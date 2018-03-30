13:20 30 марта
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"Ростех": новейший ЗРК «Багульник» завершил госиспытания

Государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса "Багульник" разработки холдинга "Высокоточные комплексы" успешно завершены, сообщает в пятницу "Ростех" (включает в свой состав "Высокоточные комплексы").

"Ростех": новейший ЗРК «Багульник» завершил госиспытания


В 2017 году успешно завершены государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса "Багульник". Следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение
— говорится в релизе.


Характеристики «Багульника» в холдинге предпочли не разглашать, передает РИА Новости

В тоже время ТК "Звезда" предполагает, что «Багульник» представляет собой вариант, ранее проходивший под обозначением «Стрела-10МЛ» («Л» - указывает на использование технологии лазерного целеуказания)

По ранее опубликованной информации, «Багульник» комплектуется «малогабаритными высокоэффективными ЗУР» и «пассивной инфракрасной станцией кругового обзора», с тем, чтобы поражать цели по дальности до 14 км и высоте до 9 км.

Система разработана московским АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана», входящим в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы»



Использованы фотографии: © АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана"
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Комментарии 18

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:21
    ЗРК новый.. а мотолыга старый... бардак.. все плохо.. все украли..
    vorobey
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:25
      Цитата: vorobey
      ЗРК новый.. а мотолыга старый... бардак.. все плохо.. все украли..

      Маталыга ещё нас с вами переживёт laughing Хорошая дешёвая платформа возраста не имеет ... и требует только ухода и ласки... winked
      КВУ-НСвД
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:26
        Цитата: КВУ-НСвД
        Маталыга ещё нас с вами переживёт Хорошая дешёвая платформа возраста не имеет ... и требует только ухода и ласки...


        good good good
        vorobey
    2. Starik72 (Владимир) Сегодня, 12:28
      Воробей. А мы на тебя навесим "Багульник",вот и получится новая мотолыга,с неё ведь ничего не украдёшь,как и с тебя.
      Starik72
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:31
        Цитата: Starik72
        Воробей. А мы на тебя навесим "Багульник",вот и получится новая мотолыга,с неё ведь ничего не украдёшь,как и с тебя.


        не надо на меня ничего вешать..
        vorobey
    3. URAL72 (Олег) Сегодня, 13:01
      Вещь. Но! Гусли надо менять, на дорогах, а особенно на брусчатке, корова на льду. Не тонет, но плавать не умеет, ходит вправо по кругу, нужна практика для механов, регулярная. Аккумуляторы нужны или запасные, или бортовая автономная зарядка, иначе топлива не напасешся. Новый стартер, старый не надёжный, а менять, большой гемор. Хорошо бы двигатель развернуть, обслуживать не удобно. Я так понимаю теперь вращается только пу, оператор входит в боевое через задние люки, почему не сделать один по центру? Ракет достаточно, запас в корме возить глупо, оператор опять будет смертником. ПКМ заменить на корд, безпилоты и у нас на Донбассе стрелами не долбут, только пулемет. Но калибр маловат. Год контракта служил на стреле, личный опыт.
      URAL72
  2. Sevastiec Сегодня, 12:22
    Заварим?)) Что это они его на мотолыгу нахлобучили? Чего по-современнее нет?
    Sevastiec
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:37
      Где то багульник на сопках цветет.....Хороший наследник "Стрелы"..А что МТЛБ?Это как АК на гусеницах..
      Цитата: Sevastiec
      Заварим?)) Что это они его на мотолыгу нахлобучили? Чего по-современнее нет?
      210окв
    2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 12:53
      Цитата: Sevastiec
      то это они его на мотолыгу нахлобучили? Чего по-современнее нет?

      Главное,нАчать !
      Nikolaevich I
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:23
    А маталыга ходит себе, и ходит! Вот кому нет сносу! good
    a.s.zzz888
  4. san4es Сегодня, 12:26
    ТК "Звезда" предполагает, что «Багульник» представляет собой вариант, ранее проходивший под обозначением «Стрела-10МЛ»

    Стрела-10МЛ - Он же "Багульник" - Он же "Сосна" smile
    hi В 2007 году газета «Красная звезда» огласила важную информацию о новом проекте. По ее данным, в рамках проекта «Багульник» был разработан новый стрельбовой модуль с индексом ГРАУ 9П337. Это изделие предназначалось для использования в составе зенитного ракетного комплекса с шифром «Сосна».
    Еще в 2007 году появилась информация о разработке в рамках ОКР «Багульник» стрельбового модуля с индексом 9П337. Облик этого изделия долгое время оставался неизвестным, хотя и были основания считать, что он мог быть похожим на модули существующих ЗРК. К настоящему времени промышленность и военные раскрыли облик комплекса «Сосна», что позволяет внимательно рассмотреть отдельные его элементы.

    http://army-news.ru/2017/10/zrk-bagulnik-neizvest
    nyj-komponent-pvo/?utm_source=feedburner&utm_
    medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+army-news%2F
    feed+%28Армейский+вестник%29
    san4es
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 12:58
      Цитата: san4es
      Стрела-10МЛ - Он же "Багульник" - Он же "Сосна"

      Не путайте"вилку с бутылкой" ! Тема "Багульника" ,,звучала,, отдельно ! А что касается "Сосны"...то куды её только не пытались "впихнуть" !
      Nikolaevich I
  5. cosmos-PS (Владислав) Сегодня, 12:26
    Нормальная мотолыга, то что надо. Свое дело делает, а большего и не надо.Суть в самой ЗРК.
    cosmos-PS
  6. Pattor (Сергей) Сегодня, 12:28
    Мда. Давно ее у нас не было. Как ушла со сборки и все. Не знаем будем мы их собирать или нет. Или другим отдадут(
    Pattor
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:30
    Можно испытать в афгане на неизвестных вертолетах без опознавательных знаков
    Дормидонт
  8. Громобой Сегодня, 12:59
    Нужно БЧ разработать и для наземных целей,как я понимаю ему под силу будет поражать,например бронетехнику.
    Громобой
  9. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:02
    О-о ! "Багульник" зацвёл ! А я его уже мысленно "похоронил" ! "Задавили" уже "Лучником" ,"Птицеловом"......
    Nikolaevich I
  10. 44Серега44 Сегодня, 13:15
    На мой взгляд их и собирать пока не надо, тк на консервации наверное не одна пара сотен завалялась))))))
    44Серега44
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