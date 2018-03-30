21:13 30 марта
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"А наших-то за что?" Климкин негодует

Глава украинского МИД Павел Климкин назвал высылку 13 украинских дипломатов из РФ нонсенсом и заявил, что в России есть кому позаботиться о гражданах Украины.

"А наших-то за что?" Климкин негодует


Зеркальная реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала РФ и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в России
— написал Климкин в "Твиттере"


Ранее МИД РФ сообщил о вызове послов стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", вручении им нот протеста и объявлении об ответных мерах. Позднее ведомство сообщило о высылке 13 украинских дипломатов.

Ранее Киев назвал ожидаемым шагом выдворение 13 сотрудников диппредставительств Украины в ответ на высылку из страны российских дипломатов.

Использованы фотографии: globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 83

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  1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 18:57
    а за компанию
    злой пиннокио
    1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 19:02
      Цитата: злой пиннокио
      а за компанию

      За зловоние.
      ротмистр
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 19:04
        и за это тоже
        злой пиннокио
        1. Прокат (Виктор) Сегодня, 19:20
          Зеркальная реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс

          Мальчуган новое слово выучил - нонсенс. Ещё немного и узнает его смысл. smile
          Прокат
          1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:26
            Цитата: Прокат
            Мальчуган новое слово выучил - нонсенс.

            Не выучил, прочитал. yes Указание от матрасов, те тоже визжат, что мы не имели права. request
            Владимирец
            1. Прокат (Виктор) Сегодня, 19:50
              Цитата: Владимирец
              Не выучил, прочитал.

              laughing Это да! Здесь я ему польстил.
              Прокат
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:05
        Что им вообще тут делать?!И ещё..МИД сколько будет жевать сопли по поводу захваченных укропчиками наших рыбаков?
        Цитата: ротмистр
        Цитата: злой пиннокио
        а за компанию

        За зловоние.
        210окв
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:12
          Цитата: 210окв
          МИД сколько будет жевать сопли по поводу захваченных укропчиками наших рыбаков?

          и, что МИД может сделать? тем более инфа была вроде как рыбаки не туда за рыбой зашли
          LSA57
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:18
            Инфа где?На цензоре?
            Цитата: LSA57
            Цитата: 210окв
            МИД сколько будет жевать сопли по поводу захваченных укропчиками наших рыбаков?

            и, что МИД может сделать? тем более инфа была вроде как рыбаки не туда за рыбой зашли
            210окв
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:21
              Цитата: 210окв
              Инфа где?На цензоре?

              ноги там моей небыло. в ленте МАЙЛ. РУ
              LSA57
              1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:49
                Знаете что..Тут даже у нас на ВО посмотрите названия статей в Репортёре...Офигеете."Савченко ликвидирована"....А вы про ленту на почтовике.....
                Цитата: LSA57
                Цитата: 210окв
                Инфа где?На цензоре?

                ноги там моей небыло. в ленте МАЙЛ. РУ
                210окв
                1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:55
                  Цитата: 210окв
                  ..А вы про ленту на почтовике

                  извините, а вы откуда новости берёте?
                  LSA57
      3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 19:09
        "А наших то за что?". Климкин негодует

        За шо за шо...Одного оставить писаря и хватит! laughing Толку от ваших никакого..! Экономия налицо ..Лучше посольство ДНР создать и то больше толку будет.
        МИХАН
        1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 19:24
          Какое посольство ДНР? Это пока официальное консульство РФ в Украине. Гнать их всех из России и границу перекрыть! (Я имею ввиду Украину) не ДЛРН.
          dr.star75
        2. venik (Владимир) Сегодня, 19:24
          Цитата: МИХАН
          Лучше посольство ДНР создать и то больше толку будет.

          =======
          Самое смешное, что и выдумывать ничего не надо! Вроде как представительства ЛНР и ДНР в Москве имеются, ну дык и объединить и повесить вывеску "Посольство Украины" (между прочим - сие гораздо больше соответствует действительности!!!)
          venik
      4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:09
        Цитата: ротмистр
        За зловоние.

        фейсом в источник вони
        LSA57
      5. Ростовчанин (Дмитрий) Сегодня, 19:25
        Мне нравится его логика " получила отпор от всего цивилизованного мира" т.е. 26 стран это цивилизованный мир, остальные 180 это не цивилизованный... Олень тухлодырый не иначе...
        Ростовчанин
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:06
      Цитата: злой пиннокио
      а за компанию

      Тут всех украинских засланцев высылать надо с закрытием всех представительств Украины...
      НЕКСУС
      1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 19:26
        Закрыть посольство, все связи заморозить. Как немного придут в себя, тогда начинать общаться.
        dr.star75
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:27
          Цитата: dr.star75
          Как немного придут в себя, тогда начинать общаться.

          Общаться с фашистским режимом? Вы серьезно?
          НЕКСУС
          1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 20:12
            Не знаю как ответить. И так и так плохо. Всё же наверное нужно полностью прекратить всё общение с Украиной, прервать все связи и заморозить общение. И сделать паузу. А дальше ждать ответных действий из Украины
            dr.star75
      2. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:27
        Было бы за что, совсем убили бы. smile
        Rusland
      3. AST576 Сегодня, 19:29
        Ерундой болтаете-считаете себя адекватными людьми-не уподоблбьтесь подобными...
        AST576
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:31
          Цитата: AST576
          Ерундой болтаете-считаете себя адекватными людьми-не уподоблбьтесь подобными...

          Уподобляться? Ваш дед воевал? Какие нафиг разговоры с нацистами?При чем тут уподобляться то,уважаемый?Какие по вашему могут быть разговоры с бендеровским режимом,не расскажите?Очень интересно послушать...
          НЕКСУС
      4. красноярск Сегодня, 19:30
        Цитата: НЕКСУС
        Тут всех украинских засланцев высылать надо с закрытием всех представительств Украины...

        О, какой ретивый. Охолонь малость. Сначала говоришь, а потом думаешь. (Правда, если думаешь) А надо наоборот. Сначала думать, потом говорить.
        красноярск
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:33
          Цитата: красноярск
          О, какой ретивый. Охолонь малость. Сначала говоришь, а потом думаешь. (Правда, если думаешь) А надо наоборот. Сначала думать, потом говорить.

          Что,тоже задались тупым вопросом-а вас то за что?А не за что?Охолодиться вам надо было,когда на Майдане с кастрюлями на головах как стадо бабуинов в брачный период скакали.
          Я говорю о послах,консулах и всем этом представительстве киевской хунты,а не о простых украинцах-работягах.
          НЕКСУС
          1. Антарес (Антарес) Сегодня, 19:59
            Цитата: НЕКСУС
            Я говорю о послах,консулах и всем этом представительстве киевской хунты,а не о простых украинцах-работягах.

            в разборках уважаемых украинских партнеров с российскими-как обычно страдают рядовые граждане. Признанный РФ Лучший выбор украинского народа не страдает. Смотрю у вас все украинцы почетно участвовали на Майдане...все 40 млн наверное...Ну и самый беспроигрышный вариант--молчаливо согласились с лучшим выбором и инвестором в российскую экономику. winked
            Высылка Украиной из солидарности с ЕС и зеркальные меры РФ к сожалению на пользу не пойдут никому.
            Антарес
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:07
              Цитата: Антарес
              Смотрю у вас все украинцы почетно участвовали на Майдане...все 40 млн наверное...

              По молчаливому согласию кто сейчас сидит в кресле Президента вашего? Скакало пару тысяч,с повального "одобрям" большинства населения...а иначе,не было бы Параши у власти.
              Так что не надо из себя тут жертву корчить.
              Цитата: Антарес
              Высылка Украиной из солидарности с ЕС и зеркальные меры РФ к сожалению на пользу не пойдут никому.

              Ну отчего же? По мне вообще надо бы все торговые отношения прекратить с Украиной и газ с углем тоже не поставлять...может тогда мочаливые украинцы,которые не скакали на Майдане начнут головой думать и делать что-то. Сидят терпят бандеровцев...деды то воевавшие на вас смотрят. А вам хоть в лоб,хоть по лбу...
              НЕКСУС
          2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 20:00
            Цитата: красноярск
            Охолонь малость.

            Вот и охолоньте малость Коллега.это хохлов выкидывают и правильно делают,а настоящие украинцы вот что делают. hiИ кстати не только в Киеве,в Одессе.даже во Львове и естественно Донецк и Луганск.
            vovanpain
            1. красноярск Сегодня, 20:51
              Цитата: vovanpain
              Цитата: красноярск
              Охолонь малость.

              Вот и охолоньте малость Коллега.это хохлов выкидывают и правильно делают,а настоящие украинцы вот что делают. hiИ кстати не только в Киеве,в Одессе.даже во Львове и естественно Донецк и Луганск.

              А причислить меня к принесшим эти цветы ума не хватило? А я думал, что только укропы убогие. Оказывается их и в России полно.
              красноярск
              1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 20:57
                Цитата: красноярск
                А причислить меня к принесшим эти цветы ума не хватило?

                Спасибо вам что вы настоящий украинец и разделяете нашу боль. hi
                Цитата: красноярск
                А я думал, что только укропы убогие. Оказывается их и в России полно.

                А вот хамить милейший не надо. yes Надеюсь мы поняли друг друга. hi
                vovanpain
          3. красноярск Сегодня, 20:02
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: красноярск
            О, какой ретивый. Охолонь малость. Сначала говоришь, а потом думаешь. (Правда, если думаешь) А надо наоборот. Сначала думать, потом говорить.

            Что,тоже задались тупым вопросом-а вас то за что?А не за что?Охолодиться вам надо было,когда на Майдане с кастрюлями на головах как стадо бабуинов в брачный период скакали.
            Я говорю о послах,консулах и всем этом представительстве киевской хунты,а не о простых украинцах-работягах.

            Поясняю для не бабуина.
            1. Андрей, а Вы уверены, что я скакал на майдане? И миллионы таких как я? Вы про антимайдан что ни будь слышали? Или в одно ухо влетело, а в другое вылетело не за что не зацепившись?
            2.
            Цитата: НЕКСУС
            Я говорю о послах,консулах и всем этом представительстве киевской хунты

            Замечательно. Вы выслали, но ведь и укропы тоже вышлют. Вы будете довольны?
            А те русские, которые хотят вернуться на Родину по программе добровольного переселения, принятой российским правительством, как смогут это сделать без российского посольства? Или Вы, ничтоже сумняшеся, на них положили инструмент с добавкой? И после этого уверяете, что заботитесь о работягах, таких как я. Где логика, Андрей? Еще раз прошу - думай во что могут вылиться твои слова, если их применить в реальном деле. Ведь это судьбы людей, которые не обязательно хуже тебя. Извини, что перешел на ты.
            красноярск
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:13
              Цитата: красноярск
              1. Андрей, а Вы уверены, что я скакал на майдане? И миллионы таких как я? Вы про антимайдан что ни будь слышали? Или в одно ухо влетело, а в другое вылетело не за что не зацепившись?

              Повторюсь для не скакавших... Кто у вас в Киеве на царстве сейчас? Ваша рада к государственному флагу какой флаг хочет приравнять? Файр шествия,убийства на Донбассе и тд,содержание нацистских батальонов...и это все с молчаливого одобрямс не скакавших на Майдане.
              Цитата: красноярск
              Замечательно. Вы выслали, но ведь и укропы тоже вышлют. Вы будете довольны?

              Безусловно..тк с фашистским режимом по определению говорить не о чем.
              Цитата: красноярск
              А те русские, которые хотят вернуться на Родину по программе добровольного переселения, принятой российским правительством, как смогут это сделать без российского посольства?

              Ехать в РФ и делать документы на месте..благо,в этой программе это предусмотрено...
              НЕКСУС
              1. красноярск Сегодня, 20:45
                Цитата: НЕКСУС
                ?

                Повторюсь для не скакавших... Кто у вас в Киеве на царстве сейчас? Ваша рада к государственному флагу какой флаг хочет приравнять? Файр шествия,убийства на Донбассе и тд,содержание нацистских батальонов...и это все с молчаливого одобрямс не скакавших на Майдане.

                Ну вот опять, красивый, но пустой звон. Вы что мне предлагаете? Пойти на майдан и с криками, что я и Андрей с ВО, против того, что Вы тут написали, и устроить самосожжение на радость укропам?
                Цитата: НЕКСУС
                Безусловно..тк с фашистским режимом по определению говорить не о чем.

                Хорошо, что у руля СССР в 39-ом были не Вы, а Виссарионович.
                Цитата: НЕКСУС
                Ехать в РФ и делать документы на месте..благо,в этой программе это предусмотрено...

                А Вы закон об этой программе до конца дочитали, или как Борис Джонсон Достоевского?
                Я знаю, что человек верит в то, во что хочет верить. И никакими доводами такого "верующего" не переубедить. Потому что вера и логика несопоставимы. Вы верите в то, что народ, без лидера, может самоорганизоваться, Вы верите в то, что украинцы хором, а не 20%, проголосовали за поросенка. Ну оставайтесь со своей верой. Я Вам помоч ничем не могу. Даже собственный опыт 90-х Вас ничему не научил. Куда уж мне-то.
                красноярск
                1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:53
                  Цитата: красноярск
                  Вы что мне предлагаете? Пойти на майдан и с криками, что я и Андрей с ВО, против того, что Вы тут написали, и устроить самосожжение на радость укропам?

                  Знаете,укропы не поленились и вышли на Майдан и теперь вы имеете то,что имеете...На Донбассе люди не поленились и начали отстаивать свое ...в Крыму люди тоже не сидели у ящика и надеялись,что без них разберутся. Вот укропы,нацисты,бендеровцы не ленились и взяли то ,что хотели. А что сделали вы,как несогласный гражданин Украины для того,чтоб не было нацизма в вашей стране?
                  Рассуждаете то вы очень хорошо...да только по факту,сейчас в Киеве на царстве пьянь сидит,которая о вас,простых украинцах меньше всего думает...
                  Цитата: красноярск
                  А Вы закон об этой программе до конца дочитали, или как Борис Джонсон Достоевского?

                  Вообще-то мой близкий друг именно так сделал гражданство.
                  Цитата: красноярск
                  Даже собственный опыт 90-х Вас ничему не научил

                  Ух ты...это меня он не научил ничему или вас? Это у вас в стране бандитизм,тотальная проституция,нацизм и война...так кто не сделал выводов с 90-х?
                  НЕКСУС
            2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:21
              Цитата: красноярск
              Еще раз прошу - думай во что могут вылиться твои слова, если их применить в реальном деле

              Знаете,я всегда думаю,что говорю и говорю,то что думаю...и вот сейчас,я очень злой ,тк видел в том же ютюбе,под видео с Кемерово,как бесновались некоторые граждане Украины,говоря,что так вам москалям и надо...не все 40 миллионов,а вот такие как тот пранкер...и ваше общество украинское на это никак не реагировало,от слова совсем. А там сгорел 41 ребенок! И никакой реакции со стороны,как вы говорите ,нормальных украинцев в сторону этих нелюдей.
              НЕКСУС
              1. красноярск Сегодня, 20:59
                Цитата: НЕКСУС

                Знаете,я всегда думаю,что говорю и говорю,то что думаю...и вот сейчас,я очень злой ,тк видел в том же ютюбе,под видео с Кемерово,как бесновались некоторые граждане Украины,говоря,что так вам москалям и надо...не все 40 миллионов,а вот такие как тот пранкер...и ваше общество украинское на это никак не реагировало,от слова совсем. А там сгорел 41 ребенок! И никакой реакции со стороны,как вы говорите ,нормальных украинцев в сторону этих нелюдей.

                Продолжайте в том же духе. Стричь под одну гребенку легко и просто, не так ли? А вот с разбором, кого и как, тут мозги нужны. Не так ли? Да где их взять, мозги то? Когда злость закипает. Мне больше нечего сказать. Оставайтесь с миром.
                красноярск
            3. XXXIII (Владимир) Сегодня, 20:30
              Цитата: красноярск
              Поясняю

              Цитата: НЕКСУС
              По молчаливому согласию

              Ну, что он НЕКСУС правильно сказал, надо было забить майдан и поднять флаг своего государства, а подняли совсем другой флаг. Народ Украины проиграл битву, но не проиграл войну. Все понимают что решится и выйти против, сейчас нет возможности. Но и строить сейчас среднее мнение тоже не поможет в решение проблем. Тут только ждать пока эти тараканы сожрут друг друга, ибо никому еще не удавалось уничтожить государство, а тем более народы русской крови. Судьба благоволит вам, так как могло быть гораздо хуже, но пока Россия рядом и другие по общей крови народы, с Украиной могут только играться. Бьют вас свои, а это больней чем чужой, свой бьет не только силой, но и душой, а это очень больно.... hi
              XXXIII
              1. красноярск Сегодня, 21:10
                Цитата: XXXIII
                пока. Бьют вас свои, а это больней чем чужой, свой бьет не только силой, но и душой, а это очень больно.... hi

                Спасибо за понимание, тезка. Нексус(Ы) бьют больней, своей тупостью. И Нексус не прав, он не полнимает, что антимайдан не мог, даже теоретически победить, будь там хоть 5 млн. участников. В одном из постов я об этом подробно писал, но.., как горохом об стенку.
                красноярск
    3. словак Сегодня, 20:19
      Цитата: злой пиннокио
      а за компанию

      Как же рады эти 13 украинских дипломатов вернуться в родную (чуть не сказал Швейцарию) спокойную, богатую гавань! Наконец- то будут жить, как у христа за пазухой
      словак
    4. 30 вис (Юрий) Сегодня, 20:49
      За глупость ! Климкин прикидывается министром иностранных дел ...
      А по делам Золотарь ( чистильщик выгребных ям ) !
      30 вис
  2. Borik (Борис) Сегодня, 18:58
    И эти запели, а нас-то за что У всех одно пластинка.
    Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала РФ и получила отпор всего цивилизованного мира.
    Borik
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:14
      Цитата: Borik
      отпор всего цивилизованного мира.

      ну и какое отношение они имеют к этому самому "цивилизованному миру"?
      присоски...
      LSA57
      1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 19:28
        как какое?очень прямое.как комар, который укусил мамонта
        dr.star75
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:33
          Цитата: dr.star75
          как какое?очень прямое.как комар, который укусил мамонта

          Хозяйка, открывай ворота, Я дрова привёз
          Лошадь поворачивает голову
          - Тыыы????
          LSA57
      2. reservist (Алексей) Сегодня, 19:29
        Цитата: LSA57
        ну и какое отношение они имеют к этому самому "цивилизованному миру"?

        ну так они же центр цивилизации ...
        reservist
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:34
          Цитата: reservist
          ну так они же центр цивилизации ...

          дополню laughing
          LSA57
      3. тол100в (Игорь) Сегодня, 19:40
        Цитата: LSA57
        ну и какое отношение они имеют к этому самому "цивилизованному миру"?
        присоски...

        НЕ присоски , а использованные прокладки!
        тол100в
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:45
          Цитата: тол100в
          НЕ присоски , а использованные прокладки!

          скорее уже не раз постиранные под краном презервативы
          LSA57
  3. Подрезчик (Александр) Сегодня, 18:58
    Еще один недоумок, косящий под представительницу Госдепа... fool
    Подрезчик
    1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 19:04
      Привет, Александр!
      Ему и косить не надо, он на самом деле такой wink
      pvv113
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 19:48
        Цитата: pvv113
        Привет, Александр!
        Ему и косить не надо, он на самом деле такой wink

        Привет, Володя! hi Это точно-каков поп, таков и приход!
        Подрезчик
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 20:08
          И могила его уже не исправит wink
          pvv113
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:51
        Вовка, ну ты тему вспомнил! Если решить, что баба Нюра хотела уже обрадоваться, что Васю бревном наконец всё таки убило и применить этот эпизод к Климкину...
        sabakina
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 20:09
          Привет, Слава! Это не я тему вспомнил, а тема сама о себе постоянно напоминает lol
          pvv113
  4. hiller (hiller) Сегодня, 19:00
    Как увижу сию персону так "даже кушать не могу"....
    hiller
  5. wandlitz (Александр Антонов) Сегодня, 19:01
    Ну, как тут не вспомнить, ставшим уже крылатым, высказывание Лаврова о наших якобы партнерах.
    Надеюсь, что все, это выражение помнят....
    wandlitz
  6. Vard Сегодня, 19:02
    И сами они дауны... и флаг у них... жёлто синий...
    Vard
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:16
      Цитата: Vard
      И сами они дауны... и флаг у них... жёлто синий...

      им гимн новый придумали
      "Умирает Украина от рук патриотов.
      Красно-чёрные знамёна! Рёв идиотов.
      Враг поставил на колени, словно проститутку.
      Тянет жилы из народа под Квартала шутки.

      Душу, тело, землю, воду. Всё у нас забрали.
      Казаки стали холопом. Паны задолбали.

      Нерабы рабами скачут, от Сяна до Дона,
      Дом родной врагу продали. Президент - .
      Чорным морем контрабасим, Днепр перекрываем,
      Продаём всё, что возможно. Так и выживаем.

      Душу, тело, землю, воду. Всё у нас забрали.
      Казаки стали холопом. Паны задолбали.

      И в угаре братозлобы скачем в ад кромешный,
      Лишь бы как не у России - ненавистью грешны.
      Лес Карпатский вырубаем, землицу вывозим,
      "Украине слава!" - мантру без конца елозим.

      Душу, тело, землю, воду. Всё у нас забрали.
      Казаки стали холопом. Паны задолбали"
      "Текст реального гимна моей страны сегодня", - написал Юрий Кот.
      LSA57
  7. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 19:02
    Все про зеркальный ответ были предупреждены! Так чему они так удивляются???
    FalconD
  8. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 19:03
    заявил, что в России есть кому позаботиться о гражданах Украины.

    Конечно есть кому заботится.....не укракакловским же дибиломатов....
    nPuBaTuP
  9. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 19:05
    Промолчать Климкин не мог, одобрить - тоже. Вот и запел знакомую песню разочарований и возмущений. Все ожидаемо, ничего нового. Это не новость...
    ARES623
  10. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 19:06
    Примитив, не стоящей обсуждения. Вообще новости и высказывания наших "небратьев" надо подавать- дозированно. Один раз в неделю или реже.
    ODERVIT
  11. изя топ (Андрей) Сегодня, 19:06
    могилянская бурса request
    изя топ
  12. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:07
    Пусть почаще летает самолётами украинских авиакомпаний, может что и получится.
    ul_vitalii
  13. polpot (Andru) Сегодня, 19:11
    Была без радостей любовь,
    Разлука будет без печали.
    polpot
  14. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 19:19
    фееричный... ну вы поняли
    Не либероид Русский
  15. изя топ (Андрей) Сегодня, 19:26
    -------------------------------------------------
    -----------------------------------
    изя топ
    1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 19:32
      laughing laughing
      Надо было самому действовать:)
      nPuBaTuP
  16. Волька Сегодня, 19:28
    поделом свидомым, но укропы еще за моряков не ответили, считай легко отделались...
    Волька
  17. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 19:33
    терпите..солидарность с бритамии -это солидол в одно место..терпите..
    толя ежик
  18. Аскет (Станислав) Сегодня, 19:38
    Украинский дипломат уже звучит как анекдот

    Разговор двух украинских дипломатов: — Ну вот...опять конфуз.. Премьер—министра Канады Харпера назвали Хайпером... — Та фигня... А ты представляешь, что было бы, если бы к нам приехал президент Ирана Роухани?
    Аскет
  19. geolive77777 (Евгений) Сегодня, 19:38
    Это кто там цивилизованный мир у Чугункина????))))))))
    geolive77777
  20. senima56 (Николай) Сегодня, 19:42
    Ну как в анекдоте: "А що, куме, пидимо споймаем москаля тай дадим йому по пыцы!"- "А якщо вин тоби?" - "Тю! А мени за що?!"
    senima56
  21. bk316 (Владимир) Сегодня, 19:43
    Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери.

    Ой ли? А может вы и пытались?
    bk316
  22. Старый26 (Владимир) Сегодня, 19:51
    Цитата: 210окв
    Что им вообще тут делать?!И ещё..МИД сколько будет жевать сопли по поводу захваченных укропчиками наших рыбаков?

    А вы предлагаете сразу "Воеводой" шандарахнуть. Такие ситуации решаются именно дипломатическими путями. И без обязательной информации об этом в СМИ

    Цитата: НЕКСУС
    Уподобляться? Ваш дед воевал? Какие нафиг разговоры с нацистами?При чем тут уподобляться то,уважаемый?Какие по вашему могут быть разговоры с бендеровским режимом,не расскажите?Очень интересно послушать...

    НО тем не менее с 1933 года до 22 июня 1941 однако разговаривали. Зная, что они нацисты. Да и после начала войны посольства не были интернированы ни у них, ни у нас. Так что давайте не будем думать, что в МИДе настолько тупые, что ведут дела и бандеровским режимом только из-за того, чтобы просто вести. Рычаг, какой-никакой иметь надо. Разорвав все дипломатические связи как решать ту же ситуацию с рыбаками? Через третьи страны? Так раньше среди этих третьих было много наших если не союзников, то сторонников. А сейчас???
    Старый26
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:22
      Да, Старый26, ситуация действительно очень тяжелая...И мы же недолжны уподобляться "элите великих укров". Первыми не надо разрывать всех связей, это равноценно объявлению войны. России оно надо - стать страной официально объявившей войну другой стране? Это может
      сильно повредить нормализации обстановки в Донбассе. Также у украинцев много родственников в России, и у россиян на Украине... Каждый шаг надо взвешивать...
      Цитата: Старый26
      Разорвав все дипломатические связи как решать ту же ситуацию с рыбаками? Через третьи страны?
      Теренин
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 21:00
        Вот наш МИД правильно заявил: Предпринятый нынешними киевскими властями глубоко враждебный по отношению к России акт не останется, разумеется, без нашего адекватного и весьма чувствительного ответа. Иллюзий в этом плане у зарвавшихся политиканов быть не должно.
        Теренин
  23. cariperpaint Сегодня, 19:56
    я в последнее время вообще перестал понимать людей подобных тому чуду. мы же типо по делу а вы за что... какой то сюр
    cariperpaint
  24. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 20:17
    А что еще они ожидали от "агрессора", как они Россию называют? Надо было оправдать доверие и 26 штук выслать.
    Rostislav
  25. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 20:41
    В каждой из 30 стран вызывали всего лишь ОДНОГО посла России, чтобы огорчить. И только в России вызвали ТРИДЦАТЬ послов, чтобы натолкать шишек. laughing
    Incvizitor
  26. begemot20091 (begemot20091) Сегодня, 20:45
    Цитата: красноярск
    А те русские, которые хотят вернуться на Родину по программе добровольного переселения, принятой российским правительством, как смогут это сделать без российского посольства? Или Вы, ничтоже сумняшеся, на них положили инструмент с добавкой? И после этого уверяете, что заботитесь о работягах, таких как я. Где логика, Андрей? Еще раз прошу - думай во что могут вылиться твои слова, если их применить в реальном деле. Ведь это судьбы людей, которые не обязательно хуже тебя. Извини, что перешел на ты.

    а чего 20 лет назад, 10, 5 лет назад не вернулись? только сказок не надо. я в 2000 послал эту страну.... куда подальше. а ведь 22 года прожил - жена с первого дня после распределения талдычила:"давай уедем. мы не дома" а я не решался. только когда дочь в школе достали.. и это не западная украина. в кировограде. нет уж, умерла так умерла. газ- по чешской цене, лес - по цене на бирже. а на металл- пошлины запредельные. нефть - пусть на лондонской бирже покупают и танкерами возят, аммиакопровод перекрыть. свой терминал в новороссийске есть. авиационный транзит - по европейской цене, под смоленском ГЭС на Днепре построить с мин. сбросом воды а в керченском проливе обложить лоцмаским сбором все украинские шаланды и суда, которые следуют в это государство. И будет им вечное счастье. А я и внукам своим накажу, чтобы дорогу туда не искали никогда.
    begemot20091
  27. Ferdinant Сегодня, 21:03
    Обидно,жить в Москве,а тут назад на Батькiвщину.Интересно все уедут?
    Ferdinant
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