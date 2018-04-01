Умру за великий Ниппон —

Оставлю жене лишь долги

Да трех тамагочи, мал-мала меньше...

В процессе модернизации линкора “Фусо” конструкторы столкнулись с недостатком места для установки современных средств наблюдения, связи и управления огнём. Шесть башен главного калибра, распределенные по всей длине корабля, препятствовали размещению дополнительных мостиков, рубок и дальномерных постов.Единственным выходом из ситуации стало неукротимое движение вверх. Уже после первой модернизации (1930-1933 гг.) надстройка “Фусо” поднялась над палубой на 40 метров, став самой высокой в мире. Необычный тип надстройки вошел в историю под названием “пагода”, тем самым подчеркнув национальный японский колорит.Нагромождение ярусов создавало ложное ощущение хаотичности. Тем не менее, пагода была продуманной до мелочей конструкцией, созданной для решения чисто практических задач. Японцы решили проблему нехватки места на верхней палубе, одновременно обеспечив боевым постам великолепный обзор.Самый нижний ярус занимал запасной мостик управления огнём артиллерии среднего калибра. Чуть выше него находился мостик компасов. Еще выше — пост наблюдения с тремя мощными 18-см биноклями и сигнальным прожектором. Следующий уровень — запасной пост управления огнём артиллерии главного калибра.Выше располагался главный пост управления огнем артиллерии ГК: стабилизированный центральный прицел с расчетом из шести номеров, “сокутекибан” (для определения курса и скорости цели) и наблюдательные приборы.Далее вверх — дальномерный мостик с перемещающимся по рельсам 10-метровым дальномером. С этого яруса открывался доступ к сигнальным реям.Пространство над дальномерным мостиком занимал боевой мостик с биноклями.Последним этажом был центральный наблюдательный пост с антенной радиопеленгатора. И на самой верхушке “пагоды” — топовой огонь.Весной 1945 года, после гибели ЛК “Ямато”, линкор “Фусо” стал флагманом Объединенного флота. Новое назначение повлекло очередные изменения в конструкции линкора — его “пагода” подросла в высоту, позволив разместить дополнительные передатчики и флагманский командный пункт (ФКП).Плановая модернизация линкора откладывалась из-за недостатка средств после поражения Японии в войне. Необходимая сумма (10 трлн. иен) была собрана только к началу 60-х гг., и, промозглой осенью 1962 года “Фусо” был поставлен в док морского арсенала Куре.Необходимость срочной модернизации была вызвана развитием управляемого оружия. Магистральным направлением модернизации стало увеличение высоты “пагоды” одновременно с форсированием силовой установки линкора в три раза (до 240 тыс. л.с.), что, по расчетам, должно было обеспечить прибавку скорости в 4 узла.На высоте 100 метров над уровнем моря расположились мостики космической связи на УКВ-частотах, радары общего обнаружения и стабилизированные посты РЛС подсветки целей. Одним из главных элементов в конструкции “пагоды” стала дополнительная (седьмая) башня главного калибра, размещенная в средней части надстройки, между мостиками радиотехнической разведки и сигнальных стробоскопов.Глядя на величественную пагоду “Фусо”, великий мыслитель и поэт Томимо Токосо сочинил свою поэму “Семибашенный замок”:80-й юбилей линкора, отмеченный в торжественной обстановке в 1995 году, совпал по времени с новой обширной программой модернизации “Фусо“. К концу 90-х гг. высота его надстройки достигла 400 метров, благодаря чему линкор полностью перешел на возобновляемые источники энергии. Всю верхнюю часть надстройки “Фусо” занимают мостики ветрогенераторов и солнечных батарей.В настоящее время на борту ведутся эксперименты по созданию оружия на новых физических принципах. Система самообороны, уводящая вражеские ракеты в пространство с иной метрикой, и ускоритель сверхсветовых частиц (тахионов), которые нарушают причинно-следственные связи и убивают противника еще до начала боя.