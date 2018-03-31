Побоище в секторе Газа. Масштабные стычки с израильскими военными

Двое вооруженных боевиков ХАМАС приблизились к разделительному забору и открыли огонь по израильским военнослужащим. Израильские военнослужащие открыли ответный огонь. Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд.

В средствах массовой информации активно обсуждаются события, произошедшие в так называемый день гнева в Палестине. Речь идёт о наиболее масштабных столкновениях между жителями сектора Газа и израильскими военнослужащими за последнее время.Накануне в антиизраильском марше, названном «Великий марш возвращения», приняли участие несколько десятков тысяч человек. В конечном итоге, не без откровенных провокаций, марш перерос в кровопролитные столкновения двух сторон. При этом причины палестинцы и израильтяне называют диаметрально противоположными.В секторе Газа утверждают, что столкновения начались с того, что израильские военнослужащие открыли огонь. В Израиле же отмечают, что огонь был открыт уже после нескольких попыток нападения на израильских силовиков.Конфликт на границе сектора Газа привёл к многочисленным жертвам. Так, по меньшей мере 17 человек погибли и несколько сотен получили ранения различной степени тяжести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны к деэскалации конфликта и к проведению расследования гибели людей.В Израиле между тем заявили, что акция протеста была проведена ХАМАС в качестве «прикрытия антиизраильской террористической активности».Из сообщения пресс-службы ЦАХАЛ: