Продолбили России темечко. Как крупные российские СМИ относятся к Родине

«Aljarida ранее неоднократно обвиняли в том, что оно публикует информацию о неких операциях израильской армии, которые не получают впоследствии подтверждения. Портал уже заподозрили в том, что он сотрудничает с израильскими властями».

«Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что «израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте» – полная глупость», – сообщили в ведомстве. Как отметил источник, любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран. Со времен сбитого американского У-2 над территорией Советского Союза никто не пытается на большой высоте нарушать чужое воздушное пространство».