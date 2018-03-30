13:23 30 марта

Реакция США на высылку дипломатов: Действиям России нет оправдания

Вчера российский МИД объявил об ответных мерах нашей страны на высылку американцами 60 наших дипломатических работников. Согласно заявлению ведомства, территорию России должны покинуть 60 дипломатов США. Более того, в двухдневный срок должно быть полностью освобождено здание американского посольства в Санкт-Петербурге, а также особняк, который использовала дипмиссия.

Реакция Госдепа США не заставила себя ждать и была крайне возмутительной. Представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт заявила, что действия России не поддаются логическому объяснению и не могут быть оправданы. На вопрос журналистов, почему Вашингтон не расценивает этот шаг России как ответную меру, она заявила, что в отличие от РФ, США выслали шпионов, а не дипломатических работников.

Более того, Науэрт пригрозила России зеркальными мерами на высылку своих дипломатов.




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Комментарии 4

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  1. turbris (Борис) Сегодня, 12:55
    Я вот не пойму, они действительно такие де....лы, или притворяются и считают всех других де.....ми?
    turbris
    1. Татьяна Сегодня, 13:06
      Цитата: turbris
      Я вот не пойму, они действительно такие де....лы, или притворяются и считают всех других де.....ми?

      Да, конечно, притворяются! Представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт за это притворство хорошие деньги получает и за это очень дорожит своим должностным местом!
      Более того, это притворство поставлено в госдепе США на профессиональную основу - уметь своими "железными" софистическими аргументами доказать недоказуемую с т.з. соблюдения правильной формальной логики свою демагогическую псевдоправоту, т.е. ложь. Этому даже специально учат на Западе.
      Татьяна
    2. петька слесарь (петр) Сегодня, 13:14
      кажется , Марк Твен сказал "он имеет наглость еще и защищаться, когда его убивают "( за автора и точность цитаты не ручаюсь) , но полоссатники именно так к России и относятся - как это Россия смеет их, ануссаксов , по сусалам, если мы решили её, Россию, удавить?

      Это у ануссасаксов - Англии и США- в генах - они по жизни считают себя вправе убивать и унижать другие народы и страны, причем убиваемые и унижаемые , по их выбл...дочному замыслу, должны быть еще и благодарны ануссаксам за убийство и унижение - ну как же - это ануссаксы - жельтмены, мистеры, серы и перы - а все остальные .... ну и тд.
      петька слесарь
  2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:02
    действия России не поддаются логическому объяснению и не могут быть оправданы

    а действия штатов оправданы априори и сомнению не подлежат... кто у кого заразился??? а нас то за что??? wink
    Masya Masya
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