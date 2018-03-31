11:57 31 марта
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"Норд" цэ Украина... Украинский суд арестовал российское судно

Украинским судом принято решение наложить арест на российское рыболовецкое судно «Норд». О таком решении сообщает глава пресс-службы генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган в Твиттере. Приводим текст заявления:
Продолжаем работу по задержанному судну "Норд", в частности (...) удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым, которым на это судно нарушителя наложен арест.


«Прокуратура АР Крым» - группа лиц, которых Киев назначил «ответственными» за полуостров, давно (с 2014) находящийся в составе Российской Федерации. А потому единственная задача этой «прокуратуры АР Крым» - гадить Крыму и крымчанам. Арестованное судно, кстати, принадлежит Керченскому рыболовецкому колхозу.

"Норд" цэ Украина... Украинский суд арестовал российское судно



Само судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта. За истекшее время на судне, отконвоированном в Бердянск, закончились запасы продуктов питания и пресной воды.

Напомним, что лишь через 4 суток после задержания судна украинской ГПС в МИД России потребовали от Киева освобождения судна и российских моряков. Их – десять.

Ранее УФСБ по республике Крым возбудило уголовное дело по статье 211 УК "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Использованы фотографии: Фейсбук
33

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Комментарии 96

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:55
    А что кто-то сомневался что укропираты приберут к рукам?Поражает "принципиальность и скорость реакции наших властей"
    210окв
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:47
      так под 80% получили "одобрямса"...чего теперь-то суетится...тем более из-за какого-то холопского баркаса...чай не танкер роснефти... или, не дай бог, газовоз миллера...
      kepmor
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:10
        Цитата: kepmor
        под 80% получили "одобрямса"

        Вы, как я понимаю, в эти 80 не входите?
        Цитата: kepmor
        чего теперь-то суетится

        А что бы Вы лично предложили сделать?
        А то воде и много тут умников, а мыслей умных как-то не видать пока...
        Ск-у-уучно request
        Голован Джек
        1. kepmor (Алексей) Сегодня, 09:13
          лично у меня,джек, нет рычагов воздействия на власти в Киеве...
          а у вашего избранника со товарищами их "ведро и полная тележка", НО...видимо для "всенародно избранного" и его окружения судьба членов экипажа (читай-простолюдинов) не столь важна...
          ну ни дипломаты с консулами всё-таки... подождут...
          в очередной раз убеждаюсь, что причинно- следственное мышление не ваш конёк...
          так что веселитесь и дальше....
          kepmor
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:58
            Цитата: kepmor
            в очередной раз убеждаюсь, что причинно- следственное мышление не ваш конёк..

            Понятно. Внятных предложений, сталбыть, у Вас нет. Ожидаемо request
            ЗЫ: Ваше причинное мес..., тьфу мышление заберите себе, мне оно без надобности.
            Голован Джек
        2. антивирус Сегодня, 10:22
          на словах пока!!! заявить о вопросе свободы судоходства в Одессу. это мало?
          антивирус
      2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:59
        Цитата: kepmor
        так под 80% получили "одобрямса"...чего теперь-то суетится...тем более из-за какого-то холопского баркаса...чай не танкер роснефти... или, не дай бог, газовоз миллера...

        Лишь бы поныть , еще пенсионеров вспомни голодающих и ТЦ и т.д.
        Пора бы успгоится вам господа..Вы проиграли вчистую и ваши хозяева на World street хе хе
        А это все мелочи , лишь бы Россию позлить и напакостить..Провоцируют нас , как обычно..ну ну.
        А караван идет в нужном направлении и его уже никому не остановить..Шакалы воют и слюной брызгают!
        МИХАН
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:40
          Виталий hi Ну по теме уж скажите что нибудь...Кроме"что проиграли,ну ну и хе хе.."
          Цитата: МИХАН
          Цитата: kepmor
          так под 80% получили "одобрямса"...чего теперь-то суетится...тем более из-за какого-то холопского баркаса...чай не танкер роснефти... или, не дай бог, газовоз миллера...

          Лишь бы поныть , еще пенсионеров вспомни голодающих и ТЦ и т.д.
          Пора бы успгоится вам господа..Вы проиграли вчистую и ваши хозяева на World street хе хе
          А это все мелочи , лишь бы Россию позлить и напакостить..Провоцируют нас , как обычно..ну ну.
          А караван идет в нужном направлении и его уже никому не остановить..Шакалы воют и слюной брызгают!
          210окв
          1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:16
            Цитата: 210окв
            Виталий hi Ну по теме уж скажите что нибудь...Кроме"что проиграли,ну ну и хе хе.."
            Цитата: МИХАН
            Цитата: kepmor
            так под 80% получили "одобрямса"...чего теперь-то суетится...тем более из-за какого-то холопского баркаса...чай не танкер роснефти... или, не дай бог, газовоз миллера...

            Лишь бы поныть , еще пенсионеров вспомни голодающих и ТЦ и т.д.
            Пора бы успгоится вам господа..Вы проиграли вчистую и ваши хозяева на World street хе хе
            А это все мелочи , лишь бы Россию позлить и напакостить..Провоцируют нас , как обычно..ну ну.
            А караван идет в нужном направлении и его уже никому не остановить..Шакалы воют и слюной брызгают!

            Да я вроде и сказал..Я так понимаю нас пытаются спровоцировать , чтобы мы в защиту этой посудины ВЕСЬ Черноморский Флот подняли на радость хунте и Лондону..?
            Подержат и отпустят и еще извинятся шепотом. чтобы за океаном не услышали..И ВСЕ!
            Украина цэ не Сомали, пиратством не прокормятся ..Кишка слаба! wink
            МИХАН
        2. антивирус Сегодня, 10:23


          поговорка из Кара-Кум:
          собака лает -караван идет, собака лает и не замечает , что караван ушел далеко вперед. собаке ---собачья смерть
          антивирус
      3. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 09:18
        Цитата: kepmor
        так под 80% получили "одобрямса"...чего теперь-то суетится...тем более из-за какого-то холопского баркаса...чай не танкер роснефти... или, не дай бог, газовоз миллера...

        Ну да,Собчак бы разрулила вопрос молниеносно.
        БАРХАН
        1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 09:49
          Думаю, что у властей в Крыму , пограничников и уважаемых граждан должны быть мозги. Если кто помнит, как пару лет назад двух военнослужащих из России , крымчан , повязали СБУ на переходе. Мальчики хотели получить дипломы на нейтральной полосе. Их туда заманили СБУшники и дали им официальные сроки. Так чем думал капитан судна, погранцы, власти , ФСБ и др. структуры и просто люди? Или зачем думать, бог спасет.
          ротмистр
          1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:39
            Цитата: ротмистр
            Так чем думал капитан судна, погранцы, власти , ФСБ и др. структуры и просто люди?

            Тут ещё 10 раз подумать надо, случайно ли капитан "Норда" забрался под нос к уркаинским погранцам? По крайней мере его одного увезли с корабля и не факт, что действительно в тюрьму. Может быть он действовал по согласованию с СБУ Уркаины, что бы дать ещё один повод для давления на Россию. В Крыму наверняка ещё не мало окопалось "доброжелателей", находящихся в спящем режиме и готовых подгадить в любой момент. Этот капитан вообще хоть сообщал о том, что к судну приближаются украинские пограничные катера?
            Ныробский
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:58
      Цитата: 210окв
      Поражает "принципиальность и скорость реакции наших властей"

      так ее нет, и не будет, ведь крым наш - только на бумаге, а где в крыму сбербанк? аэрофлот? мтс-билайн-мегафон? где роснефть или лукойл? их ни кого нет, так че за какое то судно переживать и его экипаж....власти на это плевать
      Тикси-3
      1. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 10:33
        Цитата: Тикси-3
        Цитата: 210окв
        Поражает "принципиальность и скорость реакции наших властей"

        так ее нет, и не будет, ведь крым наш - только на бумаге, а где в крыму сбербанк? аэрофлот? мтс-билайн-мегафон? где роснефть или лукойл? их ни кого нет, так че за какое то судно переживать и его экипаж....власти на это плевать

        Будь вы знакомы ХОТЯ БЫ С НАЗВАНИЯМИ учебников по дипломатическим отношениям, то поняли бы, что написали чушь. Никак нельзя на второй ( тем более- мгновенные) ноты протеста от официальных органов в подобных происшествиях. Вспомните хотя бы английские идиотизмы в отношении отравления предателя. Мы имели неплохой козырь в опровержении, и ещё и потому, что они слишком поспешили. Вы хотите, чтобы мы сидели на кукане точно по этому же поводу- спешке.
        Такая поспешность выдаёт подготовленность всего скандала.
        Второе. Жёсткость отношений к нашим морякам со стороны СБУ выгоден нашей стороне.
        Третье Какого они попёрлись в воды, ранее, в спокойные годы используемые совместно? То есть, не находящиеся в территориальных границах России?
        Раздолбаев, не учитывающих изменение отношений как-то нужно учить. Это ведь - не единственный колхозный бот, желающий половить рыбку у берегов недруга.
        Вкд Двк
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:55
    Вот теперь нужно срочно в порт ввести пару -тройку наших боевых кораблей, и Норд вместе с экипажем вернуть в Россию.
    Геркулесыч
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:58
      Это желаемое, а вот что будет в действительности? request
      Ингвар 72
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:17
        Озабоченность от МИДа, может быть!
        Геркулесыч
        1. Антарес (Антарес) Сегодня, 11:29
          Цитата: Геркулесыч
          Озабоченность от МИДа, может быть!

          Ну почему? Было возмущение спикера МИД РФ в Twitter. Но наши "министры Фейсбука" его не увидят laughing
          Антарес
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:18
        Ничего не будет.Уже проявили озабоченность и завели дело без всяких перспектив.
        Цитата: Ингвар 72
        Это желаемое, а вот что будет в действительности? request
        210окв
      3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:23
        Ингвар 72 (Игорь)
        Это желаемое, а вот что будет в действительности?
        Вопрос конечно интересный.Самое главное чтобы наши власти не начали мычать про не сторону конфликта laughing
        Наблюдатель2014
    2. лысова (владимир) Сегодня, 07:27
      Хватит сопли живать. А как бы поступили " цивилизованные " ? - вот, вот. Может хватит ноты протеста выдумывать, аж погано на душе.
      лысова
      1. шура матросов (Александр) Сегодня, 09:02
        Так этого от вас только и ждут, чтоб в очередной раз обвинить в агрессии (со всеми вытекающими соплями по всему 'цивилизованому' миру). А международные суды... Они такие не предсказуемые wassat
        шура матросов
        1. котовский (Константин) Сегодня, 09:21
          Цитата: Геркулесыч
          Вот теперь нужно срочно в порт ввести пару -тройку наших боевых кораблей, и Норд вместе с экипажем вернуть в Россию.

          Цитата: шура матросов
          Так этого от вас только и ждут, чтоб в очередной раз обвинить в агрессии

          Вам бы ребята флажками поменяться.. hi
          котовский
    3. 73bor (Борис) Сегодня, 07:30
      Можно просто заблокировать все порты Украины и предьявить ультиматум ,гораздо действенный способ !
      73bor
      1. AUL (Александр) Сегодня, 08:03
        Можно, конечно. Но тогда вся НАТА прибежит деблокировать эти порты. В ход пойдут наши Бастионы и ихние Топоры, а потом и авиация с обеих сторон,и пошло-поехало... СтОит то корыто такого сценария? Ответ тут давать надо, и крайне жестко, но не так! Надо принимать асиметричные действия - экономические, политические, еще какие-то(не знаю), а не озабоченно сопли жевать(через 4 дня после факта).
        AUL
        1. Летунъ Сегодня, 08:32
          Цитата: AUL
          Можно, конечно. Но тогда вся НАТА прибежит деблокировать эти порты.

          Та не смешите. В самой НАТЕ сомневаются, будут ли они в случае чего воевать за прибалтику, а уж за скакунов они точно не впишутся. Пошипят, поманеврируют в Польше, перебросят туда же ещё 5 танков и на этом реакция закончится.
          Летунъ
        2. alekc75 Сегодня, 08:39
          никакая ната не прибежит!!!-ты головой думай! им этот бандерстан нужен только для раздражения и только!
          alekc75
          1. AUL (Александр) Сегодня, 08:44
            Цитата: alekc75
            никакая ната не прибежит!!!-ты головой думай! им этот бандерстан нужен только для раздражения и только!

            Бандеростан - не нужен. А вот повод для пакостей - с удовольствием. Так что ТЫ - свою бы голову почаще использовал!
            Не хотелось бы хамить, но с иными организмами иначе нельзя.
            AUL
      2. котовский (Константин) Сегодня, 09:24
        Цитата: 73bor
        Можно просто заблокировать все порты Украины

        Да че уж там...Разбомбить да и не парится..
        Зато сколько комментаторов напьются с радости..
        котовский
    4. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 07:58
      Начинайте вводить.Мы подойдем попозже.Держитесь
      Сергей Д_2
  3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:56
    «Прокуратура АР Крым» - группа лиц, которых Киев назначил «ответственными» за полуостров,

    напоминает "Корону Российской империи" одно слово, самозванцы
    LSA57
  4. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 06:59
    Ну и сгниет Норд возле пирса или кильку только ловить будет. Выхода у них нет, поймаем даже в нейтральных водах и вернем.
    1vlad19
  5. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 07:00
    А Россия увеличивает и увеличивает товарооборот с Украиной. Поощряет, стало быть!
    pafegosoff
    1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 07:04
      Только бизнессс...Ничего личного-с... smile
      AST576
    2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 08:31
      Делает зависимой Украину от России . Спутывает укро богачей по рукам и ногам деньгами .. Скупает Украину в розницу . Давно пора было так делать ,а не подкармливать халявным газом и кредитами без отдачи . Скупать всё и всех на Украине ... В один момент кастрюлькины дети проснутся , а на Украине всё принадлежит России ...
      30 вис
      1. шура матросов (Александр) Сегодня, 09:13
        winked а затем примут закон какой-нибудь типа 'о противодействии корупции' или еще какой. скажут российские деньги, вложенные в украинские предприятия, были получены благодаря коррупционным схемам. и по решению какого-нибудь великоевропейского суда все эти предприятия и активы будут тихонечко отжаты belay
        шура матросов
      2. uralex Сегодня, 09:35
        Вот только деньги на скупаемое Россией в укропии "все и всех" уходят на закупку НАТОвских вооружений и усилении армии...
        Как вообще возможно иметь какие либо экономические дела с фашистским режимом? А, ну да, деньги не пахнут...
        uralex
  6. XYZ Сегодня, 07:06
    Что будет в действительности? Да то же что и раньше. Будем слать ноты и выражать озабоченность. Захарова напишет несколько твитов. Все. У нас же мундиаль скоро.
    Подобная наглость на самом деле не может быть оставлена без тяжелых последствий для Украины. Должны быть предприняты все меры вплоть до блокировки украинских портов. В противном случае может случиться казус, когда к какому-нибудь российскому крейсеру подгребет катер с украинскими погранцами и потребует освободить имущество Украины.
    XYZ
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:58
      Цитата: XYZ
      Подобная наглость на самом деле не может быть оставлена без тяжелых последствий для Украины.

      к сожалению, подобных случаев было много: захват крымских военнослужащих на нейтральной полосе, прорыв ДРГ на территорию Крыма с убийством военнослужащих, теперь этот случай.
      Аппетит приходит к бандерлогам ввиду безнаказанности.
      Понятно, что воевать за сейнер никто не будет, но захвачены 10 рыбаков и они, наверняка, будут осуждены. Вот в чем проблема.
      Бросок ЛДНР на Мариуполь дает еще и этот плод.
      Silvestr
    2. котовский (Константин) Сегодня, 09:28
      Цитата: XYZ
      Подобная наглость на самом деле не может быть оставлена без тяжелых последствий для Украины.

      Для украины..А хорошо бы для бандитской власти украины..
      котовский
  7. victorsh (Виктор) Сегодня, 07:11
    Уважаемые!что лишь через 4 суток после задержания судна украинской ГПС в МИД России потребовали от Киева освобождения судна и российских моряков. Их – десять.
    Это основа-ОСНОВ!Я понимаю-ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО!Но.Там 10 ГРАЖДАН РФ.Д.ж. если они браконьеры-что вполне возможно-"русские своих не бросают"не прокатывает в этом случае.Если будут аресты ВСЕХ хохлосра---ских судов после этого-тогда лично я пойму.Это ведь идет с ЕБНа.Когда ВЕСЬ Керченский пролив он отдал на"кормление"Киеву.Д.ж. наши суда платили деньги Киеву!
    victorsh
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:22
      Цитата: victorsh
      Там 10 ГРАЖДАН РФ.Д.ж. если они браконьеры

      Им не "браконьерство" шьют, а НЕЗАКОННЫЙ выход с закрытого Украиной порта. То есть фактически угон судна.
      svp67
      1. victorsh (Виктор) Сегодня, 07:48
        Да понятно.Уверен "по привычке"влезли не на"свою территорию".Но здесь повторяется незаконный захват РОССИЙСКИХ граждан.ДОКОЛЕ?
        victorsh
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:15
          Цитата: victorsh
          .Уверен "по привычке"влезли не на"свою территорию"

          Нет, как раз в этом все в норме, есть зоны свободного рыболовства... Претензии именно в том, что они из Крыма, порты которого Украина объявила закрытыми для входа и выхода
          svp67
  8. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:21
    "Норд" цэ Украина... Украинский суд арестовал российское судно
    Не верно. Судно пока арестовано. Но у меня мало сомнений, что в итоге его конфискуют. Но это уже будет другое решение суда.
    svp67
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:26
    Когда у некого обнаглевшего и зарвавшегося гражданина от безнаказанности полностью сносит крышу, то он идет на еще более тяжкое преступление. Украинскому режиму не только все сходит с рук, но Россия своими экономическими связями еще и поддерживает этот режим, который упиваясь своей безнаказанностью продолжает гадить все больше и больше. Будем дожидаться большой крови наших граждан? Может тогда наконец проснется инстинкт самосохранения?
    rotmistr60
    1. котовский (Константин) Сегодня, 09:36
      Всегда рассудительный Геннадий.. hi
      Даже у вас нервы сдают? Нет там безумия,там каждое действие холодный расчет.
      Нельзя нам поддаваться эмоциям,губы до крови но терпеть.
      Цинично,но ради пешки нельзя сливать партию.
      котовский
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:21
        hi То, что там холодный расчет частенько перерастающий в откровенную глупость понятно. Но у каждого терпения тоже есть предел.
        rotmistr60
  10. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:37
    Чего проще, перекрыть Керченский пролив для всех флагов направляющихся в украинские порты Азовского моря. Ахметов и К лично приведут "Норд" в Керчь. wink
    samarin1969
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 08:14
      оно конечно так...проще-простого... только где найти эти "стальные фаберже" для сего действа?????.
      kepmor
      1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:17
        Цитата: kepmor
        оно конечно так...проще-простого... только где найти эти "стальные фаберже" для сего действа?????.

        На этот вопрос ни у кого нет ответов... request
        samarin1969
      2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:27
        Цитата: kepmor
        проще-простого...

        Начинаем немного думать. Это не больно:
        Позиция укров разделяется большинством "цивилизованного мира": Крым оккупиован, порты закрыты "законной властью", судно, таким образом - "в угоне".
        Реагировать на это можно и нужно, но ни в коем случае не демонстрацией "фаберже" и прочей, кхм, эротикой.
        А возможностей надавить на укровласть у РФ более, чем достаточно. При полном, заметим, соблюдении политеса - "а мы ничего не нарушаем, мы тут так, это... плюшками балуемся".
        ИМХО именно таким образом оно и разрешится yes
        Голован Джек
      3. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 10:26
        Точно не в штанах у нашего всенародно избранного...
        Metallurg_2
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:24
      Цитата: samarin1969
      Ахметов и К лично приведут "Норд" в Керчь

      Элемент здравой мысли тут, несомненно, присутствует. С бандитами надо общаться... на понятном им языке (я про укровласть сейчас, если кто не понял).
      Но
      Цитата: samarin1969
      ... перекрыть Керченский пролив для всех флагов...

      ... для этого совершенно не нужно и, более того, даже вредно.
      Отсутствие же видимой реакции РФ на это, безусловно, из ряда вон выходящее происшествие меня лично наводит на мысль, что все решается именно "под ковром".
      Теми самыми, очень хорошо понимаемыми укровладой, методами.
      Голован Джек
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:51
        Цитата: Голован Джек
        все решается именно "под ковром".Теми самыми, очень хорошо понимаемыми укровладой, методами.

        правда, в случае с захваченными военнослужащими, это не помогло. Сомневаюсь и в этом раз. Но разговаривать надо
        Silvestr
        1. котовский (Константин) Сегодня, 09:40
          Цитата: Голован Джек
          ИМХО именно таким образом оно и разрешится

          Поддерживаю. hi
          Цитата: Silvestr
          правда, в случае с захваченными военнослужащими, это не помогло

          Где вы видели войну без потерь?
          котовский
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:08
            Цитата: котовский
            Где вы видели войну без потерь?

            их захватили в плен на поле боя?
            Silvestr
            1. котовский (Константин) Сегодня, 10:16
              Цитата: Silvestr
              их захватили в плен на поле боя?

              Не нами придумано определение,гибридная война.
              Сильвестр,может мне и непонятны иногда ваши мысли,
              но вы ведь не глупый.. hi
              котовский
  11. tchoni (Евгений) Сегодня, 07:38
    Я не понял: ПОЧЕМУ ТАМ ЕЩЕ БАТАЛЬОН НАШИХ МОРПЕХОВ НЕ ПОБЫВАЛ?
    tchoni
  12. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:40
    Цитата: 73bor
    Можно просто заблокировать все порты Украины и предьявить ультиматум ,гораздо действенный способ !

    Согласен. Кроме того арестовать пару украинских судов, за "неправильное прохождение" под Керчинским мостом! Потом обменять на наше судно.
    Симон
  13. федоров (Валерий) Сегодня, 07:46
    Они там за лужой, спят и видят, чтоб Россия этот конфликтик силой решила. Укропитекское правительство из кожи вон лезет. Уверен -спланированная акция.
    Ну заблокирует Россия порт, арестует пару украинских судов, которые непонятно под каким флагом ходят. Представляете КАКОЙ ВОЙ на западе поднимут ?
    Россия - агрессор, защищает бракорньеров. Тогда точно - прощай ЧМ по футболу.
    федоров
    1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 09:54
      Цитата: федоров
      Они там за лужой, спят и видят, чтоб Россия этот конфликтик силой решила. Укропитекское правительство из кожи вон лезет. Уверен -спланированная акция.
      Ну заблокирует Россия порт, арестует пару украинских судов, которые непонятно под каким флагом ходят. Представляете КАКОЙ ВОЙ на западе поднимут ?
      Россия - агрессор, защищает бракорньеров. Тогда точно - прощай ЧМ по футболу.

      Даже ради ЧМ по футболу не стоит задницу подставлять. Потому что тогда и задницей попользуются и ЧМ сорвут всё равно.
      Николай Фёдоров
  14. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:47
    Цитата: 1vlad19
    Ну и сгниет Норд возле пирса или кильку только ловить будет. Выхода у них нет, поймаем даже в нейтральных водах и вернем.

    Дело в том, что там наши моряки арестованы! Дело не в корабле, а в наших людях! fool Их нужно вызволять!
    Симон
    1. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 08:06
      Себе по голове постучи. Закон есть закон и не важно чей он. Мы что японские (китайские, корейские) шхуны не ловили? Если не оказывали сопротивления, груз конфискуем, административка на капитана и компанию, штраф заплатили и шлепайте к себе. Оказали сопротивление, пытались уйти, скидывали груз и т.д. капитан может и сесть, судно конфискуем и выдворяем.
      1vlad19
      1. VALERIK_097 (Валерий) Сегодня, 08:42
        Владислав,полностью с Вами согласен,в большинстве случаев так и происходит.
        VALERIK_097
  15. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:51
    Цитата: Ингвар 72
    Это желаемое, а вот что будет в действительности? request

    А вообще, наши продумают и найдут способ. Это ясно, что киевский произвол - это провокация против нас, которая продумана американскими мозгами!
    Симон
  16. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 07:53
    самим тож думать надо, прекрасно понимали что не надо дергать тигра за усы, фига поперлись вплотную к тер водам укров?!
    Василенко Владимир
  17. Ferdinant Сегодня, 08:01
    В Бердянске от порта скоро одно воспоминание останеться.
    Ferdinant
  18. ivagulin Сегодня, 08:11
    не, а где наши погранцы были
    ivagulin
    1. VALERIK_097 (Валерий) Сегодня, 08:46
      Производили охрану государственной границы РФ,и не более.Это и есть основная задача ПВ.
      Не уподобляйтесь ЕБН,который однажды всех собак повесил на пограничников.
      VALERIK_097
  19. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:13
    Походу надо ввести блокаду для укропских портов в Азовском море.
    Раз нелюди не понимают по-хорошему, придётся им angry объяснять.
    К-50
  20. Vard Сегодня, 08:19
    Я одно в этой жизни понял... Если сам себя не уважаешь... Требовать от других бесполезно... Создан прецедент... Теперь украинцы могут захватить любой корабль РФ в любом месте...
    Vard
    1. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 09:30
      Цитата: Vard
      Я одно в этой жизни понял... Если сам себя не уважаешь... Требовать от других бесполезно... Создан прецедент... Теперь украинцы могут захватить любой корабль РФ в любом месте...

      Что много этих прецедентов в последнее время...И одни сплошные озабоченности...
      С таким народом и так сопли жевать...
      Вот хотели наших регбистов унизить, поменяв гимн на советский,так фиг унизишь ...ещё и немцев после этого разгромили...
      БАРХАН
  21. Сергей956 (Сергей) Сегодня, 08:20
    В Азовском море России следует произвести качественную демаркацию границы с Украиной по выступающим мысам и прекратить пускать Украинских рыбаков в свои воды. После этого не придётся заявлять ноты протеста.
    Сергей956
  22. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 08:22
    Цитата: Геркулесыч
    Вот теперь нужно срочно в порт ввести пару -тройку наших боевых кораблей, и Норд вместе с экипажем вернуть в Россию.
    А ещё нанести ядерный удар по Киеву......
    72jora72
  23. федоров (Валерий) Сегодня, 08:24
    Меня в детстве отец из Узина на Ту-95 отправил на каникулы в Монгохто - аэродромчик там есть , к сослуживцам-друзьям. Там "на перекладных" оказался на каком-то сторожевике. При мне японцев гоняли, даже стреляли . А там как - делаешь "вилку", перед носом, за кормой, потом в цель. Как правило или сразу стоп машина, или улепетывали в международные воды, в надежде что третьего выстрела не будет.
    Так что нужно было капитану просто не менять курс, а пилить подальше,вряд ли украинские погранцы пошли бы на абордаж, или стрелять. Хотя кто его знает,что там было на самом деле.
    федоров
  24. alekc75 Сегодня, 08:34
    и что нельзя по быстрому спец операцию сделать??? всё равно хуже не будет! а урок бандеровцам будет!!!
    alekc75
  25. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:01
    Закрыть проход укропских судов через Керченский пролив? Это несложно организовать... Правда, скакунам - это лишь повод для радости... Как они прыгали, когда железную дорогу перекрывали! Теперь Донецкий уголь покупают через Россию, и даже ( говорят) и пенсильванский уголь - совсем даже в Таганроге или Новороссийске грузился!
    Горный стрелок
    1. Алексей N (Алексей Незговоров) Сегодня, 09:39
      Йез, в точку.
      Алексей N
  26. next322 (алекс) Сегодня, 09:04
    не удивлюсь ,если через месяц весь экипаж этой шхуны получит реальные сроки....после этого МИД выразит очередное невнятное мычание....недооценку хохлов уже испытал на себе олигарх Миллер,хотел поиметь Нафтогаз,а крупно поимели его.....похоже и здесь понты уже не катят, потому все в МИД скромно молчат и старательно уходят от решения проблеммы
    next322
  27. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 09:21
    Думаю, все помнят трагедию 72 года в Мюнхене и последовавшее возмездие. И это сделала государственная структура. Теперь все знают, что на силу есть другая сила и, много раз подумают за неизбежность наказания, затевая какую-нибудь пакость. Пара-тройка таких наказаний, и число смельчаков резко поубавится. Но пока мнение фантомного мирового сообщества будет важнее национальной безопасности - будем всякий раз либо вытираться, либо щеки подставлять.

    "А что Израиль?", - спросите вы. Изгой? Что вы, это же "уважаемый человек".
    АнГиНа
  28. KelWin (Кирилл) Сегодня, 09:28
    Что мешает наложить арест на что-нибудь 404-е, стопудово где-то документы не в порядке или еще какие нарушения, мало ли поводов. Заводик конфеток к примеру...
    KelWin
  29. Алексей N (Алексей Незговоров) Сегодня, 09:34
    Морская блокада азовского хохлопобережья стала бы самое то.
    Не очень затратно и весьма эффективно. Порося свои же загрызут за гроши.
    Причем вовсе не обязательно объявлять ее официально, достаточно админресурса. Мост просел , проплыв и пролет не можем допустить..Ха-ха. И все будет как в сказке :перемога , зрада и ганьба.
    Асимметричный ответ.
    Алексей N
  30. kaban7 (Андрей) Сегодня, 09:40
    Цитата: шура матросов
    Так этого от вас только и ждут, чтоб в очередной раз обвинить в агрессии (со всеми вытекающими соплями по всему 'цивилизованому' миру). А международные суды... Они такие не предсказуемые wassat

    Нам уже нечего бояться- на нас столько понавешали ярлыков, что ещё одно обвинение просто будет незаметно на фоне общего воя и лая.
    kaban7
  31. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 09:41
    А где были наши погранцы во время задержания судна? Хохолы творят беспредел в нейтральных водах а наши спят? am
    ibn.shamai
    1. Алексей N (Алексей Незговоров) Сегодня, 09:48
      Это пустое.К каждой шаланде погранцов не приставишь.
      Алексей N
  32. aleks.29ru (alexandr) Сегодня, 09:52
    Давно это началось. Все помнят такую контору как Нога, которая кошмарила великое когда-то государство?
    aleks.29ru
  33. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 10:06
    Сарган - уже смешно. Кто не знает - рыбка такая местная, вкусная очень! А другое - не понятно. Они судно арестовали и людей? Или только судно? Если людей арестовали, то почему они до сих пор на судне? Если арестовали, то по крайней мере кормить должны. А если арестовано только судно, то людей должны передать нашей стороне. Как там с законами по этим поводам? Понимаю, что это незалежная, но видимость в международных законах и они должны поддерживать?
    домохозяйка
  34. senima56 (Николай) Сегодня, 10:10
    Ну что, так и будем "возбуждать дела" на бумаге? Конечно, рыболовный сейнер это не танкер "Московский комсомолец" Но там тоже наши граждане, россияне и они ждут помощи!Может пора принять действеные меры? Например перекрыть Керченский пролив для прохода судов под украинским флагом! Предвижу истерический визг Гейропы по этому поводу!
    senima56
    1. ланс Сегодня, 10:31
      этого решения и ждут гейропейцы. проще подойти трем патрульным катерам к месту стоянки норда и забрать его прихватив начальника охраны порта для обмена на капитана.
      ланс
  35. demokrat86 (Андрей ) Сегодня, 10:32
    Ну во-первых что тут все преципились к этому баркасу? В первую очередь об экипаже подумайте, что с ним будет. А потом надо и о баркасе подумать, хочешь не хочешь а нападение и захват нашего судна, в своё время действиней отвечали
    demokrat86
  36. sib.ataman Сегодня, 10:37
    Арестовать имущество какляцкого гаранта в России, заблокировать какляцкую акваторию Азовского моря, почесать макушку-где ещё можно наступить на мозоль укропошумерам?.. Вариантов масса!.. Пора уже признавать ЛДНР и заключать с ними договор, и т.д.
    sib.ataman
  37. XYZ Сегодня, 10:55
    Понимаете, есть вещи, которые нельзя спускать никому. Да даже медлить нельзя в большинстве случаев. Иначе репутация, авторитет и достоинство страны летит к .... Вооруженный захват чего-либо как раз и относится к таким событиям. Безразличие вкупе с медлительностью и выжиданием (а чем это кончится?) прямо ведет к эскалации конфликта. Сегодня сейнер с людьми, завтра пару деревень, а потом и Крым назад. И, если они все это терпят и лопают, то чего бы не повысить ставки?
    XYZ
  38. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 11:06
    Всегда делая покупки обращаю внимание на состав и производителя.
    Очень много продуктов производства Украины.
    Ответить посильно может каждый.
    Если будет массовый отказ от краинских товаров, барыги его перестанут закупать.
    А пока сами АТО спонсируем
    Livonetc
  39. Прутков (Козьма П) Сегодня, 11:49
    Вообще думать надо. Украина подала иск против России в международный морской суд. Но пока на уровне оон нет решения по принадлежности Крыма, то нет и доказательной базы по иску. Значит, надо спровоцировать Россию на резкие действия. Поэтому статус Керченского пролива трогать ни в коем случае нельзя. Вариантов ответа много. В первую очередь, приостановить деятельность двусторонних договоров и в рамках СНГ. Украина хочет продлить договора в рамках снг, которые ей выгодны. Теперь у России есть основание эти все хотелки обломать. Если наУкраине есть умные люди, то рыбаков и судно по-тихому отпустят. В противном случае потери будут очень большие.
    Прутков
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