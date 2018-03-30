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Бойко Борисов: София не вышлет российских дипломатов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что ни российских дипломатов, ни технический персонал высылать из страны не будут, сообщил телеканал "Канал 3".
В пятницу утром состоялось заседание совета безопасности Болгарии по "делу Скрипаля". Советом безопасности руководит премьер-министр, в состав совета включены также члены правительства, руководители спецслужб и представитель президента Болгарии.
Борисов добавил, что посол Республики Болгария Бойко Коцев, которого отозвали во вторник для консультаций, пробудет в Софии еще неделю.
Своими действиями на заседании Совета ЕС и НАТО мы оказали полную поддержку Великобритании. Вызов нашего посла в Москве показывает, что мы обратили самое серьезное внимание на проблему. Но мы ждем больше доказательств [виновности России], если они есть, и новых санкций, в том числе по высылке дипломатов, на данный момент предпринимать не будем. Как председатель Совета ЕС мы должны сохранить каналы коммуникации с Россией, это наша обязанность— заявил Борисов после завершения заседания совета безопасности страны.
В пятницу утром состоялось заседание совета безопасности Болгарии по "делу Скрипаля". Советом безопасности руководит премьер-министр, в состав совета включены также члены правительства, руководители спецслужб и представитель президента Болгарии.
Борисов добавил, что посол Республики Болгария Бойко Коцев, которого отозвали во вторник для консультаций, пробудет в Софии еще неделю.
Использованы фотографии: https://aa.com.tr/ru
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