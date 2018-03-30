17:21 30 марта
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Китай проводит "невероятно масштабные" морские учения

Военные эксперты прокомментировали демонстрацию КНР военной мощи в Южно-Китайском море, где проходят учения с как минимум 40 военными кораблями и подлодками во главе с авианосцем «Ляонин».

Эксперт Института оборонных и стратегических исследований при Школе международных исследований им. Раджаратнама в Сингапуре Колин Кох в интервью Reuters заявил, что текущие учения стали «необычной крупномасштабной демонстрацией» растущей военной силы Китая на море, передает «Жэньминь жибао».

Китай проводит "невероятно масштабные" морские учения

спутниковые снимки, которые зафиксировали десятки кораблей ВМС Китая, в том числе авианосец «Ляяонин», близ острова Хайнань в Южно-Китайском море.



По мнению эксперта по международной безопасности Джеффри Льюиса, на спутниковых фотографиях с учений изображены «невероятные масштабы». Он отметил, что участие авианосца «Ляонин» стало важной новостью.

Китайский военный эксперт Ли Цзе заявил газете ThePaper.cn, что «у авианосца «Ляонин» официально сформировалась частичная боеспособность». Он подчеркнул, что достичь такого результата оказалось непросто. Цзе напомнил, что прошло всего лишь пять лет с тех пор, как «Ляонин» поступил на службу и впервые был задействован в практических учениях.

По его словам, это большой прогресс для страны, которая никогда не строила и не имела авианосцев. При этом Китай подготовил немало корабельных летчиков.

Официальный представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян отметил, что целью практических учений ВМФ страны являются проверка и повышение уровня военной подготовки, всестороннее усиление боевых способностей. По его словам, учения не направлены против какой-либо другой страны или объекта, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: https://twitter.com/ReutersWorld
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Комментарии 16

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  1. Vard Сегодня, 16:58
    Остаётся надеяться что это не про нашу честь... У них там Тайвань и прочее...
    Vard
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:59
      Цитата: Vard
      это не про нашу честь...

      К нам их учения точно не относятся. У нас с ними сухопутная граница. Скорее к Тайваню.
      Аристарх Людвигович
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:04
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Цитата: Vard
        это не про нашу честь...

        К нам их учения точно не относятся.

        Ну как сказать , оттягивают силы ВМФ США на себя..России полегче все же ! А то всем миром накинулись на нас, отбиваемся как можем ..А китайский дракон мощь набирает, молодцы!
        МИХАН
        1. Умник (Вася) Сегодня, 17:09
          Чему вы радуетесь
          Умник
          1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 17:18
            Если закусятся гиганты САСШ и Китай, а мы постоим в сторонке, в итоге это нам на руку и сыграет
            Наглосаксы так и выигрывали все войны: победитель не тот, кто начинает первым, а кто присоединяется последним.
            Пример - обе мировые войны, когда САСШ из региональной страны с влиянием только на свой и соседний континент (и то опосредованным на начало ХХ века) превратились в сверхдержаву: оба раза они последними присоединялись к конфликтам, и снимали "сливки" (если это сравнение уместно... но наглосаксам оно всяко подходит)
            ROSS_Ulair
          2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:19
            Цитата: Умник
            Чему вы радуетесь

            Масштабному сокращению сухопутной армии КНР (вызов РФ) в пользу ВМС (вызов США и Японии). Что говорит об изменении экспансионистской политики КНР. Мерзкий, маленький Дэн продавшийся Западу, не развивал флот, а готовил сухопутную армию и карта в его кабинете висела с китайской Сибирью. Вот и вся разница.
            хрыч
      2. Borik (Борис) Сегодня, 17:10
        Красивое кино. Молодцы китайцы, почти за бесплатно получили авианосец.
        Borik
    2. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 17:00
      У них там свои разборки: острова в Южно-Китайском море, Тайвань, торговые войны...
      В общем, своя атмосфера yes
      ROSS_Ulair
    3. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 17:01
      Зачем китайцам напрягаться в море против нас, когда достаточно и сухопутной границы.
      Товарищ Берия
    4. Chertt (Алексей) Сегодня, 17:01
      Цитата: Vard
      Остаётся надеяться что это не про нашу честь.

      hi Вы здоровы ?? Как это возможно ?? laughing
      Chertt
      1. AST576 Сегодня, 17:19
        А у Вас как со здоровием,Уважаемый..?Коллега о том,если Вы не поняли в силу ряда причин Вам мешающих,что хорошо,что вся мощь Китая "не про нашу честь".В другую сторону мощь свою направляет ПОКА,не в нашу.Слава Богу-ПОКА.
        AST576
  2. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 17:00
    Хочешь мира, готовься к войне. Старая истина.
    Товарищ Берия
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:06
    почему бы и нет? никому не заказано продемонстрировать...
    текущие учения стали «необычной крупномасштабной демонстрацией» растущей военной силы Китая на море
    Masya Masya
  4. Громобой Сегодня, 17:07
    Добрые джонки у товарища Си.
    даже из космоса заметен этот фэн-шуй,ведь чем больше вымпелов ,тем лучше.А возможности оружия и сноровка комендоров тоже думаю повышаются.
    Громобой
  5. dzvero (Иво) Сегодня, 17:12
    По его словам, учения не направлены против какой-либо другой страны или объекта, передает "Взгляд"

    Ага, просто погулять вышли да рыбку половить smile
    Хотя масштаб впечатляет, но до "семичасовой ядерной войны" не дотягивает.
    dzvero
  6. д^Амир (Дамир) Сегодня, 17:14
    вот что тут скажешь.... М-О-Л-О-Д-Ц-Ы!!! и жаль... мог бы быть под нашим флагом....
    д^Амир
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