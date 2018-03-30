Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
"А наших-то за что?" Климкин негодует
Глава украинского МИД Павел Климкин назвал высылку 13 украинских дипломатов из РФ нонсенсом и заявил, что в России есть кому позаботиться о гражданах Украины.
Ранее МИД РФ сообщил о вызове послов стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", вручении им нот протеста и объявлении об ответных мерах. Позднее ведомство сообщило о высылке 13 украинских дипломатов.
Ранее Киев назвал ожидаемым шагом выдворение 13 сотрудников диппредставительств Украины в ответ на высылку из страны российских дипломатов.
Зеркальная реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала РФ и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в России— написал Климкин в "Твиттере"
Ранее МИД РФ сообщил о вызове послов стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", вручении им нот протеста и объявлении об ответных мерах. Позднее ведомство сообщило о высылке 13 украинских дипломатов.
Ранее Киев назвал ожидаемым шагом выдворение 13 сотрудников диппредставительств Украины в ответ на высылку из страны российских дипломатов.
Использованы фотографии: globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти