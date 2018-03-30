Лондон споткнулся о Болгарию. Британские СМИ раздражены решением Софии

Подобного рода решения мы принимаем на основании всеобщего консенсуса.

Болгария, которая была освобождена от османского турецкого владычества Россией, стала одним из самых послушных советских сателлитов в период холодной войны. Многие болгары испытывают сильную культурную близость к России, с которой они разделяют кириллицу и православное христианство. В болгарской системе власти определённые партии имеют связи с Россией. И президент Румен Радев тоже говорит о том, что никаких мер София не примет, пока не будут предоставлены чёткие доказательства вины России в деле Скрипаля.