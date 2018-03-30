Пентагон не отказался от планов размещения "стратегов" в районе Корейского полуострова

То, что мы делаем в военном плане, представляет собой прямую поддержку кампании давления (на КНДР). Требование того, чтобы я мог обеспечивать непрерывное передовое присутствие стратегических бомбардировщиков (в районе Корейского полуострова), не изменилось. Требование того, чтобы я имел возможность переброски бомбардировщиков (из мест постоянного базирования) по запросу командующего войсками, или госсекретаря США, или министра обороны, или президента, не изменилось,

Мы концентрируем внимание на том, чтобы поддерживать боевую готовность, требуемую командующим войсками. Поэтому в действительности для нас как для вида вооруженных сил, на этом уровне, совершенно никакого изменения не произошло,