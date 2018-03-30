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В США прошла презентация F-35А, построенного для Южной Кореи
На предприятии корпорации Lockheed Martin в Техасе прошла церемония презентации первого, построенного для ВВС Южной Кореи, истребителя F-35А, сообщает bmpd.
Ожидается, что в ближайшее время южнокорейские пилоты приступят к освоению новой для них техники на одной из американских военно-воздушных баз.
F-35 – это наиболее боеспособный многофункциональный самолет в мире, который дает нашим военным несопоставимые (с другими) принципиально новые технологии, и который ляжет в основу военно-воздушного превосходства США на десятилетия вперед, сказала на торжественном мероприятии замминистра обороны США Эллен Лорд.
По ее словам, «сегодняшнее событие – это знаменательный рубеж в южнокорейской программе F-35 и в (развитии) альянса США и Южной Кореи».
F-35 не только даст невероятные (боевые) возможности Южной Корее, но и укрепит наш союз и наши отношения в сфере обороны, добавила Лорд.
В свою очередь замминистра обороны Южной Кореи Са Чу Сук заявил, что «программа F-35 это не просто закупка, а символическая демонстрация нерушимости союза США и Южной Кореи». Сами же самолеты станут «критически важным средством защиты воздушного пространства Южной Кореи».
Ранее сообщалось, что 40 истребителей F-35А будут поставлены в Южную Корею к 2021 году. В общей сложности республика планирует закупить 60 самолетов.
Ожидается, что в ближайшее время южнокорейские пилоты приступят к освоению новой для них техники на одной из американских военно-воздушных баз.
F-35 – это наиболее боеспособный многофункциональный самолет в мире, который дает нашим военным несопоставимые (с другими) принципиально новые технологии, и который ляжет в основу военно-воздушного превосходства США на десятилетия вперед, сказала на торжественном мероприятии замминистра обороны США Эллен Лорд.
По ее словам, «сегодняшнее событие – это знаменательный рубеж в южнокорейской программе F-35 и в (развитии) альянса США и Южной Кореи».
F-35 не только даст невероятные (боевые) возможности Южной Корее, но и укрепит наш союз и наши отношения в сфере обороны, добавила Лорд.
В свою очередь замминистра обороны Южной Кореи Са Чу Сук заявил, что «программа F-35 это не просто закупка, а символическая демонстрация нерушимости союза США и Южной Кореи». Сами же самолеты станут «критически важным средством защиты воздушного пространства Южной Кореи».
Ранее сообщалось, что 40 истребителей F-35А будут поставлены в Южную Корею к 2021 году. В общей сложности республика планирует закупить 60 самолетов.
Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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