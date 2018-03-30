Бойко Борисов: София не вышлет российских дипломатов

Своими действиями на заседании Совета ЕС и НАТО мы оказали полную поддержку Великобритании. Вызов нашего посла в Москве показывает, что мы обратили самое серьезное внимание на проблему. Но мы ждем больше доказательств [виновности России], если они есть, и новых санкций, в том числе по высылке дипломатов, на данный момент предпринимать не будем. Как председатель Совета ЕС мы должны сохранить каналы коммуникации с Россией, это наша обязанность

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что ни российских дипломатов, ни технический персонал высылать из страны не будут, сообщил телеканал "Канал 3".— заявил Борисов после завершения заседания совета безопасности страны.В пятницу утром состоялось заседание совета безопасности Болгарии по "делу Скрипаля". Советом безопасности руководит премьер-министр, в состав совета включены также члены правительства, руководители спецслужб и представитель президента Болгарии.Борисов добавил, что посол Республики Болгария Бойко Коцев, которого отозвали во вторник для консультаций, пробудет в Софии еще неделю.