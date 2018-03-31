11:55 31 марта
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Израиль подтвердил потерю беспилотника на юге Ливана

Командование армией обороны Израиля подтверждает информацию, ранее появившуюся в СМИ, о крушении беспилотного летательного аппарата ЦАХАЛа на юге Ливана. Первоначально сообщение о крушении было опубликовано ливанским телеканалом «Аль-Манар». Корреспондентом этого СМИ сообщалось, что беспилотник упал между селениями Бараашит и Бейт-Янун (Ливан).

Из заявления пресс-службы военного ведомства:
Этой ночью беспилотный летательный аппарат упал в ненаселенной местности на юге Ливане из-за технической неисправности. Пострадавших нет.


К сообщению добавляется, что риска утечки информации, добытой с помощью БПЛА, тоже нет.


Из сообщения:
Детали инцидента уточняются.


Известно, что речь идёт о разведывательном беспилотнике Hermes 450.

Израиль подтвердил потерю беспилотника на юге Ливана


При этом израильское военное командование не уточняет, за какими объектами на юге Ливана (и в Ливане ли?) вёл наблюдение беспилотник ЦАХАЛа.

Напомним, что в воздушное пространство Ливана нередко «залетают» не только израильские беспилотники, но и самолёты израильской военной авиации. В последние годы публиковалось немало сообщений о том, что именно из ливанского воздушного пространства самолёты ВВС Израиля наносили удары по объектам в Сирии.

Использованы фотографии: ttp://www.aviationanalysis.net
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Комментарии 26

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  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:08
    Предположение, что Израиль интересовал явно не Ливан наверное недалеко от истины. Под вопросом и падение по "техническим причинам". Но это не в нашей компетенции и нам конечно об этом не сообщат.
    rotmistr60
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:11
      Геннадий hi День добрый hi Ждем сказку о том что беспилотник просто заблудился в чужом воздушном пространстве!
      Геркулесыч
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:13
        Цитата: Геркулесыч
        беспилотник просто заблудился в чужом воздушном пространстве!

        Да там все летают, кто где хочет. smile
        Владимирец
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:39
          Цитата: Владимирец
          Цитата: Геркулесыч
          беспилотник просто заблудился в чужом воздушном пространстве!

          Да там все летают, кто где хочет. smile

          Тебя бы нужно запустить в ту сторону..)))) Поймают и обратно отправят ! wink
          МИХАН
          1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:41
            Цитата: МИХАН
            Тебя бы нужно запустить в ту сторону..)))) Поймают и обратно отправят !

            Сей пассаж недоступен для моего понимания, видимо, нужен портвейн. yes
            Владимирец
      2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 11:18
        Цитата: Геркулесыч
        Геннадий hi День добрый hi Ждем сказку о том что беспилотник просто заблудился в чужом воздушном пространстве!


        Неее,запустили в пятницу ночью,чтоб не видать было,а тут суббота,шабат! А в шабат у них ничего не работает,святое,вот и упал по"техническим" причинам! belay
        майор Юрик
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:36
          Люблю в субботу такие статьи ..Сразу видно , кто и что из себя представляет..! soldier (шуткак!)))
          Помнится я обещал "товарищам" , что они дождутся , если не будут пытаться нормально договариваться с арабами..Время "трубопроводных ракет" прошло и Железный купол проржавел "товарищи" ..Так что думайте и быстрее и все ваши ужимки и провокации мы знаем и санкции ваши нам не страшны уже..
          МИХАН
    2. Маз Сегодня, 11:38
      Долетался хермес, пейсах же.
      Маз
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:09
    В полете зацепился за облоко? ??Или воздух вдруг во много раз изменил свою плотность? ??
    Геркулесыч
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:12
      Цитата: Геркулесыч
      В полете зацепился за облоко? ??Или воздух вдруг во много раз изменил свою плотность? ??

      Они регулярно падают, как и военные самолеты. Сколько только за прошлый год авиакатостроф обсуждали?
      Арон Заави
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:17
        Арон, не спорю, но мы с вами понимаем, главное, не где упал а что он там вообще делал. Естественно, шпионил в ваших интересах! Надеюсь, что это вы отрицать не станите, или по обыкновению не заметите "неудобный "комментарий? ??
        Геркулесыч
        1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 11:21
          Делал он там,что и должен был делать.Их обстреливают всякой .....й со-всех сторон,защищаться-то они должны как-то,или мы и в этом праве им отказываем..?
          AST576
        2. karish (Александр) Сегодня, 11:23
          Цитата: Геркулесыч
          но мы с вами понимаем, главное, не где упал а что он там вообще делал. Естественно, шпионил в ваших интересах! Надеюсь, что это вы отрицать не станите, или по обыкновению не заметите "неудобный "комментарий? ??

          Украинские военные заявили о падении в Донбассе беспилотного летательного аппарата «Орлан», который «соответствует модели, изготавливаемой в России». По данным ВСУ, беспилотник упал вечером 16 сентября вблизи населенного пункта Новоградовка из-за технического сбоя.
          karish
        3. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 11:24
          Цитата: Геркулесыч
          Арон, не спорю, но мы с вами понимаем, главное, не где упал а что он там вообще делал. Естественно, шпионил в ваших интересах!


          так и ежам понятно что не наблюдал миграцию птиц.

          Цитата: Геркулесыч
          Надеюсь, что это вы отрицать не станите, или по обыкновению не заметите "неудобный "комментарий? ??


          смотрите реплику выше.
          представте себе мы наблюдаем за противниками хотя это и не по джентльменски
          Маки Авелльевич
          1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:32
            Маки Авелльевеч -ну так и наблюдайте, как будто мы вам там пытаемся помешать! У вас в регионе свои интересы, у нас-свои!!!
            Геркулесыч
        4. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:26
          Цитата: Геркулесыч
          Арон, не спорю, но мы с вами понимаем, главное, не где упал а что он там вообще делал. Естественно, шпионил в ваших интересах! Надеюсь, что это вы отрицать не станите, или по обыкновению не заметите "неудобный "комментарий? ??

          Шпионил конечно. Ну в отличии от вас у нас нет всемирных интересов ,которые вы удолетворяете с помощью спутников-шпионов, так нам дешевле использовать беспилотники-шпионы.
          Арон Заави
          1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:30
            Отвечаю всем израильтянам -каждая страна отстаивает интересы как может! Мы вынуждены засылать беспилотники вна укроину, они сами нас назначили врагами, а вам маленькая страна кедра просто не обьект для войны -вы там следите за Хезболлах! !!И чего я не так сказал? ??
            Геркулесыч
          2. Кроу (Александр) Сегодня, 11:31
            В кои-то веки согласен с богоизбранными-люди имеют право на безопасность своих семей.Запускайте беспилотники.Если потребуется-и бомбардировщики. hi
            Кроу
      2. Маз Сегодня, 11:39
        Пусть и падают почаще
        Маз
  3. Borik (Борис) Сегодня, 11:09
    С вороной столкнулся. Да и нехрен летать где не нужно.
    Borik
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:11
    Как у себя дома шныряют евреи. Явно по Сирии "работал". И опять же для чего и кого?! angry
    a.s.zzz888
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:21
    Вот так и живут евреи со всеми своими соседями. Всех кругом обгадили и продолжают гадить. "Избранные" ведь.
    Egorovich
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:28
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:29
    Недавно были сообщения о сотрудничестве РФ и Ливана , и о предоставлении им безвозмездной военной помощи из наших запасов . Может "подарки" сработали ?
    КВУ-НСвД
  8. poquello (poquello) Сегодня, 11:36
    Нда блин, событие блин.
    poquello
  9. Лерыч (Валерий) Сегодня, 11:39
    Завалили и завалили...Не зря наши там сидят. Добро пожаловать F-35. Катапульты пусть перепроверят.
    Лерыч
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