17:18 30 марта
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Португальские власти закрыли базу по ремонту вертолетов «Камов»

Правительство Португалии закрыло базу, на которой проводились техобслуживание и ремонт вертолетов «Камов», передает РИА Новости сообщение радио TSF.



Российские специалисты, работавшие на базе, покинули страну.


Летом 2016-го министр внутренних дел Португалии Урбана де Соуза обратилась с просьбой к главе МЧС РРФ Владимиру Пучкову, находившемуся с визитом в Лиссабоне, оказать помощь с ремонтом и продлением срока службы машин линейки «Камов». Позднее холдинг «Вертолеты России» прислал в Португалию своих специалистов.

Вертолетный парк МВД Португалии включает шесть Ка-32А11ВС российского производства, приобретенных в 2006 году. Они используются для борьбы с лесными пожарами.

По данным радиостанции «ангар в городе Понте-ди-Сор, где ремонтировались принадлежащие португальскому правительству вертолеты "Камов", закрыли во вторник». Поводом для закрытия стали «действия компании Heliavionics (субподрядчика ремонта), которая перемещала оборудование и материалы без разрешения правительства». Что это были за материалы и куда их перемещала компания, не уточняется.

Как сообщили журналисты, президент компании Everjets (в составе которой находилась база) Рикарду Диаш заявил, что «действия португальских властей вызвали недовольство российских специалистов». Диаш опасается, что россияне больше не вернутся в страну и ремонт вертолетов будет прерван на неопределенное время.

Использованы фотографии: ОАО "Вертолеты России", http://www.russianhelicopters.aero
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Комментарии 25

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 15:29
    Пусть сами ремонтируют , если хватит технических навыков .
    Spartanez300
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 15:34
      Португальские власти закрыли базу по ремонту вертолетов «Камов»
      понятно...вдруг ноФФиЧок придёт...совсем тронулись..или прогнулись...
      Дедкастарый
      1. Alex777 (Александр) Сегодня, 15:41
        Португезы, в отличии от многих, наших дипломатов не высылали. Через месяц инженеры тихо вернуться и все пойдет по-прежнему ИМХО. hi
        Alex777
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 15:37
      Мало им пожаров каждый год , чем тушить собираются если будут серьезные поломки вертолетов .
      Пожары за 2017 год .
      В результате пожара погибли 64 человека, 47 из которых заживо сгорели в автомобилях или рядом с ними вечером 17 июня, пытаясь покинуть опасную зону, но оказались заблокированными огнём на шоссе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-де-Пера. По состоянию на 22 июня, ранено 254 человека. Семь человек находятся в тяжёлом состоянии; среди них четверо пожарных и один ребёнок. За первые сутки пожара в Педроган-Гранде около 150 человек остались без крова. В стране был объявлен трёхдневный траур. 24 июня было объявлено, что от пожара пострадало 90 жилых домов и 27 предприятий, на которых было занято более 270 человек.
      Spartanez300
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:15
        Цитата: Spartanez300
        Мало им пожаров каждый год , чем тушить собираются если будут серьезные поломки вертолетов .

        Опять будут слёзно просить прислать Ил-76 и Бе-200.
        Piramidon
    3. котовский (Константин) Сегодня, 15:40
      Цитата: Spartanez300
      Пусть сами ремонтируют , если хватит технических навыков .

      Ох уж эти португальцы..
      Они нам еще за Колумба не ответили.. angry
      котовский
    4. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:51
      Цитата: Spartanez300
      Пусть сами ремонтируют , если хватит технических навыков .

      Да ну, американцы или французы сейчас подсуетятся и предложат свои на замену....
      svp67
  2. Borik (Борис) Сегодня, 15:30
    Цитата: Borik
    Пусть сами ремонтируют , если мозгов хватит .

    Как только леса полыхнут то сразу откроют.
    Borik
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:30
    Пусть португальские леса горят...Конечно это не хорошо так говорить.Но дурака учат именно так.
    210окв
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:36
      А может уже всё выгорело и рембаза больше не нужна smile
      ul_vitalii
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:40
        Виталий,добрый день.Надеюсь что с лесным фондом там порядок.Непорядок только в имущественных отношениях.
        Цитата: ul_vitalii
        А может уже всё выгорело и рембаза больше не нужна smile
        210окв
  4. prior (Влад) Сегодня, 15:32
    Гори, гори ясно....Португалия.
    prior
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 15:38
      Цитата: prior
      Гори, гори ясно....Португалия.

      немножко "винтов" их не спасёт... а так...политика на человеческих жизнях,не дай бог.
      Дедкастарый
      1. prior (Влад) Сегодня, 15:47
        Да сколько там той Португалии ?! Если все шесть вертолётов взлетят - или границу нарушат, или друг друга лопастями цеплять будут.
        prior
      2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 15:55
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: prior
        Гори, гори ясно....Португалия.

        немножко "винтов" их не спасёт...

        Вполне себе спасёт, если с тушением не затягивать. На глаз это ВСУ вмещает 3-5 кубометров воды. На начальной стадии пожара этого вполне хватит. Ну, сделают ещё два-три захода...
        Avis-bis
  5. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 15:37
    Ах так! Ну и гори оно синим пламенем...
    Jovanni
  6. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:42
    и не вздумайте Бе-200 посылать тогда в помощь,пусть горят раздуваемые ветром их прекрасные португальские леса.
    Heterocapsa
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:45
    «действия португальских властей вызвали недовольство российских специалистов». Диаш опасается, что россияне больше не вернутся в страну и ремонт вертолетов будет прерван на неопределенное время.

    сами с усами... так и флаг им в руки...
    Masya Masya
  8. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 15:50
    Летайте на метле
    АнГиНа
  9. san4es Сегодня, 15:59
    Правительство Португалии закрыло базу, на которой проводились техобслуживание и ремонт вертолетов «Камов»

    ...Это они погорячились am

    июня 2017
    san4es
  10. fan_ (Анатолий) Сегодня, 16:11
    Так и хочется сказать "ВОТ ДЭБИЛЫ...."
    fan_
  11. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:22
    Багор,топор,лопата,огнетушитель в помощь..
    Сибирский цирюльник
  12. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 16:24
    И правильно в общем то опасаются
    Geisenberg
  13. NordUral (Евгений) Сегодня, 16:46
    Да, эти Нового Света уже никогда не откроют.
    NordUral
  14. Громобой Сегодня, 16:57
    Политика здесь совершенно не при чём.Всему виной португальская бюрократия и финансовый бардак в португальской фирме.От таких машин просто так не отказываются ,скорее всего со временем выправят ситуацию и наши спецы вернутся.
    Громобой
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