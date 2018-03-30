17:21 30 марта
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В районе Ракки вспыхнуло антиамериканское восстание

Начальник Главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской прокомментировал ситуацию в районе сирийского города Ракка. Напомним, что несколько месяцев назад так называемая американская коалиция объявила об освобождении города, который длительное время находился под оккупацией ИГИЛ (*запрещено в РФ).

По словам Сергея Рудского, в городе царит самая настоящая гуманитарная катастрофа. Российский генерал отмечает, что люди пытаются возвращаться в Ракку, но на деле возвращаться некуда. В городе действует единственная больница и роддом.

В районе Ракки вспыхнуло антиамериканское восстание



РИА Новости цитирует генерал-полковника Рудского:
По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Ракке сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. В столице провинции, куда вернулось около 95 тысяч человек, почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом. Из-за неработающего водопровода есть серьезные проблемы с обеспечением водой. Зачастую вода берется прямо из Евфрата, что повышает угрозу распространения инфекций и эпидемий.


Генерал Рудской сообщил о том, что примерно в 25 км от Ракки – в районе Аль-Мансур, вспыхнуло восстание местных жителей против проамериканских группировок, которые пытаются насаждать свои порядки. По словам Рудского, местные жители готовы взяться за оружие против упомянутых сил, так как те ведут себя как самые настоящие оккупационные войска. Напомним, что в этом районе действуют так называемые Демократические силы, основная часть которых представлена проамерикански настроенными курдами. Именно за разоружение этих отрядов выступили жители Аль-Мансура.

Сергей Рудской добавил, что США и подконтрольные им формирования явно не контролируют ситуацию в сирийской провинции Ракка после её так называемого «освобождения».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:56
    Генерал Рудской сообщил о том, что примерно в 25 км от Ракки – в районе Аль-Мансур, вспыхнуло восстание местных жителей против проамериканских группировок, которые пытаются насаждать свои порядки. По словам Рудского, местные жители готовы взяться за оружие против упомянутых сил, так как те ведут себя как самые настоящие оккупационные войска.

    Давно пора начинать гнать этих "демократизаторов" в свои пенаты, за лужу. Где американцы - там сразу хаос.
    helmi8
    1. Хаос (Иван) Сегодня, 14:04
      Позвольте с вами не согласиться belay
      Хаос
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:16
        Позвольте спросить, а с чем не согласны?
        Мож и гнать их никуда не надо, а на месте прикапывать? Такая постановка вопроса устроит?
        rocket757
        1. Житель Урала Сегодня, 14:19
          Наверное он себя имел ввиду, то есть он не там где американцы... и не сразу...
          Цитата: Хаос
          Позвольте с вами не согласиться belay
          Житель Урала
      2. Zubr Сегодня, 14:53
        Ник смените.. laughing Тут все привыкли к порядку.
        Zubr
      3. Deadушка (Виталий) Сегодня, 15:07
        Цитата: Хаос
        Позвольте с вами не согласиться

        Позвольте Вам не позволить! laughing
        Deadушка
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 14:50
      ...В районе Ракки вспыхнуло антиамериканское восстание...

      Можете даже не сомневаться, что восставшие арабы будут объявлены недобитыми ячейкакми ИГИЛ и с помощью курдов, при непосредственном участии меринов, всё будет разнесено в пыль артиллерией и авиацией.
      Мерины, незатейливо сделают всё топорно и максимально под "ноль".
      Андрей К
  2. Иеремия (Виталий) Сегодня, 14:03
    Так надо же помочь возмущенному местному населению.....Вот бы где ЧВК были кстати..Местные жители наняли от дерьмократов избавиться...
    Иеремия
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:15
      думается мне ЧВК тут не помогут, там слишком мощные силы собраны + поддержка воздухом от паласатиков. Если ИГИЛ Ракку не удержало, то там и оборона соответствующая
      Romka47
    2. Roster (Roster) Сегодня, 14:17
      Американцы так бы и сделали.
      Roster
  3. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 14:18
    Поднялось антиамериканское восстание,местные жители готовы взяться за оружие...Так а чего тогда не берутся?Ждут нашего бравого генерала?В чем тогда выражается заявленное восстание?Очередная белиберда из уст очередного генерала.И таких людей собираются возить первым классом!!!
    Palagecha
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:21
    Ну так чего же ещё было ожидать? Только восстание пока ещё не "антиамериканское".
    Горный стрелок
    1. котовский (Константин) Сегодня, 14:50
      Цитата: Горный стрелок
      Ну так чего же ещё было ожидать

      На восточную гуту насмотрелись.
      Поняли что может быть иначе..
      котовский
  5. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 14:38
    а они что, что то когда нибудь после себя контролировали? По моему основная задача хаос и беззаконие и вовремя свалить
    Hariton Laptev
  6. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:11
    Достаточно только курдам принять условия игры американцев и они автоматически стали демократическими,стали уважать законы и обычаи западных стран.Но по сути они те же арабы ,со своими прибабахами типа отрезания голов и вырыванием бород.
    APASUS
  7. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 17:19
    почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом. Из-за неработающего водопровода есть серьезные проблемы с обеспечением водой. Зачастую вода берется прямо из Евфрата, что повышает угрозу распространения инфекций и эпидемий.

    Называется американская демократия...
    Incvizitor
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