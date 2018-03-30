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"Независимый" чешский суд сдал задержанного россиянина спецслужбам США
Чешский «независимый» суд продемонстрировал свою полную независимость от чешского законодательства и максимальную завязанность на законодательство Соединённых Штатов. Сегодня Пражский муниципальный суд принял решение об экстрадиции россиянина Евгения Никулина не в Россию, а в Соединённые Штаты Америки. По запросу США.
Известно о том, что Никулина уже отправили в Штаты авиарейсом в сопровождении сотрудников американских спецслужб.
Евгений Никулин был арестован в октябре 2016 году в Чешской Республике по запросу Федерального бюро расследований США. Тогда его обвинили в причастность к кибератакам на серверы компаний LinkedIn и Dropbox. В отношении Никулина было возбуждено уголовное дело, которое тут же засекретил Минюст США, а потому ход расследования Штаты не комментируют. Не прокомментировали его и для чешских коллег, которым попросту заявили: верьте нам на слово, потому что у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем, ибо они секретны.
В компании LinkedIn, как сообщает Интерфакс, поблагодарили за работу и Пражский муниципальный суд и ФБР.
Это очередной удар по международной системе правосудия, которая действиями США сводится к тому, что главный рычаг «мировой судебной системы» находится именно в Вашингтоне. Даже если допустить, что российский гражданин мог быть причастен к хакерским атакам, по какому праву его фактически берут в заложники на территории третьей страны и исключают Россию из круга стран, которые могут влиять на его дальнейшую судьбу?
Напомним, что американское законодательство предписывает возможность ареста в любом «лояльном» государстве любого человека, который подозревается США в совершении преступления с фигурирующим в нём хотя бы одним американским долларом. Сколько таких случаев уже было в отношении россиян. При этом Россия не приняла никаких ответных действий, хотя преступлений, совершённых в отношении России гражданами США, уж точно немало.
Или всё проще: граждане, отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края...
Известно о том, что Никулина уже отправили в Штаты авиарейсом в сопровождении сотрудников американских спецслужб.
Евгений Никулин был арестован в октябре 2016 году в Чешской Республике по запросу Федерального бюро расследований США. Тогда его обвинили в причастность к кибератакам на серверы компаний LinkedIn и Dropbox. В отношении Никулина было возбуждено уголовное дело, которое тут же засекретил Минюст США, а потому ход расследования Штаты не комментируют. Не прокомментировали его и для чешских коллег, которым попросту заявили: верьте нам на слово, потому что у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем, ибо они секретны.
В компании LinkedIn, как сообщает Интерфакс, поблагодарили за работу и Пражский муниципальный суд и ФБР.
Это очередной удар по международной системе правосудия, которая действиями США сводится к тому, что главный рычаг «мировой судебной системы» находится именно в Вашингтоне. Даже если допустить, что российский гражданин мог быть причастен к хакерским атакам, по какому праву его фактически берут в заложники на территории третьей страны и исключают Россию из круга стран, которые могут влиять на его дальнейшую судьбу?
Напомним, что американское законодательство предписывает возможность ареста в любом «лояльном» государстве любого человека, который подозревается США в совершении преступления с фигурирующим в нём хотя бы одним американским долларом. Сколько таких случаев уже было в отношении россиян. При этом Россия не приняла никаких ответных действий, хотя преступлений, совершённых в отношении России гражданами США, уж точно немало.
Или всё проще: граждане, отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края...
Использованы фотографии: news.sputnik.ru
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