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Эпидемия кори на Украине добралась до ВСУ и Нацгвардии
На Украине не идёт на убыль процент заболеваемости корью. Только с начала года корью заболели, по официальным оценкам, свыше 8,5 тысяч граждан Украины. Из них около 5,5 тыс. – дети. С января зарегистрировано 7 летальных исходов. Наибольший рост заболеваемости отмечается в Ивано-Франковской области.
Теперь сообщается, что корь дошла до вооружённых сил и национальной гвардии Украины. Портал «Корреспондент» публикует материал, в котором говорится, что в одной только Житомирской области корью заболел 21 украинский военнослужащий за последние несколько дней. Состояние 14 из них оценено как «средней тяжести». В ходе диагностики выявлено, что заболевшие ранее от кори не прививались.
Отмечено, что сложная обстановка, связанная с заболеваемостью корью на Украине, свидетельствует о низком уровне профилактики и обеспеченности необходимой вакциной.
Обращает на себя внимание, что усложняется обстановка по уровню заболеваемостью корью и в соседней с Украиной Румынией. Там рост уровня заболеваемости составил около 12% в течение месяца.
Теперь сообщается, что корь дошла до вооружённых сил и национальной гвардии Украины. Портал «Корреспондент» публикует материал, в котором говорится, что в одной только Житомирской области корью заболел 21 украинский военнослужащий за последние несколько дней. Состояние 14 из них оценено как «средней тяжести». В ходе диагностики выявлено, что заболевшие ранее от кори не прививались.
Отмечено, что сложная обстановка, связанная с заболеваемостью корью на Украине, свидетельствует о низком уровне профилактики и обеспеченности необходимой вакциной.
Обращает на себя внимание, что усложняется обстановка по уровню заболеваемостью корью и в соседней с Украиной Румынией. Там рост уровня заболеваемости составил около 12% в течение месяца.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/nmu.official
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