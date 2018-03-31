Продбезопасность. Минсельхоз готов ввести квоты на ввоз пальмового масла

Российское министерство сельского хозяйства намерено сделать важный шаг с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и здоровьесбережения. Речь идёт о решении ввести квоты на поставки пальмового масла в России. Такое решение принимается в связи с тем, что в последние годы объёмы поставок этого продукта достигли отметки почти в 1 млн тонн в год.Так, в 2016-2017 годах в Россию ввезено пальмового масла в 3,5 раза больше, чем свежего молока и сливок, и почти в 8 раз больше, чем сливочного масла.О том, насколько пальмовое масло вредно для здоровья человека, учёные ведут активные споры. Однако вопрос связан не только с вопросами о здоровье, но и с недобросовестной конкуренцией. Всё больше производителей не гнушаются выдавать продукцию, выработанную на основе пальмового масла, за молочные продукты исключительно животного происхождения. Этот фактор обеспечен относительной дешевизной пальмового масла. В 2017 году стоимость ввозимого сырья составляла в среднем 40 рублей за килограмм.Более 83% всех объёмов пальмового масла в России – индонезийское. Около 9% - малайзийское.Заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов на днях заявил о том, что принимаются меры по введению квот на ввоз пальмового масла на всю территорию Евразийского экономического союза. По его словам, обсуждение идёт с коллегами из других стран ЕАЭС, чтобы не получилось следующее: Россия квоты введёт, а другие страны нарастят импорт пальмового масла в разы, и оно затем беспошлинно пойдёт на российский рынок.Евгений Непоклонов отметил, что речи о полном запрете ввоза пальмового масла не идёт. Речь идёт о регулировании рынка для разумного использования этого сырья в пищевой промышленности.В Минсельхозе отмечают, что такая мера позволит поддержать отечественного производителя, который создаёт по-настоящему качественный продукт.