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СМИ: Россия перебросила в Хмеймим два Су-34
Сирийское, позиционируемое как проасадовское, издание Al-Masdar News, сообщает, что на сирийскую авиабазу Хмеймим в пятницу прибыли три российских самолета.
По информации издания, из России прилетели авиалайнер Ту-154М и два истребителя-бомбардировщика Су-34. Таким образом, число последних на базе увеличилось до восьми. Как отмечается, даже два самолета такого типа — это заметное увеличение ударной силы.
В то же время есть вероятность, что истребители остановились на авиабазе временно. Они могут просто сопровождать Ту-154М или совершили промежуточную остановку, пишет издание.
Официального подтверждения от Минобороны по данному факту не поступало.
Аэродром Хмеймим с 2015 года является авиабазой ВКС России в Сирии. Удары по боевикам в этой стране российские силы наносят с осени того же года по просьбе Дамаска.
По информации издания, из России прилетели авиалайнер Ту-154М и два истребителя-бомбардировщика Су-34. Таким образом, число последних на базе увеличилось до восьми. Как отмечается, даже два самолета такого типа — это заметное увеличение ударной силы.
В то же время есть вероятность, что истребители остановились на авиабазе временно. Они могут просто сопровождать Ту-154М или совершили промежуточную остановку, пишет издание.
Официального подтверждения от Минобороны по данному факту не поступало.
Аэродром Хмеймим с 2015 года является авиабазой ВКС России в Сирии. Удары по боевикам в этой стране российские силы наносят с осени того же года по просьбе Дамаска.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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