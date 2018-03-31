"Норд" цэ Украина... Украинский суд арестовал российское судно

Продолжаем работу по задержанному судну "Норд", в частности (...) удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым, которым на это судно нарушителя наложен арест.

Украинским судом принято решение наложить арест на российское рыболовецкое судно «Норд». О таком решении сообщает глава пресс-службы генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган в Твиттере. Приводим текст заявления:«Прокуратура АР Крым» - группа лиц, которых Киев назначил «ответственными» за полуостров, давно (с 2014) находящийся в составе Российской Федерации. А потому единственная задача этой «прокуратуры АР Крым» - гадить Крыму и крымчанам. Арестованное судно, кстати, принадлежит Керченскому рыболовецкому колхозу.Само судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта. За истекшее время на судне, отконвоированном в Бердянск, закончились запасы продуктов питания и пресной воды.Напомним, что лишь через 4 суток после задержания судна украинской ГПС в МИД России потребовали от Киева освобождения судна и российских моряков. Их – десять.Ранее УФСБ по республике Крым возбудило уголовное дело по статье 211 УК "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".