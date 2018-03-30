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В украинский суд вызывается Михаил Толстых (Гиви)
Сегодня в официальной газете кабинета министров Украины «Правительственный курьер» вышла заметка, которая свидетельствует о, мягко говоря, странностях украинской системы правосудия. В заметке говорится о том, что Павлоградским городским районным судом Днепропетровской области на судебное заседание, которое состоится 5 апреля, вызывается Михаил Сергеевич Толстых.
Выясняется, что речь идёт о командире батальона «Сомали» армии ДНР Михаиле (Гиви) Толстых, который погиб 8 февраля прошлого года при взрыве в своём рабочем кабинете. Следствие по делу о гибели Михаила Толстых в ДНР продолжается. Окончательного вердикта по трагическом инциденту в Макеевке пока нет.
Смерть комбата «Гиви» не помешала павлодарской судье Наталье Самоткан опубликовать повестку на его имя, в которой объявлено, что Михаил Толстых обвиняется в совершении преступлений, включая «преступления террористического характера». Видимо, майданная система «правосудия» не предусматривает даже таких элементарных понятий как закрытие уголовного дела в связи со смертью главного фигуранта. Или до сведения г-жи Самоткан всё ещё не довели информацию о гибели Михаила Толстых в Макеевке в феврале прошлого года?
Выясняется, что речь идёт о командире батальона «Сомали» армии ДНР Михаиле (Гиви) Толстых, который погиб 8 февраля прошлого года при взрыве в своём рабочем кабинете. Следствие по делу о гибели Михаила Толстых в ДНР продолжается. Окончательного вердикта по трагическом инциденту в Макеевке пока нет.
Смерть комбата «Гиви» не помешала павлодарской судье Наталье Самоткан опубликовать повестку на его имя, в которой объявлено, что Михаил Толстых обвиняется в совершении преступлений, включая «преступления террористического характера». Видимо, майданная система «правосудия» не предусматривает даже таких элементарных понятий как закрытие уголовного дела в связи со смертью главного фигуранта. Или до сведения г-жи Самоткан всё ещё не довели информацию о гибели Михаила Толстых в Макеевке в феврале прошлого года?
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