13:23 30 марта
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Брендом «Уралвагонзавода» стала самоходка «Мста-С»

Федеральный институт промышленной собственности выдал корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) свидетельство о государственной регистрации товарного знака на 152-мм самоходку 2С19 «Мста-С», сообщают Известия.



Имя гаубицы на фоне стилизованной звезды, символизирующей Вооруженные силы России, станет не только персональным брендом, но и знаком качества уральской корпорации,
говорится в релизе компании.


Как рассказал главный конструктор СКБ «Трансмаш-Спецтехника» Алексей Щипанов, товарный знак «Мста-С» «зарегистрирован на два класса: 13 – орудия артиллерийские, орудия самоходные, минометы; 35 – реклама».

На предприятии пояснили, что «регистрация товарного знака "Мста-С" является работой на опережение из-за прецедентов с регистраций других названий техники корпорации УВЗ сторонними организациями».

Например, бренд «Танк Т-72» с 2016 года принадлежит итальянскому издательству De Agostini Publishing S.p.A., которое зарегистрировало его на свое имя. И пока руководству «Уралвагонзавода» не удается вернуть права на него.

Использованы фотографии: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Комментарии 9

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  1. Borik (Борис) Сегодня, 12:44
    Будут деньги зарабатывать на товарном знаке.
    Borik
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:48
      Например, бренд «Танк Т-72» с 2016 года принадлежит итальянскому издательству De Agostini Publishing S.p.A., которое зарегистрировало его на свое имя. И пока руководству «Уралвагонзавода» не удается вернуть права на него.

      Цитата: Borik
      Будут деньги зарабатывать на товарном знаке.


      Ага.. а можно я тогда себе товарный знак ..Mozzarella .. присвою. и вообще уралвагонзавод насчет ферари , подумал. бы.. какая разница подкаким брендом танки делать... ферари внедорожник.. laughing .
      vorobey
  2. Trevis (Артём) Сегодня, 12:57
    Например, бренд «Танк Т-72» с 2016 года принадлежит итальянскому издательству De Agostini Publishing

    Бред какой то. fool
    Trevis
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:05
      Цитата: Trevis
      Бред какой то

      Бред был, когда поляки в 90е года. Название "Водка" запатентовали. Сколько лет потом судились
      Chertt
  3. turbris (Борис) Сегодня, 13:00
    Цитата: vorobey
    бренд «Танк Т-72» с 2016 года принадлежит итальянскому издательству De Agostini Publishing S.p.A., которое зарегистрировало его на свое имя

    Вот интересно как они это смогли сделать, явно без участия наших чиновников не обошлось!
    turbris
  4. Громобой Сегодня, 13:02
    Шустрые в Италии издатели,ничего не скажешь.А можно поинтересоваться,зачем он им?
    Громобой
  5. Wedmak (Денис) Сегодня, 13:03
    Например, бренд «Танк Т-72» с 2016 года принадлежит итальянскому издательству De Agostini Publishing S.p.A., которое зарегистрировало его на свое имя.

    Под этим именем выходил патворк сборки модели Т-72. Довольно неплохой кстати. Вряд ли это можно назвать брендом. И что-то я не слышал, чтобы Деагостини собиралось выпускать полноразмерные танки... Вообще странный какой-то пример, ведь под названием "Танк Т-72" выпускается вполне себе реальная боевая машина.
    Wedmak
  6. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:05
    бренд «Танк Т-72» с 2016 года принадлежит итальянскому издательству De Agostini Publishing S.p.A., которое зарегистрировало его на свое имя.


    Обалдеть belay
    Какое отношение макаронники имеют к советскому танку? Уму непостижимо.
    Это маразм.
    Генерал Песчаных Карьеров
  7. konstantin68 (Константин) Сегодня, 13:18
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    бренд «Танк Т-72» с 2016 года принадлежит итальянскому издательству De Agostini Publishing S.p.A., которое зарегистрировало его на свое имя.


    Обалдеть belay
    Какое отношение макаронники имеют к советскому танку? Уму непостижимо.
    Это маразм.

    Это все,что надо знать о "всех демократических странах" мира. Неважно,что ты делаешь/выпускаешь,важно как ты это преподносишь. Вот объявили матрасы Луну своей территорией первые-все! Первый нах!
    konstantin68
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