17:20 30 марта
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МИД РФ потребовал от Великобритании сократить штат посольства и генконсульств

Лондон должен уровнять количество своих дипломатов в России с числом российских дипработников в Великобритании, следует из заявления МИД России.

МИД РФ потребовал от Великобритании сократить штат посольства и генконсульств


Посол был проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путём соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании
— заявили в МИД.


Послу Великобритании Лори Бристоу также был заявлен протест «в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств».

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Россия идёт по пути самоизоляции, если решила выслать дипломатов всех стран, выразивших солидарность с Лондоном по делу Скрипаля, передает "RT"

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 43

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 15:21
    Они же не думали что им все сойдет с рук , а Хезер Науэрт просто аморальная дура .
    Spartanez300
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 15:22
      Сейчас как и американцы начнут песню - а нас то за что? Мы же светлые эльфы и боремся с Мордором и его владыкой Путиным.
      Sauron80
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:19
        Цитата: Sauron80
        Сейчас как и американцы начнут песню - а нас то за что?

        Матрассовское посольство в Питере и Екатеринбурге давно просятся на закрытие.Особенно после захвата наших посольств.Ну и бритов надо не симметрично наказывать,а по полной,вплоть до закрытия ген консульств.
        НЕКСУС
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:23
      А им то что?На опережение надо действовать.Тогда взвоют.Они считают совершенно откровенно,что закрывая консульства и высылая дипломатов мы наказываем собственных граждан.
      Цитата: Spartanez300
      Они же не думали что им все сойдет с рук .
      210окв
      1. Alber (Альберт) Сегодня, 15:45
        Цитата: 210окв
        А им то что?На опережение надо действовать.Тогда взвоют.Они считают совершенно откровенно,что закрывая консульства и высылая дипломатов мы наказываем собственных граждан.

        Мы чуть чуть, они чуть чуть.... Гоняем пинг понг, туда-сюда.
        Понятно ведь, что они продолжат гонять наших дипломатов.
        Надо сразу дать под зад наглосаксам одним разом
        Alber
      2. abrakadabre (Valery) Сегодня, 15:53
        А им то что?На опережение надо действовать.Тогда взвоют.
        А вот надо было им предписать сократить сотрудников не в месячный, а в трехдневный срок. И официальное обоснование столь скорой высылки привязать к вопиющему попранию юридических норм.
        abrakadabre
    3. Borik (Борис) Сегодня, 15:23
      [/quote]что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путём соответствующих сокращений своего персонала [quote]

      На сборы дать два дня а не месяц.
      Borik
      1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 17:07
        И манатки ихние вышвырнуть, пусть сами такси заказывают, в аэропорт валят и там живут-самолёт ждут.
        Incvizitor
    4. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:27
      Цитата: Spartanez300
      ...Они же не думали что им все сойдет с рук...

      Зато с "ног" им не сойдёт - волшебного пенделя и пусть в полёте думают, о непропорциональности "ответки" yes
      Андрей К
    5. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:32
      Цитата: Spartanez300
      Они же не думали что им все сойдет с рук , а Хезер Науэрт просто аморальная дура .

      Судя по возгласам думали, что сойдет.
      Венд
    6. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:57
      Цитата: Spartanez300
      а Хезер Науэрт просто аморальная дура .

      Знаете, должность у нее такая "аморальная дура на окладе" и размеры этого оклада таковы, что она может и потерпеть муки совести...
      svp67
      1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 16:03
        А между тем очередные испытания ракеты Сармат yes
        Вас Влад
    7. sgazeev (Александр) Сегодня, 16:51
      Цитата: Spartanez300
      Они же не думали что им все сойдет с рук , а Хезер Науэрт просто аморальная дура .

      Мягко сказано.
      sgazeev
  2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:25
    Россия идёт по пути самоизоляции, если решила выслать дипломатов всех стран, выразивших солидарность с Лондоном

    в чем вопрос? если вы с ландоном, то и отвечайте по полной вместе...
    Masya Masya
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:30
      Мариночка, здравствуй love Раз решили уравнять, то разница ощутимая, сейчас заверещат, всё таки на хвост наступили и унизили. smile
      ul_vitalii
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:33
        Виталий, приветик! love
        Цитата: ul_vitalii
        разница ощутимая, сейчас заверещат, всё таки на хвост наступили и унизили

        wink
        Masya Masya
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:26
    Хоспади...))) а эти всё про изоляцию плачут. Пусть у США спросят ,им между прочим изоленты не хватило. laughing
    Heterocapsa
  4. Железякин (Алексей) Сегодня, 15:26
    Хороший ход! Стоило бы еще добавить, что данное требование будет действовать не протяжении дальнейших взаимных отнашений. В свою очередь, это привело бы к ответным автоматическим мерам, на случай если мелко - бритые захотят и в будущем продолжать сокращение дипмиссии России...
    Железякин
    1. sgazeev (Александр) Сегодня, 16:57
      Цитата: Железякин
      Хороший ход! Стоило бы еще добавить, что данное требование будет действовать не протяжении дальнейших взаимных отнашений. В свою очередь, это привело бы к ответным автоматическим мерам, на случай если мелко - бритые захотят и в будущем продолжать сокращение дипмиссии России...

      Надо на десерт отобрать Спас-хаус на Арбате и особняк на Софийской набережной.Пусть живут в одном хлеву со своим персоналом.
      sgazeev
  5. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 15:27
    Может быть в качестве меры воздействия на разгорячившихся иностранцев следует принять именно федеральный закон о количестве как иностранных граждан на территории РФ так и числе дипломатов? Чтоб это не зависимо было от добродушия МИД РФ и вообще отдельных лиц.
    Алекс2048
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:29
    Вот это правильно . И на сборы два дня . А ещё визы выдавать с теми же проволочками , отпечатками пальцев и запросами об активности в соцсетях ..
    КВУ-НСвД
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:55
      И ещё справки о прививках против гепатита, коклюша и свинки. smile hi
      ul_vitalii
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:00
        Здравствуй , Виталий ! hi Я просто хотел выразить мысль , что ответка должна быть не только количественная , но и качественная . В частности надо сделать получение нашей визы для бритов и американцев столь же геморойным , как и их визы для нас...
        КВУ-НСвД
  7. BAI Сегодня, 15:33
    Штатовцев в 2 дня выгнали, а почему Лондону месяц? Нашим тоже в Лондоне дали месяц на сборы?
    BAI
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:55
      Цитата: BAI
      Штатовцев в 2 дня выгнали, а почему Лондону месяц?

      Думаю, что это связанно с количеством высылаемых англичан...видимо их численность значительно больше цифры 60....
      svp67
  8. котовский (Константин) Сегодня, 15:34
    Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила

    А Хезер борщ варить умеет?.. recourse
    Мужу наверно сложно с такой..
    котовский
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 15:36
      Так может у нее жена дома есть? ))) У них это модно)
      Sauron80
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:58
      Цитата: котовский
      А Хезер борщ варить умеет?..

      Человек умеющий хорошо готовить борщ не бывает злым...
      svp67
  9. faterdom (Андрей) Сегодня, 15:40
    Хотелось бы в цифрах, а то новость какая-то пустоватая. Когда американцев "попросили" уравнять, я, например, с удивлением узнал, что у них на 700 сотрудников посольств больше, чем наших у них. При том, что они нагло в число наших заметают еще и дипломатов ООН, что требует, вообще-то, ставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН куда-нибудь в Швейцарию, Австрию или Финляндию.
    faterdom
    1. Dikson (Евгений) Сегодня, 15:58
      Создаётся ощущение, что правительство в мире -одно, просто секретарши в кабинетах бумажки перепутывают на местах.. ну , иногда клерков сокращают.. - вот такая внешняя политика.. Не думаю, что уважаемый Лавров когда-нибудь развернёт свой самолёт над Атлантикой.. - дело даже не в личных качествах.. Просто слишком многое завязано на наших "уважаемых партнёрах" в кремлёвских верхах.. Все эти дипломатические застенчивые ответы на явно оскорбительные действия , типа захвата наших граждан в других странах, ареста нашего дипломатического имущества, задержания воздушных и морских судов.. Уж простите, в своё время - это был нормальный повод для объявления войны и разрыва дипотношений.. А теперь наш МИД только недоумения горазд выражать и утираться.. Потому как начальство у всех одно - Денежные семьи и фамилии, правящие миром.. Ни национальности , ни страны не имеют сейчас абсолютно никакого значения.. Цирк марионеток. И Россия, к сожалению , тоже в этом списке..
      Dikson
    2. abrakadabre (Valery) Сегодня, 15:58
      что требует, вообще-то, ставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН куда-нибудь в Швейцарию, Австрию или Финляндию
      Предлагаю бывший полигон на Новой Земле. Можно еще остров Врангеля предложить. Ну или фиг с ним, пусть останется в Эуропе - Шпицберген!
      abrakadabre
  10. kefan (kefan) Сегодня, 15:40
    Надо их вообще всех до одного выслать из России, и не через месяц, а через два дня.
    kefan
  11. Dikson (Евгений) Сегодня, 15:46
    А лучше бы в два раза против нашего контингента.. - ведь правда на нашей стороне? .. А так получается опять сопливая соглашательская стойка перед "партнёрами"...
    Dikson
  12. shed (Дмитрий) Сегодня, 15:50
    Интересно что будут делать англо-саксонские......(пауза Лаврова) когда будет раскрыта правда.наверно как со сбитым самолетом на украине.все забудут.Надо для ......парнеров хороший урок,а не блеенье о симметричных мерах
    shed
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:13
      Ничего они делать не будут)
      Предлог( даже надуманный) есть, поступательное движение к цели( изоляция) есть... Потихоньку взрываются все, ранее достигнутые, договорённости... Эскалация напряженности,в своей красе..Всё или многое, по их плану, пока.. По-мне,так перспективы, становятся мрачными. Очень не хочется войны
      Нашим детям " Разгребать" ЭТО.. Если будет кому
      Сибирский цирюльник
      1. dauria (Алексей) Сегодня, 17:08
        По-мне,так перспективы, становятся мрачными. Очень не хочется войны


        Не будет войны. Они не чокнутые . План у них есть, они его выполняют. Изоляция, образ врага "всему человечеству". А заодно и бесчестная экономическая конкуренция .Но это на случай ослабления России, смуты и.т.д. Навести свой порядок под благовидным предлогом.
        Только скоро им не до нас будет - там Китай подрос, и усилиться штатам за счёт территории и ресурсов России не в его интересах .
        Думаю , лучшее для России - содержать РВСН, запастись семечками и вовремя выбрать "правильного" союзника ( США или Китай от обстоятельств). А потом его кинуть по возможности.
        dauria
  13. Antor Сегодня, 15:52
    Количественное Равенство дипломатов России надо распространить не только на США,а теперь и Англию,но и другие оголтелые страны,особенно те,которые совсем берега потеряли. Давать сдачи надо,только так они нас воспринимать будут,а то совсем распоясались. Призывают,как Франция соблюдать нас международное право,а сами Ливию раскатали,поправ все права и здравый смысл,оказывается концы их бывший президент Саркози прятал,чтобы долги Каддафи не платить!!! Вот и все права,лицимеры проклятые!!!
    Antor
  14. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:53
    Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Россия идёт по пути самоизоляции,
    Да ну...мир он значительно БОЛЬШЕ, чем "страны запада" и Россия как то без вас сможет прожить, а вот вы сможете без России?
    svp67
  15. Alex Justice (Oleg Grunin) Сегодня, 16:11
    Кедми о ситуации в мире. Инересно.
    Alex Justice
  16. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 16:25
    Запихайте себе свою солидарность в солидарность, отоспитесь,почитайте Шекспира, слезьте с алко-и нарко-иглы...Года через два начнём с вами разговаривать..
    Злой 55
  17. alekc75 Сегодня, 16:33
    месяц зачем???многовато!!! неделя максимум им!!!
    alekc75
  18. Alex Justice (Oleg Grunin) Сегодня, 16:35
    Настолько приятно слушать, что даже не верится.
    Alex Justice
  19. alexmach (Александр) Сегодня, 16:47
    Интересно, а немцам то что сказали? Ограничить высылкой 4-х?
    alexmach
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