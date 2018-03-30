"Техмаш" начал разработку боеприпасов для ударных беспилотников

Еще одно наше новое направление — боевая нагрузка к ударным беспилотникам, уже отдельные работы ведутся, создаем образцы

В этом году. Сейчас обсуждаем, когда это лучше будет сделать. Мы будем показывать разные виды беспилотников, пока речь идет о прототипах. Это будет демонстрация их возможностей