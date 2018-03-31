"Оттепель". США продавили в ООН введение новых санкций против КНДР

Буквально через несколько часов после того, как на энергетическом саммите в Южной Корее заявили о готовности начать реализацию проекта газопровода из России через территорию КНДР, США в ООН начали продвижение очередного пакета санкций в отношении Пхеньяна. В итоге в ООН решили ввести дополнительные ограничения экономического характера в отношении КНДР.Известно о том, что санкции дополнительно распространятся на 21 северокорейское предприятие. Обращает на себя внимание тот факт, что почти все эти предприятия входят в сферу северокорейской энергетики. Часть из них занимается, например, добычей и реализацией угля. Также санкции распространены на несколько северокорейских танкеров, используемых Пхеньяном для транспортировки углеводородов. Вводятся ограничительные меры и на другие суда КНДР.В США заявили, что «отметили» несколько заходов северокорейских судов в российские порты Дальнего Востока. В заявлениях говорится о том, что там суда Северной Кореи занимались погрузкой угля. Затем этот уголь транспортировался в порты Южной Кореи и Японии.Таким образом, в США дали понять, что Сеул и Токио находятся под американским колпаком, и все их торговые сделки проходят через американский мониторинг. В этой связи можно предположить, что в Южной Корее вскоре кто-либо из высшего политического руководства объявит об «ошибочной информации о готовности Сеула поддержать проект строительства газопровода через Северную Корею». США явно раздражены тем, что сами мысли о строительстве такого газопровода посещают представителей официального Сеула.Напомним, что на днях глава КНДР Ким Чен Ын совершил первый зарубежный визит - в Китай.