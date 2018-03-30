13:20 30 марта
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Опытный образец ЗРК «Деривации-ПВО» приступил к испытаниям

Первый опытный образец новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса "Деривация-ПВО" создан и приступил к предварительным испытаниям, заявил журналистам в пятницу гендиректор Центрального научно-исследовательского института "Буревестник" (разработчик, входит в "Уралвагонзавод") Георгий Закаменных.

Опытный образец ЗРК «Деривации-ПВО» приступил к испытаниям

2С38 СЗАК "Деривация-ПВО


Есть (образец), сейчас находится на этапе предварительных испытаний
— сказал он, отвечая на вопрос журналиста на выставке вооружений ArmHiTech-2018.


Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.

Эксперты отмечают, что по эффективности ЗАК-57 мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, при этом его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле. Также эксперты полагают, что новый российский комплекс будет, вероятно, создаваться на базе универсальной платформы "Армата".

Также сообщается, что предприятие ядерного оружейного комплекса "Росатома" — производственное объединение "Старт" имени Проценко — уже осваивает производство снарядов для этих комплексов, передает РИА Новости




Использованы фотографии: Stagila.ru
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Комментарии 9

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:07
    Не "прикрывать войска с воздуха", а прикрывать войска от воздушного нападения!
    Владыка Ситх
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:11
      Цитата: Владыка Ситх
      Не "прикрывать войска с воздуха",

      Тут похоже не всё так просто))) Пятница тяжёлый день)))
      Серый брат
    2. Borik (Борис) Сегодня, 13:13
      Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.[quote][/quote]

      Основная задача, участие в наземных операциях в качестве оружия поддержки. А то что он сможет и по авиации это второстепенно.
      Borik
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:15
        Цитата: Borik
        прикрывая войска с воздуха,

        И с моря. laughing
        Серый брат
  2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:09
    Почему ЗРК? Где у него ракеты?
    Серый брат
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:13
      Цитата: Серый брат
      Почему ЗРК? Где у него ракеты?

      РЕдакторы, в рот им руки. Под фото нормальная подпись "2С38 СЗАК "Деривация-ПВО"
      Chertt
    2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:13
      Вот тоже смутило.
      UPD Нагуглил, он зенитный артиллерийский комплекс.
      Ушлый_башкорт
    3. вадим.алексеевич (вадим) Сегодня, 13:14
      ЗАК -зенитно артеллерийский комплекс .
      вадим.алексеевич
  3. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 13:14
    Не дороговато то , на базе "Арматы"?
    vladimirvn
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