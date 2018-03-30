Вербовка до отлёта. О ситуации с российскими дипломатами в США

Отмечаем резкую активизацию провокационных действий против российских дипломатов в США. В последние дни – после объявления о безосновательной высылке из этой страны 60 сотрудников дипломатических учреждений России – американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт. Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» – и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе».



Наших коллег буквально атакуют такими предложениями.





В США явно решили разыграть комбинацию: официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом. Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий.

В министерстве иностранных дел заявили о том, что в США пытаются организовать провокации в отношении высылаемых российских дипломатов. О провокациях сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Суть провокации в откровенной попытке вербовки российских дипломатов американскими спецслужбами.Приводит текст заявления ведомства Все подобные случаи мы тщательно фиксируем и делаем выводы.Напомним, что ранее России приняла решение об ответных мерах. Заключаются эти меры в высылке соответствующего числа дипломатов США – 60 человек, а также в закрытии американского консульства (в Санкт-Петербурге).