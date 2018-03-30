17:21 30 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В США прошла презентация F-35А, построенного для Южной Кореи

На предприятии корпорации Lockheed Martin в Техасе прошла церемония презентации первого, построенного для ВВС Южной Кореи, истребителя F-35А, сообщает bmpd.



Ожидается, что в ближайшее время южнокорейские пилоты приступят к освоению новой для них техники на одной из американских военно-воздушных баз.


F-35 – это наиболее боеспособный многофункциональный самолет в мире, который дает нашим военным несопоставимые (с другими) принципиально новые технологии, и который ляжет в основу военно-воздушного превосходства США на десятилетия вперед, сказала на торжественном мероприятии замминистра обороны США Эллен Лорд.

По ее словам, «сегодняшнее событие – это знаменательный рубеж в южнокорейской программе F-35 и в (развитии) альянса США и Южной Кореи».

F-35 не только даст невероятные (боевые) возможности Южной Корее, но и укрепит наш союз и наши отношения в сфере обороны, добавила Лорд.



В свою очередь замминистра обороны Южной Кореи Са Чу Сук заявил, что «программа F-35 это не просто закупка, а символическая демонстрация нерушимости союза США и Южной Кореи». Сами же самолеты станут «критически важным средством защиты воздушного пространства Южной Кореи».

Ранее сообщалось, что 40 истребителей F-35А будут поставлены в Южную Корею к 2021 году. В общей сложности республика планирует закупить 60 самолетов.

В США прошла презентация F-35А, построенного для Южной Кореи

Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. soldat-tv (Igor) Сегодня, 13:34
    Судя по цене, сделан из чистого золота.
    soldat-tv
    1. Например Сегодня, 13:37
      Торгуют матрасы. Плевать им на сам самолет. Главное продать больше. Презентация, свет, звук, телки в трусах. laughing
      Сделан из метала и пластика. Чем дешевле материал изготовления тем больше маржа. Какое нахрен золото?
      Покупка этих самолетов - плата за жизнь в американской системе ценностей. Иными словами - дань.
      Например
      1. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 14:03
        Цитата: Например
        Покупка этих самолетов - плата за жизнь в американской системе ценностей. Иными словами - дань.

        Дань Штаты и так с любой страны получают, через центробанк )))
        Lesorub
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:45
      Цитата: soldat-tv
      Судя по цене, сделан из чистого золота.

      Ну вот как-то так
      Венд
    3. mvg (Максим) Сегодня, 13:55
      А кто сказал, что Су-57 будет дешевле сотки стоить? Ем более маленькой партией.
      mvg
    4. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 14:57
      Цитата: soldat-tv
      Судя по цене, сделан из чистого золота.

      Да ну? У вас золото что-то сильно дешево. Проверьте. Может фальшивка? wink
      профессор
    5. Арон Заави (Арон) Сегодня, 14:57
      Цитата: soldat-tv
      Судя по цене, сделан из чистого золота.

      И сколько стоит?
      Арон Заави
  2. Комментарий был удален.
  3. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 13:38
    Исключительные с этим Ф-35 носятся по планете как глупый со ступой, не зная кому "впарить" этот "шедевр военного гения". Да только желающих приобрести это изделие сомнительного качества да ещё и за безумные денЮжки не шибко много.
    Такими темпами они и Ирану скоро предлагать его начнут (шутка)
    Николай Петров
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:39
      Цитата: Николай Петров
      Такими темпами они и Ирану скоро предлагать его начнут (шутка)

      Ну если только сами за него еще приплачивать будут. laughing
      helmi8
    2. mvg (Максим) Сегодня, 13:57
      У них заказов на него на десять лет вперед. Собирают и в Италии и в Японии.
      mvg
      1. котовский (Константин) Сегодня, 14:45
        Цитата: mvg
        Собирают и в Италии и в Японии

        Для южной кореи..Он что,прищуренный и собаками питаться может?
        В чем разница? recourse
        котовский
        1. mvg (Максим) Сегодня, 15:01
          Смысл в том, что производственные мощности по всему миру. А скоро его и богатым арапам втюхают, как себя насытят и страны, которые вкладывались в разработку. Планируется больше 3000 шт, Сухому об этом только мечтать. А про МиГ-35 вообще можно не говорить, даже индусы отказались, рассматривая Рафали и Тайфуны, которые тоже за сотку вечнозеленых выходят. А раньше мы самолеты сотнями продавали.
          mvg
          1. котовский (Константин) Сегодня, 15:06
            Цитата: mvg
            Планируется больше 3000 шт

            То есть только у нас нормальные самолеты останутся. good
            Цитата: mvg
            Сухому об этом только мечтать. А про МиГ-35 вообще можно не говорить

            Не надо им о таком мечтать..Пусть летающие самолеты делают,по старинке..
            котовский
      2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:36
        Цитата: mvg
        У них заказов на него на десять лет вперед. Собирают и в Италии и в Японии.

        А у вассалов есть альтернатива? Это потом,когда в каком-нибудь конфликте все выяснится.Когда встретятся в небе наши истребители с Рафалями,Лайтинингами и тд,будет ясно-потраченные зря это деньги или нет.
        НЕКСУС
        1. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 16:37
          Нексус, Вам все давно и так ясно. Западная техника отстой, российская- лучшая в мире
          Hanokem
    3. Рязанец87 (Никита) Сегодня, 15:31
      "Да только желающих приобрести это изделие сомнительного качества да ещё и за безумные денЮжки не шибко много."
      - Великобритания;
      - Австралия;
      - Турция;
      - Италия;
      - Канада;
      - Норвегия;
      - Израиль;
      - Япония;
      - Южная Корея;
      - Нидерланды;
      - Дания;
      Итого: 11 платежеспособных, высокоразвитых стран на текущий момент. Сухому (не говоря про МиГ) только бы радоваться такому.
      Рязанец87
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:38
    Помойное ведро, для слива Фе-35, разрастается. Умеют матрасники свое дерьмецо своим вассалам втюхивать. И Ю.Корея вслед за японцами, евреями и всей остальной братией покупают вундервафлю.
    Egorovich
    1. MadCat Сегодня, 14:24
      такое помойное ведро что у вас прямо икоту вызывает любое его упоминание lol
      MadCat
  5. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 13:43
    А я то голову ломаю, где же собака порылась. А оно видимо не случайно, и как своевременно пробежала информация по некоторым вражеским СМИ, что кошерные незаметно над Ираном на этих Ф-35 пролетели. Правда наше МО уже официально назвало эту информацию глупостью.
    Николай Петров
  6. роман66 (роман) Сегодня, 13:46
    «критически важным средством защиты воздушного пространства Южной Кореи».
    - это что, артиллерийские снаряды Ына будут в воздухе перехватывать?
    роман66
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 14:02
      Теперь денег у Южной Корее наверное на газопровод точно не хватит...
      Всё уйдет на 60 самолетов и обслуживание.... Молодцы однако...
      NN52
      1. Korax71 (Александр) Сегодня, 15:31
        Не гоже считать чужие деньги в чужом кошельке.не переживайте.если могут позволить себе купить-значит деньги есть hi
        Korax71
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:16
    Ничего загадочного в этой новости нет .А вот дата объявления выбрана думаю специально к поездке Ына в Китай.Американцы в своем обычном репертуаре,давить так по всем фронтам.Есть только один момент в этой истории ,в С Корее нет интернета с подключением в мировую сеть,а то бы они точно все наложили камней в штаны!
    APASUS
Картина дня