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"Техмаш" начал разработку боеприпасов для ударных беспилотников
Концерн "Техмаш" создает боеприпасы для ударных беспилотников, заявил журналистам в пятницу в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин.
На сегодняшний день известно о разрабатываемых в РФ проектах ударных беспилотников "Зеница" и "Охотник-У" (создают ОКБ Симонова и ПАО "Сухой"). При этом серийные поставки каких-либо ударных беспилотников в российскую армию пока не начались.
Кроме этого, РСК «МиГ» в этом году проведет презентацию беспилотников собственной разработки, в том числе ударных, заявил в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 гендиректор компании Илья Тарасенко.
Еще одно наше новое направление — боевая нагрузка к ударным беспилотникам, уже отдельные работы ведутся, создаем образцы— сообщил он.
На сегодняшний день известно о разрабатываемых в РФ проектах ударных беспилотников "Зеница" и "Охотник-У" (создают ОКБ Симонова и ПАО "Сухой"). При этом серийные поставки каких-либо ударных беспилотников в российскую армию пока не начались.
Кроме этого, РСК «МиГ» в этом году проведет презентацию беспилотников собственной разработки, в том числе ударных, заявил в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 гендиректор компании Илья Тарасенко.
В этом году. Сейчас обсуждаем, когда это лучше будет сделать. Мы будем показывать разные виды беспилотников, пока речь идет о прототипах. Это будет демонстрация их возможностей– передает РИА «Новости» слова Тарасенко.
Использованы фотографии: Научно - производственный концерн “Техмаш”
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