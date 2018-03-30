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Давай, до свидания! Россия массово высылает сотрудников иностранных посольств
В министерство иностранных дел РФ потянулась самая настоящая вереница из послов стран, которые ранее объявили о «солидарности» с Лондоном по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Напомним, что ряд стран заявил о высылке российских дипломатов. Так, Британия выслала 23 российских дипломата, США – 60, Украина – 13, Германия – 4. Сразу несколько государств, чтобы «не обидеть» Лондон, но и не идти на открытую конфронтацию с Россией, решили «для галочки» заявить о высылке 1 российского сотрудника дипмиссии.
Пресс-служба МИД РФ сообщило, для каких целей вызваны послы этих государств:
Ранее в России заявили, что предпримут зеркальные меры и вышлют из страны ровно столько же дипломатов тех или иных стран, которые допустили демарши по высылке дипломатов РФ. Эту вполне прогнозируемую ответную меру умудрились раскритиковать в США.
Газета The New York Times публикует материал, в котором говорится, что Россия "превысила меру зеркальности". Из материала американского издания:
В России на это ответили заявлением о том, что не измеряют консульства по их внутренней площади или по степени "важности" работы.
Пресс-служба МИД РФ сообщило, для каких целей вызваны послы этих государств:
30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией из-за т.н. дела Скрипалей. Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны.
Ранее в России заявили, что предпримут зеркальные меры и вышлют из страны ровно столько же дипломатов тех или иных стран, которые допустили демарши по высылке дипломатов РФ. Эту вполне прогнозируемую ответную меру умудрились раскритиковать в США.
Газета The New York Times публикует материал, в котором говорится, что Россия "превысила меру зеркальности". Из материала американского издания:
Кремль превысил эквивалентный ответ в адрес США и отдал распоряжение о закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге. Это консульство крупнее и гораздо важнее для двусторонних отношений, чем российское консульство, закрытое в Сиэтле.
В России на это ответили заявлением о том, что не измеряют консульства по их внутренней площади или по степени "важности" работы.
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