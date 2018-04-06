Самозарядный пистолет «Хелуан» (Египет)



Общий вид изделия "Хелуан". Фото Smallarmsreview.com



Детали пистолетов Beretta 1951 и "Хелуан". Рисунок Gunpartscorp.com



Пистолет со смещенным назад кожухом. Фото Smallarmsreview.com



"Хелуан" с родной коробкой. Фото Guns.com



"Хелуан 920" - коммерческий вариант армейского пистолета. Фото Guns.com

По материалам сайтов:

http://modernfirearms.net/

http://guns.com/

https://forgottenweapons.com/

https://militaryfactory.com/

К середине пятидесятых годов Египет заключил несколько договоров о военно-техническом сотрудничестве с зарубежными странами. В соответствии с рядом подобных соглашений, египетская промышленность получала набор необходимой документации и лицензию на производство стрелкового оружия зарубежной разработки. По лицензии выпускались самозарядные винтовки, пулеметы и пистолеты. Первым подобным образцом в области пистолетов стало изделие «Хелуан».До начала пятидесятых годов Египет фактически не располагал собственной оборонной промышленностью и, как следствие, не имел конструкторской школы. Желая провести перевооружение, командование армии было вынуждено обратиться за помощью к зарубежным производителям. Так, новые самозарядные винтовки предлагалось выпускать по шведской лицензии, вопрос пулеметов частично закрывался испанской продукцией, а в области служебных пистолетов планировалось положиться на Италию.После определенных переговоров египетская армия и руководство промышленности смогли договориться с итальянской компанией Pietro Beretta Armi SpA и подписать новый договор. По этому соглашению, Египет получал право на самостоятельный выпуск самозарядных пистолетов типа Beretta 1951 Brigadier, для чего ему передали необходимую техническую документацию. Возможно, вместе с бумагами заказчику отправили и часть технологического оборудования, как это было в случае с некоторыми другими договорами того времени.Следует отметить, что изделие итальянской разработки было создано в самом начале пятидесятых годов, и на момент подписания контракта о лицензионном производстве являлось одним из последних самозарядных пистолетов в мире. Таким образом, интерес египетской армии вполне понятен. Она могла рассчитывать на получение современного оружия с весьма высокими характеристиками.Серийное производство пистолетов итальянской разработки для египетской армии было поручено оружейному заводу в г. Хелуан. По-видимому, именно этот факт определил будущее название пистолета. Египетская версия «Беретты 1951» получила имя «Хелуан». Иные обозначения пистолета неизвестны и, вероятнее всего, попросту отсутствовали.С точки зрения конструкции пистолет «Хелуан» должен был полностью повторять базовое изделие Beretta 1951. Впрочем, как показала практика, сходство было далеко не полным. На тот момент технологические возможности египетской оружейной промышленности, несмотря на все усилия специалистов, были весьма ограниченными. Из-за этого при производстве лицензионных пистолетов могли применяться стали иных марок, отличавшихся от предусматривавшихся исходным проектом. Кроме того, имелась проблема в виде грубого изготовления отдельных деталей, приводившая к тем или иным последствиям.Серийные египетские пистолеты отличались от итальянских менее аккуратной внешней отделкой, однако это было не самым важным отличием. В связи с не самым качественным изготовлением деталей механики лицензионное оружие могло иметь иные технические и боевые характеристики. Так, наиболее известным отличием «Хелуана» было повышенное усилие спуска – вплоть до 4-5 кг, т.е. в разы больше, чем у базового Beretta 1951. Также существовал риск неправильной работы автоматики, задержек в стрельбе, заеданий и т.д.При всех своих проблемах, связанных с производством, пистолет «Хелуан» в плане конструкции являлся точной копией итальянского оружия. Была сохранена традиционная для современных самозарядных пистолетов схема с рамкой, вмещающей ударно-спусковой механизм и рукояткой-приемником магазина, а также перемещающимся вдоль оси кожухом затвора. Также сохранялся и узнаваемый внешний вид оружия, а более грубая отделка не приводила к появлению серьезных отличий.Основной деталью пистолета «Хелуан» являлась Г-образная металлическая рамка. Ее передний элемент, выполненный в виде полого желоба, вмещал возвратную пружину перемещающегося кожуха, а также оснащался направляющими для него. Позади пружины располагалась часть деталей спускового механизма, а также рычаг, фиксировавший детали оружия в рабочем положении. Задняя часть рамки представляла собой основу рукоятки с интегрированной шахтой магазина. Выше магазина находились детали ударно-спускового магазина, в частности курок.На рамке закреплялись подвижный кожух затвора и ствол. Как и итальянский прототип, египетский «Хелуан» комплектовался нарезным стволом калибром 9 мм длиной 114 мм (12,6 калибра). Ствол не имел жестких креплений и мог перемещаться вдоль своей оси, что использовалось в системе автоматики. Запирание ствола перед выстрелом осуществлялось при помощи качающейся личинки. Ствол и другие механизмы оружия прикрывались подвижным кожухом. Последний имел узнаваемую переднюю часть с боковыми скосами. Подобная форма кожуха вскоре стала «визитной карточкой» пистолетов марки Beretta.Египетский пистолет сохранил ударно-спусковой механизм куркового типа. На уровне подвижного кожуха, в задней части рамки, находился подпружиненный курок, перед которым внутри пистолета находился ударник. Во взведенном положении курок блокировался при помощи шептала, соединенного со спусковым крючком. УСМ пистолета «Хелуан» был построен по схеме одинарного действия, и потому оружие могло стрелять только с предварительным взведением.От «Беретты 1951» египетскому «Хелуану» перешел специфический неавтоматический предохранитель. Перемещение курка блокировалось при помощи кнопок, выведенных через круглые отверстия в верхней задней части рукоятки. Нажав на правую кнопку, стрелок мог заблокировать спуск. Нажатие на левую, в свою очередь, позволяло вести огонь.Египетский лицензионный пистолет должен был использовать отъемные коробчатые магазины, помещаемые в шахту внутри рукоятки. Магазин вмещал 8 патронов типа 9х19 мм «Парабеллум». На своем месте внутри рукоятки он удерживался защелкой, расположенной на левой стенке рамки. Защелка управлялась при помощи кнопки, выведенной на бок рукоятки.Использовались простейшие прицельные приспособления, рассчитанные для стрельбы на дальность 50 м без возможности регулировки. В передней части подвижного кожуха находилась небольшая выступающая мушка, в задней – неподвижный целик. Оба этих устройства являлись частью кожуха и изготавливались вместе с ним.Для большего удобства стрелка, пистолет «Хелуан» получил простейшую фурнитуру. Бока и задняя поверхность нижней части рамки, выполнявшей функции рукоятки, прикрывались пластиковыми накладками. На боках накладок могло присутствовать рифление, облегчавшее удержание оружия. Снизу на рукоятке, сразу за приемным окном магазина, находилась единственная антабка для установки страховочного ремешка.Подобно своему итальянскому прототипу, египетский самозарядный пистолет имел длину 203 мм и весил без магазина порядка 1,35 кг. В связи со спецификой производства серийные «Хелуаны» могли заметно отличаться друг от друга массой. Эталонная начальная скорость пули составляла 360 м/с. Пистолет должен был эффективно поражать цели на дальностях до нескольких десятков метров. Тем не менее, огневые характеристики конкретного серийного пистолета могли отличаться от расчетных. На них сказывалось качество как самого оружия, так и патронов для него.К середине пятидесятых годов египетские специалисты завершили подготовку к производству нового оружия и изготовили первую партию новых лицензионных пистолетов. По всей видимости, первые пистолеты типа «Хелуан» должны были пройти испытания, по результатам которых военные могли принять решение об их дальнейшей судьбе. Как именно показало себя такое оружие во время проверок – неизвестно. При этом есть основания считать, что оно не в полной мере соответствовало желаниям заказчика. Впрочем, в той ситуации выбирать не приходилось и, несмотря на все недостатки, пистолет следовало принять на вооружение.При производстве египетских пистолетов могли использоваться материалы, отличающиеся от предусматривавшихся итальянским проектом. Кроме того, мастерство участников производства и возможности их станков не всегда соответствовали предъявляемым требованиям. В первую очередь, это проявлялось в более грубой внешней отделке оружия. Кроме того, имелось последствие в виде падения части характеристик.Известно, что характерной проблемой «Хелуанов» было чрезмерное усилие спуска. Примененные пружины заставляли стрелка давить на спусковой крючок с силой до 4-5 кг, и это могло приводить к сокращению точности и кучности. Также уменьшалась практическая скорострельность. На темпе стрельбы негативно сказывалось качество доступных патронов. В некоторых случаях корпус капсюля оказывался чрезмерно прочным и буквально не пробивался ударником. Как следствие, выстрела не происходило. К таким же последствиям приводило использование недостаточно мощной боевой пружины курка. Некачественный порох, неправильная его навеска или другие факторы сокращали дульную энергию пули: это снижало боевые качества оружия, а также затрудняло автоматическую перезарядку.В защиту пистолета следует указать, что лишь редкие «Хелуаны» имели все перечисленные проблемы сразу. Некоторые образцы проявляли те или иные недостатки, тогда как другие вообще не отличались затруднениями при использовании. Египетская промышленность не могла показывать стабильное качество производства, и потому с конвейера сходили как хорошие, так и средние или плохие пистолеты. Кроме того, некоторые виды брака или недоработок без особых затруднений исправлялись в войсковых мастерских, после чего пистолет мог поступить в полноценную эксплуатацию.При всех своих проблемах, обусловленных преимущественно недостаточной культурой производства, пистолет «Хелуан» в середине пятидесятых годов попросту не имел альтернатив. Египетская армия не имела выбора, и потому такое оружие было принято на вооружение. Серийное производство пистолетов продолжалось в течение длительного времени – вплоть до конца шестидесятых или начала семидесятых годов. За это время арсенал г. Хелуан выпустил около 50 тыс. пистолетов.Серийные «Хелуаны» изначально поставлялись только вооруженным силам. Они предназначались для вооружения офицеров, экипажей бронемашин, летчиков и другого личного состава, нуждающегося в средствах самообороны, но не имеющего возможности носить более крупные образцы. Позже такие пистолеты были приняты на вооружение силовых структур и спецслужб. В обоих случаях поставки серийных пистолетов отечественного производства позволили постепенно заменить имевшееся в наличии оружие зарубежного производства, часть которого успела устареть морально и физически.Самозарядный пистолет «Хелуан» появился в неспокойное время, и потому вскоре смог попасть на войну. Начиная с середины пятидесятых годах, во всех арабо-израильских войнах участвовали солдаты и офицеры, которым полагалось подобное оружие. По понятным причинам, далеко не всегда им приходилось использовать свое средство самообороны в бою.За несколько десятилетий эксплуатации лицензионные египетские пистолеты успели устареть морально и физически. В начале восьмидесятых годов Египет подписал новый договор с итальянскими оружейниками. На этот раз речь шла о приобретении лицензии на выпуск пистолета Beretta 92. На вооружение египетской армии и силовых структур такой образец поступил под обозначением «Хелуан 920».Появление нового пистолета с более высокими характеристиками позволило начать постепенную замену устаревшего оружия. «Хелуаны» первой модели постепенно выводились из эксплуатации и отправлялись на хранение либо в переплавку. Часть списанного оружия была продана зарубежным коммерческим компаниям, в результате чего попала на гражданский рынок некоторых стран. Бывшие армейские пистолеты продавались как под исходным названием, так и под именем Helwan Brigadier, напоминавшем об имени базового оружия от фирмы Beretta.Египетские пистолеты нашли своего покупателя, но все же не смогли завоевать крупную долю рынка. Сначала им помешали многочисленные технические проблемы, а затем – не самая лучшая репутация. Пистолеты «Хелуан» до сих пор встречаются на зарубежном вторичном рынке, но теперь ими интересуются в основном коллекционеры. На рынке также присутствуют пистолеты Beretta 1951, отличающиеся более высоким качеством, что дополнительно сокращает коммерческий потенциал египетского оружия.По имеющимся данным, значительное количество египетских пистолетов итальянской разработки до сих пор остается на вооружении. По тем или иным причинам, более новое оружие не смогло полностью вытеснить их из эксплуатации. Тем не менее, солидный возраст используемых пистолетов в сочетании с моральным устареванием конструкции предопределяет их будущее. Эксплуатация такого оружия не может продолжаться вечно, и вскоре его должны окончательно списать. Сроки появления такого решения, однако, остаются неизвестными.Результаты проекта «Хелуан» представляют определенный интерес как сами по себе, так и в сравнении с итогами других программ Египта. В начале пятидесятых годов египетская промышленность освоила лицензионное производство нескольких зарубежных образцов стрелкового оружия, разработанных зарубежными странами. По шведским лицензиям выпускались пистолет-пулемет «Порт-Саид» (Carl Gustaf m/45) и самозарядная винтовка «Хаким» (Automatgevär m/42B); по итальянской – пистолет «Хелуан».Первые два образца показывали желаемые характеристики и мало напоминали продукцию не самых развитых предприятий. Пистолет, являвшийся копией «Беретты 1951», заметно отличался от них как более грубым исполнением, так и техническими проблемами. Почему египетская оружейная отрасль не смогла показать желаемые результаты сразу во всех трех проектах – неизвестно.Модернизируемая армия Египта нуждалась в самом разном оружии, в том числе в самозарядных пистолетах. В начале пятидесятых годов этот вопрос был решен уже привычным способом – покупкой лицензии на выпуск зарубежного образца. Основой для нового пистолета «Хелуан» стало итальянское изделие Beretta 1951 Brigadier, показывавшее желаемые характеристики. Лицензионное производство такого оружия имело неоднозначные последствия, однако все же привело к желаемым результатам и перевооружению армии.