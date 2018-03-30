13:23 30 марта
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В украинский суд вызывается Михаил Толстых (Гиви)

Сегодня в официальной газете кабинета министров Украины «Правительственный курьер» вышла заметка, которая свидетельствует о, мягко говоря, странностях украинской системы правосудия. В заметке говорится о том, что Павлоградским городским районным судом Днепропетровской области на судебное заседание, которое состоится 5 апреля, вызывается Михаил Сергеевич Толстых.

Выясняется, что речь идёт о командире батальона «Сомали» армии ДНР Михаиле (Гиви) Толстых, который погиб 8 февраля прошлого года при взрыве в своём рабочем кабинете. Следствие по делу о гибели Михаила Толстых в ДНР продолжается. Окончательного вердикта по трагическом инциденту в Макеевке пока нет.

В украинский суд вызывается Михаил Толстых (Гиви)



Смерть комбата «Гиви» не помешала павлодарской судье Наталье Самоткан опубликовать повестку на его имя, в которой объявлено, что Михаил Толстых обвиняется в совершении преступлений, включая «преступления террористического характера». Видимо, майданная система «правосудия» не предусматривает даже таких элементарных понятий как закрытие уголовного дела в связи со смертью главного фигуранта. Или до сведения г-жи Самоткан всё ещё не довели информацию о гибели Михаила Толстых в Макеевке в феврале прошлого года?


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Комментарии 11

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:05
    Нужно помочь - этому «судье» , пересечь границу - загробного мира! fool
    Охотовед 2
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:09
      То Сталину и Берии повестки вручают, то Гиви в суд вызывают. Этож сколько укРуиновцей лечить придется, пока в человеческий облик вернутся
      Chertt
      1. Например Сегодня, 13:15
        Горбатого могила исправит. Лечить таких невозможно.
        Например
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:23
        Цитата: Chertt
        То Сталину и Берии повестки вручают, то Гиви в суд вызывают.

        да пусть вызывают кого хотят. довызываются. сами придём

        LSA57
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:20
      Что судье пришло из следствия, то и пришло. Так положено, что она обязана вызвать в суд всех из приложенного к обвинительному заключению списка лиц, либо получить официальные данные об уважительности неявки, включая смерть лица. Ибо "честное пионерское" к делу не пришьешь.winked
      сибиралт
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 13:05
    Они там совсем на букву ё...
    solzh
  3. Borik (Борис) Сегодня, 13:07
    Это за вуалированное приглашение Гиви занять его батальоном Днепропетровскую область.
    Borik
  4. XXXIII (Владимир) Сегодня, 13:10
    В украинский суд вызывается Михаил Толстых (Гиви)
    Не у желе живой .... belay laughing
    XXXIII
  5. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 13:13
    видать дна у них точно нет ))) все падают и падают
    Не либероид Русский
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 13:18
    Спиритический сеанс, магический шар, круглый стол и волшебная тарелка. Кто на тот свет бумажные повестки шлет?
    Altona
  7. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 13:18
    Вместо Гиви придет батальон Сомали и тогда весь ихний суд будет давать показания !
    Uncle Lee
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