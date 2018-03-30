Давай, до свидания! Россия массово высылает сотрудников иностранных посольств

30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией из-за т.н. дела Скрипалей. Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны.

Кремль превысил эквивалентный ответ в адрес США и отдал распоряжение о закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге. Это консульство крупнее и гораздо важнее для двусторонних отношений, чем российское консульство, закрытое в Сиэтле.