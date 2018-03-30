13:22 30 марта
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Бойко Борисов: София не вышлет российских дипломатов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что ни российских дипломатов, ни технический персонал высылать из страны не будут, сообщил телеканал "Канал 3".

Бойко Борисов: София не вышлет российских дипломатов


Своими действиями на заседании Совета ЕС и НАТО мы оказали полную поддержку Великобритании. Вызов нашего посла в Москве показывает, что мы обратили самое серьезное внимание на проблему. Но мы ждем больше доказательств [виновности России], если они есть, и новых санкций, в том числе по высылке дипломатов, на данный момент предпринимать не будем. Как председатель Совета ЕС мы должны сохранить каналы коммуникации с Россией, это наша обязанность
— заявил Борисов после завершения заседания совета безопасности страны.


В пятницу утром состоялось заседание совета безопасности Болгарии по "делу Скрипаля". Советом безопасности руководит премьер-министр, в состав совета включены также члены правительства, руководители спецслужб и представитель президента Болгарии.

Борисов добавил, что посол Республики Болгария Бойко Коцев, которого отозвали во вторник для консультаций, пробудет в Софии еще неделю.



Использованы фотографии: https://aa.com.tr/ru
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Комментарии 17

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:53
    а шо такое ? recourse recourse request request не понимаю
    vorobey
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:13
      Нитка "Южного потока" давно заточена на Болгарию. Требуется только её согласие. winked
      сибиралт
      1. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 13:16
        Нитка "Южного потока" давно заточена на Болгарию. Требуется только её согласие

        Проблема уже находится на последней фазе решения. ЕС и все соседние страны одобрили строительство газового хаба-Балкан возле Варна. Точка где буду собиратся все газовые потоки в ЮВЕ определено. good Начались проектно-технические работы. По сути повторяется проект ЮП но под другая форма, которая не нарушает требованиях еврокомисии.
        pytar
  2. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:53
    Неожиданно от болгар. Видно кое-чему научились.
    Венд
    1. Borik (Борис) Сегодня, 13:03
      Ещё не вечер. Дожмут. Куда они денутся.
      Borik
      1. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:09
        Цитата: Borik
        Ещё не вечер. Дожмут. Куда они денутся.

        Тоже вариант развития событий. Скоро узнаем.
        Венд
        1. Например Сегодня, 13:19
          Цитата: Венд
          Неожиданно от болгар.

          Что тут неожиданного?
          Своими действиями на заседании Совета ЕС и НАТО мы оказали полную поддержку Великобритании.

          Оказали полную поддержку. Не высылают, потому, что не все высылают.
          Болгары как всегда и вашим и нашим. Ни чего нового.
          Самое главное, что совершенно по барабану вышлют они кого-либо или нет. Болгария это ни чего не значащий "пук" на территории ЕС.
          Например
      2. Кент0001 (евгений) Сегодня, 13:10
        Тренд задали Староевропейцы, а младо-поддержали. По крайней мере огрызнулись нафталиновому льву. Не плохо, значит фаберже присутствуют,не совсем еще оскотинились. А может всего лишь хотят себе что нить выторговать. Будем посмотреть.
        Кент0001
    2. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 13:21
      Неожиданно от болгар. Видно кое-чему научились.

      Почему неожиданно? Болгария, почти по все особо важные вопросы, успевает защищить свои интересы!
      Напомню,что Болгария в 2015 г. отказалась принимать на своей територии американской ПРО! В резултат активная часть системой была перенесенна в Румынии!
      В 2016 г. Болгария "неожиданно" отказалась участвовать в формируемую антироссийской черноморской флотилии! В резултат весь проект был похоронен!
      pytar
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:54
    Своего посла отозвали, якобы для консультаций, тем самым вроде как бы поддержали ЕС. Другие могли так же поступить, но смелости а у кого-то желания не хватило. Меркель и Макрон на любых условиях, но в пику России.
    rotmistr60
  4. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:56
    Из группы сомневающихся. Вот им всем и влетит, кода янки начнут разбираться и рассматривать вопрос высылки своих диломатиков!
    Не совсем то за что подписаться готов, но скажу "Держись братушки"!
    И добавлю, ребята, сидение на двух стульях, эт всегда одним и тем же заканчивается!
    rocket757
  5. Ferdinant Сегодня, 12:57
    Это сегодня,а завтра "досвидос"устроят.
    Ferdinant
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:58
    не верю болгарам! просто в свете того что, заблокировали ЮП и проиграли, преференций никаких не получили.... теперь действуют с оглядкой...
    Masya Masya
  7. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:59
    Хоть у кого-то есть здравомыслие. Чехия и Болгария. Кто еще?
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 13:04
    Еще во время встречи глав государств ЕС на 23.03.2018 г. болгарский премиер выразил сомнения в твердениях о причастности России в случая с покушения Сергея Скрипала и его дочери: "Обычно в таких случаях дело никогда не то, как оно выглядит на первом взгляде. С одной стороне покушение сделанно очень плосковато, на виду, брутально, наводящее. В один момент кто то говорит, что это в интерес президента России Владимира Путина, чтоб повысил выбирательную активность. Не думаю, что найдется такой, кто бы сомневался, что Путин и так выиграет выборов. Если верно, как некоторые твердять, что он может повлиять на выборах в США, для него было бы детская игра, сделать это на своих выборов.Великобритании, сказала „высокой ступени вероятность”о предполагаемого участия России в покушения! Я потребовал больше доказателства! В "высокой ступени вероятности" есть слово "вероятност". Когда есть вероятност, значит есть и другая вероятност. Я припоминал им время, когда Саддам Хюсеин был обвинен за притежания химического оружия, а впоследствие Тони Блер извинялся. Последствия для этой стране и до ныне чудовищные.”
    На вопроса как будет реагировать болгарское правителство, Б.Борисов ответил, что Болгария не будет выгонять российские дипломаты, в отсуствия еще доказательства. „В Болгарии нет такие настроения. ” - заявил болгарский Премиер.
    Впоследствии и болгарский МИД потвердил, что Болгария не имеет намерения высылать российских дипломатов.
    Президент Румен Радев, тоже категорично противопоставился против такие меры!
    Поскольку на Болгарии оказывается жесткое давление со стороне Вашингтона и Брюселя, болгарский премиер принял решение, вызывать в Софии посла из Москву. Как сам Бойко Борисов заявил, цель является получить обыективная информация по ситуации лично от послу! В резултат эти консультации, Болгария окончательно приняла решение не высылать российские дипломаты. Болгарский посол вернется в Москву к 08.04.
    По таким образом, Болгария отстояла свою позицию! Это имеет особенная важность в виду факта, что до июнь месяц Болгария председателствует ЕС!
    Как заявил российски посол в Софии, Анатолий Макаров:
    "Считаю, что позиция Болгарии в этой ситуации очень разумная и хорошо взвешенная, а именно решение вашего премьер-министра – сначала получить доказательства, а затем принимать решение, а не наоборот. Уверен, что рано или поздно правда восторжествует и все встанет на свои места"
    pytar
  9. Des10 (Александр) Сегодня, 13:04
    Нет у их правителей стержня - Россию не трожь.
    Так и будут маяться.
    Des10
  10. Романенко (Сергей) Сегодня, 13:11
    Да он бунтарь!!!
    Удивительно, но факт, Болгария все еще пытается остаться независимой.
    Дай ей Бог удачи!
    Романенко
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