21:14 30 марта
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Лондон споткнулся о Болгарию. Британские СМИ раздражены решением Софии

В Вашингтоне и Лондоне явно раздражены решением Болгарии по вопросу о высылке российских дипломатов из «солидарности с Британией». Напомним, что ранее Лондон, не предоставляя никаких доказательств причастности России к отравлению шпиона Скрипаля и его дочери, фактически открытым давлением добился от «союзников» решений по высылке российских дипломатов.

О высылке сообщили представители большинства стран ЕС и НАТО, однако несколько стран заявили, что высылать российских диппредставителей не собираются.

В их числе оказалась и Болгария. Болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что официальная София, конечно же, «солидарна с Британией», но от высылки российских дипломатов пока воздержится «до окончания расследования по делу Скрипалей». Другие представители властей Болгарии были ещё более конкретны в своих заявлениях, отметив, что на высылку София не пойдёт, так как это болгарский народ явно воспримет как решение под давлением ЕС и НАТО.


Вице-премьер Болгарии Томислав Дончев:
Подобного рода решения мы принимаем на основании всеобщего консенсуса.


Такие заявления представителей болгарского руководства привели к шквалу антиболгарской критики в британских и американских крупнейших СМИ. Так, информационное агентство Reuters публикует материал, в котором говорится, что Болгарии «мешают принять решение старые связи с Россией». При этом откровенно сетуют на то, что эти связи до сих пор не разорваны окончательно. А болгарское правительство и парламент уже обвиняются в прямых контактах с РФ.

Лондон споткнулся о Болгарию. Британские СМИ раздражены решением Софии


Далее Рейтер пытается объяснить британским и американским читателям, как вообще натовская Болгария посмела сказать «нет» (пусть и промежуточное) своим фактически хозяевам. Из материала:
Болгария, которая была освобождена от османского турецкого владычества Россией, стала одним из самых послушных советских сателлитов в период холодной войны. Многие болгары испытывают сильную культурную близость к России, с которой они разделяют кириллицу и православное христианство. В болгарской системе власти определённые партии имеют связи с Россией. И президент Румен Радев тоже говорит о том, что никаких мер София не примет, пока не будут предоставлены чёткие доказательства вины России в деле Скрипаля.


Судя по всему, давление на Болгарию со стороны Лондона и Вашингтона будет только усиливаться.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 49

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  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 20:11
    Мне кажется, что Болгария решила лишь подождать ответки России и уже потом, если ответка России будет беззубой, она присоединиться ко "всему цивилизованному миру"...
    Грэг Миллер
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:13
      Они ещё исполнят прыжок в сторону.Просто время ещё не пришло.Хотя может ума набрались?
      Цитата: Грэг Миллер
      Мне кажется, что Болгария решила лишь подождать ответки России и уже потом, если ответка России будет беззубой, она присоединиться ко "всему цивилизованному миру"...
      210окв
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 20:34
        В двух мировых войнах "братушки" воевали против нас... С чего им вдруг поумнеть-то?
        Грэг Миллер
        1. Borik (Борис) Сегодня, 20:40
          Сейчас Братушек будут по черному прессовать.
          Borik
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:55
        Дмитрий hi
        Цитата: 210окв
        ...Они ещё исполнят прыжок в сторону.Просто время ещё не пришло.Хотя может ума набрались?...

        Насчёт ума вряд ли. Просто несколько раз граблями в лоб схлопотали - когда вперёд паровоза побежали.
        Народ в большинстве своём пророссийский, элита на "кукане" у НАТОвских партнёров.
        Банально пытаются на двух стульях усидеть, ждут чья возьмёт.
        Андрей К
        1. Alex777 (Александр) Сегодня, 21:09
          Зря что ли Патриарх ездил и воспитывал? Ведут себя прилично. Надо поддержать. Что злорадствовать-то? hi
          Alex777
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 21:13
            Цитата: Alex777
            ...Зря что ли Патриарх ездил и воспитывал? Ведут себя прилично. Надо поддержать. Что злорадствовать-то?...

            В каком месте я позлорадствовал?
            Болгар уважаю, за народ Болгарии - двумя руками за. О чём, недвусмысленно и написал.
            Все ужимки руководства Болгарии - от лукавого, о чём Патриарх как раз, ихним мурлом и ткнул.
            Андрей К
    2. URAL72 (Олег) Сегодня, 20:22
      Не думаю. Болгары лоханулись с южным потоком, теперь пытаются отыграть назад, но поезд ушёл. Но надежда хоть на ветку есть, да и нам чего бы клиента терять, вот только труба не безразмерная. Есть ещё обслуживание МиГов, а рядом сербский пример, им же тоже охота хоть че нибудь на халявку...
      URAL72
      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 20:29
        Всё так. Но здесь, я думаю, сыграло ещё и то, что им взамен ничего не предложили, тупо брали "на горло".
        Прокат
      2. Gado (Васко) Сегодня, 20:59
        Это мы, что-ли, лоханулись? Смотря на твой флаг, сказал бы я тебе кое-что, но забанят за это. Кто, кто, а вы, украинцы, еще те лохи.
        Gado
    3. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 20:28
      Случилась страшная трагедия – у четы Обама родился белый ребенок. По этому поводу на пресс-конференции докладывает пресс-секретарь Госдепа США Мари Харф.
      – Россия и лично президент Путин несомненно являются виновниками этого инцидента, у нас есть абсолютно все доказательства, но из-за секретности мы не можем их открыть.
      Журналист: – А как вы объясните, что за 9 месяцев до того у президента Обамы гостил президент Украины Порошенко? Разве эти два факта не связаны?
      МХ: – Абсолютно не связаны. Их даже сравнивать нельзя. К тому же президент Порошенко нанес визит чете Обама как частное лицо. Он мог просто навещать в США свою бабушку. Следующий вопрос, пожалуйста!
      – А как вы объясните, что и лицом, и прической младенец не похож на Путина, но очень похож на Порошенко, практически одно лицо.
      – Учитывая, что младенец не является афро-американцем, портретное сходство не может быть определено на глаз.
      – То есть вы хотите сказать, что все белые на одно лицо?
      – Я этого не говорила!
      – А как быть с тем, что по результатам независимой генетической экспертизы отцом младенца на 99,9% является Порошенко?
      – У нас имеется неоспоримое доказательство обратного.
      – Какое?
      – Заявление президента Порошенко, выложенное им в "Ю Тьюб".
      – И вы основываетесь только на этом заявлении?
      – Конечно, ведь это очень логично: человек не виноват и честно сказал об этом. Мы не сомневаемся в правдивости этих данных.
      – А если президент Путин скажет то же самое?
      – Мы, естественно, не сможем доверять его заявлению.
      – Почему?
      – Послушайте, вы просто излагаете Московскую пропаганду! У вас есть еще вопросы?
      – А как сама первая леди комментирует причины инцидента?
      – Она считает, что поскольку возможность причастности к нему дружественных США стран полностью исключается, значит это был несомненно акт агрессии со стороны России и лично президента Путина.
      – Но что она говорит о так сказать событии-первопричине? Это же невозможно не помнить!
      – Послушайте, мне надоели ваши пророссийские выпады, следующий вопрос!
      – Итак вы убеждены, что виновата Россия и Путин?
      – Мы в этом не сомневаемся.
      – Учитывая, что последний год в семье Обамы то и было бывал президент Порошенко, младенец как две капли воды похож на Порошенко и генетическая экспертиза определила отцовство Порошенко, а президент Путин согласно данных со спутников находился от первой леди минимум за 20 тыс. км, вы все равно считаете виновным Путина? Но почему?
      – Моя работа озвучить выводы наших специалистов, а не вступать в глупые полемики. Кроме того вы очень недооцениваете половую мощность русских, скорость и дальность их стрельбы! Резюмирую: чтобы подобная трагедия не пришла в каждый американский дом, мы намерены просить мировое сообщество ввести самые жесткие санкции против России и лично президента Путина.
      Самаритянин
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 20:35
        Так-то баба Обама , тоже черная и ребенок даже от слегка белого Порошенко белым уже не будет. Но самое страшное, что Миша Обама - мужик с кадыком и большой сарделькой и забеременеть мог скорей Порошенко wassat
        хрыч
    4. svp67 (Сергей) Сегодня, 20:31
      Цитата: Грэг Миллер
      Мне кажется, что Болгария решила лишь подождать ответки России и уже потом, если ответка России будет беззубой, она присоединиться ко "всему цивилизованному миру"...

      Посмотрим...Боюсь, что их додавят. вспомнят всё, в том числе и "уколы зонтиком"...
      svp67
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:36
        Ничего сверхъестественного здесь нет, болгары трезво оценили обстановку и приняли соответствующее решение.
        ul_vitalii
    5. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:45
      Цитата: Грэг Миллер
      Мне кажется, что Болгария решила лишь подождать ответки России и уже потом, если ответка России будет беззубой, она присоединиться ко "всему цивилизованному миру"...

      Думаю переобуться на лету в данном случае у болгаров не получится...скорее всего,это проблеск здравомыслия.
      НЕКСУС
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 21:05
        Опа! Никак лето завтра наступит?! Или они испереживались, что патриарх наш опять к ним приедет...Помните, как Святейший смотрел на главного болгарина после его заявлений, что Болгарию фины с поляками освободили?! Страшное дело! Было бы, что в руке из церковной утвари точно бы ...
        Опер
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:07
          Цитата: Опер
          Или они испереживались, что патриарх наш опять к ним приедет...

          А кому понравиться ,чтоб кадило по кумполу прилетело. wink
          НЕКСУС
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:11
    "Болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что официальная София, конечно же, «солидарна с Британией», но от высылки российских дипломатов пока воздержится «до окончания расследования по делу Скрипалей»."

    Я недавно пинал болгар по их решению выслать дипломатов. Признаю ошибку, был не прав. recourse Тем более, что "давление на Болгарию со стороны Лондона и Вашингтона" явно не хилое.
    Владимирец
    1. Радио-няня (Андрей) Сегодня, 20:15
      еще не вечер...
      Радио-няня
    2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 20:17
      Цитата: Владимирец
      Тем более, что "давление на Болгарию со стороны Лондона и Вашингтона" явно не хилое

      Да..... Похоже, что сейчас властям Болгарии будут популярно объяснять, как Брюссель, так Вашингтон, что такое - трансатлантическая дружба...
      Но - молодцы болгары. Спасибо им!
      good
      stalkerwalker
      1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 20:31
        Ильич, приветствую hi А ведь Союз обвиняли, что у нас индивидуальность задавлена. Нет Союза, теперь ЕС есть, а чего хотят? Причём, что интересно, Лондон вышел из ЕС а желания управлять не оставил. Поддержу Болгарию в её решении. good
        Svarog51
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:46
          Добрый вечер, Сергей hi Вот мне думается, что или компромата не хватило на руководство Болгарии для их дожима, или успели решить первоочередные экономические задачи, что так повели себя, или англичане набрали кворум и не стали их додавливать.
          ul_vitalii
          1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 20:54
            И тебе всего доброго, Виталий hi Не сдались бриттам болгары, поимели смелость своё мнение отстоять. Меня удивляет другое - бритты вышли из ЕС а своё мнение там проталкивают. Померла, так померла. wink
            Svarog51
            1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 21:02
              Американцы за ними, форпост англосаксов в Европе, иначе поводырь и шавка. smile
              ul_vitalii
      2. Gado (Васко) Сегодня, 21:12
        Вы, как мне кажется, один из немногих адъекватов на ВО. Спасибо и Вам за ваше "спасибо", и на том доволен. Всего хорошего!
        Gado
    3. Gado (Васко) Сегодня, 21:03
      О, "пинатель" херов. Вы здесь почти все неучи и попугаи, но когда доходит до "пинания", вы уже тут как тут. Прочти статию и не пиши херню, авось поумнеешь.
      Gado
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 21:05
        Цитата: Gado
        О, "пинатель" херов. Вы здесь почти все неучи и попугаи, но когда доходит до "пинания", вы уже тут как тут. Прочти статию и не пиши херню, авось поумнеешь.

        Цитата: Владимирец
        Признаю ошибку, был не прав

        Да, мои извинения касаются не всех болгар, есть и такие, как вы. К вам мои извинения не относятся. yes
        Владимирец
        1. Gado (Васко) Сегодня, 21:08
          Ну и хорошо, я тоже Вам извиняться не буду, почитал ваши "перлы" выше и они мне достаточны.
          Gado
          1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 21:10
            За языком, ну или за пальцами надо следить.
            Владимирец
      2. Rusland (Rusland) Сегодня, 21:14
        Цитата: Gado
        О, "пинатель" херов. Вы здесь почти все неучи и попугаи, но когда доходит до "пинания", вы уже тут как тут. Прочти статию и не пиши херню, авось поумнеешь.

        А, что это мы тут раздухарились, гость заморский? Совсем берега попутал? Ищи неучей в своей округе, а сюда свой нос не суй, нервных и без тебя здесь хватает.
        Rusland
  3. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 20:11
    Надо ждать теракта в Болгарии.. (не дай бог, конечно), но накажут обязательно. Не так так эдак.
    Но, честно говоря, хоть так сопротивляются. Уже хорошо.
    КОТ БАЮН
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:14
      Может болгарину в Англии "Новичка"дадут нюхнуть?Не дай Бог конечно.
      Цитата: КОТ БАЮН
      Надо ждать теракта в Болгарии.. (не дай бог, конечно), но накажут обязательно. Не так так эдак.
      Но, честно говоря, хоть так сопротивляются. Уже хорошо.
      210окв
      1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 20:28
        Может болгарину в Англии "Новичка"дадут нюхнуть?

        Дадут-не дадут вопрос, но какую-то гадость в сторону Болгарии точно вытворят... С этих станется.. Тенденция прослеживается .. Как только кто-либо из подматрасного пула начинает в сторону России посматривать, очень быстро случается нечто, возвращающее лимитрофа в стойло...
        КОТ БАЮН
  4. словак Сегодня, 20:13
    Демократия, однако. С кнутом и печатным станком
    словак
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:15
      Цитата: словак
      С кнутом и печатным станком

      С кнутом и розгами, в демократическом мире у всех равные возможности.
      Владимирец
  5. zart_arn (Павел) Сегодня, 20:14
    «из солидарности с Британием»

    А кто такой Британий ? belay
    zart_arn
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:14
      Цитата: zart_arn
      А кто такой Британий ?

      Диагноз. yes
      Владимирец
      1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 20:37
        Привет, земляк hi
        Диагноз.

        Хронический. Он лечится только одним способом feel Фэйсом об тэйбл - по другому не доходит. wink
        Svarog51
        1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:41
          Цитата: Svarog51
          Фэйсом об тэйбл - по другому не доходит.

          Осведомленные источники сообщают, что разрабатывается "Старичок". bully Привет, камрад. hi
          Владимирец
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 20:24
      Цитата: zart_arn
      «из солидарности с Британием»

      А кто такой Британий ? belay

      Изотоп полония?
      Avis-bis
  6. Михаил м (Михаил) Сегодня, 20:15
    Многие болгары испытывают сильную культурную близость к России, с которой они разделяют кириллицу и православное христианство.

    Правительство не народ. Если правительство идёт против народа, недолго ему жить.
    Михаил м
  7. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 20:24
    Болгары выдвинули свою версию:
    -чёрт! Забыл! Ботокс! Токсин ботулизма в закуске! Кстати, относится к боевым отравляющим веществам!
    А может - белая поганка в баночке с солеными груздями...
    Россиянка умерла на Крите, поев ядовитых грибов 9 июл. 2017 г. ...- Врачи рассказали, что 41-летняя женщина отравилась грибами перед отпуском. Ее муж накануне был доставлен в больницу в тяжелом состоянии по той же причине. Двоих детей пары отправили домой при содействии посольства РФ.
    А ведь прошли мимо Би-Би-Си, Си-эН-эН... Эх!
    pafegosoff
  8. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 20:31
    Да ну, да ну. Нас не проведешь. "Бывшиебратья" просто решили извлечь для себя максимальную выгоду. В их искренность ни кто не верит.
    ODERVIT
  9. afrikanez (KONGO) Сегодня, 20:32
    И хороша же их "солидарность", под давлением! Так еще и на весь мир о ней раструбили. Думается, что всю эту "солидарность" в недалеком будущем, ждет такое разочарование, но будет уже поздно. fool
    afrikanez
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 20:37
    может все намного проще, просто торгуются??? давление ландона и штатов не хухры мухры...
    Masya Masya
  11. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 20:53
    Во времена империй редко какие страны позволят себе независимую политику. Болгар можно понять. ...То, что политическое руководство пока не поддержало демарш, скорее вызвано внутренними причинами. "Раздражения" британских СМИ преувеличены. Там сидят менее наивные люди, чем многие комментаторы. Они знают об исторических и энергетических связях наших стран и народов.
    Важнее то, что ни Радев, ни Борисов верны ЕС и НАТО. Всё - остальное ритуальный трёп дипломатов и журналистов. В случае "стенка на стенку" - болгары будут в стане противника.
    samarin1969
  12. Старый26 (Владимир) Сегодня, 20:56
    Цитата: Грэг Миллер
    если ответка России будет беззубой, она присоединиться ко "всему цивилизованному миру"...

    Вы считаете "зеркалка" - это "беззубость"? Мы более сотни высылаем и многие уже похоже жалеют, что поддались давлению. Но это уже их проблемы

    Цитата: КОТ БАЮН
    Надо ждать теракта в Болгарии.. (не дай бог, конечно), но накажут обязательно. Не так так эдак.
    Но, честно говоря, хоть так сопротивляются. Уже хорошо.

    Но не только Болгария из НАТОвцев не выслал. Греция, к примеру тоже не выслала, Турция послала в длительное эротическое путешествие и Лондон и Брюссель
    Старый26
  13. Gado (Васко) Сегодня, 21:05
    Хорошо отписались, болгарофобы, ну и хрень с вами.
    Gado
  14. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 21:10
    Да не уж то? Не ужели я так ошибался насчет "братушек"? Или газом запахло? Нет, нужно выждать паузу! laughing
    vladimirvn
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