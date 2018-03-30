...В районе Ракки вспыхнуло антиамериканское восстание...

По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Ракке сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. В столице провинции, куда вернулось около 95 тысяч человек, почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом. Из-за неработающего водопровода есть серьезные проблемы с обеспечением водой. Зачастую вода берется прямо из Евфрата, что повышает угрозу распространения инфекций и эпидемий.

Начальник Главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской прокомментировал ситуацию в районе сирийского города Ракка. Напомним, что несколько месяцев назад так называемая американская коалиция объявила об освобождении города, который длительное время находился под оккупацией ИГИЛ (*запрещено в РФ).По словам Сергея Рудского, в городе царит самая настоящая гуманитарная катастрофа. Российский генерал отмечает, что люди пытаются возвращаться в Ракку, но на деле возвращаться некуда. В городе действует единственная больница и роддом. РИА Новости цитирует генерал-полковника Рудского:Генерал Рудской сообщил о том, что примерно в 25 км от Ракки – в районе Аль-Мансур, вспыхнуло восстание местных жителей против проамериканских группировок, которые пытаются насаждать свои порядки. По словам Рудского, местные жители готовы взяться за оружие против упомянутых сил, так как те ведут себя как самые настоящие оккупационные войска. Напомним, что в этом районе действуют так называемые Демократические силы, основная часть которых представлена проамерикански настроенными курдами. Именно за разоружение этих отрядов выступили жители Аль-Мансура.Сергей Рудской добавил, что США и подконтрольные им формирования явно не контролируют ситуацию в сирийской провинции Ракка после её так называемого «освобождения».