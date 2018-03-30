17:19 30 марта
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Давай, до свидания! Россия массово высылает сотрудников иностранных посольств

В министерство иностранных дел РФ потянулась самая настоящая вереница из послов стран, которые ранее объявили о «солидарности» с Лондоном по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Напомним, что ряд стран заявил о высылке российских дипломатов. Так, Британия выслала 23 российских дипломата, США – 60, Украина – 13, Германия – 4. Сразу несколько государств, чтобы «не обидеть» Лондон, но и не идти на открытую конфронтацию с Россией, решили «для галочки» заявить о высылке 1 российского сотрудника дипмиссии.

Пресс-служба МИД РФ сообщило, для каких целей вызваны послы этих государств:
30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией из-за т.н. дела Скрипалей. Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны.


Давай, до свидания! Россия массово высылает сотрудников иностранных посольств



Ранее в России заявили, что предпримут зеркальные меры и вышлют из страны ровно столько же дипломатов тех или иных стран, которые допустили демарши по высылке дипломатов РФ. Эту вполне прогнозируемую ответную меру умудрились раскритиковать в США.

Газета The New York Times публикует материал, в котором говорится, что Россия "превысила меру зеркальности". Из материала американского издания:
Кремль превысил эквивалентный ответ в адрес США и отдал распоряжение о закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге. Это консульство крупнее и гораздо важнее для двусторонних отношений, чем российское консульство, закрытое в Сиэтле.

В России на это ответили заявлением о том, что не измеряют консульства по их внутренней площади или по степени "важности" работы.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 14:32
    “Кремль превысил эквивалентный ответ в адрес США и отдал распоряжение о закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге. Это консульство крупнее и гораздо важнее для двусторонних отношений, чем российское консульство, закрытое в Сиэтле".

    Вот и ответка. Зеркально. Ничего личного. Еще и обижаются.
    oleg-gr
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 14:39
      вот что радует,это Екатеринбург. тама эти рогатые окопались... хорошая новость, а то,тропа протоптана либерастами в этот гадюшник...асфальт отполирован.
      Дедкастарый
      1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 14:46
        Лучше бы Екатеринбурге закрыли. То, что в этом городе матрасы творят ни в какие рамки не лезет.
        Вояджер
        1. bk316 (Владимир) Сегодня, 14:50
          Лучше бы Екатеринбурге закрыли.

          Еще не вечер. Я бы на месте Верховного оставил линию для экстренной связи с трампом И ВСЕ...
          bk316
        2. alexmach (Александр) Сегодня, 14:53
          Вот тоже не совсем понимаю почему закрыли в Питере а не в Екатиренбурге.
          alexmach
          1. vinni-puk Сегодня, 14:57
            В Екатеринбурге гадюшник прикроют наверхосытку.
            vinni-puk
          2. megaKritik (Роберт) Сегодня, 15:25
            Цитата: alexmach
            Вот тоже не совсем понимаю почему закрыли в Питере а не в Екатиренбурге.

            наверное, для удобства граждан..Питерский и в Москву слетает за час времени, а в Екб консульство поди одно, за уральскими горами...
            megaKritik
            1. alexmach (Александр) Сегодня, 15:57
              Для удобства каких граждан? Американских? Выезжающих в США росиян? А надо сильно печься об их удобстве?
              alexmach
              1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 16:14
                Цитата: alexmach
                Для удобства каких граждан? Американских? Выезжающих в США росиян? А надо сильно печься об их удобстве?

                А Вас каким боком это вообще волнует? Американский рейнджер у вас жену увел?)))
                Семен1972
                1. alexmach (Александр) Сегодня, 16:28
                  Семен, вот тебя я забыл спросить что именно меня должно волновать. Развелось же хамла и неадекватов. Столько как в российском интернете нету просто нигде.
                  alexmach
                  1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 16:46
                    Цитата: alexmach
                    Развелось же хамла и неадекватов. Столько как в российском интернете нету просто нигде.

                    Заметьте, что Семён обращается к Вам на ВЫ! А Вы изволите ТЫкать yes
                    Dym71
                    1. alexmach (Александр) Сегодня, 16:49
                      Ещё бы этот комментарий пришел от самого Семёна.
                      alexmach
                    2. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:53
                      Выезжающих в США росиян?
                      вот же! хочется людям в Диснейленд а не Ельцин центр, они идут в консульство за визой. А петроградские буржуи раскошелятся или слетают. Или митинг протеста устроют чтоб возвернули консульство взад.

                      П.С. https://youtu.be/HCM9qAngw90 как раз в тему, "Уральские пельмени"
                      megaKritik
                      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:14
                        Цитата: megaKritik
                        А петроградские буржуи раскошелятся или слетают. Или митинг протеста устроют чтоб возвернули консульство взад.

                        Замучаются пыль глотать. yes angry На крайняк - школоту и планктон на Марсово Поле попробуют выгнать, что тоже маловероятно. А так даже весело - препираемся на тему того, где консульство матрасное закрыть. Сказали бы такое в 90-е - мало кто поверил бы. laughing
                        Paranoid50
                      2. alexmach (Александр) Сегодня, 17:18
                        вот же! хочется людям в Диснейленд а не Ельцин центр

                        Ту так если людям хочется, пусть люди сами свои вопросы и решают. По сравнению с подрывной деятельностью в которой посольство в екатеринбурге по слухам особо отличилось это как мне кажется мелкое неудобство.
                        alexmach
            2. zhekazs (Евгений) Сегодня, 16:21
              Цитата: megaKritik
              Питерский и в Москву слетает за час времени

              Да ему ближе и проще в финку смотаться...
              А за Уральскими горами еще во Владике генконсульство имеется.
              zhekazs
              1. alexmach (Александр) Сегодня, 17:17
                А их в американском консульстве в финке типа примут? Я вот недавно в консульстве в Таллине побывал, там не резидентов обслуживают в отдельной очень не спешной очереди запись на собеседование в которой проходит на 2 месяца на перед.
                alexmach
          3. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 15:25
            Цитата: alexmach
            Вот тоже не совсем понимаю почему закрыли в Питере а не в Екатиренбурге.

            по радио обнадёжили: в Екате консульство помрёт,на днях.будем держать кулачки.
            Дедкастарый
          4. zhekazs (Евгений) Сегодня, 15:36
            Цитата: alexmach
            Вот тоже не совсем понимаю почему закрыли в Питере а не в Екатиренбурге.

            А на кой они в Ленинграде сдались? Выкинули и правильно сделали. В новостях показали, что повара уже сократили, поэтому пришлось на обед 20 пицц заказать в посольство, надеюсь доставщики славно поплевали туда. laughing
            А на Урале они хотя бы зимой померзнут, если доживут - и то радость laughing
            Так бы их куда-нибудь в Новосибирск или где еще похолоднее спровадить всех... Ну наших бы в ответку в Анкоридж перевели, так нашим не привыкать, да и сибиряков можно послами отправить.
            zhekazs
            1. alexmach (Александр) Сегодня, 15:59
              А на кой они в Ленинграде сдались?

              В Ленинграде они хоть под боком, там мне кажется спецслужбам за их деятельностью и следить попроще будет. А вот в провинции их контора по-моему заметно больше вреда сделать может.
              alexmach
              1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 16:09
                Цитата: alexmach
                А вот в провинции их контора по-моему заметно больше вреда сделать может.

                Да, в идеологическом плане могут. Проводить связь между наличием посольств и шпионажем в оборонке говорить глупо, оставим это амерзоидам. А нам самое время заняться в стране идеологией, какой-то идеей наполнить умы людей, чтобы не было места чужеродным мыслям в головах.
                zhekazs
                1. alexmach (Александр) Сегодня, 16:33
                  Да, в идеологическом плане могут.

                  Ну вот собственно о чем я и пишу.
                  А нам самое время заняться в стране идеологией, какой-то идеей наполнить умы людей, чтобы не было места чужеродным мыслям в головах.

                  А вот с этим большие проблемы. Дело в том, что идеология не живет сама по себе в вакууме. Идеология может лишь отражать происходящее в объективной реальности. В буржуазном обществе, более того в обществе не непрекращающегося "первоначального накопления" никакая идеология, кроме "кто больше хапнул тот и молодец" не приживется.
                  alexmach
            2. Oleg NSK (Олег) Сегодня, 16:22
              Цитата: zhekazs
              Так бы их куда-нибудь в Новосибирск

              .... а вот попросил бы вас Новосибирск не трогать ... у нас тут Академгородок, а это сплошь либерастня (мажоры он науки) .... всякие навальные-собчаки не заезжая в город (т.к.опасно, могут и побить), из аэропорта в Академ едут ...
              ... так что если вам чего-то не нужно - это совсем не значит, что где-то это ждут
              Oleg NSK
              1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 16:26
                Цитата: Oleg NSK
                ... так что если вам чего-то не нужно - это совсем не значит, что где-то это ждут

                Хорошо, в Магадан, так в Магадан !!! laughing
                Если якуты не против будут ...
                zhekazs
          5. sgazeev (Александр) Сегодня, 17:05
            Цитата: alexmach
            Вот тоже не совсем понимаю почему закрыли в Питере а не в Екатиренбурге.

            Москва рядом,всё во благо любителей сцанных матрасов.А в Ебурге оставили,всё таки один на Урале.
            sgazeev
        3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:58
          поделитесь ,чего они там такого творят?
          Heterocapsa
          1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 15:04
            По мозгам местного населения бьют. Простейший пример, это частные организации устраивающие ныне популярные сегодня квесты для детей. Неоднократно уже сталкивался с тем, что квесты там поголовно имеют антироссийскую тематику. Сюжет а-ля "Русский безумный ученый собрал ядерную бомбу и вы должны её обезвредить. Квест начинается...". Высокая концентрация таких мероприятий особенно заметна в Екатеринбурге, и это со слов моих знакомых, которые там живут.

            Схожие приёмы применяются еще с конца 90-х, только разными методами. Как-то раз, по телевизору заметил детский мультсериал с совершенно дикими содержанием и рисовкой, иными словами не понятно, как это смотреть можно здоровому ребенку. Поскольку у меня профессия связана с кино и телевидением, была возможность поинтересоваться у знакомой, работающей на том телеканале, что это за нафиг такой. Знаете, что она ответила? Показ этих мультфильмов спонсируется из-зарубежа. Обычно телеканал платит за показ, здесь же наоборот ему проспонсировали, чтобы он крутил в эфире эту дрянь.
            Вояджер
            1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:06
              держитесь там, судя по геополитическому пинг понгу и до вашего осиного гнезда дело дойдет.
              Heterocapsa
              1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 15:28
                Место -наше,Гнездо-нет...дезинфекцировать нужно...
                Дедкастарый
                1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:47
                  накрыть куполом-откачать воздух и выключить солнце.
                  Heterocapsa
        4. Кент0001 (евгений) Сегодня, 15:01
          Все еще впереди- и там закроют.
          Кент0001
        5. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:12
          Надо было в двух местах закрыть.И предложить им на место Ебурга Магадан и Симферополь..
          Цитата: Вояджер
          Лучше бы Екатеринбурге закрыли. То, что в этом городе матрасы творят ни в какие рамки не лезет.
          210окв
          1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:14
            ну так они тогда на аляску наших отправят
            Heterocapsa
            1. Терский (Виктор) Сегодня, 15:46
              Цитата: Heterocapsa
              ну так они тогда на аляску наших отправят

              На то и расчет, нам надо же когда-то свои земли возвращать yes
              Терский
            2. alexmach (Александр) Сегодня, 16:01
              А там, кстати, говорят хорошо. Люди открытые как и везде на севере.
              alexmach
            3. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 17:15
              Вот и будем готовить жителей Аляски к освобождению wink
              Incvizitor
          2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 15:34
            Конечно МИДу РФ виднее, а я не дипломат, но выслал бы не 60, а 65-70 амеровских дипломатов, забрал бы собственность (как они забирают), чтобы в будущем знали-ответ будет не "зеркальным", а побольше! И в следующий раз прежде чем что-то предпринимать, чесали бы репу в размышлении-"ответка" будет жестче! am
            Подрезчик
            1. Терский (Виктор) Сегодня, 16:11
              Цитата: Подрезчик
              чтобы в будущем знали-ответ будет не "зеркальным", а побольше!

              Не сомневайтесь, будет. На западе наверное забыли что Россия занимает первое место по добыче и экспорту палладия. На втором месте расположилась Южная Африка. 40% палладия добывается в нашей стране. Во всей Африке 30-35%., но здесь нужно учесть неспокойную обстановку на африканском континенте, которую сам же Запад и организовал. Прекращение поставок данного металла Россией , может серьезно и очень больно ударить по их экономике. Иными словами - Россия может использовать палладий как торговое оружие. Ну а что бы присечь Китай чтобы у поднебесной не возникало излишков, которые они могли бы продать "третьим лицам" , то в него он будет поставляться в точечных количествах. Александр, hi !
              Терский
              1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 16:44
                Виктор, hi ! Про палладий не знал, спасибо за информацию! Вот и надо прижать этих дипломатических хамов... am
                Подрезчик
        6. BAI Сегодня, 15:38
          А сейчас обиженные ни за что США закроют очередное консульство РФ и настанет очередь Екатеринбурга.
          BAI
      2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 15:49
        Цитата: Дедкастарый
        вот что радует,это Екатеринбург. тама эти рогатые окопались... хорошая новость, а то,тропа протоптана либерастами в этот гадюшник...асфальт отполирован.

        Фотография навела на мысль - обстроить бы эту кирпичную избушку с заморскими клопами высотками, этажей под 30 вкруговую ! И другого места не давать !
        Starover_Z
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:42
      Цитата: oleg-gr
      “Кремль превысил эквивалентный ответ в адрес США и отдал распоряжение о закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге. Это консульство крупнее и гораздо важнее для двусторонних отношений, чем российское консульство, закрытое в Сиэтле".

      Вот и ответка. Зеркально. Ничего личного. Еще и обижаются.

      Видно очень больно ударило по США закрытие питерского посольства. Значит правильный выбор сделали.
      Венд
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:51
        Коробки уже таскают как муравьи, грузятся, машины только успевай подавать. smile
        ul_vitalii
        1. BAI Сегодня, 15:39
          Пока заказали 21 пиццу.
          BAI
        2. Терский (Виктор) Сегодня, 15:51
          Цитата: ul_vitalii
          Коробки уже таскают как муравьи,

          Может не как муравьи, а как скарабеи из навоза шарики? Мне думается это боле точное определение, вывозят то не коробки а дер@мо завезенное при Меченым и Боре Непьющем.
          Терский
      2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:59
        Цитата: Венд
        Видно очень больно ударило по США закрытие питерского посольства. Значит правильный выбор сделали.

        Аналогично Сиэтлу - слишком близко к военным базам. А тем более, что
        Это консульство крупнее и гораздо важнее
        laughing
        helmi8
    3. антивирус Сегодня, 14:56
      скор окиян вздыбится игриво и хлынет на берег Сиэтла--ответка за закрытие консульства.
      , а в Питере дамба есть
      антивирус
  2. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:34
    Россия "превысила меру зеркальности"

    Прямо как их подопечные укрошумеры: " А нас то за что? belay " laughing
    К-50
    1. котовский (Константин) Сегодня, 15:03
      Цитата: К-50
      Прямо как их подопечные укрошумеры: " А нас то за что? "

      Полосатым бы белый дом на наркоту проверить.
      Ну право..как клоуны.. request
      котовский
  3. alekc75 Сегодня, 14:35
    маловато значит высылают-надо ещё больше чтобы знали как на Россию говорить!
    alekc75
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 14:50
      Они еще в Екатиринбурге шпионят за Уралвагоном из Ельцинцентра! lol
      Нужно еще за "Рашу тудей" ответку дать. Позакрывать к черту все их НКО и "Ухи Москвы".
      сибиралт
      1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 15:28
        да щас, "Эхо москвы" глоток свежего воздуха в смраде официоза. Не дадим! я оттуда Шендеровича слушаю и всякую Правду
        megaKritik
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:40
    По этой теме и добавить то нечего. Идет игра на повышение ставок. Запад проигрывать не хочет, гордость не позволяет. А России отступать некуда, позади у нас - разруха, потеря суверенитета и унижение 90-х годов.
    Теренин
  5. Zubr Сегодня, 14:44
    Ага котомочку с харчами и сто рублей мелочью каждому и помахать платочком, можно обронить скупую дипломатическую слезу.. lol
    Zubr
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:49
      Ещё чего, котомочку! Попутного детородного органа в спину всем "цивилизованным".
      Николай Петров
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 14:45
    .....Исход...
    Masya Masya
  7. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:47
    Переселить посольство сша в посольство украйны,на Тверской чище будет..
    Посла приглашать только на свадьбы(желательно собак).
    HAM
  8. dsm100 (Сергей) Сегодня, 14:48
    МОЛОДЦЫ!!! Так держать!!!
    dsm100
  9. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:52
    И ключи пусть на вахте сдадут !
    И мусор за собой вынесут !
    А натоптали то как !
    DEZINTO
  10. prior (Влад) Сегодня, 14:53
    - Русский, а ты оказывается охамел ! Ты плюнул в ответ в мою тарелку больше, чем сначала я в твою !
    - Ничего личного, американец ! Получилось немножко асимметрично.
    prior
  11. антивирус Сегодня, 14:53
    много раз писал--МЫ ВНАЧАЛЕ ДОЛГОГО ТРУДНОГО ПУТИ
    начали жизнь без соплей-- кто бы нам привез картошку, грузовики, телевизоры и самолеты за наши нефть-газ.
    лет 10 еще так в полу изоляции жить и увидим результат-
    -суверенное государство РФ
    антивирус
  12. AleksPol (Александр) Сегодня, 14:58
    Похоже Англичан ещё сокращать будут . На равное количество с нашими .
    AleksPol
  13. askort154 (Александр) Сегодня, 14:59
    Остатки посольство Украины в РФ, перевести в Крым.
    askort154
    1. Хорон (Харон) Сегодня, 15:27
      Вообще закрыть! Сепаратистскому образованию 90-х, посольство иметь не положено - только представительство! Для нас они либо дружественное государство, либо незаконное сепаратистское образование с соответствующим статусом временно утерянных территорий!
      Хорон
    2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 17:17
      Чтобы они там народ баламутили? На Новую Землю сослать.
      Incvizitor
  14. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:20
    из здания генконсульства США начали выносить мебель и коробки. Кроме того, с территории консульства начали выезжать первые автомобили с дипломатическими номерами.
    Heterocapsa
  15. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 15:40
    Очень радостно, что родной город начал очищаться от скверны.
    ODERVIT
  16. kefan (kefan) Сегодня, 16:17
    Хорошая новость! Сразу воздух будет чище.
    kefan
  17. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 16:27
    Они теперь и зеркальность мерят умеют ...
    Geisenberg
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 16:50
      Цитата: Geisenberg
      Они теперь и зеркальность мерят умеют ...

      Научились! wassat
      Dym71
  18. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 16:31
    Русское зеркало, как и русская душа,должно быть больше, чем островитяно- америгадское..Высылать адресно, пофамильно,тех,что засветились в сводках и наработках и в два раза больше..И сюда же всех "консультантов","Специалистов по грантам","консталтинговым услугам" и прочих антирусских паразитов..
    Злой 55
  19. Santa Fe (Олег) Сегодня, 17:14
    Еще не один депутат или чиновник не заявил, что в знак протеста против высылки дипломатов РФ, он продает свою недвижимость в ЕС или США и забирает свою семью в Россию
    Santa Fe
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