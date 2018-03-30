МИД РФ потребовал от Великобритании сократить штат посольства и генконсульств

Посол был проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путём соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании

Лондон должен уровнять количество своих дипломатов в России с числом российских дипработников в Великобритании, следует из заявления МИД России.— заявили в МИД.Послу Великобритании Лори Бристоу также был заявлен протест «в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств».Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Россия идёт по пути самоизоляции, если решила выслать дипломатов всех стран, выразивших солидарность с Лондоном по делу Скрипаля, передает "RT"