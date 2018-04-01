09:20 01 апреля

Линкор "Фусо": убить противника до начала боя



В процессе модернизации линкора “Фусо” конструкторы столкнулись с недостатком места для установки современных средств наблюдения, связи и управления огнём. Шесть башен главного калибра, распределенные по всей длине корабля, препятствовали размещению дополнительных мостиков, рубок и дальномерных постов.

Единственным выходом из ситуации стало неукротимое движение вверх. Уже после первой модернизации (1930-1933 гг.) надстройка “Фусо” поднялась над палубой на 40 метров, став самой высокой в мире. Необычный тип надстройки вошел в историю под названием “пагода”, тем самым подчеркнув национальный японский колорит.


Нагромождение ярусов создавало ложное ощущение хаотичности. Тем не менее, пагода была продуманной до мелочей конструкцией, созданной для решения чисто практических задач. Японцы решили проблему нехватки места на верхней палубе, одновременно обеспечив боевым постам великолепный обзор.

Самый нижний ярус занимал запасной мостик управления огнём артиллерии среднего калибра. Чуть выше него находился мостик компасов. Еще выше — пост наблюдения с тремя мощными 18-см биноклями и сигнальным прожектором. Следующий уровень — запасной пост управления огнём артиллерии главного калибра.

Выше располагался главный пост управления огнем артиллерии ГК: стабилизированный центральный прицел с расчетом из шести номеров, “сокутекибан” (для определения курса и скорости цели) и наблюдательные приборы.

Далее вверх — дальномерный мостик с перемещающимся по рельсам 10-метровым дальномером. С этого яруса открывался доступ к сигнальным реям.

Пространство над дальномерным мостиком занимал боевой мостик с биноклями.

Последним этажом был центральный наблюдательный пост с антенной радиопеленгатора. И на самой верхушке “пагоды” — топовой огонь.

Весной 1945 года, после гибели ЛК “Ямато”, линкор “Фусо” стал флагманом Объединенного флота. Новое назначение повлекло очередные изменения в конструкции линкора — его “пагода” подросла в высоту, позволив разместить дополнительные передатчики и флагманский командный пункт (ФКП).

Плановая модернизация линкора откладывалась из-за недостатка средств после поражения Японии в войне. Необходимая сумма (10 трлн. иен) была собрана только к началу 60-х гг., и, промозглой осенью 1962 года “Фусо” был поставлен в док морского арсенала Куре.



Необходимость срочной модернизации была вызвана развитием управляемого оружия. Магистральным направлением модернизации стало увеличение высоты “пагоды” одновременно с форсированием силовой установки линкора в три раза (до 240 тыс. л.с.), что, по расчетам, должно было обеспечить прибавку скорости в 4 узла.

На высоте 100 метров над уровнем моря расположились мостики космической связи на УКВ-частотах, радары общего обнаружения и стабилизированные посты РЛС подсветки целей. Одним из главных элементов в конструкции “пагоды” стала дополнительная (седьмая) башня главного калибра, размещенная в средней части надстройки, между мостиками радиотехнической разведки и сигнальных стробоскопов.



Глядя на величественную пагоду “Фусо”, великий мыслитель и поэт Томимо Токосо сочинил свою поэму “Семибашенный замок”:

Умру за великий Ниппон —
Оставлю жене лишь долги
Да трех тамагочи, мал-мала меньше...


80-й юбилей линкора, отмеченный в торжественной обстановке в 1995 году, совпал по времени с новой обширной программой модернизации “Фусо“. К концу 90-х гг. высота его надстройки достигла 400 метров, благодаря чему линкор полностью перешел на возобновляемые источники энергии. Всю верхнюю часть надстройки “Фусо” занимают мостики ветрогенераторов и солнечных батарей.

В настоящее время на борту ведутся эксперименты по созданию оружия на новых физических принципах. Система самообороны, уводящая вражеские ракеты в пространство с иной метрикой, и ускоритель сверхсветовых частиц (тахионов), которые нарушают причинно-следственные связи и убивают противника еще до начала боя.

Автор: Олег Капцов


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Комментарии 20

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  1. lwxx Сегодня, 06:45
    Кое как вспомнил ,что сегодня 1 апреля! wassat
    lwxx
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 07:03
      Цитата: lwxx
      Кое как вспомнил ,что сегодня 1 апреля! wassat

      испытал кратковременный когнитивный диссонанс... Капцов-молодец,почти "развёл"... laughing
      Дедкастарый
  2. федоров (Валерий) Сегодня, 06:49
    По заявлениям прессекретаря администрации президента Пескова, На вооружение России поставлены модернизированные комплексы -
    -Бляха-Муха
    -Ядрена вошь
    -Ешкин кот
    планируется в текущем году модернизировать систему целеуказания Ядрен-батон, и станцию РЭБ - Еперный театр soldier
    федоров
  3. амурец (николай) Сегодня, 06:51
    Весной 1945 года, после гибели ЛК “Ямато”, линкор “Фусо” стал флагманом Объединенного флота. Новое назначение повлекло очередные изменения в конструкции линкора — его “пагода” подросла в высоту, позволив разместить дополнительные передатчики и флагманский командный пункт (ФКП).

    Капцов изволит пошутить в честь 1-го апреля. Линкор Фусо потоплен в ночном бою с шестью американскими линкорами в проливе Суригао 25 октября 1944 года
    амурец
    1. EvgNik (Евгений Николаевич) Сегодня, 07:42
      Коля, привет! hi Подняли его и реставрировали. А ты и не знал?
      EvgNik
      1. амурец (николай) Сегодня, 09:02
        Цитата: EvgNik
        Подняли его и реставрировали. А ты и не знал?

        Знал, Женя, знал. Потом опять затопили жемчужные раковины выращивать.
        амурец
  4. andrewkor Сегодня, 06:53
    Ну,наворотил,с праздником!Только после "модернизации в 1962г." догадался в чем дело.
    andrewkor
  5. рюрикович (Андрей) Сегодня, 07:08
    laughing good
    С Днём смеха,господа!! drinks
    Капцов,плюс hi
    рюрикович
    1. avt Сегодня, 07:16
      Цитата: рюрикович
      Капцов,плюс

      bully good ПЛЮСИЩЕ!!! Я жда-а-ал! Долго ждал фэнтази от Олега ! bully Надеюсь этот маленький шаг Олега будет огромным для всего человечества на В.О. И он ещё выдаст . переигровку Цусимы если не с дредноутами , то хотя бы с ,,Павлом" и ,,Андреем". bully
      avt
      1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 07:22
        Цитата: avt
        И он ещё выдаст . переигровку Цусимы если не с дредноутами , то хотя бы с ,,Павлом" и ,,Андреем". bully

        Что-то никак он не решается на сие творение уже который год what Может к следующему 1 апреля? fellow
        рюрикович
        1. avt Сегодня, 07:28
          Цитата: рюрикович
          Может к следующему 1 апреля?

          Не выдаст раньше - пожизненный бан с гвоздями и скиом ! bully
          avt
          1. федоров (Валерий) Сегодня, 07:47
            Примерно так smile
            федоров
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:56
        Цитата: avt
        Долго ждал фэнтази

        Иногда глядя на проект нашего ЭМ "Лидер"

        , думаешь что эта идея как раз для него:
        Одним из главных элементов в конструкции “пагоды” стала дополнительная (седьмая) башня главного калибра, размещенная в средней части надстройки, между мостиками радиотехнической разведки и сигнальных стробоскопов.
        svp67
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:56
    Капцов не в курсе, что линкору заодно и днище удлинили, для отстойчивости wassat . И теперь осадка также равна 400 метров. А в трюме теперь завод по производству межзвездных крейсеров класса "микрозвезда смерти "!
    Геркулесыч
    1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 08:11
      И питомники со слабым полом для производства экипажей к ним wassat
      рюрикович
    2. федоров (Валерий) Сегодня, 08:32
      Ну не прав Ты однозначно, там в трюме пару микроСТАТУСОВ ..а может и больше. wink
      федоров
  7. kvs207 (Валерий) Сегодня, 08:07
    Ааа, понял - первоапрельская шутка laughing
    kvs207
  8. AID.S Сегодня, 08:28
    Превосходно!!!
    AID.S
  9. DimanC (Дмитрий) Сегодня, 08:28
    Спасибо, поржал. На самом деле, Олег забыл добавить, что уже к 2013 году японцы, наконец-то, запустили Фусо на орбиту, и теперь он охраняет наше спокойствие "оттуда"
    DimanC
  10. Deadушка (Виталий) Сегодня, 09:01
    К концу 90-х гг. высота его надстройки достигла 400 метров

    К 2050-му году с надстройки уже было можно свободно выходить в открытый космос laughing
    Deadушка
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