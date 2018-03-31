Немецкие автобаны станут целями для российских ВКС

Еврокомиссия представила план повышения мобильности войск и военной техники на территории ЕС. Таким образом НАТО пытается предотвратит задержки, связанные с тем, что европейские дороги и мосты не рассчитаны на технику Альянса. Евросоюз обещает выявить слабые места в инфраструктуре Североморско-балтийского транспортного коридора и предложить способы их устранения.



В Европе сегодня происходит крупнейшее наращивание войск НАТО со времен "холодной войны". Наибольшее число подразделений армий США размещено в Германии, Польше и странах Балтии. За последние 2 года в Европу были переброшены две полностью укомплектованные механизированные дивизии американской армии. Они включают более 200 танков, 400 машин пехоты, и до 100 самоходных артиллерийских орудий.



Дивизии были поделены на бригады и расквартированы в разных частях Евросоюза.











