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Брендом «Уралвагонзавода» стала самоходка «Мста-С»
Федеральный институт промышленной собственности выдал корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) свидетельство о государственной регистрации товарного знака на 152-мм самоходку 2С19 «Мста-С», сообщают Известия.
Как рассказал главный конструктор СКБ «Трансмаш-Спецтехника» Алексей Щипанов, товарный знак «Мста-С» «зарегистрирован на два класса: 13 – орудия артиллерийские, орудия самоходные, минометы; 35 – реклама».
На предприятии пояснили, что «регистрация товарного знака "Мста-С" является работой на опережение из-за прецедентов с регистраций других названий техники корпорации УВЗ сторонними организациями».
Например, бренд «Танк Т-72» с 2016 года принадлежит итальянскому издательству De Agostini Publishing S.p.A., которое зарегистрировало его на свое имя. И пока руководству «Уралвагонзавода» не удается вернуть права на него.
Имя гаубицы на фоне стилизованной звезды, символизирующей Вооруженные силы России, станет не только персональным брендом, но и знаком качества уральской корпорации,говорится в релизе компании.
Как рассказал главный конструктор СКБ «Трансмаш-Спецтехника» Алексей Щипанов, товарный знак «Мста-С» «зарегистрирован на два класса: 13 – орудия артиллерийские, орудия самоходные, минометы; 35 – реклама».
На предприятии пояснили, что «регистрация товарного знака "Мста-С" является работой на опережение из-за прецедентов с регистраций других названий техники корпорации УВЗ сторонними организациями».
Например, бренд «Танк Т-72» с 2016 года принадлежит итальянскому издательству De Agostini Publishing S.p.A., которое зарегистрировало его на свое имя. И пока руководству «Уралвагонзавода» не удается вернуть права на него.
Использованы фотографии: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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