21:13 30 марта
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Вербовка до отлёта. О ситуации с российскими дипломатами в США

В министерстве иностранных дел заявили о том, что в США пытаются организовать провокации в отношении высылаемых российских дипломатов. О провокациях сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Суть провокации в откровенной попытке вербовки российских дипломатов американскими спецслужбами.

Приводит текст заявления ведомства:
Отмечаем резкую активизацию провокационных действий против российских дипломатов в США. В последние дни – после объявления о безосновательной высылке из этой страны 60 сотрудников дипломатических учреждений России – американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт. Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» – и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе».

Наших коллег буквально атакуют такими предложениями.


В США явно решили разыграть комбинацию: официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом. Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий.


Вербовка до отлёта. О ситуации с российскими дипломатами в США


Все подобные случаи мы тщательно фиксируем и делаем выводы.

Напомним, что ранее России приняла решение об ответных мерах. Заключаются эти меры в высылке соответствующего числа дипломатов США – 60 человек, а также в закрытии американского консульства (в Санкт-Петербурге).

Использованы фотографии: www.mid.ru/
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Комментарии 54

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  1. Kurare Сегодня, 18:13
    Moжет как раз для этого и была осуществлена эта провокация? В принципе, логика в этом какая-то есть. Только американцы либо не понимают, либо просто "забыли", что сейчас не 90-е, и министр иностранных дел не "Mr. Yes" Козырев.
    Kurare
    1. Прокат (Виктор) Сегодня, 18:14
      Исключительные берега попутали. Что у людей должно быть в голове, чтобы сначала устроить подлянку, а потом предложить сотрудничество? Королевство кривых зеркал.
      Прокат
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:21
      Цитата: Kurare
      Moжет как раз для этого и была осуществлена эта провокация?

      Нет, это уже побочный эффект. Ищут тех, кто с гнильцой... вполне нормальная практика спецслужб, и наших тоже.
      Цитата: Kurare
      Только американцы либо не понимают, либо просто "забыли", что сейчас не 90-е, и министр иностранных дел не "Mr. Yes" Козырев.

      Ой, все они отлично понимают. И если уж быть честным, наибольший процент перебежчиков и предателей, еще во времена СССР у нас был именно из работающих под дипломатическим прикрытием разведчиков и других работников спецслужб
      svp67
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:30
        Спец службы хватаются за головы ...Раньше все было под контролем и тут эта дипломатическая война из за каково то предателя хе хе Переходим на нелегалку! А самое главное подчистим западных "дипломатов" , которых слишком много в России и все знают кто они..И НКО заодно ! Тяжелые времена начинаются для либерастов наших и пятой колонны....Придется на китайскую лапшу переходить хе хе
        МИХАН
        1. тол100в (Игорь) Сегодня, 18:44
          Цитата: МИХАН
          Тяжелые времена начинаются для либерастов наших и пятой колонны....Придется на китайскую лапшу переходить хе хе

          Им переходить нужно не на китайскую лапшу, а на нары с баландой! В самый раз будет! Либерально так ..... А было бы лучше чтоб "без права переписки"!
          тол100в
      2. Татьяна Сегодня, 18:30
        В министерстве иностранных дел заявили о том, что в США пытаются организовать провокации в отношении высылаемых российских дипломатов. О провокациях сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Суть провокации в откровенной попытке вербовки российских дипломатов американскими спецслужбами.

        Ха! Я просто балдею от расторопности американских спецслужб! lol ЦРУ не теряется - спецслужбы США просто на ходу у российских дипломатов "подмётки рвут" и предлагают "новые американские ботинки"! laughing
        Татьяна
      3. тагил (сергей) Сегодня, 18:49
        Вы сотрудник спецслужб? Чтобы завербовать агента иностранного государства (тем более из дипломатического корпуса, которые проходят хоть и минимальный курс по спецслужбам) подготовка идет не один год. Иначе все заканчивается международным скандалом как сейчас. То, что пи до сы обнаглели, это ни значит что это останется без последствий.
        тагил
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:00
          Цитата: тагил
          То, что пи до сы обнаглели, это ни значит что это останется без последствий.

          Они используют последнюю возможность...
          svp67
          1. тагил (сергей) Сегодня, 19:10
            Поверьте это не так. Вербовать можно и у нас, но вербовать наверняка. А это демонстративные действия.
            тагил
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:46
              Цитата: тагил
              Поверьте это не так.

              Поверю...
              Цитата: тагил
              А это демонстративные действия.

              Вы чему удивляетесь? Им нужен "халиф на час", перебежчик, тот кто на короткое время станет главным медийным лицом, рассказывающим об ужасах "режима", а пуще того, у него ВДРУГ, окажутся документы по "Новичку" и "доказательства" "атаки на Британию"... Ну проходили же уже с Родченковым.
              svp67
              1. тагил (сергей) Сегодня, 20:36
                Я не удивляюсь. Здесь им ничего не обломится, это 100%, а Родченко это не экспромт ЦРУ а заблаговременная вербовка под определенные спортивные мероприятия.
                тагил
                1. svp67 (Сергей) Сегодня, 20:44
                  Цитата: тагил
                  а Родченко это не экспромт ЦРУ а заблаговременная вербовка под определенные спортивные мероприятия.

                  А причем тут ЦРУ? А может АНБ, РУМО или ФБР... Хотя скорей всего ФБР, это исходя из того "черного бизнеса", каким он занимался. Это прерогатива ФБР. Но это не суть важно. А Вы уверенны, что у них не было не кого "компромата" на кого то из "депортируемых", но эти оказались более стойкие.
                  svp67
                  1. тагил (сергей) Сегодня, 21:02
                    Вербовкой за рубежом занимается ЦРУ, все остальные члены разведсообщества (а их 40) этим практически не занимаются у нас (оперативный состав слаб). С прошлого года после первых наездов на наши дип. представительства, скорей всего была проведена еще проверка всех работающих там и не стойкие товарищи отправлены домой. А перебежчики типа Радченко, это одноразовый материал и они тоже готовятся заранее, или вы думаете он по своей инициативе все это проделал? Рисковать за американские ценности он не будет (ни тот человек), а вот получив гарантии, ну вы поняли. И самый захудалый дипломат жертвоваться вот так на сиюминутную акцию просто не будет. Вообщем здесь совсем другое.
                    тагил
                    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 21:11
                      Цитата: тагил
                      Вербовкой за рубежом занимается ЦРУ

                      В этом деле с Родченковым, Вы упускаете следующее, что он долгое время работал за границей, в той же Америке, но и то ,что он промышлял поставками запрещенных стероидов и допинга из той же Америки в Россию. Так, что скорей всего ФБР.
                      Цитата: тагил
                      А перебежчики типа Радченко, это одноразовый материал и они тоже готовятся заранее, или вы думаете он по своей инициативе все это проделал?

                      Сначала на них надо подготовить материал. И в НУЖНЫЙ момент им воспользоваться. Вы думаете, что они не считают такую "высолку" таким моментом?
                      svp67
    3. Терский (Виктор) Сегодня, 18:24
      Цитата: Kurare
      Moжет как раз для этого и была осуществлена эта провокация?

      Где то примерно так. Это следствие провальной работы ФБР в слежке за нашими представителями посольства. Традиционно считается, что российская контрразведка на голову сильнее американской и способна создать московской резидентуре невыносимые условия для жизни и работы. Бывший резидент в Москве Стив Холл утверждает, что -"делать то же самое в отношении русских в США ФБР не смогло бы" Так что кому этой высылкой нанесен больший ущерб Российской разведке в США и Европе или наоборот - большой вопрос. Тем более что новое руководство ЦРУ твердо намерено поднять из могилы институт агентурной разведки как основной источник аутентичной информации, а это потребует от них серьезного напряжения сил. Вот отсюда и их судорожные телодвижения, а вдруг!
      Терский
      1. Kurare Сегодня, 18:28
        Цитата: Терский
        Тем более что новое руководство ЦРУ твердо намерено поднять из могилы институт агентурной разведки как основной источник аутентичной информации, а это потребует от них серьезного напряжения сил.

        А пупок у них не развяжется? Агентурная разведка - это не процессор ПК шпионским софтом нашпиговать, хотя это далеко не просто. Не разучились ли ЦРУшники этому? Наверное придётся возвращать в строй старожил, которые ещё имют опыт работы с агентурной сетью.
        Kurare
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 18:33
          Цитата: Kurare
          Агентурная разведка - это не процессор ПК шпионским софтом нашпиговать, хотя это далеко не просто. Не разучились ли ЦРУшники этому?

          Бывший начальник "русского" отдела Пентагона, русофоб Марк Симаковски настаивает, что у россиян остались большие возможности для шпионажа, так как (цитирую) - "большинство российских разведывательных операций предпринимается не агентами, действующими под прикрытием дипломатического протокола". Все становится на свои полки: налицо традиционная для американцев боязнь российской нелегальной разведки - отсутствующей у них системы. hi
          Терский
          1. AST576 Сегодня, 18:39
            Да нет никакой боязни,Вить.Было-бы страшно,такими словами не разбрасывались бы...СИЛУ за собой чувствуют люди...
            AST576
            1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 18:47
              будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий.

              А разве осознавали? Этот сброд со всего мира понимает только язык силы и наглости, и сами соответственно так себя ведут...Остается надеяться, что их судорожные попытки "вербануть" российских дипломатов будут тщетными. yes
              Подрезчик
            2. Терский (Виктор) Сегодня, 19:08
              Цитата: AST576
              Да нет никакой боязни,

              Дело не в силе, перечитай мой комментарий повторно, всё станет на свои места.
              Терский
          2. Kurare Сегодня, 18:41
            Цитата: Терский
            ..."большинство российских разведывательных операций предпринимается не агентами, действующими под прикрытием дипломатического протокола".

            hi Ну, дипломаты-разведчики тоже свое дело делают наверняка, ведь этих нелегалов как-то курировать надо. Хотя, сейчас в Штатах столько "бизнесменов в погонах" приезжают... Так что и без дипмиссии наверняка достаточно кураторов. wink
            Kurare
        2. тол100в (Игорь) Сегодня, 18:49
          Цитата: Kurare
          Не разучились ли ЦРУшники этому?

          С их париками и компасами в Москве, они впереди планеты всей!
          тол100в
  2. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:13
    Вот и проверим наших дипломатов на стойкость. А немцы в 41 в наши диппосольсва не вошли
    dr.star75
    1. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 18:17
      Ну да! Обменяли Шуленбурга на Деканозова через Турцию ехали навстречу друг другу
      pafegosoff
    2. Borik (Борис) Сегодня, 18:18
      Я точно об этом самом день назад писал, что высылают тех кто не поддался на вербовку.
      Borik
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:22
      Цитата: dr.star75
      А немцы в 41 в наши диппосольсва не вошли

      Они же знали, что и в их мы не входим...
      svp67
      1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 18:33
        Они ОБъявили нам войну! и не вошли в посольство! А американцы без войны вошли в посольство и провели обыск. И кто после этого фашисты?
        dr.star75
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:06
          Цитата: dr.star75
          Они ОБъявили нам войну! и не вошли в посольство! А американцы без войны вошли в посольство и провели обыск. И кто после этого фашисты?

          Вы понятие путаете. Причем тут ФАШИСТЫ? Итальянцы уж точно ни куда не входили. А немецкие нацисты, были более прагматичные, да и боялись таки ответки, в этом вопросе. А американцы это чувство страха потеряли, вот что пугает. тут с Вами соглашусь
          svp67
          1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 19:35
            В сортах фашистов и нацистов не разбираюсь. Я просто хотел провести параллель между немцами 41 и американцами 18, и сравнение не в пользу последних hi
            dr.star75
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:16
    Не надо зеркальных мер.Пусть будет двукратно.В посольстве амерзскому должны работать посел и секретутка.Им обязанности вменить.Одному-посел,другой все остальное.
    210окв
    1. Vard Сегодня, 18:21
      Не... на это мы пойти не могём... она хоть и секритутка... но всё же женщина... так что либо тутка... либо секри...
      Vard
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:24
      Цитата: 210окв
      В посольстве амерзскому должны работать посел и секретутка.Им обязанности вменить.Одному-посел,другой все остальное.

      Хватит одного посла, все остальное за секритутку он руками пусть делает, а вместо столовки в Макдональдс пусть чешет, пока не отобрали. smile
      helmi8
      1. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 19:14
        Цитата: helmi8
        Хватит одного посла,

        Да и посла можно было бы окружить информационным вакуумом, примерно как нашего в США. Ни один госслужащий или конгрессмен не вступает с ним в контакт. Надо и нашим думцам "рекомендовать" избегать общение с послом США.
        ARES623
  4. Sonet (Сергей) Сегодня, 18:19
    Какой же когнитивный диссонанс наверно сейчас испытывают наши либералы-и в МИДе в том числе.
    -Мы вас так любили...все для вас сделали все либеральные реформы провели а вы так с нами...Поматросили и бросили (с)
    Sonet
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 18:39
      Какой же когнитивный диссонанс наверно сейчас испытывают наши либералы-и в МИДе в том числе.

      Вот что удивило, так удивило.
      Хм, только что показали очередь за справками из наших !!! граждан в последний день работы нашего консульства в США. Эти люди живут в США по многу лет ( видимо на птичьих правах не совсем граждан) и обижены тем, что им придётся за разными справками мотаться аж в Вашингтон. Далеко и накладно.
      dauria
  5. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:19
    кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» – и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе».

    Мне одному пришла на ум пословица про болт и задницу с переулками?
    НЕКСУС
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 18:39
      Цитата: НЕКСУС
      Мне одному пришла на ум пословица про болт и задницу с переулками?
      laughing Мне подумалось про поиски приключений на одну из точек опоры. И они их нашли, yes Сами изобрели новые "дипломатические" термины , "агрессивный сбор информации" и "злоупотребление правом нахождения на территории США". Объяснить их с позиций логики сложно, а определить степень "агрессивности" сбора информации и "злоупотребления правом" юридически невозможно в принципе. Но если "зеркально" трактовать и применять все это на нашей территории, потери американского и британского разведсообществ окажутся невосполнимыми. Тут каждый второй "агрессивно злоупотреблял" начиная где-то с 1988 года. Андрей, drinks !
      Терский
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:42
        Цитата: Терский
        Андрей, !

        Да я про то,Витя,что хитрозадость матрассовская ,аккурат просит болта с левосторонней резьбой.Витя hi
        НЕКСУС
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:14
          Цитата: НЕКСУС
          что хитрозадость матрассовская

          Андрей, знаешь что меня больше всего радует? То что по этой хитрой заднице будет опущен оглушительный пендаль, теперь вряд ли оставшиеся американские дипломаты будут допущены читать лекции в профильных учебных заведениях РФ, включая МГИМО и Дипакадемию, и заводить знакомства среди перспективных студентов. negative
          Терский
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:19
            Цитата: Терский
            Андрей, знаешь что меня больше всего радует? То что по этой хитрой заднице будет опущен оглушительный пендаль, теперь вряд ли оставшиеся американские дипломаты будут допущены читать лекции в профильных учебных заведениях РФ, включая МГИМО и Дипакадемию, и заводить знакомства среди перспективных студентов.

            А меня больше радует то,что назад то нам дороги нет...теперь эти танцы с партнерством и дружбой закончились. И тот же алигархат наш тоже уже три раза подумает,прежде чем деньги из страны вывозить.
            Меня очень злили эти игры в дружбу с матрассами и их вассалами...какие мы партнеры или друзья,если всегда мы были противниками и заклятыми друзьями?
            НЕКСУС
            1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:21
              Цитата: НЕКСУС
              Меня очень злили эти игры в дружбу с матрассами и их вассалами.

              laughing Солидарен на все 100% drinks !
              Терский
  6. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:28
    а вот и наши стали выдуманные истории в ответку кидать в сми.И это хорошо.Надо бить тем же.
    Heterocapsa
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:35
    Просто пользуются моментом - а что ? , а вдруг .. Вербовать при каждом подходящем случае мало мальски пригодных информаторов - это их хлеб..Вываливать вскрывшиеся факты на головы противника - хлеб для МИДа...
    КВУ-НСвД
  8. cariperpaint Сегодня, 18:43
    прыгают они так так как времени на нормальную вербовку у них нет. от того и лезут в наглую. по мне так ни чего такого в том нет. другое дело что выглядит то глупо но видно у них там что то типа плана по вербовке тоже есть.
    cariperpaint
  9. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 19:08
    Эх, жаль нельзя высказываться по-нашему.
    ODERVIT
  10. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 19:11
    Надеюсь наши дипломаты достаточно разумны чтобы не предпринять нелепых попыток отправиться за Скрипалем!!!
    FalconD
  11. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 19:23
    Шеф ! Все пропало!!! Гибс снимают , клиент уезжает!!!
    Berkut154
  12. razved (Андрей) Сегодня, 19:28
    Как в этой ситуации не вспомнить М.С.Задорного?: "Ну, тупые!"...
    razved
  13. Секунд-майор (Алексей) Сегодня, 19:31
    Цитата: Терский
    Цитата: НЕКСУС
    что хитрозадость матрассовская

    Андрей, знаешь что меня больше всего радует? То что по этой хитрой заднице будет опущен оглушительный пендаль, теперь вряд ли оставшиеся американские дипломаты будут допущены читать лекции в профильных учебных заведениях РФ, включая МГИМО и Дипакадемию, и заводить знакомства среди перспективных студентов. negative

    Где пендель-то? бьем по хвостам, играем в джентльменство. Вот если бы взять и, для начала разговора, всем дипломатам лимитрофов, поддержавших штаты, сказать - "Давай, до свиданья!", вот тогда и то был бы только полупендель
    Секунд-майор
  14. Романенко (Сергей) Сегодня, 19:43
    Ммммдаааа, совсем грубо и некомпетенто стали работать спецы на западе, что-то у них случилось.
    Налицо либо серьезные кадровые проблемы, причем не внизу, а в верхнем эшелоне, либо ломают "ваньку" именно в расчете получения прогнозируемой реакции сначала в МИДе РФ, ну а потом и в других инстанциях...
    Но все равно грубовато, халтурно.
    Очень плохо и демонстративно работают. Нельзя недооценивать врага.
    Специально написал "врага", надеюсь у нас уже никто их "партнерами" не считает.
    Романенко
  15. Amper (Влад) Сегодня, 19:53
    У американского фашистского государства - сша, самого мерзкого и отвратительного после немецко-фашистской германии, те же принципы, как и у любого другого, фашистского государства. Его история покрыта кровью по самые ноздри дяди сэма, стоит заглянуть в его историю.Начиная с 1945г эти твари прилагают максимум усилий для уничтожения Государства Российского и любого государства не соответствующего его амбициям. И наша современная власть называя его партнером, начиная с ввп, сама т.о.пытается опуститься до этого уровня.("Фашизм – открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала." Г.Димитров). Заигрывание с фашистами кончается порабощением саттелитов.
    Amper
  16. baku1999 (АНТИФАШИСТ) Сегодня, 19:56
    о каких приличиях ,мы говорим,у нас одни приличия ,у них другие ................. чего с них взять ,дырявые,они и в Африке ,дырявые !!!
    baku1999
  17. Amper (Влад) Сегодня, 20:17
    Американский фашизм является угрозой существования жизни на Земле! Его маниакальные амбиции о мировом господстве на планете, либо предполагают американское рабство, либо всеобщее уничтожение. Ибо Китай - мировая держава №1 на это не пойдет! А РФ, второй ядерный козырь, темная лошадка. Куда сдадут его местные олигархи?.. Но Китай этому сброду не сломить!!!! КНДР то же! Родина или смерть! Фашизм не пройдет!
    Amper
  18. ланс Сегодня, 20:33
    англосаксонское: бизнес и только бизнес не пройдет, остается только по этой наглой рыжей морде!!!
    ланс
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