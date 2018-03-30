"А наших то за что?". Климкин негодует

Зеркальная реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала РФ и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в России

Глава украинского МИД Павел Климкин назвал высылку 13 украинских дипломатов из РФ нонсенсом и заявил, что в России есть кому позаботиться о гражданах Украины.— написал Климкин в "Твиттере"Ранее МИД РФ сообщил о вызове послов стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", вручении им нот протеста и объявлении об ответных мерах. Позднее ведомство сообщило о высылке 13 украинских дипломатов.Ранее Киев назвал ожидаемым шагом выдворение 13 сотрудников диппредставительств Украины в ответ на высылку из страны российских дипломатов.