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Опытный образец ЗРК «Деривации-ПВО» приступил к испытаниям
Первый опытный образец новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса "Деривация-ПВО" создан и приступил к предварительным испытаниям, заявил журналистам в пятницу гендиректор Центрального научно-исследовательского института "Буревестник" (разработчик, входит в "Уралвагонзавод") Георгий Закаменных.
Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.
Эксперты отмечают, что по эффективности ЗАК-57 мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, при этом его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле. Также эксперты полагают, что новый российский комплекс будет, вероятно, создаваться на базе универсальной платформы "Армата".
Также сообщается, что предприятие ядерного оружейного комплекса "Росатома" — производственное объединение "Старт" имени Проценко — уже осваивает производство снарядов для этих комплексов, передает РИА Новости
2С38 СЗАК "Деривация-ПВО
Есть (образец), сейчас находится на этапе предварительных испытаний— сказал он, отвечая на вопрос журналиста на выставке вооружений ArmHiTech-2018.
Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.
Эксперты отмечают, что по эффективности ЗАК-57 мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, при этом его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле. Также эксперты полагают, что новый российский комплекс будет, вероятно, создаваться на базе универсальной платформы "Армата".
Также сообщается, что предприятие ядерного оружейного комплекса "Росатома" — производственное объединение "Старт" имени Проценко — уже осваивает производство снарядов для этих комплексов, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Stagila.ru
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