11:58 31 марта
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31 марта 1945 года Красная Армия подарила взятый Данциг полякам. Сегодня они помнят?

31 марта 1945 года Красной Армией в ходе Восточно-Померанской наступательной операции была полностью завершено операция по взятию немецкого города Данциг. Отличительной особенностью операции по овладению этим городом можно считать то, что войска 2-го Белорусского фронта осуществляли вхождение в Данциг не с востока, где находились укрепления, а с западного направления. После взятия Данцига над городом был поднят польский флаг, и через некоторое время сам город стал польским Гданьском.

В ходе операции Красная армия понесла существенные потери – около 10 тысяч солдат и офицеров пали на полях сражений близ города и непосредственно на улицах Данцига.

А в Польше сегодня принято вспоминать о тех событиях, а также о том, благодаря кому её территория существенно приросла?..


Нужно отметить, что Данциг за несколько месяцев до окончания Великой Отечественной войны командованием Третьего Рейха с подачи Гитлера был превращён в так называемый «Фестунг». Это город-крепость с многоступенчатой системой укреплений. Основная задача «Фестунгов» заключалась в том, что их гарнизоны должны были продолжительное время оказывать сопротивление частям наступающей Красной Армии, даже оказавшись в полном окружении. Однако своей «Брестской крепости» у немцев не получилось по целому ряду объективных причин.

31 марта 1945 года Красная Армия подарила взятый Данциг полякам. Сегодня они помнят?


Войска Красной Армии, обойдя город и нанеся удар с запада, разрушили все оборонительные планы гитлеровцев. Данциг пал, а уже через месяц с небольшим пал и сам Третий Рейх.

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Комментарии 40

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 10:08
    "Сегодня они помнят?"

    Конечно помнят, именно поэтому и сносят памятники советским солдатам. yes
    Владимирец
    1. Комментарий был удален.
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:13
        Цитата: Геркулесыч
        территории разделить между нами и немцами!

        Немцы? Какие немцы? Зачем - немцы? (с) "Брат" laughing
        Голован Джек
        1. Например Сегодня, 10:19
          Цитата: Геркулесыч
          территории разделить между нами и немцами!

          Разделить между нами и теми кто к нам с войной пришел и убил десятки миллионов наших родных? Вы в своём уме?
          Немцы и прочие европейцы убили миллионы мирных жителей нашей страны. Наших родных. Мы помнить это должны и обязаны детям нашим эту память передать. Немцы - зло.
          Забудем это и снова будет агрессия. Они, падлы, только этого и ждут.
          В конце прошлого века мы поддались западным сплетням о мире, фройндшафдте и жУвачке и тут же потеряли страну и огромные территории.
          Очнись, дядя!!!
          Например
    2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:26
      Цитата: Владимирец
      Конечно помнят, именно поэтому и сносят памятники советским солдатам

      10 ноября 1941 года старший лейтенант госбезопасности Мошенский докладывал в разведсводке: "5) Среди немецких частей в можайском направлении больше стали встречаться чехи, австрийцы. финны и поляки...".
      ШТАБ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА
      ....Пленные 1/678 пп 332 пд захваченные 12.7 в районе РАКОВО, показали: 4 июля дивизия получила задачу от командования Южной группы войск на восточном фронте - наступать в составе БЕЛГОРОДСКОЙ группировки на КУРСК. Слева 332 пд действует 255 пд, справа ТД СС "Великая Германия". Национальный состав 332 пд: 40% - поляки, 10% - чехи, и остальные немцы
      срочно
      Секретно
      Экз. N1
      Кому: Дело РО
      РАЗВЕДСВОДКА N199 к 7.00. 12.7.43 года ШТАБ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА

      Перебежчик 6 роты 2 батальона 246 пп 88 пд, задержанный 11.7 в р-не ВИШНЕВКА (вост. ГЛУШКОВО) на предварительном допросе показал: 5.7 в составе маршевой роты, численностью до 130 солдат прибыл в 246 пп. 6 рота занимает оборону на фронте 2 км. от сев.окр. ВИШНЕВКА и далее на север. Национальный состав роты: немцев - 25 солдат, украинцев - 18 и остальные разных национальностей (сербы, французы, чехи, поляки
      В общем 630 тысяч поляков воевало на стороне Третьего Рейха на Восточном фронте. 315 тысяч поляков, потеряны вермахтом на Западном фронте, итого миллион

      На стороне СССР воевало 330 тысяч поляков.
      На стороне союзников воевало 220 тысяч поляков.
      То есть против Третьего Рейха воевало 550 тысяч поляков а за немцев миллион. Делайте выводы кто им ближе
      Vadivak
    3. урман (александр) Сегодня, 10:33
      Цитата: Владимирец
      именно поэтому и сносят памятники советским солдатам.

      Поляки ? помнят? не смешите мои копыта( эт к автору статьи)
      Они ж как дурни , только думками богатеют, да лелеют свою не сбыточную мечту.
      О польше от можа до можа winked
      Вечно обиженные.
      урман
    4. freddyk (Александр) Сегодня, 11:09
      именно поэтому и сносят


      Именно, что бы забыть. И мы не в силах им помешать.
      freddyk
  2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:10
    Эх Русские много чего мы подарили народам мира..Добро не помнят и сейчас нам плюют в душу , такая уж у них халявная натура! Но мы теперь другими стали , не зря такой визг подымается в мире..ХАЛЯВЫ от русских больше не будет! Пора собирать камни мужики..
    МИХАН
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:11
    Нужно поддержать немцев в стремлении вернуть себе все те земли, что отошли после Второй мировой войны к польше! У немцев то с памятью получше, они против наших памятников войну не ведут.
    Геркулесыч
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:15
      Предложение конечно интересное. Но его лучше рассмотреть после того как Меркель выкинут из власти и немецкая политика станет более самостоятельной. После этого неплохо было бы совместно взяться за англосаксов (особенно островных).
      rotmistr60
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:55
        Цитата: rotmistr60
        немецкая политика станет более самостоятельной.

        никогда этого не будет. золотой запас германии за большой лужей (если ещё цел), военные базы полосатых по всей стране. германия фактически оккупирована. и "несущие демократию) никогда их не отпустят
        LSA57
    2. Siegen (Валентин) Сегодня, 10:17
      Немцы помнят не только Данциг (Гданьск), но и Штеттен (Щецин) и многое другое...
      В июне этого года «Мудрый немец», депутат Европейского парламента Удо Фойгт направил в Европейскую комиссию запрос о законности нахождения ФРГ в Евросоюзе. А также попросил уточнить, считает ли Еврокомиссия действующим договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный в 1990 году ФРГ, ГДР, СССР, США, Великобританией и Францией. Более того, напоминает польский портал Gazeta. pl, этот немецкий депутат требует от Польши возврата Померании, Западной и Восточной Пруссии, Силезии, Гданьска и Вроцлава, что составляет «достаточно серьезную часть нашей страны».
      А Польша требует от Германии репараций за ущерб, понесенный Польшей во время Второй мировой войны. 45 миллиардов долларов!
      Вот какие запросы у пшеков belay fellow
      Siegen
      1. Siegen (Валентин) Сегодня, 10:29
        Польша заявила о праве на немецкие репарации за Вторую мировую войну.
        В ответ Россия потребовала от Польши выплатить репарации за Лжедмитрия belay am
        Siegen
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 10:12
    "...После взятия Данцига над городом был поднят польский флаг..."

    С какой стати ?! Кто сотворил такую глупость? Это плевок на 10 тысяч погибших наших солдат. Это ещё раз говорит о том - гибнут солдаты, а судьбу решают политики. Поэтому такой бардак в мире.
    askort154
  5. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 10:13
    Сначала забрали пол-Польши, потом подарили город. Норм, чо.
    AlexanderVP
    1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:16
      Цитата: AlexanderVP
      Сначала забрали пол-Польш

      Не надо флудить.... Договаривайте - кто взял, что и когда...
      stalkerwalker
      1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 10:20
        СССР в 1939 г. взял суверенные территории Польши. С помощью армии. Еще вопросы?
        AlexanderVP
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:23
          Цитата: AlexanderVP
          СССР в 1939 г. взял суверенные территории Польши. С помощью армии. Еще вопросы?

          Лично к вам и вашему никчемному образованию, после такого безграмотного и безнравственного утверждения, нет....
          Сказал бы "Учите матчасть...", но вам это ни к чему. У вас и так всё прекрасно...
          laughing
          stalkerwalker
          1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 10:26
            Ды в можете тут оправдываться как хотите, а факт остается фактом: красная армия вторглась в суверенное государство в сговоре с Германией. Все. Остальное уже отмазы, мол защитить народ хотели, да это наши бывшие территории и т.п.
            Хельсинки бомбили тоже с "добрыми" намерениями.
            AlexanderVP
            1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:30
              Цитата: AlexanderVP
              Ды в можете тут оправдываться как хотите, а факт остается фактом: красная армия вторглась в суверенное государство в сговоре с Германией. Все. Остальное уже отмазы, мол защитить народ хотели, да это наши бывшие территории и т.п.

              Антошка ? Мацеревич ? И ты здесь?
              wassat
              stalkerwalker
              1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 10:35
                Слив засчитан.
                AlexanderVP
            2. freddyk (Александр) Сегодня, 11:39
              Хельсинки бомбили тоже с "добрыми" намерениями

              Для всех добрыми не будешь. Главное, что бы намерения были добрыми для своей страны и народа. А с Хельсинки хотели по доброму- сами отказались.
              freddyk
          2. Керенский (Кирилл) Сегодня, 10:30
            Так все имеют право на самоопределение?
            Керенский
        2. Татьяна Сегодня, 10:26
          Цитата: AlexanderVP
          СССР в 1939 г. взял суверенные территории Польши. С помощью армии. Еще вопросы?

          Пусть при этом поляки скажут СССР спасибо, а то бы поляков как народа при немцах вообще бы не было!
          Татьяна
          1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 10:34
            А вот поляки по другому думают, вот недалекие, да :)
            Мы ж от всей доброты душевной их захватили, с лучшими намерениями, а они не понимают :)
            AlexanderVP
            1. Володин (Алексей) Сегодня, 10:47
              Цитата: AlexanderVP
              А вот поляки по другому думают, вот недалекие, да :)
              Мы ж от всей доброты душевной их захватили, с лучшими намерениями, а они не понимают :)

              А ещё поляки сегодня думают, что они вместе с нацистами не участвовали в разделе Чехословакии в 1938...

              Но, что ж ты будешь делать, участвовали...

              А виноват Сталин... Вот ведь незадача...
              Володин
              1. Татьяна Сегодня, 10:55
                Цитата: AlexanderVP
                А вот поляки по другому думают, вот недалекие, да :)
                Мы ж от всей доброты душевной их захватили, с лучшими намерениями, а они не понимают :)

                Не понимают только те поляки, предки которых сами были польскими фашистами и соревновались с гитлеровцами в агрессии против своих соседних стран и народов. Потомки, наподобие русофоба Мацеревича – т.н. «полезного иди*ота» для США.
                Татьяна
    2. serg.shishkov2015 (Сергей Борисович Шишков) Сегодня, 10:25
      Никакой Польши мы не забирали! Сталин отдал приказ о начале движения войск только после того, как правительство Польши пересекло границу с Румынией,т,е, Польша ДЕ-ЮРЕ перестало существовать как государство, это уже было дикое поле, ничейная земля!
      serg.shishkov2015
      1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 10:35
        Да, я тоже такую отмазу слышал.
        AlexanderVP
        1. perepilka (Владимир) Сегодня, 11:32
          Цитата: AlexanderVP
          Да, я тоже такую отмазу слышал.

          Продолжайте, опровергните с фактами, что СССР напал на бедную Польшу и она яростно сопротивлялась. Расскажите, что польское правительство не сдриснуло в Лондон и что СССР не остановилось на линии Керзона. А слышал не катит здесь.
          Нет, ничего доказывать не буду. Бремя доказательств на утверждающей стороне. Для начала про полпольши. Нет, здесь не велосипедобритания, джентльменам на слово не верят. Действуйте.
          perepilka
    3. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:34
      Цитата: AlexanderVP
      Сначала забрали пол-Польши, потом подарили город. Норм, чо.

      Вы, вообще, в курсе значения слова "половина"? Вопрос риторический, разумеется.
      Avis-bis
  6. БВС (Виктор) Сегодня, 10:19
    А разве это событие не было результатом соглашений между СССР, США и Великобританией?
    БВС
  7. БВС (Виктор) Сегодня, 10:24
    Разве Красная Армия МОГЛА что-то подарить или не подарить? Разве это было в полномочиях Командующего 2-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского?
    БВС
  8. БВС (Виктор) Сегодня, 10:25
    А польский город Львов КТО подарил СССР?
    БВС
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:30
      А Львов точно польский город? ??
      Геркулесыч
      1. БВС (Виктор) Сегодня, 11:57
        До 19 сентября 1939 года им был.
        Из Википедии -
        Львов по одной из версий основан галицким князем Данилой Романовичем в середине XIII века. Около 1272 года город стал столицей Галицко-Волынского княжества, частью Польши Краковской и Речи Посполитой (1349—1772), частью Габсбургской монархии, как Королевства Галиции и Лодомерии (1772 - 1918), Западно-Украинской Народной Республики (1918), потом вновь частью Польской республики (1919-1939) и Украинского государства (1941). С 1939 по 1941 и с 1944 по 1991 гг. был в составе Украинской ССР. С 1991 года в в составе Украины.
        БВС
  9. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:32
    сарказмс...
    taiga2018
  10. К.А.С (Костя) Сегодня, 10:35
    Ловкость рук и никакого мошенства!!!
    Статью надо назвать так:"31 марта 1945 года Советская власть подарила взятый Красной армией, Данциг полякам. Сегодня они помнят?"
    Как будто бы солдаты и генералы решали такие вопросы!!
    А вот зачем Советская власть это сделала это вопрос!!!
    К.А.С
  11. Mimohod (Михаил) Сегодня, 11:18
    31 марта Красная Армия завершила операцию по взятию немецкого Данцига. Над городом был поднят польский флаг. Поляки помнят?...
    В ответ поляки дарят России русофобскую ненависть искусственно взращенную новыми англоязычными хозяевами , которая очень котируется последнее время на англосаксонском политическом рынке,шлюхи, что с них возмешь ...., и те и другие...
    Mimohod
  12. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:20
    Коротка память у правителей и мерикатосовских прихлебаев польши. angry
    a.s.zzz888
  13. ELEZKIY (александр) Сегодня, 11:48
    К сожалению, увы, у нас самих память хромать стала. некоторые воинские захоронения в России стали зарастать буьяном и порослю. Молодежи, кажись плевать. Недавно одному курьеру задание дал, пакет забрать. адрес на ул. Зои Космодемьянской. Я в принципе ко многому привыкший, но малёхо шокировало, как он адрес записал: "ул. Зое космодемянское". пацан русак, но поколение смартфонное...., б...ь....
    ELEZKIY
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