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Лондон споткнулся о Болгарию. Британские СМИ раздражены решением Софии
В Вашингтоне и Лондоне явно раздражены решением Болгарии по вопросу о высылке российских дипломатов из «солидарности с Британией». Напомним, что ранее Лондон, не предоставляя никаких доказательств причастности России к отравлению шпиона Скрипаля и его дочери, фактически открытым давлением добился от «союзников» решений по высылке российских дипломатов.
О высылке сообщили представители большинства стран ЕС и НАТО, однако несколько стран заявили, что высылать российских диппредставителей не собираются.
В их числе оказалась и Болгария. Болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что официальная София, конечно же, «солидарна с Британией», но от высылки российских дипломатов пока воздержится «до окончания расследования по делу Скрипалей». Другие представители властей Болгарии были ещё более конкретны в своих заявлениях, отметив, что на высылку София не пойдёт, так как это болгарский народ явно воспримет как решение под давлением ЕС и НАТО.
Вице-премьер Болгарии Томислав Дончев:
Такие заявления представителей болгарского руководства привели к шквалу антиболгарской критики в британских и американских крупнейших СМИ. Так, информационное агентство Reuters публикует материал, в котором говорится, что Болгарии «мешают принять решение старые связи с Россией». При этом откровенно сетуют на то, что эти связи до сих пор не разорваны окончательно. А болгарское правительство и парламент уже обвиняются в прямых контактах с РФ.
Далее Рейтер пытается объяснить британским и американским читателям, как вообще натовская Болгария посмела сказать «нет» (пусть и промежуточное) своим фактически хозяевам. Из материала:
Судя по всему, давление на Болгарию со стороны Лондона и Вашингтона будет только усиливаться.
О высылке сообщили представители большинства стран ЕС и НАТО, однако несколько стран заявили, что высылать российских диппредставителей не собираются.
В их числе оказалась и Болгария. Болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что официальная София, конечно же, «солидарна с Британией», но от высылки российских дипломатов пока воздержится «до окончания расследования по делу Скрипалей». Другие представители властей Болгарии были ещё более конкретны в своих заявлениях, отметив, что на высылку София не пойдёт, так как это болгарский народ явно воспримет как решение под давлением ЕС и НАТО.
Вице-премьер Болгарии Томислав Дончев:
Подобного рода решения мы принимаем на основании всеобщего консенсуса.
Такие заявления представителей болгарского руководства привели к шквалу антиболгарской критики в британских и американских крупнейших СМИ. Так, информационное агентство Reuters публикует материал, в котором говорится, что Болгарии «мешают принять решение старые связи с Россией». При этом откровенно сетуют на то, что эти связи до сих пор не разорваны окончательно. А болгарское правительство и парламент уже обвиняются в прямых контактах с РФ.
Далее Рейтер пытается объяснить британским и американским читателям, как вообще натовская Болгария посмела сказать «нет» (пусть и промежуточное) своим фактически хозяевам. Из материала:
Болгария, которая была освобождена от османского турецкого владычества Россией, стала одним из самых послушных советских сателлитов в период холодной войны. Многие болгары испытывают сильную культурную близость к России, с которой они разделяют кириллицу и православное христианство. В болгарской системе власти определённые партии имеют связи с Россией. И президент Румен Радев тоже говорит о том, что никаких мер София не примет, пока не будут предоставлены чёткие доказательства вины России в деле Скрипаля.
Судя по всему, давление на Болгарию со стороны Лондона и Вашингтона будет только усиливаться.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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