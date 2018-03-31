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Израиль подтвердил потерю беспилотника на юге Ливана
Командование армией обороны Израиля подтверждает информацию, ранее появившуюся в СМИ, о крушении беспилотного летательного аппарата ЦАХАЛа на юге Ливана. Первоначально сообщение о крушении было опубликовано ливанским телеканалом «Аль-Манар». Корреспондентом этого СМИ сообщалось, что беспилотник упал между селениями Бараашит и Бейт-Янун (Ливан).
Из заявления пресс-службы военного ведомства:
К сообщению добавляется, что риска утечки информации, добытой с помощью БПЛА, тоже нет.
Из сообщения:
Известно, что речь идёт о разведывательном беспилотнике Hermes 450.
При этом израильское военное командование не уточняет, за какими объектами на юге Ливана (и в Ливане ли?) вёл наблюдение беспилотник ЦАХАЛа.
Напомним, что в воздушное пространство Ливана нередко «залетают» не только израильские беспилотники, но и самолёты израильской военной авиации. В последние годы публиковалось немало сообщений о том, что именно из ливанского воздушного пространства самолёты ВВС Израиля наносили удары по объектам в Сирии.
Из заявления пресс-службы военного ведомства:
Этой ночью беспилотный летательный аппарат упал в ненаселенной местности на юге Ливане из-за технической неисправности. Пострадавших нет.
К сообщению добавляется, что риска утечки информации, добытой с помощью БПЛА, тоже нет.
Из сообщения:
Детали инцидента уточняются.
Известно, что речь идёт о разведывательном беспилотнике Hermes 450.
При этом израильское военное командование не уточняет, за какими объектами на юге Ливана (и в Ливане ли?) вёл наблюдение беспилотник ЦАХАЛа.
Напомним, что в воздушное пространство Ливана нередко «залетают» не только израильские беспилотники, но и самолёты израильской военной авиации. В последние годы публиковалось немало сообщений о том, что именно из ливанского воздушного пространства самолёты ВВС Израиля наносили удары по объектам в Сирии.
Использованы фотографии: ttp://www.aviationanalysis.net
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