11:59 31 марта
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Побоище в секторе Газа. Масштабные стычки с израильскими военными

В средствах массовой информации активно обсуждаются события, произошедшие в так называемый день гнева в Палестине. Речь идёт о наиболее масштабных столкновениях между жителями сектора Газа и израильскими военнослужащими за последнее время.

Накануне в антиизраильском марше, названном «Великий марш возвращения», приняли участие несколько десятков тысяч человек. В конечном итоге, не без откровенных провокаций, марш перерос в кровопролитные столкновения двух сторон. При этом причины палестинцы и израильтяне называют диаметрально противоположными.

Побоище в секторе Газа. Масштабные стычки с израильскими военными



В секторе Газа утверждают, что столкновения начались с того, что израильские военнослужащие открыли огонь. В Израиле же отмечают, что огонь был открыт уже после нескольких попыток нападения на израильских силовиков.

Конфликт на границе сектора Газа привёл к многочисленным жертвам. Так, по меньшей мере 17 человек погибли и несколько сотен получили ранения различной степени тяжести.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны к деэскалации конфликта и к проведению расследования гибели людей.
В Израиле между тем заявили, что акция протеста была проведена ХАМАС в качестве «прикрытия антиизраильской террористической активности».

Из сообщения пресс-службы ЦАХАЛ:
Двое вооруженных боевиков ХАМАС приблизились к разделительному забору и открыли огонь по израильским военнослужащим. Израильские военнослужащие открыли ответный огонь. Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 109

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:36
    Ну вот , а я тут с Авельевичем лясы точу..! Авельевич хвастался ,что только евреи могут свободно оружие носить ..И применять тоже видать.
    Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд.
    И не один явно!
    МИХАН
    1. Маз Сегодня, 11:45
      Ребяты вы все ошибаетесь. Огонь был открыт после того, как закончилось бабло. У ХАМАСа бо уже разворовали, а у Израиля бо надо собирать пожертвования на землю обетованную. Отак они и живут год за годом.
      Маз
  2. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 09:40
    В секторе Газа утверждают, что столкновения начались с того, что израильские военнослужащие открыли огонь. В Израиле же отмечают, что огонь был открыт уже после нескольких попыток нападения на израильских силовиков.
    Склонен израильской военщине больше верить,они всё-таки больше защищаются,а не первыми там стреляют да бомбят без разбору,как у нас принято думать.
    AST576
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:44
      Верь им , они еще не то тебе на уши повесят..В этом деле они профессионалы за свою историю!
      МИХАН
      1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 09:48
        Здаров,Виталь!Думал,зарубили тебя на колчаковских фронтах-а нет,живой!!!Открою страшную тайну(только между нами,никому не говори тут)-НЕ всегда и во-всём евреи виноваты.Прикинь...
        AST576
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:56
          Цитата: AST576
          Здаров,Виталь!Думал,зарубили тебя на колчаковских фронтах-а нет,живой!!!Открою страшную тайну(только между нами,никому не говори тут)-НЕ всегда и во-всём евреи виноваты.Прикинь...

          Приветствую Алексей ! Давно уже прикинул наблюдая за ними и не только я..Есть такое понятие (секретное, даже не все евреи знают) ,как сионизм мировой..
          Эти господа воду из кранов не пьют (если в кране нет воды ,ее выпили...))))
          Они предпочитают кровушку и свеженькую(стравливая народы и страны..в мире) и прибыль баснословную ! Вот это все очень серьезно и далеко не смешно.. hi
          А Россия , их главный козырь в этом..Ведь мы воевать умеем и за ценой не постоим..! Ну подкинут нам очередной Ленд-Лиз , главное мочите ..( вот только цель пока не известна , лучше конечно Китай..) А скорее всего нам США сольют .. wink
          А мы потом такие песни поем в своем душевном и праведном порыве СПРАВЕДЛИВОСТИ..

          Мы русские слишком доверчивы и наивны..Но мы искренни все же ! Дайте время нам..
          МИХАН
      2. rehev931 (Сергей) Сегодня, 09:56
        вроде столько звезд. а рассуждения как у первоклассника! со своих-то ушей всю лапшу сняли? израильским военным запрещено первым открывать огонь, только ответный! и если они стреляли, значит была непосредственная опасность и стреляли в ответ.
        rehev931
        1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 10:37
          израильским военным запрещено первым открывать огонь, только ответный!

          Это... пунктик в Уставе не укажите? Ну у АОИ там, или этих, - "магавников", а то стыдно от незнания.....
          Керенский
    2. karish (Александр) Сегодня, 09:47
      Цитата: AST576
      В секторе Газа утверждают, что столкновения начались с того, что израильские военнослужащие открыли огонь. В Израиле же отмечают, что огонь был открыт уже после нескольких попыток нападения на израильских силовиков.
      Склонен израильской военщине больше верить,они всё-таки больше защищаются,а не первыми там стреляют да бомбят без разбору,как у нас принято думать.

      Ну всего то собрались 30т арабов и пошли на прорыв границы.
      Кто лез на забор - тот и получил.
      Министр обороны Авигдор Либерман, реагируя на складывающуюся ситуацию, обратился к жителям Газы на арабском языке (сообщение было распространено через Twitter). "Каждый, кто приближается к границе Газы, должен знать, что подвергает опасности свою жизнь. Руководство ХАМАСа играет вашими жизнями. Я советую вам продолжать обычную жизнь и не поддаваться на провокации",

      Днем ЦАХАЛ сообщил, что военным удалось задержать на границе с сектором Газы 7-летнюю девочку, которую ХАМАС отправил перелезть через пограничное заграждение. Израильские солдаты благополучно вернули девочку родителям в сектор Газы.


      https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5210845
      ,00.html
      karish
      1. colonel (Валерий) Сегодня, 10:30

        Наверное я считать разучился. 30 тысяч?
        colonel
        1. karish (Александр) Сегодня, 10:33
          Цитата: colonel

          Наверное я считать разучился. 30 тысяч?

          karish
          1. colonel (Валерий) Сегодня, 10:51
            Да ходил я по вашей ссылке, смотрел все картинки. Не убедительно. Вы все из себя такие военные, должны представлять, как такое число народа смотрится в натуре.
            colonel
            1. karish (Александр) Сегодня, 11:00
              Цитата: colonel
              Да ходил я по вашей ссылке, смотрел все картинки. Не убедительно.

              да как то наплевать.
              20-30 т или 10
              палестинцы утверждают , что их было 50т.
              Это вообще имеет значение ?
              karish
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:30
        В Госдепе призвали к ослаблению напряжённости после инцидентов в секторе Газа
        Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в Twitter опубликовала сообщение о том, что Вашингтон призывает к ослаблению напряжённости после инцидентов на границе Израиля и сектора Газа.
        31 марта 2018, 05:34
        a.s.zzz888
    3. askort154 (Александр) Сегодня, 09:49
      .Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд.


      А у нас "навальнят" затаскивают в автобусы - Запад в истерике.
      askort154
      1. антивирус Сегодня, 09:56
        не будет мира под оливами..
        Земля не поделена, отнята у арабов и они не согласны так ее использовать в границах гос-ва Израиль.
        Каждого араба-владельца земельного участка надо уговорить ( подкупить) жить в Израиле.
        теряется смысл создания еврейского гос-ва ---себе в убыток , в прибыль арабам ни кто не будет жить-работать
        антивирус
        1. karish (Александр) Сегодня, 10:00
          Цитата: антивирус
          Каждого араба-владельца земельного участка надо уговорить ( подкупить) жить в Израиле.

          то есть ? belay
          karish
          1. антивирус Сегодня, 10:03
            как у Вас лично изымать будут или уважать право частной собственности но дом . землю ---так и с арабами .
            У них , как я помню, большинство ( ихней) земли не оформлена в бумажке и еще реквизирована гос-вом Израиль.Кол-во ТЫС ГА Я НЕ ЗНАЮ--%% ОТ ТЕРРИТОРИИ ВСЕГО иЗРАИЛЯ
            или не прав я?
            антивирус
            1. karish (Александр) Сегодня, 10:12
              Цитата: антивирус
              У них , как я помню, большинство ( ихней) земли не оформлена в бумажке и еще реквизирована гос-вом Израиль

              Всё право на землю в Израиле основано ещё на законах отоманской империи и полностью признаются государством.
              У нас на месте нашего учебного центра есть колодец , которым владеет бедуинская семья лет 200ю
              И никого не волнует , что это находится на территории ( практически частной ) - они имеют к нему полный доступ.
              То же самое касается и земли.
              karish
              1. антивирус Сегодня, 10:18
                т е частные владения аглицкой аристократии --?? без их согласия дорогу проложить или еще загогулину какую-- все по оттоманским законамм о свободном доступе? а др использование. снос построек, изъятие для гос нужд( непризнанного арабами гос-ва)
                все правильно сделали ОТЦЫ -ОСНОВАТЕЛИ ИЗРАИЛЯ.
                ОДИН РАЗ ПРО ИЕРУСАЛИМ ))--"вы Калининград не отдавали 30 лет и никто его не признавал частью России(СССР?), и Иерусалим тож не нуждается. он наша столица."
                пропорции признаем -не прзнаем какие?
                антивирус
              2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:32
                В Госдепе призвали к ослаблению напряжённости после инцидентов в секторе Газа
                Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в Twitter опубликовала сообщение о том, что Вашингтон призывает к ослаблению напряжённости после инцидентов на границе Израиля и сектора Газа.
                31 марта 2018, 05:34
                a.s.zzz888
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:44
        Цитата: askort154
        А у нас "навальнят" затаскивают в автобусы - Запад в истерике.

        михомайдан в куеве кровью умыли, запад не заметил
        LSA57
    4. котовский (Константин) Сегодня, 09:50
      Цитата: AST576
      Склонен израильской военщине больше верить,они всё-таки больше защищаются,а не первыми там стреляют да бомбят без разбору

      Вы склонны больше верить грабителю в чужом доме,
      только потому что лицо у него добродушней? belay
      котовский
    5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:51
      Склонен израильской военщине больше верить
      Классно. Вы "белых и пушистых" (судя по коменту) израильских военнослужащих почему-то все же назвали "военщиной"? По сирийским войскам наносят удары тоже в целях самозащиты (только не нужно заезженную пластинку про Хамас)? Палестинцы конечно не подарок, но винить их во всех еврейских бедах не стоит.
      rotmistr60
  3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 09:44
    "Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд."

    В "направлении" или "по" террористам? what
    Владимирец
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 09:49
      Цитата: Владимирец
      В "направлении

      Если бы "по" то наверное бы кровищи было поболе
      Vadivak
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 09:50
        Над головами, что ли, пролетел? request
        Владимирец
        1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:44
          Цитата: Vadivak
          Над головами, что ли, пролетел?

          Я думаю над домами
          Vadivak
    2. котовский (Константин) Сегодня, 09:51
      Цитата: Владимирец
      В "направлении" или "по" террористам?

      Да пофиг..Не в людей ведь.. request
      котовский
    3. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:43
      Цитата: Владимирец
      Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд."

      Это такая еврейская манера излагать так, чтобы черное стало белым и наоборот. Если по безоружной толпе выпущен снаряд это как бы не комильфо, а вот в направлении террористов совсем другое дело. Кстати некоторые СМИ пишут, что от танкового снаряда погиб палестинский фермер на собственном участке.
      Если же рассмотреть конспирологическую версию, то это обострение конфликта и последующим осуждением Израиля в СБ ООН не что иное как косвенное давление за позицию по делу Скрипаля, где по сути Израиль послал бритов лесом.
      но и тут евреи проявили смекалку

      Делегация Израиля не присутствует на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа, так как встреча приходится на праздник Песах.

      РИА Новости https://ria.ru/world/20180331/1517660715.html

      Ай, молодцы, вроде и приличия соблюли и послали ненавязчиво lol
      Кстати, с праздником всех израильских форумчан.
      Аскет
      1. karish (Александр) Сегодня, 10:52
        Цитата: Аскет
        Это такая еврейская манера излагать так, чтобы черное стало белым и наоборот. Если по безоружной толпе выпущен снаряд это как бы не комильфо, а вот в направлении террористов совсем другое дело.

        Станислав - у тебя есть доки , что танковый снаряд был выпущен по безоружной толпе ?
        Цитата: Аскет
        Кстати некоторые СМИ пишут, что от танкового снаряда погиб палестинский фермер на собственном участке.

        как ты замечатьльно фильтруешь.
        Ссылочку приведи .
        и посмотри видео здесь
        https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5211585
        ,00.html

        Цитата: Аскет
        Если же рассмотреть конспирологическую версию, то это обострение конфликта и последующи

        что тпервый раз что ли ?
        Ну побесятся денёк другой.
        Когда бюджет на это мероприятие закончится - разойдутся по домам.
        karish
  4. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:47
    Правительство Хамас погнало 30 тыс. гражданских на проволочные заграждения. Теперь, они станут рвать на себе тельник, бить пятками в грудь и объявлять траур по невинноубиенным. Кроме того, участники беспорядков, используя как прикрытие массовую демонстрацию, несколько раз пытались заложить взрывные устройства возле забора безопасности. Так чему удивляться?
    Боевики ХАМАСа отправили семилетнюю девочку к пограничному заграждению в надежде на то, что по ней откроют огонь израильские солдаты. Военные, поняв в чем дело, девочку встретили, но, разумеется, не причинили ей никого вреда. Они отправили ее назад, убедившись в том, что ее встретили родители.
    В Армии обороны Израиля отмечают, что речь идет об очередном случае циничного использования женщин и детей, которое создает угрозу их жизни.
    А. Привалов
    1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 09:59
      Цитата: А. Привалов
      Так чему удивляться?

      Честно говоря, я больше удивляюсь тогда, когда на границе сектора Газа "тишь и гладь, и божья благодать", зная менталитет арабского населения, не отягощённого интеллектом.
      Щас, в канун пасхальных праздников, израильской СБ и армии придётся потрудиться.
      stalkerwalker
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:20
      Привалов hi А в израиле кроме вас и террористов кто-нибудь еще живет? belay Там же вроде как некие "палестинцы " были? Или все -теперь они пошли 40 лет по пустыне бродить в поисках лучшей жизни, а заместо себя оставили "террористов "??? belay
      Геркулесыч
      1. karish (Александр) Сегодня, 10:24
        Цитата: Геркулесыч
        А в израиле кроме вас и террористов кто-нибудь еще живет? Там же вроде как некие "палестинцы " были?

        В Израиле живет почти два миллиона арабов.
        Сектор Газы не Израиль
        Цитата: Геркулесыч
        Или все -теперь они пошли 40 лет по пустыне бродить в поисках лучшей жизни,

        Чего ж по пустыне.
        У них и так жизнь замечательная.
        Факт - никто в Палестину из Израиля не бежит , все как то наоборот .
        karish
        1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:59
          Ну, так по вашим то комментариям выходит, что там живут только некие "террористы "!Как только араб открыл рот , чтобы высказать недовольство вашими действиями вы его причислили к лику террористов! !!Перечетайте пожалуйста, комментарии израильтян на сайте 90 процентов информация что так и есть -палестинцы аннигилировались, как минимум, а вы терпите миллионы "террористов " у себя под боком! !!!!
          Геркулесыч
          1. karish (Александр) Сегодня, 11:05
            Цитата: Геркулесыч
            Ну, так по вашим то комментариям выходит, что там живут только некие "террористы "

            Где ?
            Цитата: Геркулесыч
            Как только араб открыл рот , чтобы высказать недовольство вашими действиями вы его причислили к лику террористов!

            Серьёзно ? belay

            Цитата: Геркулесыч
            Перечетайте пожалуйста, комментарии израильтян на сайте 90 процентов информация что так и есть -палестинцы аннигилировались

            что б они аннигилировались ?
            Конечно , а почему нет ?
            А вы против , что бы америкосы аннигилировались ? wink
            При этом заметь , они у вас ниодной бомбы вроде как не взорвали laughing
            Цитата: Геркулесыч
            а вы терпите миллионы "террористов " у себя под боком! !!!!

            В смысле израильские арабы ?
            А что с ними тьакого плохого.
            Живут , жизнью вроде как довольны.
            По сравнению с их братьями в других арабских странах -- вообще в полном шоколаде.
            А что вам не так с израильскими арабами ?
            karish
            1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:22
              Кариш! Американцам не нужно у нас напрямую взрывать что то-ли этого есть куча продажных шавок! Просто еще раз поясняю -любой митинг палестинцев вы преподносите как собрание "террористов "!Отсюда и нелюбовь к вам того же Хамаса, или Хезболлаха!
              Геркулесыч
    3. amr (Мансур) Сегодня, 11:08
      Цитата: А. Привалов
      Правительство Хамас погнало 30 тыс. гражданских на проволочные заграждения.

      Правительство Израиля вооружило всех без исключения евреев оружием, чтобы выкашивать ряды террористов, тем более, что в эти ряды под предлогом борьбы с Израильской военщиной вовлекают все больше детей, женщин, стариков!!!
      amr
  5. григорьевич (Алексей) Сегодня, 09:48
    Так и надо действовать,нечего провоцировать,а потом орать:а нас за что.
    григорьевич
    1. karish (Александр) Сегодня, 10:29
      Цитата: григорьевич
      Так и надо действовать,нечего провоцировать,а потом орать:а нас за что.

      laughing laughing
      Администрация Палестинской автономии объявила траур по убитым участникам "марша миллионов", который состоялся в пятницу в Газе. Ранее Абу-Мазен возложил ответственность за гибель 16 человек на Израиль
      karish
  6. ланс Сегодня, 09:49
    израиль такие вещи снимает в т.ч. с безпилотников. посмотрим что скажут. хотя после снимком су-57 тоже вопрос.
    ланс
  7. dojjdik (иван) Сегодня, 09:50
    от Хамаззз уж почти ниче не осталось а вот Хизбалла еще долго будет находится у границе с израилем и возможно перейдет к более решительным действием-в противном случае мир не сможет избавится от так называемых "гражданских войн" и слово "терорист" тоже евреями было выдуманно
    dojjdik
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:54
    Нехорошее это дело... Провокацией попахивает. Этот сектор - самое густонаселённое место на земле. Работы нет, перспектив - никаких, и тем не менее этот район на что-то живет - гуманитарка, Саудиты с Катаром но деньги дают "на войну"... А не адаптацию к мирному сосуществованию.
    Посему, им достаточно "тряхнуть кошельком" - и новая "интифада" по любому поводу готова...
    Горный стрелок
  9. федоров (Валерий) Сегодня, 09:59
    Да когда же США и Израиль одумаются ? Это же тянется больше двух тысячелетий.
    Даже Библию почитать - ножи точили фалестимляне. Бардак полный и пока не излечимый.
    У Израиля есть она БОЛЬШАЯ проблема - питьевая вода.
    Погуглите, кому не лень.
    "Професору" привет hi он явно должен подтянуться - толстяк усатый.
    федоров
    1. karish (Александр) Сегодня, 10:01
      Цитата: федоров
      У Израиля есть она БОЛЬШАЯ проблема - питьевая вода.

      Серьёзно ?
      karish
      1. федоров (Валерий) Сегодня, 10:28
        А Вы не в курсе ? А как же к примеру перерабатывающие предприятия, которые из канализации воду гонят в трубы. request
        федоров
        1. karish (Александр) Сегодня, 10:30
          Цитата: федоров
          А Вы не в курсе ?

          я нет , расскажите.
          karish
          1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:51
            Цитата: karish
            Цитата: федоров
            А Вы не в курсе ?

            я нет , расскажите.

            Вода у вас знатная там, депутат кнессета оценил состав воды.... tongue wassat hi
            Шели Яхимович упала в реку Яркон: «вкус воды — между серой и калом»
            «Рапортую: это черная отвратительная жижа, на вкус — между серой и калом. Я стану вашим экологическим опытом и честно сообщу, когда превращусь в мутанта», — написала Яхимович в «Твиттере».

            Государство вложило 100 миллионов шекелей в реабилитацию реки Яркон, но после завершения дорогостоящего проекта в реку продолжают сбрасывать промышленные отходы и плохо очищенные канализационные стоки. По словам местных экологических активистов, это случается каждые несколько недель.https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/71082
            XXXIII
            1. karish (Александр) Сегодня, 10:57
              Цитата: XXXIII
              «Рапортую: это черная отвратительная жижа, на вкус — между серой и калом

              Она наверное знает laughing
              вкус и того и другого
              А мы воду из этой речушки пьём ?
              belay
              karish
              1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:06
                Цитата: karish
                Цитата: XXXIII
                «Рапортую: это черная отвратительная жижа, на вкус — между серой и калом

                Она наверное знает laughing
                вкус и того и другого
                А мы воду из этой речушки пьём ?
                belay

                Не знаю где она купалась, но проблемы с отходами у вас есть, гадите ведь куда то .... lol
                XXXIII
                1. karish (Александр) Сегодня, 11:15
                  Цитата: XXXIII
                  но проблемы с отходами у вас есть, гадите ведь куда то

                  а вы значит не гадите ?
                  Это всё у вас внутри остается laughing
                  у нас перерабатывается почти 90% сточных вод
                  В важных для всего мира областях, таких как экологически чистая переработка бумаги, решение проблемы нехватки воды, здравоохранение, энергоэффективность, зеленое строительство и создание инфраструктуры будущего, Израиль продолжает занимать лидирующие позиции, о чем свидетельствует 1 место в рейтинге Global Cleantech 100.

                  «Сегодня, почти 90 процентов наших сточных вод перерабатывается», - заявил министр Эрдан. «

                  В России менее 8%
                  karish
                  1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:40
                    Цитата: karish
                    у нас перерабатывается почти 90% сточных вод

                    Ага, 10% тогда куда деваете ? это уже сколько лет государству Израиля? Все загадили уже, что мало теперь территорий для проживания, вот и передвигаете свой забор на чистые земли... laughing
                    Спустя две недели после прорыва очистных сооружений завода "Ротем Амперт" в русло ручья Ашалим на территории расположенного вдоль водотока заповедника продолжают гибнуть животные.
                    XXXIII
        2. Shahno (Павел) Сегодня, 10:35
          Может вы имели ввиду опреснительные заводы. Или, например, уровень воды в Кинерете?
          Shahno
  10. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:02
    Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд

    Почему-то ржу... снаряд... выпущен... погулять, наверное laughing
    Голован Джек
    1. karish (Александр) Сегодня, 10:06
      Цитата: Голован Джек
      Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд

      Почему-то ржу... снаряд... выпущен... погулять, наверное laughing

      погулял
      Вечером - тоже после наступления субботы - на севере сектора были одним ударом ликвидированы еще двое боевиков, приблизившихся к пограничному забору и попытавшихся обстрелять израильских военнослужащих. Они были убиты огнем ЦАХАЛа, включавшем стрельбу из автоматов и танковый удар .

      Палестинские источники сообщили, что в этом инциденте были убиты не двое, а четверо боевиков.
      karish
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:08
        Александр, мне лично посараю все ваши с арабами междусобойчики.
        А фраза действительно чем-то забавная request
        Голован Джек
        1. karish (Александр) Сегодня, 10:14
          Цитата: Голован Джек
          Александр, мне лично посараю все ваши с арабами междусобойчики.

          Доброе уторо , Рома.
          Мне в общем то же по сараю ваши разборки с Украиной .
          Вон завтра в Киев полечу - посмотрю на месте.
          Интересно.
          karish
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:17
            Цитата: karish
            Мне в общем то же по сараю ваши разборки с Украиной

            Мне ваши больше...
            Цитата: karish
            Вон завтра в Киев полечу - посмотрю на месте

            ... я точно не полечу laughing
            Голован Джек
            1. karish (Александр) Сегодня, 10:19
              Цитата: Голован Джек
              Мне ваши больше...

              то же хорошо
              Цитата: Голован Джек
              я точно не полечу

              wink
              karish
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:05
    Двое вооруженных боевиков ХАМАС приблизились к разделительному забору и открыли огонь по израильским военнослужащим. Израильские военнослужащие открыли ответный огонь. Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд.

    Что, вот так просто подошли и стали стрелять без всякой причины? Да ну на... Бред какой-то. what
    Опять же выстрел из танка, да ещё стрельба из стрелкового оружия? Бред. what
    К-50
  12. dojjdik (иван) Сегодня, 10:07
    да нет господа евреи сколько бы вы не кидали денег на брехливую и лицемерную пропаганду о том что украинцы поляки и прибалты наши враги ниче у вас не получается-а вот ваши главные враги арабы и иранцы есть истина и правда и вы еще с ними будете воевать долго может даже вечно
    dojjdik
  13. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 10:08
    Цитата: AST576
    В секторе Газа утверждают, что столкновения начались с того, что израильские военнослужащие открыли огонь. В Израиле же отмечают, что огонь был открыт уже после нескольких попыток нападения на израильских силовиков.
    Склонен израильской военщине больше верить,они всё-таки больше защищаются,а не первыми там стреляют да бомбят без разбору,как у нас принято думать.

    Таки верь, флаг те в руки и мацы кусок! Чтобы в корень зрить, мало комп иметь...
    Значит одним ты не веришь, но сионистам склонен доверять? На чем основано твое умозаключение?
    Ураган70
  14. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 10:10
    Цитата: dojjdik
    от Хамаззз уж почти ниче не осталось а вот Хизбалла еще долго будет находится у границе с израилем и возможно перейдет к более решительным действием-в противном случае мир не сможет избавится от так называемых "гражданских войн" и слово "терорист" тоже евреями было выдуманно

    "...слово "терорист" тоже евреями было выдуманно...", ну так...сионисты очень много могут поведать миру о терроризме... Нужны хорошие тиски и паяльник)))
    Ураган70
  15. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:16
    Где наши форумные израильтяне? Пускай нам "докажут "что все это ложь, что они сами наняли палестинцев побунтовать, дабы весь мир увидел как в израиле все велеколепно, даже митинги против самих себя сами же и вынуждены организовать! !!
    Геркулесыч
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:22
      Цитата: Геркулесыч
      Где наши форумные израильтяне? Пускай нам "докажут "что все это ложь, что они сами наняли палестинцев побунтовать, дабы весь мир увидел как в израиле все велеколепно, даже митинги против самих себя сами же и вынуждены организовать! !!

      Зачем? request
      Арон Заави
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:07
        Арон hi День добрый hi !А как иначе интерпретировать обычный митинг протеста, когда все арабы вдруг, и стар и млад, и даже беременные женщины израильскими властями тотально названы террористами? Они не сахар, согласен, так и вы тоже далеко не мед! !!Ваша внутренняя политика состоит из ошибочного тезиса, что кругом живут только враги, желающие вас унечтожить! А как вы тогда с теми же Егептянами давно и мирно сотрудничаете, торгуете, и даже совместно боритесь против боевиков на Синае? Может быть, проблема реально в ваших неверных тезисах по отношению к соседям по региону? ??
        Геркулесыч
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:23
          Цитата: Геркулесыч
          Арон hi День добрый hi !А как иначе интерпретировать обычный митинг протеста, когда все арабы вдруг, и стар и млад, и даже беременные женщины израильскими властями тотально названы террористами? Они не сахар, согласен, так и вы тоже далеко не мед! !!Ваша внутренняя политика состоит из ошибочного тезиса, что кругом живут только враги, желающие вас унечтожить! А как вы тогда с теми же Егептянами давно и мирно сотрудничаете, торгуете, и даже совместно боритесь против боевиков на Синае? Может быть, проблема реально в ваших неверных тезисах по отношению к соседям по региону? ??

          Мы не хотим иметь никаких отношений с Хамастаном. Что касается гражданского населения которое поперлось учавствовать в провокации, то они должны думать о своей безопасности сами. Ну представь, что Правый Сектор привел бы тридцати тысячную толпу на прорыв пограничной зоны между Крымом и Уераиной и при этом вы точно бы знали, что среди гражданских вооруженные боевики, которые будут стрелять из за спин?
          У них граница с братским арабским Египтом. Вот пусть через него и торгуют и общаются с большим миром.
          Арон Заави
      2. Aslan Dagli (Aslan Dagli) Сегодня, 11:14
        как вовремя изр тема всплыла smile можно хоть на время отвлечься от реальных проблем smile
        Aslan Dagli
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:46
      Цитата: Геркулесыч
      Где наши форумные израильтяне? Пускай нам "докажут "что все это ложь, что они сами наняли палестинцев побунтовать, дабы весь мир увидел как в израиле все велеколепно, даже митинги против самих себя сами же и вынуждены организовать! !!

      Кто то лодку там раскачивает.... wassat hi
      XXXIII
    3. Комментарий был удален.
  16. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 10:20
    Я бы суммировал всё проишествие как: Вот граница - нефиг шастать. В Сирии поняли наконец и не стреляют куды не надоть, или обьяснил кто?
    KonoGon
  17. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:24
    Двое вооруженных боевиков ХАМАС приблизились к разделительному забору и открыли огонь по израильским военнослужащим. Израильские военнослужащие открыли ответный огонь. Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд.
    А что , без танка никак было их от блокпоста отогнать ?. Двое арабов наверно не велика угроза для укреплённого пункта . Если говорят о двоих , значит ясно видели , что угроза невелика и тогда это напоминает паническую пальбу из всех стволов в ответ на каждый бздых . Хорошо хоть авиаподдержку не вызвали . Хотя больше верится конечно в арабскую провокацию...Израильтянам смысла вроде никакого в Газе нагнетать...
    КВУ-НСвД
    1. karish (Александр) Сегодня, 10:26
      Цитата: КВУ-НСвД
      А что , без танка никак было их от блокпоста отогнать ?.

      А чем вам танк не угодил ?
      Цитата: КВУ-НСвД
      Двое арабов наверно не велика угроза для укреплённого пункта

      Может да , может - нет.
      Это имеет значение ?
      Цитата: КВУ-НСвД
      Если говорят о двоих , значит ясно видели , что угроза невелика и тогда это напоминает паническую пальбу из всех стволов в ответ на каждый бздых

      паническую ? belay
      karish
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:31
      Цитата: КВУ-НСвД
      Двое арабов...

      ... это уже партизанский отряд. Без предателя belay laughing
      Голован Джек
  18. dojjdik (иван) Сегодня, 10:24
    есть хороший "паяльник" у Ким Чена долетает до гавай и калифорнии а "тиски" надо делать из Ирана Сирии и Ливана-но надо на опережение работать то есть до того как на нас евреи траванут "поляков" "украинцев" и "прибалтов"
    dojjdik
    1. karish (Александр) Сегодня, 10:27
      Цитата: dojjdik
      то есть до того как на нас евреи траванут "поляков" "украинцев" и "прибалтов"

      новичком ? laughing
      karish
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:30
        В МИД Египта осудили чрезмерное применение силы Израилем против палестинцев в Газе
        Египет выступил с резким осуждением применения насилия Израилем в отношении палестинских жителей сектора Газа. Об этом сообщает агентство WAFA со ссылкой на заявление египетского внешнеполитического ведомства.
        31 марта 2018, 00:27
        a.s.zzz888
    2. karish (Александр) Сегодня, 10:35
      Цитата: dojjdik
      а "тиски" надо делать из Ирана Сирии и Ливана-

      laughing
      Ливанская армия разогнала пропалестинскую демонстрацию на границе с Израилем
      Несколько десятков ливанцев устроили сегодня вечером демонстрацию на границе с Израилем. Они несли палестинские флаги в знак солидарности с жителями сектора Газы, проводившими сегодня многотысячную акцию у границы Газы с Израилем.


      Военнослужащие ливанской армии вступили с ними в столкновение и разогнали собравшихся.
      karish
  19. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 10:31
    Цитата: А. Привалов
    Правительство Хамас погнало 30 тыс. гражданских на проволочные заграждения. Теперь, они станут рвать на себе тельник, бить пятками в грудь и объявлять траур по невинноубиенным. Кроме того, участники беспорядков, используя как прикрытие массовую демонстрацию, несколько раз пытались заложить взрывные устройства возле забора безопасности. Так чему удивляться?
    Боевики ХАМАСа отправили семилетнюю девочку к пограничному заграждению в надежде на то, что по ней откроют огонь израильские солдаты. Военные, поняв в чем дело, девочку встретили, но, разумеется, не причинили ей никого вреда. Они отправили ее назад, убедившись в том, что ее встретили родители.
    В Армии обороны Израиля отмечают, что речь идет об очередном случае циничного использования женщин и детей, которое создает угрозу их жизни.

    А мы все тебе верим, сионисты набирались мудрости у раввина, а в это время подлое "...Правительство Хамас погнало 30 тыс. гражданских на проволочные заграждения...". Ну ну... Такие белые и пушистые, прям хоть святых выноси!
    "рвать на себе тельник, бить пятками в грудь и объявлять траур по невинноубиенным..." - это все ваши телодвижения, тельник только рвать не нужно, рвите что то свое...национальное
    Ураган70
  20. Челдон (Алексей) Сегодня, 10:41
    И вечный бой.
    Покой им только снится.
    Челдон
  21. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:02
    Побоище в секторе Газа. Масштабные стычки с израильскими военными
    Вести санкции против израильского правительства, за нарушение прав человека в Израиле и за пределами еврейского государства. Посягательство на свободу и права человека не допустимы, в свободном и демократическом мире. Все страны должны быть солидарны с пострадавшими и не равнодушными к тем кто нарушает основные принципы равенства и свободы... crying hi
    СБ ООН обсудил действия Израиля в Газе на экстренном заседании https://news.israelinfo.co.il/world/71397
    XXXIII
    1. karish (Александр) Сегодня, 11:07
      Цитата: XXXIII
      Посягательство на свободу и права человека не допустимы, в свободном и демократическом мире.

      если только он не лезет к тебе через забор laughing
      Цитата: XXXIII
      СБ ООН обсудил действия Израиля в Газе на экстренном заседании https://news.israelinfo.co.il/world/71397

      обсудил или осудил ?
      karish
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:11
        Цитата: karish
        если только он не лезет к тебе через забор

        Забор не надо постоянно двигать, а то так скоро до Арктики дойдете... yes
        Цитата: karish
        обсудил или осудил ?
        И то и другое надо делать, против вашего тоталитарного правительства все методы хороши... wassat
        XXXIII
    2. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 11:07
      Цитата: XXXIII
      СБ ООН обсудил действия
      А что щё ООН осудил? Например:
      ГЕНСЕК ООН ОСУДИЛ ПРОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКИХ "ВЫБОРОВ" В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ
      KonoGon
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:25
        Цитата: KonoGon
        Цитата: XXXIII
        СБ ООН обсудил действия
        А что щё ООН осудил? Например:
        ГЕНСЕК ООН ОСУДИЛ ПРОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКИХ "ВЫБОРОВ" В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ
        Скора вас накажут, по всей строгости международного закона.... yes
        Генеральный секретарь ООН призвал провести расследование столкновений на границе Израиля и сектора Газа
        XXXIII
  22. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:13
    Для интересующихся.
    Здесь, хорошо видно как собирается толпа. Ещё ничего особенного не происходит. Это только один из участков, куда хамасовцы нагнали гражданских.

    Просто надёргал свежих роликов из сети.



    А. Привалов
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:20
      Цитата: А. Привалов
      Для интересующихся.
      Здесь, хорошо видно как собирается толпа. Ещё ничего особенного не происходит. Это только один из участков, куда хамасовцы нагнали гражданских.

      А чего они поднялись то такой толпой и почему выбрали именно это место?... feel
      XXXIII
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:37
        Цитата: XXXIII
        Цитата: А. Привалов
        Для интересующихся.
        Здесь, хорошо видно как собирается толпа. Ещё ничего особенного не происходит. Это только один из участков, куда хамасовцы нагнали гражданских.

        А чего они поднялись то такой толпой и почему выбрали именно это место?... feel

        30 марта, по инициативе ХАМАСа, в секторе Газы, а также в Иудее и Самарии, и около Иерусалима проводится массовая акция протеста, приуроченная ко "дню земли". На эти цели правительство Хамаса выделило 10 млн. долл. Там, это очень большие деньги. Таких мест шесть. Не везде можно просто так подойти к забору разграничения, во многих местах имеются старые, ещё египетские минные поля.
        А. Привалов
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:50
          Цитата: А. Привалов
          30 марта, по инициативе ХАМАСа, в секторе Газы, а также в Иудее и Самарии, и около Иерусалима проводится массовая акция протеста, приуроченная ко "дню земли". На эти цели правительство Хамаса выделило 10 млн. долл. Там, это очень большие деньги. Таких мест шесть. Не везде можно просто так подойти к забору разграничения, во многих местах имеются старые, ещё египетские минные поля.

          Откуда у хамас деньги, кто то помогает получается, вроде американцы порезали помощь...таких мест шесть, а чего они просят то, вернуть земли?... what
          XXXIII
  23. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 11:19
    Вот чего им не сидится? Знают же что огребут по полной как всегда а потом плакаться побегут. Ей богу, как дети малые. Все равно ж ничего не добьются.
    Vadim851
  24. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:20
    Для чего это государство создали..? Кровь, кровь и кровь..Ну что евреям не жилось в разных странах (хорошо жили))) .У нас даже есть Еврейская АО , там ни одного еврея нет хе хе Чего добиваются ? Залезли в самую святыню христианского и мусульманского мира ..И еще Иерусалим своей столицей назначили! Стреляют из танков и всех видов оружия , пытаясь кому то что то доказать в наглую?
    МИХАН
    1. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 11:41
      Цитата: МИХАН
      Иерусалим своей столицей назначили

      Это случилось когда вы ещё в норе жили. Или на дереве, всего не упомнишь.
      KonoGon
  25. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:23
    Так, по меньшей мере 17 человек погибли и несколько сотен получили ранения различной степени тяжести.

    И никто не понесёт ни какой ответственности. ну и естественно мерикатосы и гейропа молчит. Они не видят в упор!!! angry
    a.s.zzz888
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:33
      Цитата: a.s.zzz888

      И никто не понесёт ни какой ответственности. ну и естественно мерикатосы и гейропа молчит. Они не видят в упор!!! angry

      А за что ответственность?
      Арон Заави
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:34
        СМИ: При столкновениях с армией Израиля шесть палестинцев погибли и более 500 пострадали

        В ходе столкновений с израильской армией на границе между Израилем и сектором Газа погибли шесть палестинцев. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Министерство здравоохранения в секторе Газа.
        30 марта 2018, 15:38
        a.s.zzz888
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:36
          Цитата: a.s.zzz888
          СМИ: При столкновениях с армией Израиля шесть палестинцев погибли и более 500 пострадали

          В ходе столкновений с израильской армией на границе между Израилем и сектором Газа погибли шесть палестинцев. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Министерство здравоохранения в секторе Газа.
          30 марта 2018, 15:38

          А зачем они штурмовали нашу границу?
          Арон Заави
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:37
            Протестующих палестинцев в секторе Газа разгоняют с помощью дронов

            На границе сектора Газа тысячи палестинцев собрались на «Великий марш возвращения». Для разгона протестующих израильтяне используют дроны, а против наиболее агрессивных участников акции применяют огнестрельное оружие.
            30 марта 2018, 19:34
            a.s.zzz888
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:35
        ВВС Израиля нанесли авиаудары по сектору Газа
        ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям боевиков в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.
        25 марта 2018, 02:36
        a.s.zzz888
      3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:36
        «Великий марш возвращения»: шесть палестинцев погибли в ходе массовых протестов на границе сектора Газа

        Тысячи палестинцев проводят демонстрации на границе сектора Газа. Некоторые протестующие вступают в стычки с израильскими военнослужащими, которые в ответ применяют оружие и спецсредства. Примыкающая к анклаву территория объявлена закрытой военной зоной, поэтому по зачинщикам беспорядков ведётся огонь на поражение. Сообщается о шести погибших в результате обстрела, ещё около 550 ранены. Жители сектора Газа 30 марта начали серию массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения». Палестинцы намерены продолжать акции протеста до середины мая. RT вёл прямую трансляцию.
        30 марта 2018, 14:04
        a.s.zzz888
      4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:43
        Беспорядки в Газе: ООН обсуждает и осуждает Израиль
        Сегодня ночью в Совете безопасности ООН по инициативе Кувейта состоялось экстренное обсуждение вчерашних массовых беспорядков в секторе Газа, в ходе которых погибли 16 палестинских арабов, более 1200 получили травмы.
        a.s.zzz888
    2. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 11:44
      Цитата: a.s.zzz888
      И никто не понесёт ни какой ответственности
      А не фиг шастать в чужую страну. Вот завтра решат украинцы что исконно казачие угодия возвращать надо, да и попрут через границу.
      KonoGon
  26. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:30
    Неблагодарые палестинцы не понимают , что их убивают из любви к миру и справедливости
    Дормидонт
    1. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 11:46
      Цитата: Дормидонт
      их убивают
      Их убивают ЗА попытку нарушить границу государства Израиль. Кстати, на границе России за попыту пересечания не стреляют?
      KonoGon
  27. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:33
    Газа - независимое исламистское государство под полным управлением организации Хамас. Находится в состоянии войны с Израилем.
    Между государствами - охраняемая граница. Попытки пересечения палестинцами гос.границы Израиля расцениваются как попытки нападения на Израиль.
    voyaka uh
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:39
      В Госдепе призвали к ослаблению напряжённости после инцидентов в секторе Газа
      Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в Twitter опубликовала сообщение о том, что Вашингтон призывает к ослаблению напряжённости после инцидентов на границе Израиля и сектора Газа.
      31 марта 2018, 05:34
      a.s.zzz888
    2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:43
      Беспорядки в Газе: ООН обсуждает и осуждает Израиль
      Сегодня ночью в Совете безопасности ООН по инициативе Кувейта состоялось экстренное обсуждение вчерашних массовых беспорядков в секторе Газа, в ходе которых погибли 16 палестинских арабов, более 1200 получили травмы.
      a.s.zzz888
      1. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 11:51
        Цитата: a.s.zzz888
        массовых беспорядков в секторе Газа
        Нефиг границу нарушать. А если вы обеспокоенны, пошли бы вы и обьяснили арабам что от игры с огнём бывает плохо. В
        Сирии вы уже протестовали? Там куда как больше.
        KonoGon
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:56
          KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 11:51А если вы обеспокоенны, пошили бы и обьяснили арабам

          Когда переходят на личности, значит других аргументов нет. Адью.
          a.s.zzz888
    3. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:58
      Цитата: voyaka uh
      Газа - независимое исламистское государство под полным управлением организации Хамас. Находится в состоянии войны с Израилем.
      Между государствами - охраняемая граница. Попытки пересечения палестинцами гос.границы Израиля расцениваются как попытки нападения на Израиль.

      Чего просят то иноземцы ??? laughing hi
      XXXIII
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