31 марта 1945 года Красная Армия подарила взятый Данциг полякам. Сегодня они помнят?

31 марта 1945 года Красной Армией в ходе Восточно-Померанской наступательной операции была полностью завершено операция по взятию немецкого города Данциг. Отличительной особенностью операции по овладению этим городом можно считать то, что войска 2-го Белорусского фронта осуществляли вхождение в Данциг не с востока, где находились укрепления, а с западного направления. После взятия Данцига над городом был поднят польский флаг, и через некоторое время сам город стал польским Гданьском.В ходе операции Красная армия понесла существенные потери – около 10 тысяч солдат и офицеров пали на полях сражений близ города и непосредственно на улицах Данцига.А в Польше сегодня принято вспоминать о тех событиях, а также о том, благодаря кому её территория существенно приросла?..Нужно отметить, что Данциг за несколько месяцев до окончания Великой Отечественной войны командованием Третьего Рейха с подачи Гитлера был превращён в так называемый «Фестунг». Это город-крепость с многоступенчатой системой укреплений. Основная задача «Фестунгов» заключалась в том, что их гарнизоны должны были продолжительное время оказывать сопротивление частям наступающей Красной Армии, даже оказавшись в полном окружении. Однако своей «Брестской крепости» у немцев не получилось по целому ряду объективных причин.Войска Красной Армии, обойдя город и нанеся удар с запада, разрушили все оборонительные планы гитлеровцев. Данциг пал, а уже через месяц с небольшим пал и сам Третий Рейх.