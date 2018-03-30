17:23 30 марта
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Аксенов: оборонные предприятия Крыма выполняют контракты на 22 млрд. рублей

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что предприятия оборонного комплекса Крыма выполняют государственные контракты на сумму порядка 22 миллиардов рублей.

Аксенов: оборонные предприятия Крыма выполняют контракты на 22 млрд. рублей


В общей сложности предприятиями оборонно-промышленного комплекса (Крыма) выполняются государственные контракты на сумму порядка 22 миллиардов рублей
— приводит слова Аксенова РИА Новости


На керченском судостроительном заводе "Залив" ведётся строительство девяти судов, срок сдачи которых запланирован в текущем и следующем году, всего на мощностях предприятия отремонтировано около 20 судов, сказал Аксенов. В техническое перевооружение завода вложено более 2 миллиардов рублей.

Феодосийский завод "Море" сейчас строит три малых ракетных корабля проекта 22800, ведутся работы по строительству рейдового водолазного катера, подписан меморандум с Черноморской рыбодобывающей компанией, который предусматривает проектирование и строительство 10 рыболовецких судов водоизмещением до тысячи тонн в период с 2018 по 2023 год, отметил глава республики.

Аксенов добавил, что сейчас обсуждается вопрос по размещению на предприятиях республики заказов в интересах развития Арктики.





Использованы фотографии: http://www.crimea9.ru/
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Комментарии 10

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  1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:10
    Жаль , что Черноморсккий судостроительный не в Крыму ... feel Ну а развитие и обновление крымских судостроительных мощностей весть отличная ..
    КВУ-НСвД
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 15:15
      Цитата: КВУ-НСвД
      Жаль , что Черноморсккий судостроительный не в Крыму

      А может вернется скоро, как Крым? wink
      helmi8
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:17
        Цитата: helmi8
        А может вернется скоро, как Крым?

        Там уже нечего возвращать. Все разграблено и распродано.
        Piramidon
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:15
      Рыболовецкие надо..С "Кордом" или чем нибудь покрупнее.
      Цитата: КВУ-НСвД
      Жаль , что Черноморсккий судостроительный не в Крыму ... feel Ну а развитие и обновление крымских судостроительных мощностей весть отличная ..
      210окв
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:25
        Рыболовецкие надо..С "Кордом" или чем нибудь покрупнее.
        В свете последних событий установка этих успокоителей на местные шаланды была бы не лишней ... Только фиг поставят , потопят такие инициативы в бюрократическом болоте с целью как бы чего не вышло.. А так , я думаю , в любом экипаже найдётся человек , умеющий с ним управлятся ..
        КВУ-НСвД
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:03
      Цитата: КВУ-НСвД
      Жаль , что Черноморсккий судостроительный не в Крыму ...

      Наверное уже нет. За четверть века ничего неделанья там, проще построить новый завод, в том же Крыму. А вот людей, как то надо "вытягивать", это да...хватит им обслуживать туалеты в Польше и окучивать грядки в Португалии, пусть едут в Крым и корабли строят...они же "корабелы"
      svp67
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:11
        Цитата: svp67
        Цитата: КВУ-НСвД
        Жаль , что Черноморсккий судостроительный не в Крыму ...

        Наверное уже нет. За четверть века ничего неделанья там, проще построить новый завод, в том же Крыму. А вот людей, как то надо "вытягивать", это да...хватит им обслуживать туалеты в Польше и окучивать грядки в Португалии, пусть едут в Крым и корабли строят...они же "корабелы"

        Ну думаю , что многие специалисты уже у нас , а со многими "провели работу" и сделали их выезд к нам по факту невозможным через разные рычаги влияния ( семья , имущество и тп ) . А такую махину , как николаевский завод разрушить трудно - там в любом случае много ценного , накопленного за десятилетия - здания , стапеля , краны , инфраструктура..Так , что построить подобие на пустом месте никак на легче..
        КВУ-НСвД
  2. Zubr Сегодня, 15:13
    Не слабо, за 4 года и такие результаты. В пример можно ставить.
    Zubr
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:16
      Просто часть заказов с других верфей сняли да и до этих четырех лет чем они занимались?Ржавчину чистили?
      Цитата: Zubr
      Не слабо, за 4 года и такие результаты. В пример можно ставить.
      210окв
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:00
    Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что предприятия оборонного комплекса Крыма выполняют государственные контракты на сумму порядка 22 миллиардов рублей.
    Это отлично, но вот кто в курсе, а рыболовецкие траулеры в Крыму строят? Или прогулочные пароходики? Может пора и их производство там налаживать, для Крыма это то же "стратегический флот"
    svp67
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