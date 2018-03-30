17:19 30 марта
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"Техмаш" начал разработку боеприпасов для ударных беспилотников

Концерн "Техмаш" создает боеприпасы для ударных беспилотников, заявил журналистам в пятницу в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин.

"Техмаш" начал разработку боеприпасов для ударных беспилотников


Еще одно наше новое направление — боевая нагрузка к ударным беспилотникам, уже отдельные работы ведутся, создаем образцы
— сообщил он.


На сегодняшний день известно о разрабатываемых в РФ проектах ударных беспилотников "Зеница" и "Охотник-У" (создают ОКБ Симонова и ПАО "Сухой"). При этом серийные поставки каких-либо ударных беспилотников в российскую армию пока не начались.

Кроме этого, РСК «МиГ» в этом году проведет презентацию беспилотников собственной разработки, в том числе ударных, заявил в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 гендиректор компании Илья Тарасенко.

В этом году. Сейчас обсуждаем, когда это лучше будет сделать. Мы будем показывать разные виды беспилотников, пока речь идет о прототипах. Это будет демонстрация их возможностей
– передает РИА «Новости» слова Тарасенко.

Использованы фотографии: Научно - производственный концерн “Техмаш”
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Комментарии 14

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:56
    "Техмаш" начал разработку боепрпасов для ударных беспилотников

    Интересно, а одновременно нельзя было начать разработку беспилотника и боеприпасов?
    «Зеница» разработан в Казани, первый полет совершил еще в 2014 году.
    Охотник-У стал проектироваться в 2012г.
    Или журналисты опять намудили...
    maxim947
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:00
      Наверное на все сразу денег не дали, хотя если "ударный", то сразу и нужно было разрабатывать, в комплексе..
      helmi8
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:04
        В том то и дело, что комплекс разрабатывается с учетом всего, в т.ч. с учетом боеприпасов, и вся эта работа ведется параллельна. Скорее всего что-то напутали в сообщении, здесь или готовые дорабатывать будут или речь идет о новых изделиях идущих взамен существующим
        maxim947
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:12
          Комплексный подход, конструкторские разработки ... ещё пусть скажут, что конструкторская мысль бьёт ключом!!!
          Вон соседи укропные к РПГшечке крылья с моторчиком приделали и вперёд ж-ж-ж на врага!
          Короче, делаем карлсончика с ракетной установкой в ж.... да простит меня Астрид Лингрен за такое кощунство! Но если надо, куда ж деться!
          rocket757
        2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:13
          Думаю всё равно мы наверстаем упущенное время и наши беспилотники, как разведывательные так и ударные, будут восстребованные и конкурентоспособные.
          ul_vitalii
          1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 14:17
            Цитата: ul_vitalii
            Думаю всё равно мы наверстаем упущенное время и наши беспилотники, как разведывательные так и ударные, будут восстребованные и конкурентоспособные.

            да у нас всё сделают...только сколько ног сломают о каменные попы сорок лет назад мы мастерили планеры и самолёты,и летали,и сбрасывали груз...СОРОК ЛЕТ НАЗАД ! диагноз-застой.
            Дедкастарый
          2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:47
            Думаю всё равно мы наверстаем упущенное время

            Приветствую, Виталий hi Так коли мы "проснулись", то хочешь-не хочешь, а делать приходится. Как Илья Муромец пролежал на печи 30 лет, а потом не остановишь...
            Теренин
    2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 14:10
      Цитата: maxim947
      а одновременно нельзя было начать разработку беспилотника и боеприпасов?

      Хотеть это - можно ! Но не всегда получается.Частенько ситуация меняется:в первоначальном проекте была одна "картинка";а на выходе-другое "изображение"...а бонбу надо "лепить" под конкретный "девайс".Да и у проклятых буржуинов ЕС и США тоже частенько делаются боеприпасы под готовые аппараты.
      Nikolaevich I
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:28
        Цитата: Nikolaevich I
        Но не всегда получается.Частенько ситуация меняется:в первоначальном проекте была одна "картинка";а на выходе-другое "изображение"...а бонбу надо "лепить" под конкретный "девайс"

        Не совсем так. Если БПЛ изначально делался как разведчик, то тогда да. А если изначально как ударный, то тогда или под конкретный боеприпас, или боеприпас под него сразу нужно проектировать и производить.
        helmi8
        1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:24
          Цитата: helmi8
          тогда или под конкретный боеприпас, или боеприпас под него сразу нужно проектировать и производить.

          Милай,конечно же надо "стараться"(!)...но учти наши "условия" !Сколько было сообщений про разрабатываемые беспилотники(в т.ч. и "ударные"!) ? А где они на вооружении ?"Отвергнуты"...(в т.ч. и пресловутый "Скат") ! И кака(я)шная история бы получилась,если бы "кто-то" стал "делать бонбу" ,,под Скат,, сразу же после получения проектных ТТХ аппарата ? Ась ?
          Nikolaevich I
    3. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 14:15
      Интересно, а одновременно нельзя было начать разработку беспилотника и боеприпасов?
      не....пока не попал в руки энтот...в Сирии с бонбами.сам из фанеры и изоленты...
      Дедкастарый
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:41
        Делаем беспилотники, много и разных, НО как только выбрали, что то конкретная, наступает пора УНИФИКАЦИИ!!!. Не будем озадачивать МТО и ТО шников больше чем положено!
        rocket757
  2. Комментарий был удален.
  3. senima56 (Николай) Сегодня, 14:21
    Давно пора иметь свои(!!!) беспилотники. Тем более ударные! А то стыдно использовать израильскую технику и выдавать ее за свою.
    senima56
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:44
    "Техмаш" начал разработку боеприпасов для ударных беспилотников. Если название боеприпасов будет всенародное, моё предложение назвать "нович.к", т.к это название прошло международный кастинг, и очень популярно на Западе. yes
    Теренин
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:30
    При этом серийные поставки каких-либо ударных беспилотников в российскую армию пока не начались.
    Но на подходе БПЛА "Орион", пусть и разведывательный, но способный нести и боевую нагрузку.
    svp67
  6. APASUS (Pavo) Сегодня, 17:05
    Удивляет то что под ударные БПЛА будут построены специальные боеприпасы.Почему не использовать стандартные системы типа Вихрь (ПТРК),Атака (ПТУР), а сконцентрироваться на создании систем прицеливании и управлении огнем с БПЛА .
    Просто в случае военного конфликта логистика может подвести ,нет ракет для БПЛА и это просто дорогостоящий мусор.
    APASUS
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