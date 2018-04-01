09:22 01 апреля

Продолбили России темечко. Как крупные российские СМИ относятся к Родине

Качественная журналистика и предвзятое отношение к собственной стране – вещи несовместные и взаимоисключающие.

Продолбили России темечко. Как крупные российские СМИ относятся к Родине


Если так называемая мировая пресса, представленная крупнейшими западными информагентствами, газетами и телеканалами, уже давно обучена дудеть в одну и ту же пропагандистскую дуду, а потому там не стоит искать даже намека на фундаментальные разночтения по ключевым вопросам мировой политики, то с российской прессой дело обстоит несколько иначе.


Благодаря многолетнему и настойчивому продвижению государственных интересов и общественных приоритетов Владимиром Путиным и его окружением существует определенная часть СМИ, которая, несмотря на господство в массовом журналистском сознании вколоченной туда либеральной парадигмы, все-таки не заходит слишком далеко по пути демонстрации своей отделенности от государства российского. Но есть и другая, не менее заметная, во всяком случае, более крикливая часть.

О том, «кто есть ху» в мире российской топовой прессы, можно вполне уверенно судить по стилю подачи новостных материалов. А для удобства проведения такого теста лучше всего взять какую-то одну нашумевшую тему и посмотреть, как она отражается в зеркале тех или иных изданий. И таким способом выяснить степень кривизны этого зеркала.

Как раз в эти дни подвернулась новость, которая позволяет довольно таки четко ответить на интересующий нас вопрос. Почти все ведущие российские СМИ не прошли мимо сообщения о том, что израильские истребители F-35A якобы прошли через воздушное пространство Сирии незамеченными российскими системами ПВО. Из чего сам собой вытекает вывод о фатальной технической отсталости российских радиолокационных систем и непревзойденных боевых качествах помянутого американского самолета.

Прежде чем оценить характер реакции прессы на эту «сенсацию», следует уточнить источник ее происхождения. Который, скажем прямо, никакого доверия не внушает. Вот, как характеризует данный источник, например, интерне-издание «Взгляд»:

«Aljarida ранее неоднократно обвиняли в том, что оно публикует информацию о неких операциях израильской армии, которые не получают впоследствии подтверждения. Портал уже заподозрили в том, что он сотрудничает с израильскими властями».


Очевидно, что и другие издания располагали аналогичной информацией относительно степени «достоверности» данного источника. Но, как вы скоро убедитесь, это смутило далеко не всех.

Министерство обороны РФ уже дало свою оценку этому информационному вбросу, которая, как и следовало ожидать, оказалась однозначно негативной.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что «израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте» – полная глупость», – сообщили в ведомстве. Как отметил источник, любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран. Со времен сбитого американского У-2 над территорией Советского Союза никто не пытается на большой высоте нарушать чужое воздушное пространство».


Не надо быть большим военным экспертом, чтобы осознать простую вещь: не может какое-то дикорастущее иностранное издание в принципе ничего знать о том, о чем могут знать только сами расчеты российских РЛС ПВО в Сирии – видели они кого-то на своих экранах, или нет.

А теперь, с учетом этого обстоятельства, перейдем к главному вопросу повестки дня. Точнее, к тому, как отреагировали на эту явно подозрительную (даже до опровержения Минобороны) «сенсацию» некоторые топ-медиа РФ Приведем только заголовки их публикаций на эту тему, взятые из новостной подборки поисковика Яндекс.ру. Которые сами по себе вполне красноречивы и не оставляют сомнений в том, кто из них все-таки «фильтрует базар» и не спешит кидать камни в российский огород, а кто, строго наоборот, пользуется для этого любой, даже самой сомнительной возможностью. Итак, приступим:

РБК
21:38
СМИ узнали о разведке авиации Израиля в Иране в обход российских радаров

IslamNews
21:18
Израильские самолеты совершили разведывательные полеты над Ираном

Комсомольская правда
21:06
Два израильских истребителя провели разведоперацию в воздушном пространстве Ирана

Рамблер
20:35
Российские радары не заметили израильские истребители

Российская газета
20:29
Два израильских истребителя провели разведку в небе Ирана

НТВ
20:11
СМИ: израильские F-35 появились в небе Ирана

REGNUM
19:55
СМИ: ВВС Израиля провели разведывательную миссию в Иране

Вести.Ru
19:47
Израильская авиация провела разведку в Иране в обход радаров из РФ

РЕН ТВ
19:45
Два израильских истребителя провели разведку над Сирией и Ираном

Народные новости
19:32
Израильские истребители провели разведку над Ираном — СМИ

Lenta.ru
18:34
Израильские истребители обманули российские радары в Сирии

ИА "News"
18:20
СМИ: Российские ПВО не заметили пролет ВВС Израиля над Ираном

Ruposters.ru
18:17
Израильские самолеты незамеченными пролетели над российскими радарами

Вестник Кавказа
17:52
Израильские F-35 провели разведывательную операцию в Иране

Московский комсомолец
17:47
Израильские самолеты пролетели над Ираном, минуя российские радары в Сирии

Взгляд.ру
17:38
СМИ: Российские радары не заметили израильские F-35

ТАСС
17:36
Два израильских истребителя провели разведоперацию в Иране

Интерфакс
16:52
СМИ сообщили о разведке авиацией Израиля в Иране в обход российских радаров

Подведем краткий итог. Из восемнадцати представленных выше топовых изданий СМИ РФ девять, то есть ровно половина, отказались использовать в своих заголовках явно пропагандистски заточенную против России и к тому же непроверенную версию о слепых радарах российской ПВО. Остальные, с разной степенью злопыхательства и издёвки по адресу РФ, вынесли этот фейк в шапки своих новостей. Лично мне особенно бросились в глаза следующие версии: откровенно шкодливый заголовок Ленты.ру («Израильские истребители обманули российские радары в Сирии»), симулирующий нейтральную объективность продукт РБК («СМИ узнали о разведке авиации Израиля в Иране в обход российских радаров») и безапелляционная, в духе худших традиций агитпропа, версия «Взгляда»: («СМИ: «Российские радары не заметили израильские F-35»).

Не будем чересчур обобщать и делать слишком далеко идущие выводы. Но в данном конкретном случае констатируем, что ровно половина из отметившихся в топах данной темы ведущих российских изданий выступила с откровенно предвзятых по отношению к России и к её вооруженным силам позиций (далеко не патриотичных). Причем сделали это вопреки общепринятым стандартам даже не качественной, а просто добросовестной журналистики, предполагающей хотя бы минимальную проверку информации из явно сомнительного источника.

Если бы даже не половина, а хотя бы одна треть мейнстримовской прессы США подходила с подобной мерой предвзятости и недружелюбия к своей стране, то песенка Америки была бы давно спета. Россия, конечно, не такая слабохарактерная, но и её запас прочности не бесконечен. Особенно если её и дальше будут безостановочно долбить в темечко лихие распространители жареных фейков.
Автор: Юрий Селиванов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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    1. Комментарий был удален.
  2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:32
    похоже,только из "прессы",только RT за Россию..
    Дедкастарый
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:53
      Ну почему.Вы говорите о масс медиа а не только о печати..А Соловьев,полно кто за Рубежом матушку..Вот только среди них и дураков полно готовых лоб расшибить.
      Цитата: Дедкастарый
      похоже,только из "прессы",только RT за Россию..
      210окв
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:27
      Наказывать нужно этих грязнописцев вплоть до уголовной ответственности .
      Spartanez300
    3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:20
      Цитата: Дедкастарый
      похоже,только из "прессы",только RT за Россию..

      Помню я , когда RT создавали , тут на сайте такое нытье началось типо "Путину денег некуда девать, лучше бы пенсионерам пенсии поднял и т.д."
      А ведь RT прекрасно справилось со своей задачей , многие в мире ее смотрят переживая за Россию и правду узнают ..
      "общественное мнение в мире " уже давно куплено некоторыми товарищами" ..Помните покойника "нашего" Березовского..Он первыми делом телеканал купил и прочии СМИ! И понеслось ..
      Как вспомню эту бесовщину на наших телеканалах "кровь, курс доллара , кровавый Сталин, рабская отсталая Россия , лучше бы немцам сдались и т.д." Путин к власти пришел , он первым делом этих "щелкоперов западных" прижал и разогнал ,а потом уже спокойно начал заниматься восстановлением всего , что не успели разграбить и разрушать..Я тогда первым делом это ощутил и понял , что с Путина будет толк..Молодец Володя!
      МИХАН
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:41
    Причем сделали это вопреки общепринятым стандартам даже не качественной, а просто добросовестной журналистики, предполагающей хотя бы минимальную проверку информации из явно сомнительного источника.

    А потом задаёмся вопросом об этике журналистики, принципах непредвзятости.... Всё это в прошлом, теперь за бабки захоронят и свою живую мать. Противно и омерзительно поступают эти сми, по отношению к людям.
    a.s.zzz888
  4. Beholder Сегодня, 07:07
    Да наказывать за перепечатку информации из других источников( газет, информпорталов, сайтов...и т.д.) без проверки на достоверность. Перепечатал - значит веришь в правдивость и несешь полную ответственность за ложь. А сейчас печатают с "ссылкой на ......" и ни за что не отвечают.
    Beholder
  5. Аскет (Станислав) Сегодня, 07:16
    Проверять "лояльность" СМИ по новостям связанным с Израилем? У нас почти все СМИ либеральные, а значит просионисткие и никакой страшной тайны здесь нет,
    Аскет
  6. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 07:18
    Если бы даже не половина, а хотя бы одна треть мейнстримовской прессы США подходила с подобной мерой предвзятости и недружелюбия к своей стране, то песенка Америки была бы давно спета. Россия, конечно, не такая слабохарактерная, но и её запас прочности не бесконечен. Особенно если её и дальше будут безостановочно долбить в темечко лихие распространители жареных фейков.
    Автор: Юрий Селиванов

    Нет худа, без добра, а за битого, двух небитых дают. От такой ситуации, пользы даже больше, у людей, что кстати очень заметно, стало вырабатывается критическое мышление, фейки как прививка на новый вирус, а значит народ умнеет, вопрос только в том на сколько у них хватит фантазии, а то эту информационныю лошадку уже почти загнали.

    Человека совершенствуют только проблемы и борьба, а не мягкий диван. Для того чтобы понять что такое добро, необходимо столкнуться со злом. Вообще, фейки и как бизнес и как элемент пропаганды это глупость, тактический ход приносящий пользу только в краткосрочной перспективе и только среди идиотов, количество которых он высвечивает.
    КОСМОС
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:49
    А все потому что прессе много дали, но мало с нее спрашивают за откровенную ложь! Статью за кливету органы наши должны почаще использовать и фейки всякие исчезнут навсегда. Как и часть откровенно антироссийки настроенных лживых сми внутри страны!
    Геркулесыч
  8. oracul (леонид) Сегодня, 07:49
    Стоит ли ломать копья из-за нашей журналистики? Как ни прискорбно, она есть такая как есть. И другой пока не предвидится. Ведь многие молодые журналисты, которые во времена оные раскачивали СССР, не брезгуя ничем, сейчас заматерели, стали главредами, их заместителями, зав. отделами, членами пула "авторитетнейших личностей". Они живут рейтингами, а значит деньгами. Поэтому их интересует в первую очередь скорость предоставления новостей, желательно горячих, а возможно и сенсационных. Источники, ссылки это вторично. Главное опередить конкурента, хоть на минуту, но опередить любой ценой. Формула спасения от обвинений проста - мнение автора не всегда совпадает с мнением редакции либо редакция не несёт ответственности за мнение автора.
    oracul
  9. федоров (Валерий) Сегодня, 08:10
    "Эхо Москвы" финансируется из бютжета к примеру, даже ВВП об этом сказал. Так что Вы хотите ? Нас имеют , а мы крепчаем ?
    Может мысль-план такой хитрый ? Ответка потом request
    федоров
  10. Глушь (Станислав) Сегодня, 08:11
    Ввести определенный рейтинг "желтизны" нужно было еще вчера : публикуешь слухи с помоек - вот там и обитай, забудь про официальные мероприятия и аккредитации (про финансовую поддержку тоже забудь). Думаю естественный отбор сыграет свою роль.
    Глушь
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 08:41
    Как только началось новое массированное информ-давление на Россию, года так с 2013, так все эти "независимые" СМИ стали откровенными таблоидами. А новостная колонка Яндекса вообще стала "Дойче Вохеншау".
    Altona
  12. Vard Сегодня, 09:02
    СМИ пишут то что нужно учередителям... Борзописцы и дыхнуть боятся без отмашки хозяина... Так что ищите кто владелец...
    Vard
  13. turbris (Борис) Сегодня, 09:07
    Пора заканчивать эти игры в "свободную прессу", обстановка не та, держать удар под напором Запада могут только СМИ, ориентированные на Россию. Поэтому надо жестко подойти к ориентации владельцев СМИ, редакторов и журналистов, не соответствующих уволить, СМИ закрыть и начхать на мнение "цивилизованного" мира.
    turbris
  14. Strashila (I) Сегодня, 09:16
    Итог.. всех этих заявлений в российской прессе... в западных СМИ по многократным заявлением российских СМИ произошло.. и далее по тексту, круг замкнулся... по тому что в заголовках наших СМИ не стоит источник информации и его достоверность, теперь они уже основа для заявлений на Западе... где будут уже на них ссылаться.
    Strashila
  15. andrej-shironov Сегодня, 09:21
    Юрий, а теперь задайте следующий вопрос: на чьи деньги содержаться эти псевдолиберальные издания? Вы не поверите, но зачастую на деньги государственных или нет олигархов.
    andrej-shironov
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