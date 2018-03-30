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Пентагон не отказался от планов размещения "стратегов" в районе Корейского полуострова
Несмотря на подготовку возможной встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, Вашингтон не отказывается от размещения стратегических бомбардировщиков в районе Корейского полуострова, передает ТАСС заявление начальник штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфина.
Напомним, в ноябре прошлого года Голдфин заявил, что ВВС США будут поддерживать в обозримой перспективе на острове Гуам в Тихом океане постоянное ротационное присутствие как минимум одного вида стратегических бомбардировщиков для обеспечения давления на Пхеньян.
По словам генерала, «бомбардировщики B-52, B-2 и B-1 будут находиться на Гуаме на основе непрерывной ротации». Самолеты B-1 способны долететь до КНДР с Гуама менее чем за 3 часа. За последние месяцы американцы несколько раз в целях демонстрации силы устраивали их полеты над Корейским полуостровом.
То, что мы делаем в военном плане, представляет собой прямую поддержку кампании давления (на КНДР). Требование того, чтобы я мог обеспечивать непрерывное передовое присутствие стратегических бомбардировщиков (в районе Корейского полуострова), не изменилось. Требование того, чтобы я имел возможность переброски бомбардировщиков (из мест постоянного базирования) по запросу командующего войсками, или госсекретаря США, или министра обороны, или президента, не изменилось,сказал Голдфин, отвечая на вопросы агентства.
Мы концентрируем внимание на том, чтобы поддерживать боевую готовность, требуемую командующим войсками. Поэтому в действительности для нас как для вида вооруженных сил, на этом уровне, совершенно никакого изменения не произошло,подчеркнул он.
Напомним, в ноябре прошлого года Голдфин заявил, что ВВС США будут поддерживать в обозримой перспективе на острове Гуам в Тихом океане постоянное ротационное присутствие как минимум одного вида стратегических бомбардировщиков для обеспечения давления на Пхеньян.
По словам генерала, «бомбардировщики B-52, B-2 и B-1 будут находиться на Гуаме на основе непрерывной ротации». Самолеты B-1 способны долететь до КНДР с Гуама менее чем за 3 часа. За последние месяцы американцы несколько раз в целях демонстрации силы устраивали их полеты над Корейским полуостровом.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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