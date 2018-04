Проект башни противовоздушной обороны Tour Maginot (Франция)

Предлагавшийся вид "Башни Мажино"



Издание Everyday Science and Mechanics о французском проекте



Tour Maginot в журнале Modern Mechanix



Наиболее крупный "аэродром" в разрезе



Лифты-самолетоподъемники



Еще одно изображение "аэродрома" с удалением части крыши. Сверху слева - вариант уменьшенного лифта для подъема самолетов к самой верхней платформе



Сравнение разных крупных объектов: "Башня Мажино" превосходит по габаритам гору Вашингтон, Бруклинский мост и другие высотные сооружения

Бурное развитие боевой авиации, наблюдавшееся в тридцатые годы прошлого века, очевидным образом сказалось на процессе создания и модернизации противовоздушной обороны. При этом вместе с конструкторами, выступавшими с реальными и многообещающими проектами, свои идеи предлагали самые настоящие прожектеры. Новые смелые предложения попадали в прессу, привлекали внимание общественности и даже становились предметами споров, но военные, будучи реалистами, сразу их отвергали. Один из подобных прожектов в области ПВО остался в истории под громким названием Tour Maginot – «Башня Мажино».Несмотря на наличие Версальского мирного договора, официальный Париж опасался возрождения военной мощи Германии. Главным и наиболее заметным последствием таких опасений стало строительство Линии Мажино на восточных рубежах страны. Основные строительные работы были завершены в середине тридцатых годов, и Франция, как тогда казалось, получила надежную защиту от возможного нападения. Тем не менее, защита имелась только на земле, и потому следовало организовать достаточно мощную противовоздушную оборону.Пока французское командование составляло и выполняло планы по строительству объектов ПВО, производству и развертыванию орудий, энтузиасты придумывали альтернативные варианты защиты страны. Среди новых идей попадались и чрезвычайно смелые, в том числе принципиально нереализуемые. Автором одного из таких предложений был инженер Анри Лоссье. В конце 1934 года он предложил более чем оригинальную и смелую версию комплекса ПВО для защиты Парижа от вражеской авиации.Вероятно, А. Лоссье посчитал, что для наиболее эффективной защиты столицы от налетов авиабаза с истребителями должна находиться прямо на ее территории, но это серьезным образом ограничивало площадь такого объекта. При этом требовалось использовать некий способ максимально быстрого выхода самолетов на рабочую высоту, чтобы те успели перед началом боя занять выгодное положение и получить преимущества перед противником. Такие требования можно было выполнить только одним способом. Следовало построить особую противовоздушную башню, вмещающую взлетные площадки.По аналогии со строящейся Линией, А. Лоссье предложил именовать свое сооружение Башней Мажино. По-видимому, такое название должно было отражать надежность и неприступность башни с самолетами и зенитными орудиями, а также показывать ее стратегическую значимость для безопасности страны. Наконец, это была дань уважения покойному министру обороны Андре Мажино.Главная идея проекта Tour Maginot была достаточно проста. В одном из районов Парижа предлагалось построить башню, вмещающую несколько кольцевых взлетных площадок. Старт с определенной высоты над землей позволял истребителям набирать скорость уже в воздухе и быстрее оказываться на пути вражеских бомбардировщиков. Также на площадках следовало монтировать зенитные орудия разных калибров, что, как считалось, могло повысить эффективность артиллерийского. Основные идеи проекта «Башня Мажино» были достаточно просты, но их предлагалось реализовывать более чем примечательным способом. Готовая авиабаза-башня должна была иметь просто огромные размеры и отличалась крайней сложностью конструкции.Согласно расчетам А. Лоссье, оптимальные боевые возможности показало бы сооружение общей высотой (с учетом фундамента) 2400 м. Масса такой башни составляла 10 млн тонн. Для сравнения, знаменитая Эйфелева башня имеет высоту 324 м и весит «всего» 10,1 тыс. тонн. Тем не менее, как считал изобретатель, именно такая конструкция могла дать требуемый потенциал. Прежде всего, она позволяла поднять взлетные площадки на достаточную высоту.Перспективная «Башня Мажино» должна была держаться на земле при помощи железобетонного фундамента, уходящего на глубину 400 м. На поверхности грунта конструктор поместил собственно башню с диаметром нижней части 210 м и три дополнительных ангара большого размера, размещенных вокруг нее. Между ангарами находились дополнительные треугольные подпорки соответствующих габаритов. Башня должна была представлять собой сужающуюся конструкцию максимальной высотой 2000 м, выполненную из железобетона с металлической облицовкой. На высоте 600 м, 1300 м и у вершины предлагалось разместить три конических расширения, вмещающие взлетные площадки, помещения для хранения техники и т.д.Огромная масса конструкции привела к особой ее конфигурации. В нижней части стены башни должны были иметь толщину 12 м. По мере подъема вверх и сокращения нагрузки, толщина плавно уменьшалась до десятков сантиметров. Большая толщина стен решала проблему веса, а также становилась самой настоящей защитой от бомб или артиллерийских снарядов.Для базирования самолетов А. Лоссье предложил весьма оригинальную конструкцию с логичным названием «аэродром». На заданной высоте вокруг основного конструктивного элемента-ствола башни следовало устраивать кольцевую платформу радиусом порядка 100-120 м свыше радиуса башни. Сверху она накрывалась броневой крышей в виде усеченного конуса, собранного из большого количества изогнутых секций. Предполагалось, что такая крыша защитит самолеты и личный состав от бомб противника: они будут просто соскальзывать вниз и взрываться в воздухе либо на земле. Под крышей «аэродрома» можно было уместить несколько других кольцевых платформ. По понятным причинам, количество таких платформ и доступные объемы зависели от размера броневого конуса. Больше всего места было внутри нижнего, тогда как на вершине находился наименее крупный.Нижняя часть изогнутого элемента крыши, соприкасаясь с платформой только в двух точках, должна была образовывать проем шириной 45 м и высотой 30 м. Его следовало закрыть броневыми воротами с механическим приводом. Через множество таких ворот по периметру платформы предлагалось выпускать самолеты из «аэродрома». Кроме того, они могли использоваться в качестве портов для артиллерии. Нижняя платформа, по периметру которой имелось множество ворот, представляла собой взлетную площадку, тогда как прочие площадки под конической крышей могли использоваться для хранения и подготовки самолетов к вылету.Для перемещения самолетов «Башня Мажино» должна была иметь несколько крупных грузовых лифтов. Их шахты большого сечения находились внутри башни и проходили по всей ее высоте, обеспечивая свободный доступ к наземным ангарам или к любым площадкам высотных «аэродромов». Также предусматривались пассажирские лифты и простые лестничные марши.Часть объемов внутри ствола башни, находящаяся между защищенными ангарами, предлагалось отдать под различные помещения и объекты. Так, рядом с ангарами первого конического расширения планировалось разместить различные кабинеты для командиров, командные пункты авиации и артиллерии и т.д. Внутри второго конуса мог находиться собственный госпиталь. В третьем, имевшем наименьшие размеры, следовало обустроить метеостанцию. Определенные объекты, такие как мастерские и т.д., можно было «спустить на землю» и разместить в нижних ангарах.Основным «оружием» объекта Tour Maginot должны были стать самолеты-истребители. Размеры лифтов, ангаров, взлетных площадок и ворот определялись с учетом габаритов техники того времени. С точки зрения размеров перспективная башня ПВО была совместима с любыми существующими или перспективными истребителями Франции или зарубежных стран.Боевая работа авиации с «Башней Мажино» должна была основываться на необычных принципах, но при этом не отличалась особой сложностью. Дежурные звенья истребителей предлагалось держать на взлетных площадках в боеготовом состоянии. За сообщением о приближающейся вражеской авиации следовало открытие броневых ворот. Используя небольшие площадки «аэродромов», самолеты могли выполнить разбег и набрать некоторую скорость. Сойдя с площадки, они получали возможность увеличить свою скорость за счет снижения, при этом сохраняя достаточную высоту. Предполагалось, что всего через несколько секунд после старта самолет наберет скорость и высоту, необходимые для боя.Впрочем, собственные «аэродромы» башни не предназначались для посадки самолетов. Завершив вылет, летчик должен был приземляться на отдельную площадку у подножья башни. Затем самолет предлагалось закатывать в наземный ангар и там помещать на лифт, возвращая на исходную взлетную площадку. После требуемого обслуживания истребитель мог вновь отправляться в полет.А. Лоссье подсчитал, что в предложенной им «Башне Мажино» сможет одновременно находиться не менее нескольких десятков самолетов. Путем более плотного размещения в ангарах хранения или на взлетных площадках это число можно было заметным образом увеличить, получив соответствующий прирост боевых качеств всей авиабазы-башни.Для дополнительного повышения потенциала башни ПВО автор проекта предлагал разместить на разных площадках зенитную артиллерию. На стационарных установках можно было монтировать любые существующие орудия, в том числе максимальных калибров. В зависимости от выбранной конфигурации и «баланса» артиллерии и самолетов, Tour Maginot могла вмещать десятки или сотни пушек. При этом утверждалось, что нагрузки даже от крупнокалиберных орудий не являются проблемой для конструкции башни. Одновременный выстрел в одном направлении из 100 пушек калибром 84 мм мог вызвать вибрацию вершины башни с амплитудой всего 10 см.Важно, что инженер А. Лоссье понимал, к чему приведет строительство башни высотой в пару километров. По расчетам, ветровая нагрузка на сооружение могла достигать 200 фунтов на кв. фут (976 кгс / кв.м). Из-за больших размеров башне пришлось бы испытывать нагрузку в сотни тонн. Тем не менее, суммарное давление на поверхность оказывалось несущественным в сравнении с полной массой и прочностью конструкции. Как следствие, даже при сильном ветре вершина башни должна была отклоняться от исходного положения всего на 1,5-1,7 м.Башня противовоздушной обороны типа Tour Maginot высотой 2 км, предназначенная для десятков самолетов и орудий, была спроектирована с учетом защиты французской столицы. Однако Анри Лоссье не остановился на этом и проработал варианты дальнейшего развития имеющихся идей. Прежде всего, теперь он искал способы повышения стартовой высоты самолетов. Целой этого оказывался дальнейший рост высоты всей башни в целом.Гипотетические габариты «Башни Мажино» были ограничены возможностями имеющихся материалов. Расчеты показали, что применение более прочного бетона новых сортов в сочетании с усиленной арматурой позволит довести высоту башни до 6 км или более. Максимальная высота цельнометаллического сооружения из перспективных сортов стали определялась в 10 км – более чем на километр выше Эвереста. Впрочем, технологии материалы середины тридцатых годов не позволяли реализовать подобные идеи на практике.Проект оригинальной башни ПВО появился в конце 1934 года и, вероятно, был представлен французскому военному ведомству. Кроме того, информация о чрезвычайно смелом предложении попала в прессу и привлекла внимание общественности в разных странах. В целом, это и стало главным достижением проекта. Башня-авиабаза с самолетами и пушками стала темой обсуждений и поводом для споров, но никто даже и не думал строить ее в Париже или где-то еще.Собственно, все основные проблемы проекта А. Лоссье видны при его первом рассмотрении. Причем речь идет о самых серьезных недостатках, которые сразу ставят крест на всей идее – без возможности ее доработки и совершенствования с получением приемлемых результатов. Улучшение тех или иных элементов башни позволяет решить определенные проблемы, но не исключает другие недостатки.Главный минус проекта Tour Maginot – неприемлемая сложность и дороговизна строительства. Изобретатель подсчитал, что двухкилометровая башня потребует 10 млн тонн стройматериалов, не считая разнообразного внутреннего оборудования. Кроме того, специально для такой башни пришлось бы создавать совершенно новые образцы строительной техники, внутреннего оснащения и т.д. Страшно представить, сколько бы стоила программа строительства всего одного такого сооружения для ПВО и как долго она бы длилась. Вполне возможно, что стройка отняла бы львиную долю оборонных бюджетов за несколько лет. При этом удалось бы улучшить защиту только одного города.Поводом для споров может быть уровень защиты башни. Действительно, наклон и броня крыш «аэродромов» позволяли защитить людей и технику от подрыва бомб. Однако живучесть реальной конструкции такого рода под вопросом. Кроме того, башня ПВО могла стать приоритетной целью для авиации противника, и на нее не пожалели бы самые мощные бомбы. Смогли бы бетон и сталь выдержать активные бомбардировки – на практике установить так и не удалось.При этом можно не беспокоиться о живучести основного конструктивного элемента башни. Массированный бомбовый удар, способный нанести фатальные повреждения стенам основания ствола, имевшим толщину 12 м, в то время вряд ли был бы по силам бомбардировочной авиации какой-либо страны. Необходимость доставки огромного количества бомб при этом сталкивалась с проблемами в виде точности неуправляемого оружия и противодействия со стороны ПВО.Наконец, сомнения вызывает боевая эффективность высокой башни с собственными «аэродромами». Действительно, наличие нескольких поднятых взлетных площадок в теории позволяет сократить время набора высоты для боя. Однако в реальности такие задачи решались куда более простыми способами: своевременным обнаружением приближающихся самолетов и быстрым подъемом перехватчиков. Взлет самолета с земли выглядел не так эффектно, как «прыжок» с поднятой площадки, но позволял получить, как минимум, не худшие результаты.Размещение зенитных орудий на башне имело определенный смысл, поскольку позволяло увеличить их досягаемость по высоте и дальности, а также исключить негативное влияние окружающей городской застройки. Однако необходимость строительства двухкилометровой башни с тремя площадками для самолетов и пушек нивелирует все эти преимущества. Схожие результаты можно было получить и при помощи менее высоких башен, передав перехват высотных целей авиации.Естественно, никто не стал рассматривать проект Анри Лоссье всерьез, не говоря уже о рекомендации к строительству одной или нескольких «Башен Мажино». Чрезмерно смелый прожект прославился только благодаря публикациям в прессе. Впрочем, слава была недолгой, и о нем вскоре забыли. В тридцатые годы во Франции и других странах предлагалось великое множество самых неожиданных и необычных проектов техники, вооружения, фортификационных сооружений и т.д. Новые сообщения об интересных изобретениях вскоре затмили проект Tour Maginot.Вряд ли стоит лишний раз напоминать, что любой новый образец должен не только решать поставленные задачи, но быть приемлемым в техническом или экономическом плане. Противовоздушная «Башня Мажино» конструкции А. Лоссье с самого начала не соответствовала этим требованиям, что сразу определило ее дальнейшую судьбу. Проект моментально попал в категорию архитектурных курьезов, где и пребывает по сей день, демонстрируя, до чего может дойти ничем не ограниченная изобретательская смелость.