая разница? Два варианта, нитка в Китай и отвод в КНДР или вторая нитка в КНДР отдельно из России. Китай весь газ из Силы Сибири не осилит. Плюс газификация Приморья, те же котельные в ПГТ.
      1vlad19
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:43
        А Китаю то какая разница?
        Разница в том , что дешёвый газ понижает себестоимость производства и затраты на коммуналку.. Всё это в масштабах мощной экономики - очень большие преференции и рост ... а следовательно прямой конкурент усиливается , что очень не надо Китаю .. hi
        КВУ-НСвД
        1. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 12:58
          Ерунда, Китай шел по модели СССР, централизованное обеспечение теплом, светом и т.д. РК по западному, отдельное обеспечение. А промышленность у РК развита сильнее, хотя Китай догоняет. И вообще, газ наш, кому хотим - тому и продаём.
          1vlad19
  7. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:17
    через пару дней вот увидите после разговора с Трампом корея "передумает".Юг он же полностью проамериканский.
    Heterocapsa
  8. ivselim (Иван) Сегодня, 12:18
    По словам южнокорейской чиновницы, потенциальное участие Пхеньяна в подобных проектах автоматически может привести к дополнительному снижению градуса напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
    Ох и сомневаюсь я. Полосатые сделают всё, что бы было с точностью до наоборот.
    ivselim
    1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 12:27
      Да, сомнения есть (даже лучше, что не только у нас), но действовать надо. Очнь перспективная идея, очень!
      виктор н
      1. ivselim (Иван) Сегодня, 12:35
        Перспективная? Возможно. Но перспектива, в случае положительного развития событий (полосатые по любому нос свой запиливать будут), будет до тех пор, пока у руля будет "маленький" Ын.
        ivselim
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:21
    С учетом того, что Трамп пообещал пересмотреть торговые договора с Ю.Кореей (понятно в чью пользу) Сеулу нужно пытаться обходиться своим умом в международных делах. Но одно дело пытаться, а другое сделать когда американцы держат их за глотку, причем крепко. Идея проекта газопровода прекрасна, но вот выполнима ли?
    rotmistr60
    1. Alekseits (Николай) Сегодня, 13:11
      Наверняка невыполнима. Южная Корея полностью лежит под штатами. А им эта идея сильно не понравится.
      Alekseits
  10. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:22
    скорее американцы уничтожат Южную Корею,действуя по принципу "так не доставайся же ты никому..."
    taiga2018
  11. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:26
    Па-баам!!! Ай да человек-ракета! Я всё больше и больше проникаюсь уважением к дорогому товарищу Ким Чен Ыну. Без шуток: с приходом к власти этого человека в КНДР началась серьёзнейшая движуха.
    Мавр
  12. Люлёк (Люлёк) Сегодня, 12:26
    ы сделают всё , что бы это не допустить , тут не одной провокацией попахивает...
    Люлёк
  13. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 12:35
    Американцы будут довольны laughing Также надо нормальную железную и шоссейную дороги протянуть.
    Рысь33
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:37
    Ну, теперь то уж точно общечеловеки войнушку замутят
    Дормидонт
  15. максим1987 (Немчинов Максим Сергеевич) Сегодня, 12:43
    еще бы их железку к Транссибу прикрутить специальной веткой
    максим1987
  16. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:02
    Отличная новость!) "Газ животворящий", из России,таки способствует укреплению стабильности! laughing Дай Бог, чтобы всё получилось!
    Сибирский цирюльник
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 13:14
      главное чтобы этот животворящий газ и ко всем в России пришёл.
      Heterocapsa
Картина дня