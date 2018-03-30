Реакция США на высылку дипломатов: Действиям России нет оправдания

Вчера российский МИД объявил об ответных мерах нашей страны на высылку американцами 60 наших дипломатических работников. Согласно заявлению ведомства, территорию России должны покинуть 60 дипломатов США. Более того, в двухдневный срок должно быть полностью освобождено здание американского посольства в Санкт-Петербурге, а также особняк, который использовала дипмиссия.



Реакция Госдепа США не заставила себя ждать и была крайне возмутительной. Представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт заявила, что действия России не поддаются логическому объяснению и не могут быть оправданы. На вопрос журналистов, почему Вашингтон не расценивает этот шаг России как ответную меру, она заявила, что в отличие от РФ, США выслали шпионов, а не дипломатических работников.



Более того, Науэрт пригрозила России зеркальными мерами на высылку своих дипломатов.











