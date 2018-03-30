17:22 30 марта
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"Независимый" чешский суд сдал задержанного россиянина спецслужбам США

Чешский «независимый» суд продемонстрировал свою полную независимость от чешского законодательства и максимальную завязанность на законодательство Соединённых Штатов. Сегодня Пражский муниципальный суд принял решение об экстрадиции россиянина Евгения Никулина не в Россию, а в Соединённые Штаты Америки. По запросу США.

Известно о том, что Никулина уже отправили в Штаты авиарейсом в сопровождении сотрудников американских спецслужб.

Евгений Никулин был арестован в октябре 2016 году в Чешской Республике по запросу Федерального бюро расследований США. Тогда его обвинили в причастность к кибератакам на серверы компаний LinkedIn и Dropbox. В отношении Никулина было возбуждено уголовное дело, которое тут же засекретил Минюст США, а потому ход расследования Штаты не комментируют. Не прокомментировали его и для чешских коллег, которым попросту заявили: верьте нам на слово, потому что у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем, ибо они секретны.


В компании LinkedIn, как сообщает Интерфакс, поблагодарили за работу и Пражский муниципальный суд и ФБР.

"Независимый" чешский суд сдал задержанного россиянина спецслужбам США


Это очередной удар по международной системе правосудия, которая действиями США сводится к тому, что главный рычаг «мировой судебной системы» находится именно в Вашингтоне. Даже если допустить, что российский гражданин мог быть причастен к хакерским атакам, по какому праву его фактически берут в заложники на территории третьей страны и исключают Россию из круга стран, которые могут влиять на его дальнейшую судьбу?

Напомним, что американское законодательство предписывает возможность ареста в любом «лояльном» государстве любого человека, который подозревается США в совершении преступления с фигурирующим в нём хотя бы одним американским долларом. Сколько таких случаев уже было в отношении россиян. При этом Россия не приняла никаких ответных действий, хотя преступлений, совершённых в отношении России гражданами США, уж точно немало.

Или всё проще: граждане, отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края...

Использованы фотографии: news.sputnik.ru
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Комментарии 50

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 15:48
    Предлагаю пару америкосов - отправить в Магадан! Ну а чехи... тоже , пусть задумаются...
    Охотовед 2
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:50
      Я вот думаю...Почему таких ребят не брать под крыло ФСБ....Раз мы такие "плохие парни"... yes
      Цитата: Охотовед 2
      Предлагаю пару америкосов - отправить в Магадан! Ну а чехи... тоже , пусть задумаются...
      210окв
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 15:53
        Мы с Вами - можем думать до бесконечности, нужна - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ!
        Охотовед 2
        1. Например Сегодня, 16:17
          Цитата: Охотовед 2
          нужна - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ!

          Нужны мозги. Шарить по серверам и воровать бабло или инфу у него мозгов хватило, а вот понять, что его в европе возьмут за яй_ца у него ума не хватило. Пусть чалится раз так хотел гулять по Праге.
          Вы уверены, что этот крендель у нас не воровал??? Или это Робингут?
          Например
          1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 16:26
            Цитата: Например
            Цитата: Охотовед 2
            нужна - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ!

            Нужны мозги. Шарить по серверам и воровать бабло или инфу у него мозгов хватило, а вот понять, что его в европе возьмут за яй_ца у него ума не хватило. Пусть чалится раз так хотел гулять по Праге.
            Вы уверены, что этот крендель у нас не воровал??? Или это Робингут?

            Да мне глубоко по... боку, Робингут он или Робинзон! Он - Гражданин - МОЕЙ страны! Со всеми вытекающими Правами и Обязанностями!
            Без - решения Суда, это всего лишь ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ!
            Я - Вот Вас - может много в чем Подозреваю, что Вас в Штаты передать?
            У РОССИИ - есть свой УГОЛОВНЫЙ кодекс!
            Удивляюсь - вам ещё и плюсики ставят.... fool
            Охотовед 2
            1. Micfoster (Евгений) Сегодня, 16:33
              Я ДЭБИЛ! И теперь пусть вся страна напрягается за меня? А своей головой он думать не пробовал перед тем как за границу ездить. Да гражданин, да надо вызволять! Но голова должна работать в первую очередь у него, особенно если рыльце в пуху.
              Micfoster
              1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 16:38
                Цитата: Micfoster
                Я ДЭБИЛ! И теперь пусть вся страна напрягается за меня? А своей головой он думать не пробовал перед тем как за границу ездить. Да гражданин, да надо вызволять! Но голова должна работать в первую очередь у него, особенно если рыльце в пуху.

                Я - Вас с этим поздравляю! laughing Поймите наконец, Гражданство России - это не только ОБязанности, но Вы удивитесь - Ещё и ПРАВА!
                Это наш - Гражданин, имет Все те же Права - что и Вы!
                В том числе - право на защиту!!!
                Охотовед 2
                1. Micfoster (Евгений) Сегодня, 16:43
                  Я не ставлю под сомнение его права на защиту. Защищать, как я уже говорил надо. Я удивлен беспечностью людей, можно подумать у них запасная жизнь есть.
                  Micfoster
                  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 16:51
                    Цитата: Micfoster
                    Я не ставлю под сомнение его права на защиту. Защищать, как я уже говорил надо. Я удивлен беспечностью людей, можно подумать у них запасная жизнь есть.

                    Вот тут - есть рациональное зерно, но.... гражданину США - глубоко на это НА..плевать! Он - знает точно, что не при каком раскладе - ЕГО НЕ ВЫДАДУТ - по запросу третьей страны, НЕ ИЗ КАКОЙ - Страны!
                    Вам не грустно - от этого?
                    Нужно - бороться за Своих Граждан, Любых! hi
                    Охотовед 2
                    1. Micfoster (Евгений) Сегодня, 17:12
                      С этой стороны я совершенно согласен с вами, захват неприемлем!
                      Micfoster
          2. Borik (Борис) Сегодня, 16:39
            Или всё проще: граждане, отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края...

            Если занимаешься чем-то подобных нехрен по заграницам ездить.
            Borik
      2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 16:16
        Почему таких ребят не брать под крыло ФСБ.

        Таки они и так под крылом, потому и взяли, похоже, очередной "обменник".
        Наши в преддверии выборов ни один десяток таких "полосатых" IT-ков по одной Москве задержали.....
        Соломон Кейн
        1. Комментарий был удален.
          1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 16:22
            А те, кто на Лубянке....
            Соломон Кейн
            1. Например Сегодня, 16:23
              У них, на Лубянке, работа такая. hi
              Например
      3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 16:26
        Цитата: 210окв
        Я вот думаю...Почему таких ребят не брать под крыло ФСБ....Раз мы такие "плохие парни"... yes
        Цитата: Охотовед 2
        Предлагаю пару америкосов - отправить в Магадан! Ну а чехи... тоже , пусть задумаются...

        Да такие парни давно "под крылом"... Где доказательства, что именно Никулин хакер? Хакерство можно доказать именно в момент атаки, а не позже. Даже если остались "следы" в виде IP-адресов - это ни о чем не говорит... А хороший хакер, как правило, следов не оставляет.
        helmi8
    2. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 16:23
      Цитата: Охотовед 2
      Предлагаю пару америкосов - отправить в Магадан! Ну а чехи... тоже , пусть задумаются...


      Я предлагаю кончать их прям на месте ... как завещал ВВП "в сартире", а то ещё содержать их в Магадане ...
      Geisenberg
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:48
    "Независимый" чешский суд сдал задержанного россиянина спецслужбам США
    А ранее Греция, Испания, Мальта...и СКОЛЬКО ЭТО ТЕРПЕТЬ? Когда начнем отвечать? Почему наш посол еще не отозван для "консультаций"? Почему до сих пор не вручена нота протеста чешскому послу?
    svp67
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 15:52
      Я уже отвечал в одной из тем - когда Сбербанк откроет филиалы в Крыму, вот тогда и будем на все отвечать. А пока имеем то, что имеем.
      Sauron80
    2. Пятница (Сергио) Сегодня, 16:23
      Цитата: svp67
      "Независимый" чешский суд сдал задержанного россиянина спецслужбам США
      А ранее Греция, Испания, Мальта...и СКОЛЬКО ЭТО ТЕРПЕТЬ? Когда начнем отвечать? Почему наш посол еще не отозван для "консультаций"? Почему до сих пор не вручена нота протеста чешскому послу?

      Сколько наших средств в гос. долге сша?
      Почему продаем газ и нефть за доллары, не создаем новую русскую валюту,торговую, ба за неё, заморские государства могли покупать наш продукт?
      Россия ничего не может. Весит как сопля на ветке.
      Ведь можно вести санкции экономические против стран выдавших наших граждан? Можно. Но наши депутаты настолько тупые, для них проработка подобных законопроектов, имеет сложность,как для собаки построить ракету и слетать в космос.
      Пятница
      1. Например Сегодня, 16:28
        Цитата: Пятница
        Россия ничего не может...

        За метлой своей следи.
        Например
  3. prior (Влад) Сегодня, 15:49
    И нахрена Советская Армия Прагу освобождала ?
    prior
    1. слава1974 (слава) Сегодня, 16:26
      И нахрена Советская Армия Прагу освобождала ?

      Так советских и не трогали. Когда Российская Армия освободит, перестанут россиян трогать.
      слава1974
  4. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 15:50
    Ну насколько я понимаю и у российского правосудия к нему были вопросы, просто американцы потребовали его выдачи первыми и по соглашению об экстрадиции его и выдали.
    Sauron80
    1. AST576 Сегодня, 15:57
      good Остались еще адекватные люди здесь.За ним все спецслужбы мира охотились-такие что угодно взломают СЕБЕ в угоду или для развлечения.Киберпреступники,им без разницы-США,РФ...
      AST576
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 16:12
        Да не вопрос, без решения суда - это всего лишь подозреваемый! И не надо вешать на него ярлык - виноват!
        Да и попробуйте американского г-на, в третьей стране арестовать и заполучить к себе! Прям удивитесь - какой Вой поднимется! В независимости от того в чем его обвиняют!
        У Нас, свой уголовный кодекс - для своих граждан.
        Охотовед 2
    2. Великанов (Алексей Великанов) Сегодня, 16:14
      Цитата: Sauron80
      просто американцы потребовали его выдачи первыми и по соглашению об экстрадиции его и выдали.

      Просто в Чехии уже недельку ошивается Пол Райан, третий чел в США, после президента и вице-президента. Райан выступил в здешним Сенате и просил о выдаче Никулина в США. Я смотрел в ящике как сенаторы Чехии в экстазе аплодировали после выступления Райана. Господин назвал их любимой женой. Кстати, Райан демонстративно не встретился с Земаном.
      Великанов
  5. zhekazs (Евгений) Сегодня, 15:53
    Или всё проще: граждане, отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края...

    Золотые слова! Вот чем они все думали, когда выезжали, непонятно... Ведь это продолжается не год и не два, а гораздо дольше.
    Сколько таких случаев уже было в отношении россиян. При этом Россия не приняла никаких ответных действий, хотя преступлений, совершённых в отношении России гражданами США, уж точно немало.

    Нет значит у нас таких механизмов правовых. Единственно, только похищать или совершать правосудие с исполнением наказания на месте. Ликвидаторы-то остались еще laughing
    zhekazs
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:54
    Это очередной удар по международной системе правосудия, которая действиями США сводится к тому, что главный рычаг «мировой судебной системы» находится именно в Вашингтоне.

    не сводится, а свелась.. причем давно... за это время уже можно было продумать меры противодействия...
    Masya Masya
  7. Dikson (Евгений) Сегодня, 15:59
    Вот и ещё один плевок нашему МИДу в лицо..
    Dikson
  8. Vikalst (Виктор) Сегодня, 16:02
    А наффиг он в Европу поехал?....вроде умный человек...комп не только включать умеет.....Или со временем "электронные мозги" замещают собственные?....Вообщем мутная история...Тем более Чехия....Там не власть, а типа "лебедь,рак и щука"....и все тянут в свою сторону...По ихнему -демократия, по нашему - БАРДАК!!!
    Vikalst
  9. Langf (Андрей ) Сегодня, 16:10
    Кто бы не хотел потрафить янки, тот всегда получал от них через какое-то время аппетитное «за щеку» и смачного пинка, для завершенности композиции.
    Langf
  10. кедр (Евгений) Сегодня, 16:11
    Аресты наших по миру, это ещё семечки...
    Вы, уважаемые, поинтересуйтесь почему ВСЕ российские... банки свою налоговую отчётность заполняют в двух экземплярах.
    Один идёт в "наш" ЦБ, а другой американцам в амэрику. Если деньги -это власть, а это так, то не удивляйтесь, когда вам говорят, что Россия не суверенная страна и имеет поставленное митрополией - Штатами , якобы российское правительство.
    Кому ещё не нравится Путин, пытающийся вытянуть нас из болота амерзского, однополярного мира?
    Суверенитет. Россия. Путин!
    кедр
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 16:30
      А с чего это вы взяли, что он пытается освободить нас? У меня силится ощущение, что петля на шее России затягивается все сильнее.
      NordUral
      1. кедр (Евгений) Сегодня, 17:18
        Для начала не путайте кислое с пресным, т.е. тех, кто затягивает и кто освобождает...
        кедр
  11. Zubr Сегодня, 16:13
    Лучшая ответная мера, накрыть американскую резидентуру и предложить обмен. А так мы оттуда парня долго вытаскивать будем.
    Zubr
    1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:28
      да кому этот жулик нужен чтоб его выстаскивали
      megaKritik
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 16:32
      Правильно! Око за око, за зуб - по зубам! Но для этого нужна независимая, наша власть, а не мелкие людишки, заныкавшие наворованное на Западе и теперь трясущиеся, что все отнимут. А мы для них - ничто!
      NordUral
  12. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 16:14
    чем данный персонаж занимался в Чехии? С какой целью прибыл? Нельзя же просто так схвататить официанта и обвинить в хакерстве. Ведь тысячи россиян посещают европу, но хватают только одного-двух, а всяких домохозяек и прочих ТП - нет.
    bogart047
    1. Великанов (Алексей Великанов) Сегодня, 16:25
      Данный персонаж приехал в Прагу потусить, на своей машине, кстати. Утром в отеле спустился вниз в ресторан позавтракать, где его и взяли прямо за столом. Взяли по наводке из США, т.е. амики знали куда он путь держит. Я много раз видел оперативную съёмку полиции ЧР, поэтому знаю, что говорю.
      Великанов
      1. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 16:36
        я мало людей знаю,который ездят в Прагу тусить. Его имя не в контакте же взяли, так ведь? И как говорится, наши люди на такси в булочную не ездят...
        bogart047
  13. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:17
    Очередное доказательство того, что мы "сильные, но лёгкие" (((
    Где защита наших граждан???? "Традиция" прямо, какая то(
    Сибирский цирюльник
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 16:27
      А с чего вы решили, что эти будут нас защищать?
      NordUral
  14. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:18
    Цитата: prior
    И нахрена Советская Армия Прагу освобождала ?

    Если уж быть точным... Прагу освобождала от нацистов Красная Армия.
    mavrus
    1. слава1974 (слава) Сегодня, 16:24
      Прагу освобождала от нацистов Красная Армия.

      А в 1968 Прагу освобождала от от оранжевых революционеров Советская Армия.
      слава1974
  15. Громобой Сегодня, 16:23
    Даже если допустить, что российский гражданин мог быть причастен к хакерским атакам, по какому праву его фактически берут в заложники на территории третьей страны и исключают Россию из круга стран, которые могут влиять на его дальнейшую судьбу?
    По тому праву ,что чехи и американцы состоят в одном в одном военном блоке,а хаккеры подрывают кибербезопасность этого пространства.Если бы на территории стран ОДКБ суды всегда бы выдавали нам подобных людей,то я бы это только приветствовал действия наших союзников.А раз уж передача произошла между противниками России и наша страна проявляет заинтересованность в этом гражданине,то приходится только сожалеть,ведь в текущей политической обстановке США его вряд ли отдаст.
    Громобой
  16. NordUral (Евгений) Сегодня, 16:26
    Кремлевские терпилы! Стыдно за такую власть! И этого еще некоторые сравнивают с великим Сталиным! Не зря всякой шушере, вроде Нарусовой, Сталин, как бельмо в глазу.
    NordUral
  17. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:27
    российский "независимый" суд куда ополченцев выдает и кому?
    megaKritik
  18. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:38
    граждане, отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края...

    Вот с этим согласен..И еще реклама "Храните деньги в сберегательных кассах !" laughing
    МИХАН
  19. ver_ (вера) Сегодня, 16:48
    Цитата: Пятница
    Цитата: svp67
    "Независимый" чешский суд сдал задержанного россиянина спецслужбам США
    А ранее Греция, Испания, Мальта...и СКОЛЬКО ЭТО ТЕРПЕТЬ? Когда начнем отвечать? Почему наш посол еще не отозван для "консультаций"? Почему до сих пор не вручена нота протеста чешскому послу?

    Сколько наших средств в гос. долге сша?
    Почему продаем газ и нефть за доллары, не создаем новую русскую валюту,торговую, ба за неё, заморские государства могли покупать наш продукт?
    Россия ничего не может. Весит как сопля на ветке.
    Ведь можно вести санкции экономические против стран выдавших наших граждан? Можно. Но наши депутаты настолько тупые, для них проработка подобных законопроектов, имеет сложность,как для собаки построить ракету и слетать в космос.

    ...дык , их недаром чехособаками у нас нарекли за их *подвиги* в 1920...
    ver_
  20. komrad buh (Игорь) Сегодня, 17:06
    А не пора ли нам какого-нибудь амера в тур на Колыму
    komrad buh
  21. Vard Сегодня, 17:06
    Может он и сукин сын... но он наш сукин сын... и только мы имеем право решать... поставить ли его в угол... А по поводу такой политики США... а чего нам для начала хотя бы не принять аналогичный закон...
    Vard
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