11:59 31 марта
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"Оттепель". США продавили в ООН введение новых санкций против КНДР

Буквально через несколько часов после того, как на энергетическом саммите в Южной Корее заявили о готовности начать реализацию проекта газопровода из России через территорию КНДР, США в ООН начали продвижение очередного пакета санкций в отношении Пхеньяна. В итоге в ООН решили ввести дополнительные ограничения экономического характера в отношении КНДР.

Известно о том, что санкции дополнительно распространятся на 21 северокорейское предприятие. Обращает на себя внимание тот факт, что почти все эти предприятия входят в сферу северокорейской энергетики. Часть из них занимается, например, добычей и реализацией угля. Также санкции распространены на несколько северокорейских танкеров, используемых Пхеньяном для транспортировки углеводородов. Вводятся ограничительные меры и на другие суда КНДР.

В США заявили, что «отметили» несколько заходов северокорейских судов в российские порты Дальнего Востока. В заявлениях говорится о том, что там суда Северной Кореи занимались погрузкой угля. Затем этот уголь транспортировался в порты Южной Кореи и Японии.


Таким образом, в США дали понять, что Сеул и Токио находятся под американским колпаком, и все их торговые сделки проходят через американский мониторинг. В этой связи можно предположить, что в Южной Корее вскоре кто-либо из высшего политического руководства объявит об «ошибочной информации о готовности Сеула поддержать проект строительства газопровода через Северную Корею». США явно раздражены тем, что сами мысли о строительстве такого газопровода посещают представителей официального Сеула.

"Оттепель". США продавили в ООН введение новых санкций против КНДР


Напомним, что на днях глава КНДР Ким Чен Ын совершил первый зарубежный визит - в Китай.

Использованы фотографии: http://kcna.kp
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Комментарии 25

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:16
    Нам нужно на эти решения ложить вето, выходить из режима санкций, и в полном объеме восстановить отношения с Северной Кореей.
    Геркулесыч
    1. Peresvet_54 (Светлана) Сегодня, 06:36
      "Нам нужно на эти решения ложить вето.." И чем весомей будет "вето" тем быстрее обе Кореи смогут начать путь к сближению.
      Peresvet_54
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:22
      Санкции нас сближают и чем их больше тем лучше..А трубу мы проведем! И еще корейцев объединим! Держись Ын!
      МИХАН
  2. Ural Cossack (Иван) Сегодня, 06:31
    Да пофиг уже на санкции. Все равно они будут.
    Ural Cossack
    1. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:16
      Цитата: текст статьи
      В итоге в ООН решили ввести дополнительные ограничения экономического характера в отношении КНДР

      Да что ж это такое? Опять мы поддержали амеров за санкции против КНДР? Как по другому можно понять? Что значит американцы продавили в ООН санкции? Значит мы согласились?
      Да что ж это такое?
      Dashout
  3. Комментарий был удален.
  4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:38
    Затем этот уголь транспортировался в порты Южной Кореи и Японии.

    ну тогда и этих под санкции
    LSA57
  5. askort154 (Александр) Сегодня, 06:47
    После развала СССР, американцы полностью положили ООН под себя. Осталось только вытеснить Россию из СБ ООН.
    askort154
    1. Пижон (Сергей ) Сегодня, 08:08
      Увы, но всё к тому идёт((
      И политика заискивающего виляния хвостом не помогает...
      Пижон
      1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 10:18
        Может ООН того, - переформатировать?
        Керенский
  6. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:00
    Не продавят санкции. Россия и Китай вето наложат. А Сеул под адский пресс попадет. Санкции от США и Европы будут. Впечатление, мир с катушек съезжает, как перед войной.
    Сергей985
  7. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 07:01
    Американцы затеяли хитрую игру. Под видом очередной петли "удушения " КНДР, очередного раскручивания северокорейского "кризиса", они затеяли "реформирование" ООН-хотят с одной стороны, дискредитировать Россию, как страны не выполняющей распоряжения ООН и ввести санкции против нее, уже под эгидой ООН, и кроме того, попробовать лишить Россию права "вето" или ограничить его применение ею.
    Monster_Fat
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:43
      Россия должна покинуть это адское шапито оон
      Дормидонт
      1. Пижон (Сергей ) Сегодня, 08:12
        Вот это было бы сказочным подарком американцам!!
        Каким бы "шапито" не выглядела ООН - постоянное членство в СБ - это один из немногих оставшихся признаков великодержавности и, вообще, легитимности России на международной арене.
        Пижон
        1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:27
          Это точно! Нельзя ООН покидать.
          Сергей985
        2. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 11:38
          Членство России в СБ ООН есть признак легитимности ?
          Дорогой Пижон, не стоит так много пить с утра.
          Rostislav
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:19
    Сеул и Токио находятся под американским колпаком, и все их торговые сделки проходят через американский мониторинг
    И не только торговые сделки, но и внешнеполитические вопросы. Пока на этих территориях присутствуют американцы со своими базами ничего не изменить. Кабала она и в Африке кабала. Большая часть стран ООН находится в такой же кабале от Сша.
    rotmistr60
    1. Пижон (Сергей ) Сегодня, 08:15
      И кабала, и Каббала wink Что характерно, слова схожие laughing
      Пижон
  9. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:25
    В итоге в ООН решили ввести дополнительные ограничения экономического характера в отношении КНДР.
    И это мне СОВЕРШЕННО не понятно. Уже же ясно, что США оттачивает свое оружие против России на том же КНДР, и зачем мы им в этом помогаем мне совершенно не понятно...
    svp67
    1. Пижон (Сергей ) Сегодня, 08:20
      Боимся показаться в глазах т. н. "Мирового сообщества" пособниками "безумного человека-ракеты" sad
      Всё продолжаем идиотские попытки угодить "партнёрам" (бесит уже это слово из высокопоставленных зад... тьфу ты, уст слышать!! am ) и всем понравится
      Пижон
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:41
    Продавали через наше вето. Ну, ну. Вспоминаются слова зампосла в Израиле, что Россия, если что, сразу и безусловно будет защищать только Израиль. При любом раскладе
    Дормидонт
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:25
      Цитата: Дормидонт
      Продавали через наше вето.

      Ничего нельзя продавить через ВЕТО. Таковы правила. Значит Россия, а главное Китай, как минимум ВОЗДЕРЖАЛИСЬ.
      svp67
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:51
    Непонятно, это через СБ пропихнули? Или как вообще? А что Китай? Проголосовал "За"?
    Горный стрелок
  12. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 08:39
    Цитата: МИХАН
    И еще корейцев объединим!

    Тут не всё так просто. Немцев, вон, уже объединили.
    Лена Петрова
    1. Пижон (Сергей ) Сегодня, 08:51
      С геополитической точки зрения, объединение двух Корей нам, скорее всего, не выгодно. Но вот потепление отношений между ними - выгодно весьма! Как минимум, ж-д ветка от Транссиба в Южную Корею, пришлась бы очень кстати.
      Пижон
  13. федоров (Валерий) Сегодня, 09:31
    Один из приколов геноцида - заморить голодом.
    ООН что, поддерживает ?
    Что к примеру великобритания сделала - Из богатейшего государства в мире Индию ,бросила в нищету. И даже не извинилась. Ту мы типа тупо вас ограбили и эксплуатировали.
    От англосаксев ждать чего-то хорошего request - вооружаться надо !
    А концлагеря в уже ЮАР, англы создавали в начале прошлого века, в США в деприсию так же, индейцев истребляли за бабки.
    И эти страны нам что-то говорят о дерьмократии ?
    Поджог бы я Елунстоинский заповедник с Биг-Беном заодно, но жаль спичек подходящих нет. am
    федоров
  14. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 10:17
    А в чем заключалось "продавливание"? Кто то сопротивлялся что ли?
    AlexanderVP
  15. sib.ataman Сегодня, 10:57
    На рубли пора переходить в расчётах за всё, что за бугор вывозим!
    sib.ataman
  16. Mimohod (Михаил) Сегодня, 11:30
    1001 раз доказывает что сша ,прикрываясь продажным карманным оон,дестабилизируют мир ,развязывая искусственно ,горячие конфликты, решая всецело свои экономические и политические интересы, за счет разрущений государств,крови и страданий людей других стран,стравленных между собой в угоду англосаксонскому счастью и благоденствию.....
    Mimohod
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