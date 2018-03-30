17:19 30 марта
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Российский специалист уточнил некоторые детали в «деле Скрипаля»

Утверждения представителей Великобритании будто бы вещество, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Скрипаль, распространялось воздушным путем, звучат нелепо, приводит газета Известия заявление научного руководителя лаборатории научного центра Минобороны РФ, доктора химических наук, профессора Игоря Рыбальченко.



Это вещество относится к классу фторфосфатов с различными заместителями. Данное направление исследовали во многих странах. В РФ все научные программы с А-234 были прекращены. Никаких запасов не создавалось,
пояснил профессор.


По его словам, «говорить, что "Новичок" мог быть произведен только в России, абсолютно некорректно».

Это соединение, зная его формулу, можно синтезировать в любой хорошей лаборатории из коммерческих полупродуктов,
добавил Рыбальченко.

Напомним, в начале марта в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба в тяжелом состоянии были госпитализированы. В причастности к произошедшему Лондон обвинил российские власти. Москва категорически отвергает обвинение.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 47

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:24
    Фото как обычно, эти в полной хим-защите а рядом гуляют бессмертные.
    DEZINTO
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 14:28
      Дело доктора Геббельса живет и процветает. Чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее поверят.
      oleg-gr
    2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 14:28
      Цитата: DEZINTO
      Фото как обычно, эти в полной хим-защите а рядом гуляют бессмертные.

      А ведь хватило этого для высылки наших дипломатов из тридцати стран wink Вот как всё поставлено с подчинёнными,мы сыграли, а вы должны поверить и исполнить в лучших традициях.
      Вас Влад
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:34
        Наверное у них специальные хим-защитные береты.... request

        DEZINTO
        1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 14:41
          Цитата: DEZINTO
          Наверное у них специальные хим-защитные береты.... request


          может Ирландцы Коля,или Маклауды ? их то не жаль Короне. crying
          Дедкастарый
        2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 14:44
          Цитата: DEZINTO
          Наверное у них специальные хим-защитные береты....

          Вы как ребёнок,да не смотрите вы на них laughing Обратите ваше внимание на тех в белых комбезах ,ну с очень опасными веществами они дела имеют!Подсказываю, надо боятся,от этих русских всего можно ожидать yes
          Вас Влад
        3. alexbg2 (Александр) Сегодня, 14:50
          Странный какой то этот "новичёк", если была отравлена ручка в доме, то почему препарат не сработал? Скрипаль спокойно отправляется в кафе, на соседей тоже никакого воздействия, и только когда Скрипаль садится в машину после кафе, неожиданно начинается действие "новичка", хотя концентрация его наверно уже в тысячи раз меньше, чем возле дома. И именно эта микроскопическая концентрация, судя по Британским сведениям и начинает косить народ, подошедший полицейский получает страшное поражение и попадает в госпиталь, также получают поражение 131 человек возле машины и кафе и ни одного возле дома, включая полицейский, осматривающих дом, сразу после происшествия.
          alexbg2
          1. антивирус Сегодня, 14:59
            Скрипаль с собой ампулу взял , из дома выходя. закрыл дверь рукой держа ампулу в той же руке и ампулу раздавил-- итоги следствия будут
            антивирус
            1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 15:03
              Цитата: антивирус
              Скрипаль с собой ампулу взял , из дома выходя. закрыл дверь рукой держа ампулу в той же руке и ампулу раздавил-- итоги следствия будут

              по моей версии почти так,но он сел на неё (нашли чёта подскамейкой,может от сеттера.а может и от России)
              Дедкастарый
              1. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:29
                Цитата: Дедкастарый
                по моей версии почти так

                А по моей версии, они уже в ресторане что то не очень свежее схарчили.
                Piramidon
            2. котовский (Константин) Сегодня, 15:12
              Цитата: антивирус
              в той же руке и ампулу раздавил-

              То есть это не по воздуху передалось?
              А как же БОВ..Его не распыляют,а кисточкой бегают врага мажут?
              Так чтоле? belay
              В чем прикол?
              котовский
              1. антивирус Сегодня, 15:14
                а на ручку он чихнул што ли?
                антивирус
          2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 15:00
            А вы заметили схождения?Там где русские безобразничают там клиент в живых остаётся,ну долго конечно болеет,ну в конце концов всё равно умирает,всё из ситуацию вытягивают!А вот другие русские в британии мирно себя сами шарфиками душат, без шума и пыли, не кому не мешая! sad
            Вас Влад
            1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 15:08
              Цитата: Вас Влад
              А вот другие русские в британии мирно себя сами шарфиками душат, без шума и пыли, не кому не мешая!

              совесть-судья строгий... lol
              Дедкастарый
        4. Strashila (I) Сегодня, 15:10
          Трусы из свинца.
          Strashila
    3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:45
      ну так хватило же пробирки со стиральным порошком перед тем как начали войну в Ираке.
      Heterocapsa
  2. Романенко (Сергей) Сегодня, 14:27
    Да с самого начала все шито белыми нитками, ни одна нормальная спецслужба РФ или бывшего СССР не станет реализовывать кого-либо нехарактерным для местности оружием или ОВ, просто по версии англичан все должно указывать на принадлежность к России - яд Новичок, пристолет ТТ, буденовка в углу , надкушенный соленый огурец и недопитая бутылка самогона на подоконнике...
    Полный бред и некомпетентность, откровенный брак в работе.
    Впрочем уже не первый раз.
    Романенко
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:36
      позвольте уже и вам указать на некомпетентность! недопитая бутылка - как раз свидетельствует, что это были не наши!
      роман66
      1. Романенко (Сергей) Сегодня, 15:02
        lol Ну и на старуху, как говорится.... laughing
        Романенко
      2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:20
        недопитая бутылка

        Так и огурец только надкушанный. Он просто пригубил слегка, и на задание пошёл, потом вернулся, и уже от души с балалйкой всё допил. :)
        DEZINTO
        1. роман66 (роман) Сегодня, 16:08
          не до конца выпитое спиртное свидетельствует о нездоровой атмосфере в коллективе! hi
          роман66
      3. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 16:06
        Цитата: роман66
        позвольте уже и вам указать на некомпетентность! недопитая бутылка - как раз свидетельствует, что это были не наши! читаем по губам....


        ОТМЕНА ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
        роман66
        Дедкастарый
    2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 14:38
      Цитата: Романенко
      Да с самого начала все шито белыми нитками,

      Тут ключевое слово русский,ну а раз русский,то тут и сомневаться не в чем request Повод для обострений отношений можно найти легко yes Что и продемонстрировали в очередной раз англосаксы!
      Вас Влад
    3. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 15:05
      Цитата: Романенко
      Полный бред и некомпетентность, откровенный брак в работе.
      Впрочем уже не первый раз.
      каждый раз Генеральный произносит эту сакральную фразу,когда мы отмечаем 23 февраля... what и уходит...насовсем...до Завтра.
      Дедкастарый
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:28
    Российский специалист уточнил некоторые детали в «деле Скрипаля» Уточнять необходимо, хотя все прекрасно понимают, что к российским специалистам прислушиваются российские граждане, супостатам верят свои подданные. Политика, мать её. no
    Теренин
  4. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 14:30
    Этот знает о чем говорит.
    ODERVIT
  5. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:43
    Вообще интересная история конечно. Кто-нибудь видел фото отравленных в больнице? Помнится в истории с полонием фото этого чувака на больничной койке тиражировала каждая крошечная газетёнка несколько месяцев. Тут вообще тишина.
    О том что они не померли я узнал только на днях, ...так усиленно кричали о "боевом отравляющем" что я даже как-то автоматически решил что ясен пень там всем каюк.
    НО НЕт! Более того дочка очнулась на днях. Это что за "боевое" вещество после которого приходят в себя ? Кто так отравляет ?
    DEZINTO
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 15:52
      Цитата: DEZINTO
      Это что за "боевое" вещество после которого приходят в себя ? Кто так отравляет ?

      мы... не варвары же,до смерти то... как они Ричарда 3 го,или Вильгельма Злого...список большой,так то...
      Дедкастарый
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:43
    Так а что нового он сообщил? Мы и так знаем что это фейк голимый, участие России в отравлении.
    Но кого это интересует ТАМ?
    Горный стрелок
  7. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 14:43
    Цитата: oleg-gr
    Дело доктора Геббельса живет и процветает. Чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее поверят.

    даже нравится...сколько можно "за кулисами" играть ? так -лучше...понятнее.
    Дедкастарый
  8. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 14:44
    интересно Когда обман раскроется, всё на Мэй и Бориса повесят..... а что дальше делать будут? шум то прямо скажем большой вокруг этого дела.
    Чёрная вода
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 15:56
      так это когда ещё будет то ...
      reservist
      1. Sewer Krainiy (Sewer Krainiy (Пётр)) Сегодня, 16:13
        Нет, военные так говорили: то-ли у него шинель украли, то-ли он украл, но что-то с ним было... laughing
        Sewer Krainiy
      2. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 16:44
        "Так или иначе, я могу сказать, что приношу извинения за то, что те разведданные, которые мы получали, были ошибочными." (с) Тони Блэр об Ираке

        товарищ: rpuropuu (Greogory) написал, мне прям очень понравилось.
        Чёрная вода
  9. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 14:51
    Цитата: Чёрная вода
    интересно Когда обман раскроется, всё на Мэй и Бориса повесят..... а что дальше делать будут? шум то прямо скажем большой вокруг этого дела.

    "Так или иначе, я могу сказать, что приношу извинения за то, что те разведданные, которые мы получали, были ошибочными." (с) Тони Блэр об Ираке fool
    Вот и все... Ни чего не будет, дело сделано, вся эта ситуация лишь небольшой шаг в повсеместной дискредитации России. В головах у обывателей останется "нужная информация" what
    rpuropuu
    1. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 15:35
      спасибо за пример..просто отличные пример "ухода" без последствий...
      Чёрная вода
  10. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 14:58
    Цитата: DEZINTO
    Вообще интересная история конечно. Кто-нибудь видел фото отравленных в больнице? Помнится в истории с полонием фото этого чувака на больничной койке тиражировала каждая крошечная газетёнка несколько месяцев. Тут вообще тишина.
    О том что они не померли я узнал только на днях, ...так усиленно кричали о "боевом отравляющем" что я даже как-то автоматически решил что ясен пень там всем каюк.
    НО НЕт! Более того дочка очнулась на днях. Это что за "боевое" вещество после которого приходят в себя ? Кто так отравляет ?

    Ну мало ли... Может их там две недели с мешком на голове держат wink . Сейчас вот уже обработали, сейчас как начнут рассказывать, не остановишь what Вспомните "медсестру" в слезах из Кувейта, как ее слушали, Я вот ни сколько не удивлюсь, если увидим подобную драму и ведь все поверят request
    Были же случаи, как на острове "свободы", в самой демократичной тюрьме - людей обрабатывали, пока не признаются ,в том чего не было. Но вряд ли кто то на западе таким вопросом зададутся wink Это мы тут с Вами ,не доверчивые и чувствуем во всем подвох yes
    rpuropuu
  11. konstantin68 (Константин) Сегодня, 14:59
    Цитата: DEZINTO
    Фото как обычно, эти в полной хим-защите а рядом гуляют бессмертные.

    Та им просто раздеваться лень было. Они так и домой поедут со службы.Для полноты раскрытия образа РФ,как врага. am
    konstantin68
  12. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 15:01
    Все правильно. Но я бы хотел, как человек, прослушавший в свое время курс боевые отравляющие вещества, внести в критику британской лжи свои пять копеек. Во-первых, они гундосят, что "новичок" применялся обычным способом боевого применения ОВ НПД, то есть в виде аэрозоля. Как они себе это представляют? Идет по Англии и пришел к Скрипалям домой человек в противогазе и защите и начал распылять аэрозоль. В результате Скрипали падают мертвыми. "Убийца" Скрипалей, а также баллончик с остатком ОВ должен подвергаться немедленной дегазации, иначе получат отравления все их соседи, а также "злодей". То есть абсурд. ИМХО.
    mikh-korsakov
    1. dzvero (Иво) Сегодня, 15:26
      Чую, что будет продолжение марлезонского балета. Появятся "новые данные"; атентатор стрелял пулями из замороженного СО2, содержащего 'новичка'! Пули хранил в контейнере с жидким азотом. Полиция следы пуль не нашла, посколько "они испарились". Чем не версия, раз на нынешнюю повелись...
      P.S. Вот, подсобил англичанам smile
      dzvero
  13. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 15:13
    Английская презентация убедительно доказывает только одно: в UK полностью отсутствуют хакеры и даже грамотные пользователи powerpoint. Как бы ее украсили мультики, всплывающие фотки и т.д. Представляете в разделе о грузии появляется мишико, жующий галстук. Это до какого же уровня цинизма и агрессивности нужно дойти, чтобы заставить президента свободолюбивого независимого государства, строящего суперпупер демократию, жевать галстук. Это не какой-то там скрипаль с новичком, это ВЕРШИНА фармокологии/БОВ. И основа для разработки допингов для российских спортсменов. Вывод: презентацию делала ЛИЧНО Тереза М. Кроме того они почему-то забыли про степана бандеру. Его же тоже траванули. И вна украине было бы приятно. Огромная просьба к UK embassy: пожалуйста дополните список.
    Дилетант
  14. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 15:25
    Костюмчик для рыбалки очень хорош.Даже ОЗК- весчь.На лодочке в нем чувствуешь себя ,как у Бога за пазухой.
    Сергей Д_2
    1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 15:59
      "Костюмчик для рыбалки очень хорош" А нас вот заставляли бегать в защите и противогазе на 1.5 км, удовольствие ниже среднего, должен сказать.
      mikh-korsakov
  15. Moskovit (Алексей) Сегодня, 16:21
    Дочь Скрипаля вроде пришла в себя и говорит, хотя ей обещали инвалидность до конца жизни. Британские ученые. Глядишь и папку откачают.
    Интересно, что Скрипаль скажет?
    Moskovit
  16. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:25
    Сколько ж бреда и тумана сейчас распространяется по этому делу... Вот и попробуй, разобраться сейчас найти правду... И хватит говорить о БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВАХ. То, чем траванулись Скрепали, все что угодно но не они. Иначе бы они просто не выжили бы и жертв было бы ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, ЗНАЧИТЕЛЬНО. Это ЯД, специфический, специальный, но ЯД.
    svp67
  17. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 16:43
    заявление научного руководителя лаборатории научного центра Минобороны РФ, доктора химических наук, профессора Игоря Рыбальченко.

    Все, кто травит Скрипалей,
    Не уйдут от п...й (порицаний).
    Огребет и рыжий клоун
    И Тереза эта Мэй.
    Хоть химоружие своё
    Мы спалили, ё-моё,
    Но заводики нетрудно
    Вновь поставить под ружьё.
    Пару бочек "Новичка"
    Вам доставим с полтычка.
    Для эффекту оцененья
    Чтоб не валяли дурачка.
    Вежливый Лось
  18. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:50
    PR акция против России с серьезным начинанием ,а учитывая что западный обыватель не особенно пытается дойти до сути проблемы,акция удалась!Хотя если кто интересуется там очень много серьезных вопросов которые задают сами англичане,вот отрывочек:
    В своем недавнем письме в газету The Times Стивен Дэвис, консультант по неотложной медицине в Солсберийском Учредительном Фонде Национальной Службы Здравоохранения (Salisbury NHS Foundation Trust), написал следующее:

    «Сэр, в дополнение к Вашей сводке («Около 40 человек, подвергшихся воздействию отравляющего вещества, нуждаются в медицинском лечении», 14 марта), я могу пояснить, что ни один пациент не подвергся воздействию нервно-паралитического отравляющего вещества в Солсбери, и лишь у трех пациентов имелось значительное отравление».
    Его утверждение о том, что «ни один пациент не подвергся воздействию нервно-паралитического отравляющего вещества в Солсбери», звучит крайне странно, поскольку прямо противоречит официальной версии. Была это простая описка или же сознательное намерение сообщить именно то, что ни один пациент не был отравлен нервно-паралитическим веществом в Солсбери?
    Весь полный текст с вопросами по этому делу можно прочесть по :https://cont.ws/@rusott/897876
    30 важных вопросов по делу Скрипаля и реакции на него правительства Великобритании, которые журналисты должны задавать
    APASUS
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