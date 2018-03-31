11:58 31 марта
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Продбезопасность. Минсельхоз готов ввести квоты на ввоз пальмового масла

Российское министерство сельского хозяйства намерено сделать важный шаг с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и здоровьесбережения. Речь идёт о решении ввести квоты на поставки пальмового масла в России. Такое решение принимается в связи с тем, что в последние годы объёмы поставок этого продукта достигли отметки почти в 1 млн тонн в год.

Так, в 2016-2017 годах в Россию ввезено пальмового масла в 3,5 раза больше, чем свежего молока и сливок, и почти в 8 раз больше, чем сливочного масла.

О том, насколько пальмовое масло вредно для здоровья человека, учёные ведут активные споры. Однако вопрос связан не только с вопросами о здоровье, но и с недобросовестной конкуренцией. Всё больше производителей не гнушаются выдавать продукцию, выработанную на основе пальмового масла, за молочные продукты исключительно животного происхождения. Этот фактор обеспечен относительной дешевизной пальмового масла. В 2017 году стоимость ввозимого сырья составляла в среднем 40 рублей за килограмм.


Продбезопасность. Минсельхоз готов ввести квоты на ввоз пальмового масла


Более 83% всех объёмов пальмового масла в России – индонезийское. Около 9% - малайзийское.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов на днях заявил о том, что принимаются меры по введению квот на ввоз пальмового масла на всю территорию Евразийского экономического союза. По его словам, обсуждение идёт с коллегами из других стран ЕАЭС, чтобы не получилось следующее: Россия квоты введёт, а другие страны нарастят импорт пальмового масла в разы, и оно затем беспошлинно пойдёт на российский рынок.

Евгений Непоклонов отметил, что речи о полном запрете ввоза пальмового масла не идёт. Речь идёт о регулировании рынка для разумного использования этого сырья в пищевой промышленности.

В Минсельхозе отмечают, что такая мера позволит поддержать отечественного производителя, который создаёт по-настоящему качественный продукт.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 107

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  1. Vard Сегодня, 08:26
    Я люблю шоколад... Живу в Самаре и естественно это фабрика Россия... Недавно увидел ролик как плитку шоколада фабрики Россия поджигают и она ...ГОРИТ... Вот к чему приводит добавление пальмового масла...
    Vard
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:40
      Цитата: Vard
      Недавно увидел ролик как плитку шоколада фабрики Россия поджигают и она ...ГОРИТ.

      hi Я чипсы сам, из своей картошки дома делаю. Они ГОРЯТ. wink
      Chertt
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:47
        Цитата: Chertt
        Я чипсы сам, из своей картошки дома делаю. Они ГОРЯТ.

        А Вы попробуйте их делать без добавления масла! yes
        СРЦ П-15
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:56
          Совсем без масла не получится. Но у меня точно не пальмовое. Мы же говорим о защите Российского производителя и потребителя, это очень важная гос. функция, и все это приветствуют. Не зачем это обставлять сомнительной псевдо научной аргументацией, как это делают на западе
          Chertt
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:59
            Цитата: Chertt
            Совсем без масла не получится. Но у меня точно не пальмовое.

            Но наше растительное масло, горит не хуже, чем пальмовое.
            СРЦ П-15
            1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:02
              Ну елы ж палы, о том и разговор !!. Горение не показатель вредности, как утверждает Vard.
              Chertt
              1. Татьяна Сегодня, 09:08
                Минсельхоз готов ввести квоты на ввоз пальмового масла

                Давно было пора это сделать!
                Самые качественные продукты питания для населения изготавливались в СССР!
                А теперь пальмовое масло присутствует не только в т.н. «сливочном» масле, но и в твороге. Инспекционные проверки показывают, что очень часто животным жиром там даже и не пахнет.
                Татьяна
                1. Например Сегодня, 10:34
                  Цитата: Vard
                  и она ...ГОРИТ...

                  В школе нужно было учиться, и тогда не было бы удивления, что продукты горят.
                  Речь о том, что бы есть натуральные продукты, а не хрень заморскую.
                  Нужен полный запрет на ввоз говна.
                  Например
              2. Наводлом (Владимир Гуленок) Сегодня, 10:19
                Цитата: Chertt
                Ну елы ж палы, о том и разговор !!. Горение не показатель вредности, как утверждает Vard.

                Нет, конечно.
                Речь о том, что в шоколаде не должно быть заменителей масла какао.
                Наводлом
            2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:32
              Только спектральный анализ другой.. wassat hi
              Цитата: СРЦ П-15
              Цитата: Chertt
              Совсем без масла не получится. Но у меня точно не пальмовое.

              Но наше растительное масло, горит не хуже, чем пальмовое.
              210окв
              1. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:14
                Цитата: 210окв
                Только спектральный анализ другой.

                hi У меня спектрометер сломался, подкачка плазмы барахлит. Так что давно не рассматривал laughing
                Chertt
          2. антивирус Сегодня, 10:06
            кол-во пальм масла резко вверх поперло с поставками в Индонезию и гл в Малайзию по линии "Росвор".обычный бартер на сушки и др мелочи.
            антивирус
        2. Scoun (Roman) Сегодня, 11:46
          Цитата: СРЦ П-15
          А Вы попробуйте их делать без добавления масла!

          А ГЛЮТАМАТ?!!!
          Когда?!!!
          Scoun
      2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:52
        Открою страшную тайну... Горит ЛЮБАЯ органика. Поскольку состоит и углерода, водорода и некоторых других атомов. Мясо поджигать не пробовали?
        Горный стрелок
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:09
          Цитата: Горный стрелок
          Открою страшную тайну... Горит ЛЮБАЯ органика. Поскольку состоит и углерода, водорода и некоторых других атомов. Мясо поджигать не пробовали?
          good Ух гора с плеч, а то как начнуть просвещать что плохо , что хорошо, кушать окажется вообще ничего нельзя....... А вот Сахар горит как пластмасса, коптит, не уже ли это пластик..... yes laughing
          XXXIII
        2. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:22
          Цитата: Горный стрелок
          Мясо поджигать не пробовали?

          Это смотря какое...Сори за их "французский"
          svp67
          1. himRa (Rahim) Сегодня, 10:50
            laughing
            Пожалейте психику читающих!!!!!
            Не знаю сколько времени гоготал drinks
            Тесть улыбаясь выпил 100грамм.....
            Бл...ть самая дырка досталася нам!!!!
            himRa
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:42
      Цитата: Vard
      Недавно увидел ролик как плитку шоколада фабрики Россия поджигают и она ...ГОРИТ..

      Сами поджечь пробовали? Тоже горит? wink
      Цитата: Vard
      Вот к чему приводит добавление пальмового масла...

      ... в мозги. Точно. Резко падает способность к критическому восприятию и осмыслению получаемой инфомации.
      Страшное Пальмовое Масло всегда (в обозримом, гм, прошлом) использовалось в пищевой промышленности. В том числе и в кондитерке.
      Но бурленью - быть, уж больно тема "вкусная" good
      Голован Джек
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:44
        Продбезопасность. Минсельхоз готов ввести квоты на ввоз пальмового масла

        Давно пора это сделать! А то мы скоро по пальмам(деревьям) скакать начнём от этого масла. yes
        СРЦ П-15
      2. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 08:47
        Это когда оно использовалось в советском общепите,напомни,Джек?Хоть и могли завозить с "братстких социалистических" государств за оружие пароходами?
        AST576
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:54
          На, кушай, не обляпайся:
           ГОСТ 240-85 Маргарин. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)


          То, что маргарин потом в выпечку (и не только) идет - сам дотумкаешь, или тоже - подсказать?
          Голован Джек
          1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 09:02
            Ты читать-то умеешь,или только тяфкать?Масло кокосовое-где оно широко использовалось?На нашем молокозаводе как не признавали подобного,так и не признают-приезжай,угощю натурпродуктом,а то у тебя от пальмового совсем две твои извилины не дружат друг с другом,смотрю. wink
            AST576
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:05
              Цитата: AST576
              Ты читать-то умеешь,или только тяфкать?

              Я много, что умею... не хами, и не наживешь, гм, неприятностей.
              Цитата: AST576
              На нашем молокозаводе как не признавали подобного,так и не признают

              Откуда тебе знать, что там в чан бодяжат? И что в порошке, который в чан тот сыплют, намешано?
              ГОСТ я тебе там выше привел, почитай, коль не разучился еще.
              Веселый, блин, Молочник fool
              Голован Джек
              1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 09:18
                Ты себе так fool покрути,авось чего и прибавится(хотя вряд-ли).Город у нас небольшой,и,раз уж трачу на тебя своё время,значит знаю,бодяжат у нас там в чан,или нет.
                AST576
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:20
                  Цитата: AST576
                  AST576

                  Все. Вам - лесом, полем, да торфяником.
                  Молочник. Веселый. Из небольшого города. Все знает...
                  Чур меня, чур stop
                  Голован Джек
                  1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 09:22
                    Такая же история-чур меня,чур. laughing Но ты же выбесишь по-любому рано или поздно своими "глубокими" познаниями ,всезнающий ты наш... wink
                    AST576
                    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:25
                      Цитата: AST576
                      всезнающий ты наш

                      Солнце, ты изначально хотел про
                      Цитата: AST576
                      когда оно использовалось в советском общепите

                      "Оно" - это масло, пальмовое, напомню.
                      Ссылка на ГОСТ - выше, вопрос, вроде, закрыт... а ты все ломишься в открытые ворота.
                      Ну, и кто ты после этого? wink
                      Голован Джек
                      1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 09:32
                        Думающий и внимательно читающий участник сайта ВО,не то что некоторые.Изначально речь шла о Самарском шоколаде(смотрю,и с памятью беда у тебя).Надоел,не вижу смысла в дальнейшем общении-ничего не меняется здесь,ты как был неинтересным собеседником,таким и остался.Ну,за стабильность! drinks
                        AST576
                2. fortnight (Эльдар) Сегодня, 09:23
                  слабоватая аргументация, может ты казачок засланный?
                  fortnight
        2. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 09:33
          Это когда оно использовалось в советском общепите,напомни,Джек?Хоть и могли завозить с "братстких социалистических" государств за оружие пароходами?
          А сейчас запросто, вот, к примеру, наше любимое МО.
          Россия обменяет истребители на пальмовое масло
          https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-obme
          nyaet-istrebiteli-na-palmovoe-maslo-1002237842
          так, что никого, тем более там.... наше здоровье не интересует.
          А введут квоты - отдадим самолеты даром, так... , пустяки
          ШУРУМ -БУРУМ
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:37
        Совершенно верно применялось,только не в таких количествах..Был лет десять назад в командировке на маслозаводе в Красном,Смоленская область..Меня удивили зеленые бочки в неимоверном количестве на территории завода.Пошутил с местным энергетом мол что это у вас тут за радиоактивные отходы делают..Тот не понял и обиделся..Это не отходы а масло пальмовое...Мы из него легкое сливочное делаем..
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: Vard
        Недавно увидел ролик как плитку шоколада фабрики Россия поджигают и она ...ГОРИТ..

        Сами поджечь пробовали? Тоже горит? wink
        Цитата: Vard
        Вот к чему приводит добавление пальмового масла...

        ... в мозги. Точно. Резко падает способность к критическому восприятию и осмыслению получаемой инфомации.
        Страшное Пальмовое Масло всегда (в обозримом, гм, прошлом) использовалось в пищевой промышленности. В том числе и в кондитерке.
        Но бурленью - быть, уж больно тема "вкусная" good
        210окв
      4. Наводлом (Владимир Гуленок) Сегодня, 10:27
        Цитата: Голован Джек
        Но бурленью - быть, уж больно тема "вкусная"

        Конечно, основная проблема в обмане покупателя.
        Если производитель честно указывает состав продукции, то вопросы к нему могут быть только у регулирующих органов по соблюдению нормативов.
        Меня же как покупателя может возмущать только несоответствие между фактическим и декларируемым составом продукта.

        И таки да, СССР импортировал пальмовое масло. Но советские сыры и сливочное масло не содержало оного.
        Наводлом
    3. Zubr Сегодня, 11:15
      И натуральное молоко сгорает. при выкипании воды, органика оставшаяся горит коптящим пламенем.
      В основе любой органики и в нашем с вами организме, лежит углерод и водород. Всё в этом мире органические соединения построены на основе соединений Углерода(С) и Водорода(Н) в различных вариациях с гидро-оксидной группой.(ОН). Все эти элементы не просто горючи, а во многих случаях и взрывоопасны. Учите химию органическую, только хорошо учите и не нужно профанации.
      Zubr
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:27
    Речь идёт о решении ввести квоты на поставки пальмового масла в России.

    Запретить его вообще поставлять, и использовать ТОЛЬКО как техническое. angry
    a.s.zzz888
    1. alekc75 Сегодня, 08:32
      двумя руками-только техническое!!!! и контроль куда оно поступило!
      alekc75
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:33
      Цитата: a.s.zzz888
      Запретить его вообще поставлять, и использовать ТОЛЬКО как техническое

      Если Российские производители смогут его заменить, без существенного удорожания конечного продукта, то конечно надо защищать нашего производителя. (Только не надо приплетать выдумки по поводу вреда пальмового масла для здоровья. Оно просто не вкусное, но не вредное wink )
      Chertt
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 08:36
        Цитата: Chertt
        Оно просто не вкусное, но не вредное

        Оно просто менее ценное.
        Владимирец
      2. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 08:37
        Чёрт в своем репертуаре-не знаю,но скажу.Vardа почитай,не затруднительно будет для тебя если.
        AST576
      3. Подрезчик (Александр) Сегодня, 10:30
        Цитата: Chertt
        Цитата: a.s.zzz888
        Запретить его вообще поставлять, и использовать ТОЛЬКО как техническое

        Если Российские производители смогут его заменить, без существенного удорожания конечного продукта, то конечно надо защищать нашего производителя. (Только не надо приплетать выдумки по поводу вреда пальмового масла для здоровья. Оно просто не вкусное, но не вредное wink )

        На счет безвредности спорить не буду, только приведу один пример. Лет 5-6 тому назад приехал на работу к своему товарищу, у него частное производство шоколадной и кондитерской продукции. В процессе разговора пошли к нему на склад, а там ночью упала коробка с этикеткой "Пальмовое масло", растаяла и растеклась. Он долго изучал данную массу и этикетку, по возвращении назад я спросил: "В чем проблема?" Товарищ ответил:" Видишь ли, температура на складе 25 градусов (на улице жара +32), а температура плавления пальмового масла от +41! Не пойму почему оно расплавилось?" На мой вопрос по поводу того, что у человека температура человека +36.6, а масло плавится от +41 и что же остается в кишках, он ответил: "Прежде чем покупать что-то, читай состав!" После этого обращал внимание на уроненное детьми мороженное, и увидел: мороженное тает, шоколад нет. Вспомнил детские ощущения, когда ешь советское мороженное, то рту таяло и мороженное и шоколад. А теперь шоколад не тает в жару на раскаленном асфальте и под прямыми лучами солнца! Да, наверное это масло не вредное... belay
        Подрезчик
    3. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 08:40
      Солидол попробуйте.
      Сергей Д_2
    4. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 09:44
      Рапсовое масло, кстати, я еще помню, поначалу считалось чисто техническим. И интерес к нему появился когда кто-то кинул идею биотоплива и попробовал заправлять трактора Беларусь растительным маслом. Ну, а после того, как под него были освоены огромные площади, а идея заправки тракторов маслом быстро протухла, куда его девать? И в прессе была развернута кампания о непревзойденной полезности рапсового масла для здоровья. Правда, редкие замечания ученых о вредности этого технического масла звучали как крики Робинзона с далекого острова. И сейчас оно производится в огромных размерах. Отличить его в бутылках, по моему мнению, можно по характерному сероватому оттенку. И у меня нет уверенности , что настоящее подсолнечное масло не бадяжат. Сбывать рапсовое -то куда-то надо.
      ШУРУМ -БУРУМ
      1. лис Сегодня, 11:11
        Цитата: ШУРУМ -БУРУМ
        И у меня нет уверенности , что настоящее подсолнечное масло не бадяжат. Сбывать рапсовое -то куда-то надо.

        вообще,идёт в бутылках-РАПСОВО-подсолнечное масло.оно более жидкое,чем подсолнечное и в прилагаемых сертификатах это написано.на этикетках,пишут редко и мееелкими буквами.
        лис
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:27
    объёмы поставок этого продукта достигли отметки почти в 1 млн тонн в год.
    Ну и и как после этого назвать нашу власть? Они сами интересно жрут эту гадость? bully Наверное опять враги подкрались "незаметно" feel
    Наблюдатель2014
  4. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:28
    Давно уже пора было это сделать..Раньше детишек пытались в деревни отправлять на парном молочке и домашнем маслице откармливали..Кровь с молоком как раньше любили говорить про здоровье! У нас же есть и территории и земли плодородные , чтобы все натуральное выращивать..Травим сами себя, набивая карманы всяких прохиндеев и ростовщиков..
    МИХАН
  5. andrej-shironov Сегодня, 08:34
    Пока такое заявление лишь пар в гудок! Пока мы не увидим чётко эти самые квоты, которые могут быть не меньше чем сейчас сейчас закупается. Пальмовое лучше вообще не использовать в пищевой промышленности, хотя бы по факту недобросовестной конкуренции.
    andrej-shironov
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:47
      Цитата: andrej-shironov
      Пальмовое лучше вообще не использовать в пищевой промышленности

      Минпищепром СССР с Вами несогласен wink
      Голован Джек
      1. andrej-shironov Сегодня, 08:57
        Голован! fellow Ну наконец то! А то все тут пропагандисты на выходных не работают, даже пообщаться не с кем, хучь с тобой. wink Голован, скажи а пищепром СССР добавлял масло пальмовое в молоко, молочные продукты?
        andrej-shironov
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:00
          Цитата: andrej-shironov
          пообщаться не с кем, хучь с тобой

          А с чего ты взял, что я с тобой вообще буду общаться, о сын юриста?
          Иди, ищи дурачков в стране Буратино... а я с маргарином не разговариваю laughing
          Мама: Делми, а что мы с тобой приготовим на ужин?
          Дочь: Пааап, мама там опять с маргарином разговаривает!!!
          Голован Джек
          1. andrej-shironov Сегодня, 09:03
            wink Ты злишься Голован-значит ты не прав и просто художественно свистишь! Но впрочем химико-физик другого ожидать от тебя бессмысленно. Сходи лучше выгуляй своего собака, который за тебя камменты пишет laughing
            andrej-shironov
            1. evp (евгений) Сегодня, 09:23
              Голован прав, в СССР использовали пальмовое масло, но не в таких количествах
              evp
              1. andrej-shironov Сегодня, 09:27
                Евгений, пишу для танкистов: СКОЛЬКО ПАЛЬМОВОГО МАСЛА ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И МОЛОКА В СССР?. Жду ответа. Про то, что использовали знал и без вас.
                andrej-shironov
            2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 09:46
              Цитата: andrej-shironov
              значит ты не прав и просто художественно свистишь! Но впрочем химико-физик другого ожидать от тебя бессмысленно. Сходи лучше выгуляй своего собака, который за тебя камменты пишет

              А вверх глянуть на комментарии Голована Джека не судьба wink да да на этой ветке, даже с картинкой, а вы сразу
              Цитата: andrej-shironov
              просто художественно свистишь!

              Да и собака Романа то тут причём.
              vovanpain
              1. andrej-shironov Сегодня, 09:57
                СКОЛЬКО ПАЛЬМОВОГО МАСЛА ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И МОЛОКА В СССР?
                Вальдемар, слабо ответить. wink
                andrej-shironov
    2. Rakti-Kali Сегодня, 09:44
      Цитата: andrej-shironov
      Пальмовое лучше вообще не использовать в пищевой промышленности

      Цитата: andrej-shironov
      СКОЛЬКО ПАЛЬМОВОГО МАСЛА ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И МОЛОКА В СССР?

      Так проблема здесь не в пальмовом масле (которое не вреднее подсолнечного, а при производстве того же маргарина даже и предпочтительнее подсолнечного), а в наших доморощенных негодяях использующих этот продукт для фальсификации других, более дорогих продуктов. Соответственно бороться нужно не с пальмовым маслом, а с негодяями подделывающими с его помощью, например, молочные продукты.
      Rakti-Kali
      1. andrej-shironov Сегодня, 09:57
        laughing В парадигме либерально-капиталистической которую сейчас активно эксплуатирует власть России, бороться с этими негодяями не получится. Я так понимаю что ни Голован, ни Евгений и другой тут чел с аватаркой чекиста, не ответят мне на вопрос: СКОЛЬКО ПАЛЬМОВОГО МАСЛА ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И МОЛОКА В СССР?
        Я так понимаю данные товарищи специально забалтывают тему потому как художественно свистят. wink
        andrej-shironov
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 10:17
          Цитата: andrej-shironov
          В парадигме либерально-капиталистической которую сейчас активно эксплуатирует власть России, бороться с этими негодяями не получится

          Вот долго же я ждал этого, laughing good Без лозунга ну никак good
          Цитата: andrej-shironov
          так понимаю что ни Голован, ни Евгений и другой тут чел с аватаркой чекиста, не ответят мне на вопрос:

          Замполит номер 2(номер 1 это Виталий Михан, место забронировано, хе хе не использовать), а вам известно GOOGLE, можно яндекс, можно много ещё поисковиков, могу подсказать как пользоваться. laughing ну а если знаете так просветите (лозунги про власть не предлагать) laughing
          vovanpain
          1. andrej-shironov Сегодня, 10:20
            wink Вальдемар СКОЛЬКО ПАЛЬМОВОГО МАСЛА ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И МОЛОКА В СССР?
            Вы не способны просто на простой сформулированный вопрос ответить?
            andrej-shironov
            1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 10:36
              Цитата: andrej-shironov
              wink Вальдемар СКОЛЬКО ПАЛЬМОВОГО МАСЛА ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И МОЛОКА В СССР?
              Вы не способны просто на простой сформулированный вопрос ответить?

              Андрюха все говорят
              Вы не способны просто на простой сформулированный вопрос ответить
              А вы просто выкиньте пропаганду и агитацию и скажите
              Цитата: andrej-shironov
              СКОЛЬКО ПАЛЬМОВОГО МАСЛА ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И МОЛОКА В СССР?

              Вот я родился в СССР, учился в СССР, служил в СССР, но не знаю
              СКОЛЬКО ПАЛЬМОВОГО МАСЛА ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И МОЛОКА В СССР?

              Только без агиток пожалуйста. wink
              vovanpain
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 08:36
    А почему бы вообще не запретить использование пальмового масла в пищевой промышленности РФ!? stop Хорошие продукты давно исчезли с прилавков. Не запретят точно, потому что навар огромный имеют производители. Так что это откровенная ложь и свист.
    Egorovich
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:45
      Цитата: Egorovich
      А почему бы вообще не запретить использование пальмового масла в пищевой промышленности РФ!? stop Хорошие продукты давно исчезли с прилавков. Не запретят точно, потому что навар огромный имеют производители. Так что это очередная профанация и свист.

      Эх Александр..Сейчас Россией правит прибыль, любой ценой..!
      Раньше ГОСТы были , любой продукт был пальчики оближешь..(аж слюну сглотнул..)))
      Поля бескрайние пшеницей засеяны были первоклассной , до самого горизонта ...
      А стада КРС и т.д. тысячные были и все на подножном корму ..ВСЕ натуральное! Сейчас загонят в стойло и колют их всякой фигней для быстрого набора веса(все поля заброшены фермы разрушены)..Все с запада копируем. Обидно и детей наших жалко, травим ведь их на радость некоторым..Очнись Россия ты весь мир кормила натуральными продуктами!
      МИХАН
      1. uralex Сегодня, 09:20
        Да уж, циничных, алчных предпринимателей у нас пруд пруди: готовы за сиюминутную прибыль "травить" свое государство, наших детей! Из-за таких как они и случаются такие трагедии, как в Кемерово... На что они рассчитывают? Нарубить бабла и свались в поисках лучшей жизни за границу? Вот только времена нынче не те... Наши западные "партнеры" с удовольствием над ними поглумятся...
        uralex
      2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:28
        Цитата: МИХАН
        Поля бескрайние пшеницей засеяны были первоклассной , до самого горизонта ...

        Ну да и сухогрузы много тысяч тон пшеницы караванами с Канады и Аргентины пёрли! И куда мы столько пшеницы девали what ?
        Цитата: МИХАН
        Очнись Россия ты весь мир кормила натуральными продуктами!

        Эко хватил, это когда было то? При царе Горохе!
        Serg65
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:33
          Ну да и сухогрузы много тысяч тон пшеницы караванами с Канады и Аргентины пёрли! И куда мы столько пшеницы девали

          Я ждал когда это предъявят..Было дело и очень мутное! СССР в то время кормило многих ,за то что они "строят " Социализм..И что то не рассчитали видать в Госплане, поганое зерно если честно было ..
          Эко хватил, это когда было то? При царе Горохе!

          Да в том то и дело что не совсем давно(всего то 25 лет)..Раньше производство и сельское хозяйство работало в несколько смен ..Вот почему то был дефицит (он был , с голоду не умирали конечно, но))
          Сейчас все разрушено , а магазины полны товаров , вот только уже их кушать не хочется и одеваться в такое ..Парадокс ! И на многие мысли наводит , кому это выгодно и для чего ВСЕ это..
          Вот такие дела в танковых войсках ..
          МИХАН
    2. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 08:53
      Читал как-то про подделки дореволюционные. Так вот, несмотря на угрозы расправы, в Москве абсолютно не было натурального сливочного масла (кроме топлёного был только маргарин, который в неимоверных количествах производили после 1812 года французы почти в каждой подмосковной деревне. Поскольку это "сливочное" масло стоило в пять раз дешевле натурального, то какой же торговец будет разоряться на вологодском? Другое дело сейчас подсолнечного и рыжикова девать некуда, как и сахара (к лету куплю самогонный дистиллятор, да и буду фляги в сарае заправлять)
      pafegosoff
      1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:31
        Цитата: pafegosoff
        какой же торговец будет разоряться на вологодском?

        wassat Пимпец! А то что в 13-м годе прибыль от экспорта Вологодского масла превысила прибыль от экспорта золота, вы не читали?
        Serg65
        1. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 11:39
          Я конкретно про Москву говорю и про 95% покупателей Москвы при А№3 и Н№2. У насв Сибири его девать было некуда. Потому и ярмарки (в переводе - "годовая торговля) проводились на Николу - в декабре. Когда можно было собрать тысячу тонн масла, жира, муксуна, осетра, нельмы, и толкать англичанам за машины и табак, китайцам - за чай, узбекам за сухофрукты, остякам и вогулам - за пушнину... И все разъезжались с товарами по лучшим дорогам России - снег и льду. Тот же Менделеев покупал на родине у китайцев по 10 цибиков чая, ну и родное сибирское масло (лучше вологодского). А летом маслом смазывались оси у телег. С Вологды - Москва - рядом - можно было летом наколоть льда, взять соли и довести до подмосковья и продать постоянным клиентам - не бедным людям. Ну и с пошехонья - сыры...
          pafegosoff
      2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 09:50
        Покупай, не пожалеешь. Я три года как купил, денги давно отбил и водку эту противную теперь на дух не воспринимаю. Так только изредка, если в гостях приходится. laughing
        Хагалаз
        1. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 11:41
          Спасибо за поддержку! У меня дядя и его сыновья( очень не бедные люди давно уже потребляют своё...
          pafegosoff
    3. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 09:45
      А почему бы вообще не запретить использование пальмового масла в пищевой промышленности РФ!? Хорошие продукты давно исчезли с прилавков. Не запретят точно, потому что навар огромный имеют производители. Так что это откровенная ложь и свист.

      Да хотя бы потому, что не каждый готов выложить 80-90 рублей за пачечку масла или 1000-1200 за килограмм сыра. Залей страну молоком, сливками тогда и свисти
      Hammerlock
  7. mvg (Максим) Сегодня, 08:41
    Этой штукой Индонезия собираются с Россией расплачиваться за 12 СУшек, после чего его стоимость и взлетела, в 4-5 раз. Кто то хорошо нагрелся.
    mvg
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:42
    Само по себе пальмовое масло безвредно , если нормальной очистки , а не "технический вариант" Надеюсь планируемые меры ограничат использование в пищевом производстве именно второй варианта . Хотя..зная нашу действительность предполагаю , что произойдёт ровно наоборот..Основной источник - Ю.-Вост. Азия и методы пр-ва кокосового масла там мягко говоря .."архаичные"..Увидишь и есть не захочешь . А вкладыватся в осовременивание никто там не хочет , дешевле продавать бурду , пригодную по хорошему только для смазки телег..А потребители закрывают глаза на истинное качества продукта , ибо он безальтернативен по цене и технологичности . И поэтому часто бывает , что по всем бумажкам пальмовое масло высшего качества , а начинают делать независимый анализ и обнаруживается полная непригодность по стандартам..Кстати это беда , хоть и в меньшей степени присутствует и на "развитом западе"
    КВУ-НСвД
  9. mari.inet (Марина) Сегодня, 08:42
    Что такое "пальмовое масло" вообще? Из каких пальм его получают? Или из каких плодов пальм? И откуда в Индонезии столько пальм, чтобы поставлять миллион тонн "пальмового масла" в год только в Россию? Видимо, и в другие страны тоже поставляют? Здесь явно какая-то афера, а под видом растительного "пальмового масла" нам гонят какую-то химию. Да и под видом рафинированного "подсолнечного" масла тоже гонят что-то явно химическое.
    mari.inet
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 08:47
      Цитата: mari.inet
      Что такое "пальмовое масло" вообще? Из каких пальм его получают? Или из каких плодов пальм?

      "Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мясистой части плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). Масло из семян этой пальмы называется пальмоядровым маслом. Один из древнейших продуктов питания человечества, известный ещё в Древнем Египте."
      Цитата: mari.inet
      И откуда в Индонезии столько пальм, чтобы поставлять миллион тонн "пальмового масла" в год только в Россию? Видимо, и в другие страны тоже поставляют?

      "Мировое производство пальмового масла в 2005 — около 47 млн тонн. Крупнейшие производители — Малайзия (17 млн тонн), Индонезия (20 млн тонн)." yes
      Владимирец
      1. ромул (Егор) Сегодня, 09:07
        Цитата: Владимирец
        Крупнейшие производители — Малайзия (17 млн тонн), Индонезия (20 млн тонн)." yes

        Теперь крупнейших потребителей перечислете и тема закроется.. не за все же Головану Джеку отдуваться.
        Пальмовое масло мы ели при СССР, едим сейчас и пока тех. аналогов в промпроизводстве не придумано..
        ромул
        1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 09:12
          Цитата: ромул
          Теперь крупнейших потребителй перечислете и тема закроется..

          В ТОП-10 крупнейших стран-импортеров пальмового масла в 2013 году входят Индия (8 389,7 тыс. тонн), Китай (5 979,6 тыс. тонн), Нидерланды (2 925,6 тыс. тонн – существенную часть импортируемого объема эта страна отправляет на экспорт), Пакистан (2 248,6 тыс. тонн), Германия (1 467,4 тыс. тонн), Италия (1 392,2 тыс. тонн), США (1 373,2 тыс. тонн), Испания (902,8 тыс. тонн), Бангладеш (883,7 тыс. тонн) и Россия (770,6 тыс. тонн).
          Владимирец
          1. ромул (Егор) Сегодня, 09:31
            Цитата: Владимирец

            1
            Владимирец (Евгений) Сегодня, 09:12 ↑
            Цитата: ромул
            Теперь крупнейших потребителй перечислете и тема закроется..

            В ТОП-10

            good Спасибо, остается добавить - оставим простейший анализ читателям.. и не мене простой совет
            а) хотите экологично кушать - станьте миллионерами (мраморная говядина , икра черная, красная.. все без ГМО)
            б) Живите в Зап.Африке на худой конец в Амазонии (жуки, личинки, зверьки из джунглей.. итд итп опять же все без ГМО)
            в) Наш путь - все с дачи .. тоже без ГМО))
            Вопрос - причем здесь ГМО ? Статья ведь про пальмовое масло)...
            Ответ - проблему из пальца высосать , как два пальца об асфальт. lol
            ромул
            1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 09:36
              Цитата: ромул
              Вопрос - причем здесь ГМО ? Статья ведь про пальмовое масло)...
              Ответ - проблему из пальца высосать , как два пальца об асфальт.

              yes
              Владимирец
            2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:47
              Цитата: ромул
              Ответ - проблему из пальца высосать , как два пальца об асфальт

              Пальцы жалко. "Насосать" промблему - гораздо проще. Плюс fellow
              Цитата: ромул
              хотите экологично кушать - станьте миллионерами...

              ... или перестаньте уже жрать суррогаты.
              Тот же тушняк, сваренный дома в кастрюле (желательно - скороварке), и дешевле, и вкуснее всякой навороченной колбасы, например. И уже точно полезнее yes
              Но находится все же народ, который этому не верит... ну, что тут сказать? Привет от Лаврова request
              Голован Джек
              1. ромул (Егор) Сегодня, 09:58
                Цитата: Голован Джек
                Но находится все же народ

                У которых жанр в соц.сетях - Кто кому на рупь дороже(с)... hi lol
                И повторю совет от Джека - перестаньте жрать суррогаты! И будет вам щастье).
                ромул
                1. andrej-shironov Сегодня, 10:16
                  Егор, дам ответ от себя: перестаньте вместе с Голованом писать ерунду и будет вам щастье. wink
                  andrej-shironov
                  1. ромул (Егор) Сегодня, 10:33
                    Цитата: andrej-shironov
                    будет вам щастье. wink

                    Щастья нет .. это утопия crying (перефраз)
                    Все так плохо? Это я к тому, что мы с Романом порознь,ерунды накопипастить не способны?
                    Вы верите в коллективный разум?)
                    ромул
                  2. ромул (Егор) Сегодня, 11:47
                    Цитата: andrej-shironov

                    1
                    andrej-shironov Сегодня, 10:16 ↑
                    Егор, дам ответ

                    Не.... Андрей да, drinks моя твоя трубу шатал .. абидна да.. пришлось еще раз вернуться к комментарию laughing
                    ромул
  10. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 08:43
    Давно пора! До революции было запрещено к ввозу!
    pafegosoff
  11. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 08:46
    Сыры - вообще за гранью добра и зла. Вчера в духовке запекали, так сыр даже не расплавился, - так стружкой и остался лежать. Из чего сделан, - непонятно?
    Лена Петрова
    1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 09:01
      Пенопласт,немного нитроцеллюлозы...
      Сергей Д_2
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:49
      Цитата: Лена Петрова
      Из чего сделан, - непонятно?

      Гипсокартон wassat
      Голован Джек
  12. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 09:00
    Правительству глубоко накакать на то,что там жрет народ.Хоть камни.Не бухтят голодные- и ладно.
    Сергей Д_2
    1. ромул (Егор) Сегодня, 10:07
      Цитата: Сергей Д_2
      Правительству глубоко накакать на то,что там жрет народ

      Правда.
      Цитата: Сергей Д_2
      .Не бухтят голодные- и ладно.

      Здорово! (сытые)
      ромул
  13. МЮД (МЮД) Сегодня, 09:07
    Пальмовое масло используется в основном как компенсация нехватки цельного молока. И тут возникает вопрос к Минсельхозу, и он, на мой взгляд, более значителен. Как будем увеличивать производство натурального молока? Простое увеличение количества молока само собой закроет проблему пальмового масла. Но Минсельхоз упорно не желает заниматься данной проблемой, ему легче закупить пальму, чем развивать молочное производство. Второй вопрос, что продукция с пальмовым маслом дешевле, чем с натуральным молоком, а значит в нынешних условиях частично снимается недовольство народа за низкие зарплаты и пенсии.
    МЮД
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 09:15
      Цитата: МЮД
      Второй вопрос, что продукция с пальмовым маслом дешевле, чем с натуральным молоком, а значит в нынешних условиях частично снимается недовольство народа за низкие зарплаты и пенсии.

      Это основной вопрос, растительные масла всегда использовались вместо животных как раз с целью удешевления продукции.
      Владимирец
      1. МЮД (МЮД) Сегодня, 09:28
        использовались вместо животных как раз с целью удешевления продукции.

        Возникает вопрос качества молочной продукции.
        До какого предела можно заменять одно другим.
        Вот и возникает глобальная проблема.
        Низкая покупательская способность нашего населения из-за низких зарплат и пенсий.
        МЮД
        1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 09:34
          Цитата: МЮД
          Низкая покупательская способность нашего населения из-за низких зарплат и пенсий.

          Ну дешевые продукты народ любит не только в нашей стране.
          "Фирма Ferrero запустила рекламную кампанию для защиты своей репутации от обвинений в канцерогенности некоторых компонентов шоколадно-ореховой пасты Nutella. Производитель настаивает, что именно пальмовое, а не подсолнечное или рапсовое масла создает фирменную тягучую консистенцию. «Замена этого ингредиента станет шагом назад и превратит Nutella в некое подобие оригинала», — заявил Reuters менеджер по продажам Nutella в Италии Винченцо Тапелла."
          "Европейцы широко используют пальмовое масло в пищевой промышленности, например, при производстве кондитерских изделий: конфет, вафельных начинок, выпечки, а также в молочной промышленности – для производства заменителя молочного жира, сыров, молока, творога, спредов. Благодаря исключительной стойкости к окислению пальмовый олеин является основным маслом для жарки таких продуктов, как лапша быстрого приготовления, картофель фри, картофельные чипсы, пончики и жареные мясные закуски."
          Владимирец
          1. МЮД (МЮД) Сегодня, 09:40
            Ну дешевые продукты народ любит не только в нашей стране.

            Наш народ предпочитает натуральные продукты, другое дело, что не может их купить по причине отсутствия достаточных на то средств. И покупает дешовку от безысходности.
            МЮД
    2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 10:01
      Цитата: МЮД
      Простое увеличение количества молока само собой закроет проблему пальмового масла.

      Вы специалист молочного производства?
      Ну тогда как специалист должны знать что, при Союзе себес литра молока на МТФ был 2 рубля, а в рознице 50 копеек литровая бутылка! Сумму дотации как специалист наверное сами посчитаете? Промышленное производство молока как и мяса говядины выгодно только в южных регионах России, в северных (а это 80% страны) оно убыточно! В 70-80-х годах прошлого века мясо говядины для промпереработки закупали в Аргентине, для обеспечения безопасности поставок пшеницы и мяса из Аргентины и рыбного промысла в Южной Атлантике, в Канакри (Гвинея) был развёрнут ПТО с постоянным нахождением советских боевых кораблей!
      Цитата: МЮД
      Минсельхоз упорно не желает заниматься данной проблемой

      Причем здесь Минсельхоз, когда главный потребитель пальмового масла-производитель? Снижение себестоимости продукта, мечта любого производителя! Поэтому поэтому производители активно лоббируют свои интересы в том числе и через КПРФ!
      Serg65
  14. Million (Влад) Сегодня, 09:25
    Что,у нас свое пальмовое масло делать научились ? Или из нефти будут гнать,защищая отечественного производителя?
    Million
  15. HMR333 (Владимир) Сегодня, 09:29
    в обще нужно запретить его в пищевых! раньше без него хватало натурального и щас хватит лучше чють дороже и меньше но натур и польза чем гмо и потом лечись если сможешь!
    HMR333
    1. Million (Влад) Сегодня, 09:31
      тогда полки магазинов станут пустыми
      Million
  16. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:37
    Давно пора! Наконец то правильно сделали. good
    Симон
  17. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:39
    Я бы заставил все же вернуть ГОСТ на пищевую промышленность.Перешли мы на ТУ,для того что бы появилось разнообразие ,а качество пищи упало до половой тряпки.Просто даже сейчас есть с чем сравнивать ,качество белорусского товара тоже упало ,но он на порядок лучше чем наш.
    Жили без пальмового масла и сейчас проживем.
    APASUS
    1. SAF (Александр) Сегодня, 11:26
      Так ввели-же классификацию несколько лет назад:
      Масло сливочное и спред
      Кефир и кефирный продукт
      Сметана и сметанный продукт
      Квас и квасной напиток и т.д.

      Наказание за фальсификат наверное не страшное
      SAF
  18. мерцание (Николай) Сегодня, 10:04
    Вредно оно или полезно это одна сторона вопроса, но есть и другая - почему производители скрывают наличие в продукте пальмового масла. Больше того, впечатление такое, что нормального (такое какое было в Союзе) сливочного масла практически уже не найдешь.
    мерцание
  19. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:26
    Ну прям как пионеры, чесное слово -всегда готовы! А почему лет 15 назад законодательно не закрыли рынок наш этому пальвомому маслу? Или теперь у себя массово начнем высаживать по всей стране пальмы, авось где и приживутся? Вот и будут делать масло чисто из "домашних "пальм? ??
    Геркулесыч
  20. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 10:29
    В "3,5..... в 8 раз".....вдумайтесь вообще-то, в эти цифры. Это- катастрофа. Вот вам и "импортозамещение" вместе с "продбезопасностью"..... sad
    Monster_Fat
  21. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 10:35
    -а сколько индонезийская корова даёт молока?
    - не выдоишь за год,устанет рука!
    Сергей Д_2
    1. ромул (Егор) Сегодня, 11:03
      Цитата: Сергей Д_2
      -а сколько индонезийская корова даёт молока?

      Белоруская, точняк не меньше..)
      ромул
  22. Комментарий был удален.
  23. himRa (Rahim) Сегодня, 11:05
    Кстати многие не знают как определяется энергетическая ценность продуктов...
    А делается это так:
    Берется 100 грамм вещества и сжигается в среде чистого кислорода и замеряется выделенное тепло!!!!
    Внимание вопрос!
    Насколько ценным является такое ,,знание,,? wassat
    himRa
  24. Ковалёва (Карина) Сегодня, 11:26
    Жирная тема winked Немного попробую пояснить о "страшном пальмовом чорте" простыми словами. Чёрт не так страшен, но и не безобиден. Пальмовое масло является рекордсменом среди растительных и животных жиров по количеству в его составе пальмитиновой кислоты. Причём структурно-молекулярно отличающейся от той, которая присутствует в составе грудного молока и расщепляется ферментами поджелудочной железы. Температура плавления (можно легко проверить опытным путём при наличии живого человеческого тела и пальмового масла) значительно превышает удобоваримую. При этом, также, обладает свойством связывать кальций в желудке и выводить его без усвоения. Ещё нюанс - пригодно к добавлению в пищевые продукты только пальмовое масло высокой степени очистки.
    Задача хорошая по квотам на ввоз, но будут сопротивляться.
    Ковалёва
Картина дня