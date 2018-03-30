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Российский специалист уточнил некоторые детали в «деле Скрипаля»
Утверждения представителей Великобритании будто бы вещество, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Скрипаль, распространялось воздушным путем, звучат нелепо, приводит газета Известия заявление научного руководителя лаборатории научного центра Минобороны РФ, доктора химических наук, профессора Игоря Рыбальченко.
По его словам, «говорить, что "Новичок" мог быть произведен только в России, абсолютно некорректно».
Напомним, в начале марта в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба в тяжелом состоянии были госпитализированы. В причастности к произошедшему Лондон обвинил российские власти. Москва категорически отвергает обвинение.
Это вещество относится к классу фторфосфатов с различными заместителями. Данное направление исследовали во многих странах. В РФ все научные программы с А-234 были прекращены. Никаких запасов не создавалось,пояснил профессор.
По его словам, «говорить, что "Новичок" мог быть произведен только в России, абсолютно некорректно».
Это соединение, зная его формулу, можно синтезировать в любой хорошей лаборатории из коммерческих полупродуктов,добавил Рыбальченко.
Напомним, в начале марта в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба в тяжелом состоянии были госпитализированы. В причастности к произошедшему Лондон обвинил российские власти. Москва категорически отвергает обвинение.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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