21:14 30 марта
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МВФ требует от Украины поднять цены на газ для населения. Иначе транша не видать

Международный валютный фонд настаивает на необходимости пересмотра цен на газ для населения Украины, заявил в пятницу постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

МВФ требует от Украины поднять цены на газ для населения. Иначе транша не видать


Повышение цен на газ для населения является одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона.


Мы считаем важным формирование цен на газ, в том числе и для домохозяйств, на рыночных принципах и опираясь на проведенные в 2016 году реформы, которые можно отнести к наиболее заметным реформаторским достижениям Украины за последние годы
— отметил Люнгман.

С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. В связи с этим ожидалось очередное повышение цен для населения в текущем отопительном сезоне. Однако правительство заверило, что цены на газ останутся на прежнем уровне. Для этого кабмин предложил новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета, однако МВФ выступил против. По данным СМИ, именно это мешает принятию решения о выделении следующего транша от фонда.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Гройсман говорил о первом полугодии, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://ukraina.ru/
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Комментарии 76

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:04
    Повышение цен на газ для населения является одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом

    Ох взвоет население Украины...хотели по европейски жить,-получите и распишитесь.А МВФ плевать на население...этот фонд пока все не вытрясит из Украины,не успокоится. А это кабала на долгие годы...
    НЕКСУС
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:12
      Наплевать на них.Главное что бы у нас не росли.А они росли и будут рости.
      210окв
      1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:20
        а где они не растут ?
        Heterocapsa
        1. papas-57 (PAPAS-57) Сегодня, 21:08
          А почему они должны расти? ''Эффективные менеджеры'' ГазПрома решили поменять машины на новые или купить новые дома и яхты? Меня всегда убивает реклама: Купите то-то и то-то по цене прошлого года! Я не могу понять, почему 1 января цены должны подняться, а не остаться прошлогодними, т.е. вчерашними.
          papas-57
    2. Прокат (Виктор) Сегодня, 18:12
      Повышение цен на газ для населения является одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом.

      Правильно! Гнобите их! Под шконку загоняйте. Они это любят. smile
      Прокат
      1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:30
        они ещё при этом будут приговариивать..
        -Давай МВФ, загоняй меня в долги я твоя вещь !!! laughing
        Heterocapsa
    3. Chertt (Алексей) Сегодня, 18:13
      Такое ощущение, что МВФ ставит эксперимент. Как низко можно нагнуть целую страну
      Chertt
      1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 21:01
        Гнут сильно . Пусть гнут ещё сильней . Пусть взвоют и наконец откроют глаза . На Европу и кружевные трусики .. Скоро не то , что трусики кружевные ,скоро отнимут у кастрюлеголовых семейные трюселищи .. Будут с голой ж ходить !
        30 вис
    4. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 18:14
      Ох взвоет население Украины...

      Ну не взвыли же до сих пор... Поноют, поноют и утихнут...
      КОТ БАЮН
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:15
        Цитата: КОТ БАЮН
        Ну не взвыли же до сих пор... Поноют, поноют и утихнут...

        Терпелка ,знаете ли не безразмерная...это Халява не имеет конца,а Терпелка не резиновая...
        НЕКСУС
        1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:24
          На (в) Украине терпелка, по ходу, безграничная,
          dr.star75
        2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 19:08
          Цитата: НЕКСУС
          Терпелка ,знаете ли не безразмерная...это Халява не имеет конца,а Терпелка не резиновая...

          Ну почему же? К осени "терпелка" кончится.... если страна (государство) сжигает ........(плачу), если при этом, вся пропаган.... о "успешной" внешней политике, пуски ракет..., а народу не хрен жрать...Что дальше?
          Анти-Корр.
          1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:20
            Цитата: Анти-Корр.
            Ну почему же? К осени "терпелка" кончится.... если страна (государство) сжигает ........(плачу), если при этом, вся пропаган.... о "успешной" внешней политике, пуски ракет..., а народу не хрен жрать...Что дальше?


            А что будет осенью? hi
            vovanpain
            1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 20:06
              Цитата: vovanpain
              А что будет осенью?

              Осенью будет осень hi
              Анти-Корр.
            2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 20:10
              Цитата: vovanpain
              Цитата: Анти-Корр.
              Ну почему же? К осени "терпелка" кончится.... если страна (государство) сжигает ........(плачу), если при этом, вся пропаган.... о "успешной" внешней политике, пуски ракет..., а народу не хрен жрать...Что дальше?


              А что будет осенью? hi

              Очки сегодня забыл дома, смотрел ВО на работе. Сначала показалось, что это Гиви с Захарченко сидят wassat Потом врубился, что это кадр из "Москва слезам не верит".
              Нормаль ок
    5. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:15
      Украину развели , как лохов...А ведь Путин пытался спасти их в 2014 г. Не поверили и скакали..
      Вот не жалко , хотя по своей натуре они выкрутятся , надеюсь без кровавых побоищ
      Вот вам "братья" и цэ гейропа ..Страна на дне , все разрушили, что создавалось всеми народами СССР ! Может и к лучшему ..Халявы больше не будет , хоть и Россия щедрая душа!
      МИХАН
      1. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 18:26
        Михан, а у тебя щедрая душа ?
        Hanokem
        1. Lacoste Сегодня, 20:06
          Цитата: Hanokem
          Михан, а у тебя щедрая душа ?

          душа может и щедрая, но вот ума совсем нет) ду_ра_чок он кажется)) ахах)
          Lacoste
        2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 20:24
          Цитата: Hanokem
          Михан, а у тебя щедрая душа ?

          Думаю, что без "базара" нальёт!
          lis-ik
      2. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:26
        Да, в европе украинцам халявы не будет. Но они хитрые, как подожмет, подадут челобитную нашему Президенту, опять к себе возьмем, и ещё долги их выплачем hi
        dr.star75
      3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 18:47
        Цитата: МИХАН
        Халявы больше не будет , хоть и Россия щедрая душа!

        Виталий помоги страждующему,вон как тебя умоляет. feel
        Цитата: Hanokem
        Михан, а у тебя щедрая душа ?

        wink Поможет,поможет.
        vovanpain
        1. Аскет (Станислав) Сегодня, 19:16
          Цитата: vovanpain
          Поможет,поможет.

          На Песах страждущему подкинуть надо от широты душевной.... только не оценят, увы... recourse
          Аскет
          1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:23
            Цитата: Аскет
            только не оценят, увы...

            Вот вот what ,а Виталик уже посылку собирает от души,расстроится бедняга. request
            vovanpain
        2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 21:11
          Цитата: vovanpain
          Цитата: МИХАН
          Халявы больше не будет , хоть и Россия щедрая душа!

          Виталий помоги страждующему,вон как тебя умоляет. feel
          Цитата: Hanokem
          Михан, а у тебя щедрая душа ?

          wink Поможет,поможет.

          Пусть изголяются Владимир ! wink на это и было рассчитано..хе хе
          МИХАН
    6. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:15
      А они думали что в сказку попали? Это гейропа, там свои ценности.
      helmi8
    7. Borik (Борис) Сегодня, 18:15
      Сейчас можно и поднять. Скоро лето, можно и с экономить на потреблении, на дровах обед варить.
      Borik
    8. HMR333 (Владимир) Сегодня, 18:30
      если бы это только тех кто хотел касалось!!!
      HMR333
      1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:39
        К сожалению, если ты не участвуешь в принятии решений, то за тебя это сделают другие. Скакали на майдане или купленные, или недалекие. Вменяемые сидели дома, думали " моя хата с краю, ничего не знаю". А если бы вышли, то такого бардака не было бы.
        dr.star75
    9. ротмистр (Юрий) Сегодня, 19:05
      Цитата: НЕКСУС
      Повышение цен на газ для населения является одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом

      Ох взвоет население Украины...хотели по европейски жить,-получите и распишитесь.А МВФ плевать на население...этот фонд пока все не вытрясит из Украины,не успокоится. А это кабала на долгие годы...

      Не взвоет; они прикидываются бедными и несчастными, а так у них грошей, как у дурака семечек в кармане.
      ротмистр
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:07
        Цитата: ротмистр
        Не взвоет; они прикидываются бедными и несчастными, а так у них грошей, как у дурака семечек в кармане.

        Угу...вы это про хунту у власти или о простых украинцах?
        НЕКСУС
    10. lis-ik (Сергей) Сегодня, 20:22
      Цитата: НЕКСУС
      Повышение цен на газ для населения является одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом

      Ох взвоет население Украины...хотели по европейски жить,-получите и распишитесь.А МВФ плевать на население...этот фонд пока все не вытрясит из Украины,не успокоится. А это кабала на долгие годы...

      Это то понятно, но как совсем прикрутив хохлов по цене за газ можно вытрясти кредиты в целом, ведь совсем никакими станут, хотя скорее цель в этом и была.
      lis-ik
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:24
        Цитата: lis-ik
        хотя скорее цель в этом и была.

        А их никто в дружественные обьятия Европы не толкал. Вспомните радость их,когда безвиз им дали...кто им доктор то?
        НЕКСУС
        1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 20:38
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: lis-ik
          хотя скорее цель в этом и была.

          А их никто в дружественные обьятия Европы не толкал. Вспомните радость их,когда безвиз им дали...кто им доктор то?

          Да я их ни в коем разе не жалею, просто пустые надежды МВФ не понимаю.
          lis-ik
  2. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 18:06
    Це Перемога?
    Berkut154
  3. AST576 Сегодня, 18:07
    А у нас не так?Цены прут на потребление для простых людей,не для корпораций.Чем мы лучше укров или европейцев в этом плане?Буду рад подискутировать. wink
    AST576
    1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:10
      Нет, не так. "ПРУТ" это на сколько процентов? если на 5, то нет. а если на 50, то да, прут
      dr.star75
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 18:11
      Не прут, а растут соответственно инфляции. по 4% в год. Даже правильнее - цены стоят на месте. Просто деньги обесцениваются.
      Muvka
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:18
        Не 4%а почти 10%
        Цитата: Muvka
        Не прут, а растут соответственно инфляции. по 4% в год. Даже правильнее - цены стоят на месте. Просто деньги обесцениваются.
        210окв
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 18:26
          Можете дать фотки бумаг с ценой за прошлый год? И за этот. Вам не трудно подтвердить свои слова?
          Muvka
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:10
            Стоимость газа в первом полугодии 2917 на Кубани за куб 5,5 руб Первое полугодие 2018 -6,1 руб.Квитки некогда поднимать,в нет гляньте Вот и почти 10%А зарплата на работе за прошлый год не выросла.Последний раз индексировали зарплату процентов на 15 три года назад...
            Цитата: Muvka
            Можете дать фотки бумаг с ценой за прошлый год? И за этот. Вам не трудно подтвердить свои слова?
            210окв
    3. Перейра (Михаил) Сегодня, 18:13
      Давайте подискутируем о повышении цены на газ для россиян.
      Я сжигаю в месяц 6 кубов, по цене 5 руб. 42 коп.за куб.
      Я с ужасом жду повышения цены. А вдруг, увеличат сразу на 40%?
      Перейра
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 18:26
        Цитата: Перейра
        Я сжигаю в месяц 6 кубов, по цене 5 руб. 42 коп.за куб.

        У вас дешевый. У нас 5.8 р wink
        Chertt
        1. Перейра (Михаил) Сегодня, 20:34
          Ха, лохи платят на 7% больше, на целых 2,28 рублей больше! Придётся покупать пепси-колу не раз в 12 месяцев, как я, а раз в 12,5 месяцев. Стыдись, нищета.
          Перейра
      2. AST576 Сегодня, 18:27
        Дядьки-я не знаю,где вы там все живёте,а я живу в нефтегазодобывающем регионе.Так вот-цены на газ(да и на бензин,кстати,тоже) выросли отнюдь не на копейки,а на рубли.Не,ладно бы жил я в Костроме,где газа до-сих-пор нет........... am
        AST576
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:13
          Цитата: AST576
          Не,ладно бы жил я в Костроме,где газа до-сих-пор нет........... am
          Ну да, ну да, наш Мисковский торф наше всё! А газ мы видим только в зажигалках! laughing
          Р.С. Счетчика на газ нет, только газовая плита. Насчитывают 33.30 куба. Куб 6 р. 38 коп. В месяц 212 р.
          sabakina
          1. Перейра (Михаил) Сегодня, 20:38
            Я несколько лет прожил в центре Москвы. Газа не было вообще. Это было ужасно. Я страшно завидовал свидомым украм. На их словацком газе утренний кофе вскипал за 2 минуты, а на моей тоталитарной электроплите за 3 минуты. Никогда в жизни я не ощущал себя столь никчёмным.
            Перейра
    4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:24
      Цены прут на потребление для простых людей,не для корпораций
      Где прут ? Волгоград : тысяча кубов 5215 р . Раньше долго была 5000 . Повышение меньше 5% . Нефиг волну подымать . Готов он подискутировать....
      КВУ-НСвД
      1. AST576 Сегодня, 18:58
        В Каранде,блин.Готов.Подискутировать с такими,как Вы,живущими в каком-то там зазеркалье.Месяц тому платил 1700 за газ,сейчас-2245,Нормально?Частный дом.
        AST576
        1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:05
          Цитата: AST576
          В Каранде,блин.Готов.Подискутировать с такими,как Вы,живущими в каком-то там зазеркалье.Месяц тому платил 1700 за газ,сейчас-2245,Нормально?Частный дом.

          Я не в зазеркалье живу . Частный дом в Волгограде .За газ этой зимой 1500-2100 (максимум) Газ подорожал , но менее 5% . Хватит волну поднимать , сколько инфляция , столько примерно и подорожание . А свой регион и цену в нём за 1000 кубов назвать не затруднит ?Почему то кажется , что затруднит.. laughing
          КВУ-НСвД
          1. частное лицо Сегодня, 20:16
            5000 только за газ, при з/п 20000 мало? +ЖКХ и ещё детей кормить и одевать.
            частное лицо
            1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 20:37
              5000 - это 1000 кубов , а в самый холодный месяц выходит отопление+плита около 2000 Если прибавить мусор , воду и электричество , то около 4000 . Это зимой , летом меньше . Так что
              Цитата: частное лицо
              5000 только за газ, при з/п 20000 мало? +ЖКХ и ещё детей кормить и одевать.

              не надо мне по ушам ездить .
              КВУ-НСвД
    5. vovanpain (Владимир) Сегодня, 18:58
      Цитата: AST576
      Буду рад подискутировать

      Подискутируем,подискутируем wink
      Цитата: AST576
      Не,ладно бы жил я в Костроме,где газа до-сих-пор нет...........

      В Рыбинске тоже нет газа и нефти 6497 руб за 1000 куб.Плачу 121 рубль в месяц,прописаны двое. wink
      vovanpain
      1. Комментарий был удален.
      2. AST576 Сегодня, 19:10
        Володь(Здоров будь,и Семья твоя)-я в курсе про Рыбинск твой,писал не раз,я тебе про меня-нефти,газа-хоть упейся,а платим,как в Европе,у которой ни того,ни другого нет...Знаю,о чём говорю-Родителей возил туда в больницу...Нормально это???
        AST576
      3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:19
        Вовка , прЮвет! У нас в Костроме 6.38 . Платим 212 р. Прописано трое. Только газовая плита без счётчика.
        sabakina
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:41
          Цитата: sabakina
          Вовка , прЮвет! У нас в Костроме 6.38 . Платим 212 р. Прописано трое. Только газовая плита без счётчика.

          Здарова Слава!Вон Лехе отвечал наши области Ярославская и Костромская рядом,дал за прошлый год,сейчас в квиток глянул вот сейчас цена 6751 за 1000 кубов.но давно уже плачу 121 руб 50 коп.Тоже
          Только газовая плита без счётчика.
          hi
          Цитата: AST576
          Володь(Здоров будь,и Семья твоя)

          Тебе Леша того же
          Цитата: AST576
          а платим,как в Европе,у которой ни того,ни другого нет

          Не знаю Леша не был я в Германиях и врать не буду,а инет это большая деревня.Только вот почему то родная моя сестра живет в Рыбинске,хотя могла жить с мужем и дочкой в Гамбурге, hi
          vovanpain
  4. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:07
    Я наверное в РЫНОЧНОЙ экономике ничего не понимаю. Цена на газ должна определяться по схеме: цена поступившего газа в страну + расходы на транспортировку + местным поставщикам. С какого перепугу МВФ диктует, какие цены на газ должны быть в Украине?
    dr.star75
    1. Vard Сегодня, 18:13
      Если так... то цена должна быть значительно выше чем есть... И Киев датирует цены на газ для населения... МВФ он как раз очень не любит когда населению помогают...
      Vard
      1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:20
        Согласен. А ещё датируются цены на хлеб и сельхозпродукцию. Не только в Украине но и в ЕС и Америке. Но это РЫНОЧНАЯ экономика? Нам же говорили что рынок сам всё урегулирует? Выходит без контроля государства рынок не работает? Маркс прав?
        dr.star75
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:21
      Цитата: dr.star75
      Я наверное в РЫНОЧНОЙ экономике ничего не понимаю. Цена на газ должна определяться по схеме: цена поступившего газа в страну + расходы на транспортировку + местным поставщикам. С какого перепугу МВФ диктует, какие цены на газ должны быть в Украине?

      МВФ очень хитрая организация и кто ею командует ВСЕМ известно(просто боятся произносить это вслух)))) ..Помнится во времена Горбача и ЕБН они нам тоже диктовали условия..Что было все знаем..

      Ну за МВФ .. drinks
      МИХАН
      1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:28
        Может не чокаясь? lol
        dr.star75
  5. ded100 (Сергей) Сегодня, 18:21
    Хохлоф е__т они крепчают удачи!! wassat
    ded100
  6. Sonet (Сергей) Сегодня, 18:22
    А кто сказал что будет просто?Терпи, хохлятский народ, терпи...
    Sonet
  7. staviator (staviator) Сегодня, 18:29
    Помнится Порошенко гордился ,что он первый президент которому дали столько траншей.Ну не иди..о т?А небратья задумывались каким способом отдавать будут?Думаю пора в школьные учебники Украины ввести "Камасутру".В частности поза "Черепаха"при словах "Що невмерла... wassat
    staviator
    1. Шмель_3 Сегодня, 18:51
      staviator (staviator) Сегодня, 18:29
      "А небратья задумывались каким способом отдавать будут?" Понимаете, вся фишка в том, что отдавать будут не те, кто повышает цены на газ для населения. Отдавать будут простые граждане.Те кто подписывают соглашения с МВФ, просто "слиняют" из страны. Пример - хоть наши олигархи, живущие за бугром, хоть их "Яйцен.ю.х"
      Шмель_3
  8. изя топ (Андрей) Сегодня, 18:32
    гiднiсть и нэзалежнiсть request
    изя топ
  9. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 18:39
    Кастрюльки думали, что будут на халяву получать кредиты от ЕС и США, и они будут списываться, как это происходило с СССР/Россией, когда они заводили свою песенку "Мы же братья! А братьям надо помогать!". Они полагали, что ЕС и МВФ будут им каждый год давать миллиарды евро в кредит и потом списывать их только за их новую песенку "Украина це Европа!", снова намекающая, что украинцы и европейцы это братья, и потому братья-европейцы должны списать своим братьям-украинцам долги.
    Кот_Кузя
  10. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 18:52
    МВФ требует от Украины поднять цены на газ для населения. Иначе транша не видать

    С такой политикой скоро в Украине останутся депутаты и пенсионеры, остальные в Польшу и Россию съедут. ))
    Lesorub
  11. лысова (владимир) Сегодня, 18:58
    А ведь кому то придётся рассчитываться с долгами. Нынешняя свора, только занимать и умеет.
    лысова
    1. staviator (staviator) Сегодня, 19:07
      Цитата: лысова
      А ведь кому то придётся рассчитываться с долгами. Нынешняя свора, только занимать и умеет.

      Так наверно мы и будем,когда власть у них сменится laughing laughing
      staviator
  12. sanches-nk (Александр) Сегодня, 19:04
    Я вот понимаю бы МВФ требовал поднятия уровня жизни украинцев до уровня хотя бы Польши, ан нет, требуют, чтобы нищие стали еще более нищими
    sanches-nk
  13. BAI Сегодня, 19:13
    С Украиной - ладно,их проблемы,но Газпром заложил в бюджет выплату 2,6 млрд долларов Нафтогазу. Где он их будет брать?
    BAI
    1. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 19:43
      Есть у Диккенса "Роджественская песнь в прозе". В конце истории старому богатому скряге становится стыдно, и он празднует Рождество в семье бедного племянника. Вдобавок еще на благотворительность жертвует огромную сумму.

      Вдруг и у нас в "Газпроме" прошли коллективные чтения?
      АнГиНа
    2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 20:07
      Цитата: BAI
      С Украиной - ладно,их проблемы,но Газпром заложил в бюджет выплату 2,6 млрд долларов Нафтогазу. Где он их будет брать?

      Где, где? Повысят плату за газ для населения. В вариант урезания бонусов правлению, как-то не верится.
      Нормаль ок
  14. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 19:34
    У нас своих забот хватает.
    АнГиНа
  15. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 20:06
    МВФ требует от Украины поднять цены на газ для населения.

    Блин, МВФ не настаивает на "повышении цены для населения". Настаивают на пересмотре формулы ценообразования. В которой коррупция играет важнейшую роль. Кстати, премьер заявил, что до 1 июня никто ничего пересматривать не будет.
    Нормаль ок
  16. словак Сегодня, 20:21
    Картошку скоро будет выгоднее жарить на гривнах, а не на газе. Слава Петюне!
    словак
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