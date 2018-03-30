Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Португальские власти закрыли базу по ремонту вертолетов «Камов»
Правительство Португалии закрыло базу, на которой проводились техобслуживание и ремонт вертолетов «Камов», передает РИА Новости сообщение радио TSF.
Российские специалисты, работавшие на базе, покинули страну.
Летом 2016-го министр внутренних дел Португалии Урбана де Соуза обратилась с просьбой к главе МЧС РРФ Владимиру Пучкову, находившемуся с визитом в Лиссабоне, оказать помощь с ремонтом и продлением срока службы машин линейки «Камов». Позднее холдинг «Вертолеты России» прислал в Португалию своих специалистов.
Вертолетный парк МВД Португалии включает шесть Ка-32А11ВС российского производства, приобретенных в 2006 году. Они используются для борьбы с лесными пожарами.
По данным радиостанции «ангар в городе Понте-ди-Сор, где ремонтировались принадлежащие португальскому правительству вертолеты "Камов", закрыли во вторник». Поводом для закрытия стали «действия компании Heliavionics (субподрядчика ремонта), которая перемещала оборудование и материалы без разрешения правительства». Что это были за материалы и куда их перемещала компания, не уточняется.
Как сообщили журналисты, президент компании Everjets (в составе которой находилась база) Рикарду Диаш заявил, что «действия португальских властей вызвали недовольство российских специалистов». Диаш опасается, что россияне больше не вернутся в страну и ремонт вертолетов будет прерван на неопределенное время.
Российские специалисты, работавшие на базе, покинули страну.
Летом 2016-го министр внутренних дел Португалии Урбана де Соуза обратилась с просьбой к главе МЧС РРФ Владимиру Пучкову, находившемуся с визитом в Лиссабоне, оказать помощь с ремонтом и продлением срока службы машин линейки «Камов». Позднее холдинг «Вертолеты России» прислал в Португалию своих специалистов.
Вертолетный парк МВД Португалии включает шесть Ка-32А11ВС российского производства, приобретенных в 2006 году. Они используются для борьбы с лесными пожарами.
По данным радиостанции «ангар в городе Понте-ди-Сор, где ремонтировались принадлежащие португальскому правительству вертолеты "Камов", закрыли во вторник». Поводом для закрытия стали «действия компании Heliavionics (субподрядчика ремонта), которая перемещала оборудование и материалы без разрешения правительства». Что это были за материалы и куда их перемещала компания, не уточняется.
Как сообщили журналисты, президент компании Everjets (в составе которой находилась база) Рикарду Диаш заявил, что «действия португальских властей вызвали недовольство российских специалистов». Диаш опасается, что россияне больше не вернутся в страну и ремонт вертолетов будет прерван на неопределенное время.
Использованы фотографии: ОАО "Вертолеты России", http://www.russianhelicopters.aero
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти