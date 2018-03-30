21:13 30 марта
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Командование ВС Британии: Брекзит и эти русские заставляют нас менять стратегию нацбезопасности

Представители командования вооружёнными силами Великобритании заявляют о том, что стратегию национальной обороны и безопасности необходимо изменить в связи с современными вызовами. Речь идёт о стратегии, которая была принята в Соединённом королевстве в 2015 году. В этом документе были обозначены цели, задачи и средства, необходимые для их достижения и решения, на 5-летний период.

Теперь в военном командовании заявили, что, не прошло и трёх лет, а стратегия национальной обороны и безопасности устарела. Отмечено, что при составлении документа не учитывались такие факторы, как выход Британии из Европейского союза, снижение курсовой стоимости фунта стерлингов, растущая проблема с кибербезопасностью и «агрессия России».

Командование ВС Британии: Брекзит и эти русские заставляют нас менять стратегию нацбезопасности



В командовании ВС Соединённого королевства отметили, что резкой смены британской стратегии национальной безопасности и обороны не будет, однако «корректировки уже предусмотрены». Добавлено, что решение по этим корректировкам будет приниматься при обсуждении на уровне всего британского кабинета министров. При этом непосредственно министр обороны Британии Гэвин Уильямсон сути перемен в британской стратегии нацбезопасности и обороны не прокомментировал.

Между тем, в Лондоне дали понять, что за основу возьмут документ, который в плане обороны и безопасности не так давно родился в администрации президента США Дональда Трампа.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/BritishArmyPhotographers
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Комментарии 23

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  1. Перейра (Михаил) Сегодня, 17:59
    Брекзит,это тоже русски хакеры?

    Однако, тут просматривается интересный момент. Если в прошлой стратегии в расчёт не бралась Российская агрессия, то на чью же ориентировалась стратегия? На американскую?
    Перейра
    1. изя топ (Андрей) Сегодня, 18:04
      Цитата: Перейра
      Брекзит,это тоже русские хакеры?

      изя топ
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:04
      Цитата: Перейра
      Брекзит,это тоже русски хакеры?

      чисто риторический вопрос.. ничего на этом свете не делается без вмешательства наших хакеров
      LSA57
      1. Перейра (Михаил) Сегодня, 18:08
        Вот чего бы им, хакерам, не взять и не отключить Гольфстрим? Ну что им стоит?
        Деньги? Не вопрос, скинемся.
        Перейра
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:22
          Цитата: Перейра
          Вот чего бы им, хакерам, не взять и не отключить Гольфстрим?

          говорят, что уже остывает. и поэтому немцы стали больше закачивать газа, хотя производственные мощности не растут
          LSA57
    3. Chertt (Алексей) Сегодня, 18:09
      Цитата: Перейра
      Российская агрессия, то на чью же ориентировалась стратегия?

      Просто сейчас появилась, хоть и небольшая, но вероятность так достать Россию, что огрести вполне не виртуально
      Chertt
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:36
        От бессилия зубами клацают, на расстояние вытянутой ноги бояться подойти. smile
        ul_vitalii
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 18:42
          Цитата: ul_vitalii
          От бессилия зубами клацают, на расстояние вытянутой ноги бояться подойти.

          Фантомные боли бывшей империи. Если экономический и политический центр сместится на юго восток, Так вообще карликовой страной, третьего мира станет
          Chertt
    4. словак Сегодня, 20:24
      Цитата: Перейра
      Брекзит,это тоже русски хакеры?

      А сколько замков развалили, эти русские...! Даже Стоунхендж
      словак
  2. AST576 Сегодня, 18:00
    Ну это я уже читал-отказ от наступательных видов вооружений(исключая ВМС и ВВС),поддержание в боеготовном состоянии наземных сил(исключая бронетанковые войска,на острове нафиг не нужные,согласитесь).Всё довольно-таки разумно,учитывая все территориальные и финансовые обстоятельства Королевства на данный момент...
    AST576
    1. Перейра (Михаил) Сегодня, 18:06
      Разумеется, разумно. Им не о России беспокоится надо, а о мигрантах, которые Британский халифат строят. Внутренние войска им нужны и мобилизация по Швейцарскому образцу. Чтобы как сирена завоет, все мужики с винторезами на улицу. И с фонарями, чтобы ночью негров искать сподручнее было. Нет, я негров очень люблю, но на расстоянии, за линией горизонта - в Африке.
      Перейра
      1. AST576 Сегодня, 18:10
        good Я просто вежливо старался сформулировать... laughing laughing laughing Им не о России беспокоится надо, а о мигрантах,!!!!!!!!!!!!!! hi
        AST576
        1. Перейра (Михаил) Сегодня, 18:15
          Так ведь я и не спорю, абсолютно согласен, предложил путь развития. Но ведь не послушаются, ещё один авианосец клепать начнут.
          Перейра
          1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 19:55
            Цитата: Перейра
            ещё один авианосец клепать начнут.

            Акститесь, сударь! Они не знают, куда "Принца" пристроить (дорогая, не по бюджету игрушка получилась), а вы думы про новый авианосец им приписываете...Не комильфо, однако! bully
            Удав КАА
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 18:17
        им не нужно бороться с халифатом , они его целенаправленно и умышленно создают , потому как некому тогда будет делать новый дранг нах остен .
        белые европейцы с русскими воевать не пойдут , а потомки мигрантов и белые принявшие ислам (именно поэтому в ЕС третируют христианство в угоду исламу , они хотя подтолкнуть белых к принятию ислама) попрут на джихад против кяфиров на восток , новые муллы под патронатом ЦРУ и МИ6 им обеспечат толпы новых военоф ислама . и учитывая что их завозят в ЕС миллионами , то через 20-30 лет они смогут поставить под ружье не один десяток фанатиков которые с радостью попрут на Россию , а белые иврапейцы дома будут делать для них вооружение и боеприпасы .
        просто экспл
      3. МойВрач (Дмитрий) Сегодня, 20:16
        Цитата: Перейра
        Разумеется, разумно. Им не о России беспокоится надо, а о мигрантах, которые Британский халифат строят. Внутренние войска им нужны и мобилизация по Швейцарскому образцу. Чтобы как сирена завоет, все мужики с винторезами на улицу. И с фонарями, чтобы ночью негров искать сподручнее было. Нет, я негров очень люблю, но на расстоянии, за линией горизонта - в Африке.

        Слышал такой вот анекдот. "Сидят мигранты громко разговаривают и ведут себя вызывающе". - Подоплёку не буду расписывать, но конец анекдота это слова старой немки - "Вы ведете себя как евреи до 1933 года"
        Не осмотрительно думать, что западные власти в нужный момент не смогут справиться с мешающими людьми. три, четыре дня закапают бульдозерами, а сочувствующим скажут что враг (в нашем случаи Россия) применил биологическое оружие. И только благодаря доблестным службам не дали заразе распространится по Европе, локализовавшие чуму в лагерях для беженцев.
        МойВрач
    2. Удав КАА (Александр) Сегодня, 20:19
      Цитата: AST576
      я уже читал-отказ от наступательных видов вооружений (исключая ВМС и ВВС),
      Ну, если ВМС и ВВС исключить, то остается ...жандармерия-сухопутная... И куда им "после Дюнкерка" прикажите наступать? Они континента как чёрт ладана боятся!
      Цитата: AST576
      поддержание в боеготовном состоянии наземных сил (исключая бронетанковые войска,на острове нафиг не нужные,согласитесь)
      Эти, что ли? belay
      Сухопутные войска:Численность -- 80 000 (регулярные части); 25 000 (резерв). Было 331 ед ОБТ Челленджер-2, но в 2010 году из-за сокращения бюджета 118 танков были сняты со службы. Из них 70 были помещены на хранение, а 48 были преобразованы в учебные танки для водителей. Вот такая "ударная мощь" английской армии...
      Удав КАА
      1. AST576 Сегодня, 20:25
        Ну и завилуйте молча
        AST576
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:03
    А разве у британии менялась стратегия когда нибудь? ))
    Не смешите нас )) классическая британская схема об ограблении и подавлении работала ещё со времён зарождения этой галактики
    Heterocapsa
  4. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 18:04
    Переведите им это на англицкий wassat
    https://youtu.be/b35C3bAT-5U
    Berkut154
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:11
    При этом непосредственно министр обороны Британии Гэвин Уильямсон сути перемен в британской стратегии нацбезопасности и обороны не прокомментировал.
    Да что её комментировать ? Вот она :
    не учитывались такие факторы, как выход Британии из Европейского союза, снижение курсовой стоимости фунта стерлингов,
    Т.е. денег нехватало и раньше , а теперь совсем беда , но просим всё же утянуться и для военных найти , а не то :
    «агрессия России
    КВУ-НСвД
  6. askme (Илья) Сегодня, 18:29
    Сыпятся. Это агония. Визг от этого. За последние дни оттуда сбежали 8 млрд долларов финансового капитала со всего мира.
    askme
  7. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 18:50
    так англичанка вышла из евросоюза или только пытается или без слабительного никак?
    злой пиннокио
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