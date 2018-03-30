13:21 30 марта
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Эпидемия кори на Украине добралась до ВСУ и Нацгвардии

На Украине не идёт на убыль процент заболеваемости корью. Только с начала года корью заболели, по официальным оценкам, свыше 8,5 тысяч граждан Украины. Из них около 5,5 тыс. – дети. С января зарегистрировано 7 летальных исходов. Наибольший рост заболеваемости отмечается в Ивано-Франковской области.

Эпидемия кори на Украине добралась до ВСУ и Нацгвардии


Теперь сообщается, что корь дошла до вооружённых сил и национальной гвардии Украины. Портал «Корреспондент» публикует материал, в котором говорится, что в одной только Житомирской области корью заболел 21 украинский военнослужащий за последние несколько дней. Состояние 14 из них оценено как «средней тяжести». В ходе диагностики выявлено, что заболевшие ранее от кори не прививались.


Отмечено, что сложная обстановка, связанная с заболеваемостью корью на Украине, свидетельствует о низком уровне профилактики и обеспеченности необходимой вакциной.

Обращает на себя внимание, что усложняется обстановка по уровню заболеваемостью корью и в соседней с Украиной Румынией. Там рост уровня заболеваемости составил около 12% в течение месяца.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/nmu.official
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Комментарии 10

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  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:49
    свыше 8,5 тысяч граждан Украины. Из них около 5,5 тыс. – дети
    Сами отказались от прививок российской вакциной, а теперь и винить некого. Декоммунизация за счет здоровья своих же детей.
    rotmistr60
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:51
    Может отсутствие прививок виновато , а может и штамм какой новый "внезапно появился" .. Шибко много там разных биолабораторий "помогает" с эпидемиями боротся..
    КВУ-НСвД
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:55
      Цитата: КВУ-НСвД
      Может отсутствие прививок виновато , а может и штамм какой новый "внезапно появился" .

      Просто нема грошей на вакцинацию, плюс антисанитария.
      Этой хренью обычно дети болеют, если таких детей становится много (на свободе laughing ), то они заражают взрослых, потом взрослые заражают друг друга и понеслась.
      Серый брат
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:57
    ничего страшного,зараза к заразе не пристаёт...
    taiga2018
  4. Ferdinant Сегодня, 13:00
    Кроме кори есть еще много разных болезней различных,от которых можно привить,но им это ненужно.
    Ferdinant
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:04
      Цитата: Ferdinant
      Кроме кори есть еще много разных болезней различных,от которых можно привить,но им это ненужно.

      Ко всему можно привыкнуть.
      Серый брат
  5. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:01
    Я не сторонник конспирологических версий, но кажется без американцев тут не обошлось. Вна Украине много американских биолабораторий, а что там выращивают неизвестно.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 13:13
      Такая же обстановка с болезнями и в Грузии....Амерские биолаборатории в действии !
      Uncle Lee
  6. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 13:07
    Срочно надо российских дипломатов высылать...это ж по мнению правительства Шумерии наверно Россия применила биологическое оружие!!!))
    FalconD
  7. Mavrikiy Сегодня, 13:13
    Эпидемия кори на Украине добралась до ВСУ и Нацгвардии

    Привет союзнику от США. Лаборатории то на Руине работают, штамы выводят.
    Mavrikiy
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