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"Ростех": новейший ЗРК «Багульник» завершил госиспытания
Государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса "Багульник" разработки холдинга "Высокоточные комплексы" успешно завершены, сообщает в пятницу "Ростех" (включает в свой состав "Высокоточные комплексы").
Характеристики «Багульника» в холдинге предпочли не разглашать, передает РИА Новости
В тоже время ТК "Звезда" предполагает, что «Багульник» представляет собой вариант, ранее проходивший под обозначением «Стрела-10МЛ» («Л» - указывает на использование технологии лазерного целеуказания)
По ранее опубликованной информации, «Багульник» комплектуется «малогабаритными высокоэффективными ЗУР» и «пассивной инфракрасной станцией кругового обзора», с тем, чтобы поражать цели по дальности до 14 км и высоте до 9 км.
Система разработана московским АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана», входящим в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы»
В 2017 году успешно завершены государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса "Багульник". Следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение— говорится в релизе.
Характеристики «Багульника» в холдинге предпочли не разглашать, передает РИА Новости
В тоже время ТК "Звезда" предполагает, что «Багульник» представляет собой вариант, ранее проходивший под обозначением «Стрела-10МЛ» («Л» - указывает на использование технологии лазерного целеуказания)
По ранее опубликованной информации, «Багульник» комплектуется «малогабаритными высокоэффективными ЗУР» и «пассивной инфракрасной станцией кругового обзора», с тем, чтобы поражать цели по дальности до 14 км и высоте до 9 км.
Система разработана московским АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана», входящим в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы»
Использованы фотографии: © АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана"
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