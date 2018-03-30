17:18 30 марта
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СМИ: Россия перебросила в Хмеймим два Су-34

Сирийское, позиционируемое как проасадовское, издание Al-Masdar News, сообщает, что на сирийскую авиабазу Хмеймим в пятницу прибыли три российских самолета.

СМИ: Россия перебросила в Хмеймим два Су-34


По информации издания, из России прилетели авиалайнер Ту-154М и два истребителя-бомбардировщика Су-34. Таким образом, число последних на базе увеличилось до восьми. Как отмечается, даже два самолета такого типа — это заметное увеличение ударной силы.


В то же время есть вероятность, что истребители остановились на авиабазе временно. Они могут просто сопровождать Ту-154М или совершили промежуточную остановку, пишет издание.

Официального подтверждения от Минобороны по данному факту не поступало.

Аэродром Хмеймим с 2015 года является авиабазой ВКС России в Сирии. Удары по боевикам в этой стране российские силы наносят с осени того же года по просьбе Дамаска.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 20

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  1. andr327 (Андрей Соколов) Сегодня, 16:14
    Наша база, нам и решать.
    andr327
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:22
      Главный бой будет именно в Сирии, так что ничего удивительного.
      Красивые и грозные самолеты..! Душа радуется за наших..
      Вчера новость была про "наглый израильский Фу-35"...Фейк не фейк, а шугануть нужно бы если что..
      МИХАН
      1. AST576 Сегодня, 16:29
        Восемью самолётами всех победим?Тогда спим спокойно.
        AST576
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:39
          Цитата: AST576
          Восемью самолётами всех победим?Тогда спим спокойно.

          Вас, если не ошибаюсь, банили за троллинг, Вы не угомонились ?
          Chertt
          1. Комментарий был удален.
        2. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:56
          Цитата: AST576
          Восемью самолётами всех победим?

          Восемь - это только Су-34... Они не являются полноценными, номинальными истребителями! Это больше фронтовой бомбардировщик... А истребителей там хватает... Су-30, Су-35 и, с недавнего времени, Су-57...
          Anarchist
        3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:12
          Цитата: AST576
          Восемью самолётами всех победим?Тогда спим спокойно.

          Ну всех не всех, а наши пилоты всегда отличались дерзостью и хулиганством..А тем более на таких новейших истребителях..И один в поле может быть воином и мы это в Сирии доказали всему миру , когда армада АУГ НАТО подошла к берегам Сирии! И мы встали (собрав что успели) на защиту..Блефовали и все же НАТО дрогнули! твкчто количество не всегда играет главную роль в таких делах..
          МИХАН
      2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 16:42
        Вчера новость была про "наглый израильский Фу-35"...Фейк не фейк, а шугануть нужно бы если что

        Специально, для Вас, Дружище!
        Израиль похвастался тем, что ВВС страны смогли произвести разведывательный полёт над Ираном, таким образом российские системы ПВО, находящиеся в Сирии не заметили двух израильских бомбардировщика F-35.
        Издание Aljarida, зарегистрированное в Кувейте сообщило что самолёты смогли пролететь над городами Бендер-Аббас, Шираз и Исфахан в Иране для мониторинга о соблюдении ядерной программы. А до этого смог преодолеть границу с Сирией и Ираком.
        Тут же это сообщение было разгромлено: оказывается, чтобы преодолеть такое расстояние (больше 1700 км) истребителю F-35 требуется топливозаправщик.

        Теперь возникает вопрос: а как самолёт с топливом преодолел границы, ведь он не обладает свойством “невидимости” для радаров и систем ПВО, как хвалёный F-35 ?

        Так, что, Виталий, это гон....
        Соломон Кейн
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:17
          Так, что, Виталий, это гон....

          Ну гон не гон, но удочку Израиль забрасывает, пытаясь просчитать действия Советских (тьфу блин)) российски средств ПВО и реакцию Москвы!
          МИХАН
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:15
    СМИ: Россия перебросила в Хмеймим два Су-34
    Даже если это так, то, ну и что? База наша, войну мы "официально закончили" и можем там делать все, что не противоречит нашим договорам с сирийским руководством. А вот "бармалеи" пусть дрожат....
    svp67
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 16:27
      Цитата: svp67
      Даже если это так, то, ну и что? База наша, войну мы "официально закончили"

      да-да -да...
      Дедкастарый
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:16
    А недавно экипажи таких самолётов отрабатывали перелёты с дозаправкой и применение бетонобойных боеприпасов под Тверью и Хабаровском..Тренировки кончились и пришло время показать умения в реальной обстановке..
    КВУ-НСвД
  4. Zubr Сегодня, 16:17
    Видать готовят крупную операцию.
    Zubr
    1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 16:32
      Официального подтверждения от Минобороны по данному факту не поступало.

      Сидим и мирно пьем пятничное пиво drinks
      Соломон Кейн
      1. Zubr Сегодня, 17:11
        Через пару часиков присоединюсь. drinks А пока извини работа. soldier
        Zubr
  5. bessonov932 (Владимир) Сегодня, 16:18
    Су-34 "просто сопровождают" Ту ? Чё за фигня?!
    bessonov932
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 16:28
      Цитата: bessonov932
      Су-34 "просто сопровождают" Ту ? Чё за фигня?!

      Обычная журналажа..
      Avis-bis
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 16:30
      Цитата: bessonov932
      Су-34 "просто сопровождают" Ту ? Чё за фигня?!

      Скорее всего на Ту-154 летели спецы наземного обслуживания. Может даже на замену там находящихся... ИМХО
      helmi8
  6. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 16:32
    Весна...Утята мигрируют,это естественно..
    Злой 55
  7. Vikalst (Виктор) Сегодня, 16:34
    Смысла набивать Сирию самолетами нет....Воздушные бои с янкесами вряд-ли будут....небо контролирует "Триумф", а ему "лишние самолеты" в небе не нужны.....А вот пару показательных ракетно-бомбовых ударов рядом с американскими лагерями (а то и "случайно"по ним) помогут янкесам принять "правильное решение"....
    Vikalst
  8. Громобой Сегодня, 16:38
    В то же время есть вероятность, что истребители остановились на авиабазе временно. Они могут просто сопровождать Ту-154М или совершили промежуточную остановку, пишет издание.
    Похоже,что в этом издании ухватились за слово "истребитель" и не знают,что это не работа Су-34 .Наверно Ту их просто вёл в Сирию и кого-нибудь ещё и привёз.Без всяких "промежуточных" ---Хмеймим теперь станет их домом на какое-то время.
    Громобой
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:46
    Серьезные, грозные машины. Каждый может до 10 т тащить. Если сравнивать с временами ВОВ, то один такой - как 10 Ю-87 последней модификации.
    Горный стрелок
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