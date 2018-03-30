Командование ВС Британии: Брекзит и эти русские заставляют нас менять стратегию нацбезопасности

Представители командования вооружёнными силами Великобритании заявляют о том, что стратегию национальной обороны и безопасности необходимо изменить в связи с современными вызовами. Речь идёт о стратегии, которая была принята в Соединённом королевстве в 2015 году. В этом документе были обозначены цели, задачи и средства, необходимые для их достижения и решения, на 5-летний период.Теперь в военном командовании заявили, что, не прошло и трёх лет, а стратегия национальной обороны и безопасности устарела. Отмечено, что при составлении документа не учитывались такие факторы, как выход Британии из Европейского союза, снижение курсовой стоимости фунта стерлингов, растущая проблема с кибербезопасностью и «агрессия России».В командовании ВС Соединённого королевства отметили, что резкой смены британской стратегии национальной безопасности и обороны не будет, однако «корректировки уже предусмотрены». Добавлено, что решение по этим корректировкам будет приниматься при обсуждении на уровне всего британского кабинета министров. При этом непосредственно министр обороны Британии Гэвин Уильямсон сути перемен в британской стратегии нацбезопасности и обороны не прокомментировал.Между тем, в Лондоне дали понять, что за основу возьмут документ, который в плане обороны и безопасности не так давно родился в администрации президента США Дональда Трампа.