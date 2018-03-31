17:37 31 марта
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Порошенко отнёс Германию к "сообщникам России"

Президент Украины решил высказать слова критики в адрес всех тех, кто поддерживает реализацию проекта газопровода «Северный поток-2». Напомним, что буквально несколько дней назад Германия подтвердила разрешение на строительство «СП-2» в своей исключительной экономической зоне.

По словам Порошенко, высказанном в интервью немецким СМИ, «только сообщники Москвы могут одобрять строительство газопровода». Таким образом, Порошенко открыто отнёс к «сообщникам Москвы» представителей федерального немецкого ведомства, выдавшего разрешение на реализацию газотранспортного проекта.

Пётр Порошенко заявил, что строительство «СП-2» представляет «серьёзную опасность» для Украины, так как Киев будет терять ежегодно около 2 млрд долларов на транзите российского газа в Европу.


Порошенко:
Газпром сведёт к минимуму транзит газа на Украину, и это нас ослабит. Этот «Северный поток-2» - инструмент политического влияния России. Все те, кто его поддерживает, это сообщники России.


Порошенко отнёс Германию к "сообщникам России"


Напомним, что ранее в «Газпроме» заявили, что ожидают согласования проекта со всеми странами, в исключительной экономической зоне которых труба в конечном итоге может пройти.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 73

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:45
    Допился вальцман, по ходу он уже не понимает "чего несёт"! laughing
    a.s.zzz888
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:49
      Оно может ничего не понимать вообще. Но тексты от госдепа сша озвучивает с завидным упрямством.
      Геркулесыч
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:50
        Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:49 ↑ Новый
        Оно может ничего не понимать вообще. Но тексты от госдепа сша озвучивает с завидным упрямством.

        оно уже давно ничего не соображает... политический клоун-алкаш...
        a.s.zzz888
        1. volodya (владимир) Сегодня, 12:00
          Цитата: a.s.zzz888
          политический клоун-алкаш...

          Дожили хохлы, кругом враги! В зеркало посмотри!
          volodya
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:43
            Да ладно,переживут это они.Вальцман пойдет по кругу с шапкой-медяков накидают..
            Цитата: volodya
            Цитата: a.s.zzz888
            политический клоун-алкаш...

            Дожили хохлы, кругом враги! В зеркало посмотри!
            210окв
            1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:09
              Порошенко открыто отнёс к «сообщникам Москвы» представителей федерального немецкого ведомства

              Петрушка видимо думал, что попал в сказку, где его кормят леденцами и гладят по головке только за то, что он есть. laughing Кто-нибудь, расскажите ему, что "ходить под себя" это не единственное, для чего живут люди и страны! Надо ещё и что-то делать.
              Прокат
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:44
          Цитата: a.s.zzz888
          ...оно уже давно ничего не соображает... политический клоун-алкаш...

          Почему же не соображает.
          Соображает, что денег от транзита аХХХрессорского газа ему больше не видать laughing
          Андрей К
      2. Тралл Сегодня, 11:51
        Вороватый посредник гонит волну на поставщика и потребителя.
        Дяде Вове скрипач не нужен smile
        Тралл
      3. asiat_61 (игорь) Сегодня, 14:53
        ...буд-то , все меня продали ...В.С.Высоцкий.
        asiat_61
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 11:50
      Цитата: a.s.zzz888
      Допился вальцман, по ходу он уже не понимает "чего несёт"! laughing

      Сергей hi вот это он даже в пьяном виде понимает и из гроба к нему тянутся будет.
      ежегодно около 2 млрд долларов
      hiвот и лезет к нам в нахлебники, не забывая нас же и обвинять во всех грехах. laughing
      vovanpain
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:52
        hi Моё Вам!
        За бабки удушится, это факт. Любит он эти денюжки, особенно на халяву!
        a.s.zzz888
        1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 11:57
          Эта пьянь скоро договорится до того, что обьявит своих кураторов-америкосов сообщниками России, поскольку они покупают ракетные двигатели. А сам не сообщник, имея заводик на территории России???
          Похмельный бред... yes
          Подрезчик
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:27
            Цитата: Подрезчик
            Эта пьянь скоро договорится до того, что обьявит своих кураторов-америкосов сообщниками России, поскольку они покупают ракетные двигатели.

            Да нет. Каким бы алкашом он не был, но понимает, что за такие речи ему кое-что наизнанку вывернут и нищим по миру пустят. И это для него будет еще наилучшим вариантом...
            helmi8
        2. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 14:50
          Цитата: a.s.zzz888
          За бабки удушится, это факт. Любит он эти денюжки, особенно на халяву!

          Оказывается в Германии тоже деньги считать умеют, понимают , где поднавариться можно реально.
          Ст.пропорщик
      2. Александр 3 Сегодня, 11:54
        Если бы порошенке сша не дали бы листок с речью,то мне кажется он бы сказал как Брежнев в своё время(товарищи нет слов).И его бы поняли.
        Александр 3
    3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:54
      Цитата: a.s.zzz888
      Допился вальцман, по ходу он уже не понимает "чего несёт"! laughing

      Да нет, пропитыми мозгами он ещё способен понять, что после "Северного потока 2" станет с газотранспортной системой Украины.. belay
      Проксима
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:59
        Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:54 ↑ Новый
        Цитата: a.s.zzz888
        Допился вальцман, по ходу он уже не понимает "чего несёт"! laughing
        Да нет пропитыми мозгами он ещё способен понять, что после "Северного потока 2" станет с газотранспортной системой Украины..

        Вы думаете, что у него "душа болит" за народ? Нет. У него идёт "отсос" мозга от того, что нечего будет положить в свой карман.
        a.s.zzz888
      2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:04
        Цитата: Проксима
        что после "Северного потока 2" станет с газотранспортной системой Украины..

        Нууу, можно оросительную систему сделать.... или пневмопочту. what
        Владимирец
        1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:34
          Цитата: Владимирец
          Цитата: Проксима
          что после "Северного потока 2" станет с газотранспортной системой Украины..

          Нууу, можно оросительную систему сделать.... или пневмопочту. what

          А что? Это идея? drinks
          Мало кто знает, что на глубине 20 метров ниже уровня улиц в Лондоне существует система туннелей общей длиной 6,5 км. Когда то они принадлежали Почтовому отделению железной дороги, ныне прекратившей свое существование. Эта система подземных туннелей имела на самом деле короткий срок жизни, но тем не менее применялась для быстрой доставки по городу почты, посылок и легких грузов между несколькими ключевыми местами. Она была разработана в Лондоне Пневматической диспетчерской Компанией.

          А это вам не Лондон, протяжённость ой-ой-ой какая! fellow Пуляйся себе на здоровье цилиндрическими бандеролями. Красотища! good
          Проксима
        2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:43
          Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:04 ↑
          Цитата: Проксима
          что после "Северного потока 2" станет с газотранспортной системой Украины..
          Нууу, можно оросительную систему сделать.... или пневмопочту. what

          Это слишком сложно для ненужной.. Им бы чего попроще, к примеру сделать из трубы телефон: с одной стороны крикнул, с другой слушаешь, потом наоборот. А можно и обоим кричать, и не слушать... bully
          a.s.zzz888
          1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:56
            Цитата: a.s.zzz888
            Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:04 ↑
            Цитата: Проксима
            что после "Северного потока 2" станет с газотранспортной системой Украины..
            Нууу, можно оросительную систему сделать.... или пневмопочту. what

            Это слишком сложно для ненужной.. Им бы чего попроще, к примеру сделать из трубы телефон: с одной стороны крикнул, с другой слушаешь, потом наоборот. А можно и обоим кричать, и не слушать... bully

            А давайте всё-таки остановимся на таком варианте winked
            Проксима
            1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:02
              Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:56

              Надо бы пецьке-алкашу какую базу приёма металла организовать, пока не поздно...коломойский может опередить.. laughing
              a.s.zzz888
    4. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:57
      Цитата: a.s.zzz888
      Допился вальцман, по ходу он уже не понимает "чего несёт"! laughing

      Да все он понимает..И мечтает быстрей свалить , как и Яйценюк в Испанию на свою виллу и забыть , весь этот кошмар...И гори она эта Украина синим огнем газовым..хе хе
      Госдеп его держит , компроматами ..
      Это как в этом видео прям..)))

      А в остальном все хорошо прекрасная маркиза.. fellow
      МИХАН
      1. Курсант (дмитрий) Сегодня, 12:05
        Что было с лисом дальше?
        Курсант
        1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:39
          Цитата: Курсант
          Что было с лисом дальше?

          "Не знаю", - сказал хозяин курятника, пришивая новый воротник к пальто жены. laughing
          Владимирец
        2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:02
          Цитата: Курсант
          Что было с лисом дальше?

          Гринпис вызвал ..хе хе laughing
          МИХАН
    5. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 11:57
      Не допился-диабет у него,чего тебе не пожелаю...Продолжаем разговор...Как Карлсон говорил.Германия всегда с нами нормально жила,покуда нас лбами не стравливали англосаксы ..У меня к гермацам никаких претензий нет,одни благодарности за Родителей.Когда очередная война с немцем будет,так я ещё подумаю крепко,на чью сторону встать...
      AST576
      1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 12:12
        Цитата: AST576
        Когда очередная война с немцем будет,так я ещё подумаю крепко,на чью сторону встать...

        Докатились, Ну тогда уж сразу на этой стороне, но к стеночке поближе
        faridg7
        1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 12:15
          А это мы ещё поглядим,кто из нас первым к этой стене встанет.Уверен,что не я буду.
          AST576
          1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 12:21
            Да, уж. Не доработали смершевцы в свое время, Ну да ладно, опыт то остался, зачистим еще.
            faridg7
          2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 12:31
            Цитата: AST576
            это мы ещё поглядим,кто из нас первым к этой стене встанет.Уверен,что не я буду.

            Не будешь, не будешь
            Цитата: AST576
            Когда очередная война с немцем будет,так я ещё подумаю крепко,на чью сторону встать...

            Таки полицаем у немцев служить будешь? belay ну спасибо что хоть честно признался. what мдя. В шоке.
            vovanpain
            1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 12:42
              А когда я тут хвостом вилял-как у пьяного,что на уме,то и на языке.А ты что выберешь...?Родню...???Немцев...???Или невнятных кого-там..?В "личке" ответь,если сможешьтут не сможешь честно,я знаю.......)
              AST576
              1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 13:24
                Цитата: AST576
                В "личке" ответь,если сможешьтут не сможешь честно,я знаю.......)

                Что мне по личкам прятатся, я тебе честно отвечу
                Цитата: AST576
                А ты что выберешь...?Родню...???Немцев...???Или невнятных кого-там..

                У меня в России и отец и деды и прадеды похоронены один на Украине, другой здесь, мать и жена здесь, дети живут здесь, внуки здесь живут и ты думаешь что я буду немцам прислуживать, а? Невнятным говоришь? Нету у меня ненависти ни к немцам, ни к папуасам, ни к кому либо, но воевать пойду против того кто с войной сюда придёт. Надеюсь ты понял и все закончилось общение, ничего не меняется и тогда
                находились и тебе может пригодится.
                vovanpain
                1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 13:31
                  Общение закончилось.Смысл твоего ответа не понял,да и не важно уже-общение-то закончилось.Пукнул в интернете?Рад за себя? laughing laughing laughing И на здоровие.
                  AST576
                  1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 13:48
                    Цитата: AST576
                    Смысл твоего ответа не понял,д

                    Все ты прекрасно понял, листовочку то скопируй пригодится может.
                    Цитата: AST576
                    И на здоровие.

                    И тебе не хворать.
                    vovanpain
                    1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 16:15
                      Эх, когда то уже такую мразь в черепа можно будет загнать( военно-полевого суда ведь пока нет возможности организовать)
                      faridg7
            2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 12:45
              Таки полицаем у немцев служить будешь? belay ну спасибо что хоть честно признался. what мдя. В шоке.

              Владимир, день добрый! hi Шок не то слово...Ну что ж, определение врага-уже залог победы. Этого умника да сюда бы, в Белоруссию, к родственникам тех, кто был сожжен заживо...или к ветеранам.
              Подрезчик
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:36
        Цитата: AST576
        Когда очередная война с немцем будет,так я ещё подумаю крепко,на чью сторону встать...
        Мужики, ловите шпиона! am
        sabakina
      3. san4es Сегодня, 12:48
        Цитата: AST576
        ....Когда очередная война с немцем будет,так я ещё подумаю ...

        ...А есть чем?
        на чью сторону встать...

        ...Ну подумай am
        san4es
    6. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 12:34
      Цитата: a.s.zzz888
      Допился вальцман, по ходу он уже не понимает "чего несёт"

      Всё он понимает.
      Пётр Порошенко заявил, что строительство «СП-2» представляет «серьёзную опасность» для Украины, так как Киев будет терять ежегодно около 2 млрд долларов на транзите российского газа в Европу.

      А затем.
      Газпром сведёт к минимуму транзит газа на Украину.
      hi
      Евдоким
  2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:45
    Уж порошенко ли не понимать разницы между сообщниками и просто бизнесом.
    Heterocapsa
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:50
      Оно видет разницу только между собутыльниками, такими как и само это существо.
      Геркулесыч
  3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:46
    "Газпром сведёт к минимуму транзит газа на Украину, и это нас ослабит. Этот «Северный поток-2» - инструмент политического влияния России. Все те, кто его поддерживает, это сообщники России."

    Да все, кто не хочет кормить Украину, пособники России. yes Украину надо кормить только за то, что она Украина.
    Владимирец
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 13:13
      Цитата: Владимирец
      "Газпром сведёт к минимуму транзит газа на Украину, и это нас ослабит. Этот «Северный поток-2» - инструмент политического влияния России. Все те, кто его поддерживает, это сообщники России."

      Да все, кто не хочет кормить Украину, пособники России. yes Украину надо кормить только за то, что она Украина.

      Скоро Петюню погонят, вилы кругом уже.... yes hi
      XXXIII
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:47
    А постоянно клянчить у немцев деньги, как и у других стран, это естественно? Может быть, подумал бы как спасти остатки экономики, которую получила укроина после развала СССР? ??Баобаб, и алкоголик! !! fool
    Геркулесыч
    1. ромул (Егор) Сегодня, 11:57
      Цитата: Геркулесыч

      1
      Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:47 Новый
      А постоянно клянчить у немцев деньги, как и у других стран, это естественно? Может быть, подумал бы как спасти остатки экономики, которую получила укроина после развала СССР? ??Баобаб, и алкоголик! !

      Чет ты мне Овсяныч подозрительным становишься ... за хохлов топишь? am )
      ромул
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:43
        Язычек подвижи, Ро-Мул! Или там ро лишнее? ?? am
        Геркулесыч
        1. ромул (Егор) Сегодня, 13:29
          Цитата: Геркулесыч

          0
          Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:43 ↑
          Язычек подвижи, Ро-Мул! Или там ро лишнее? ??

          Язычок подвижи.. подвЯзал lol

          Свят, свят старый).. Не вкурил) - зашел на ветку хде патриоты на Украину гневаются ... бегу, бегу.. stop
          ромул
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:50
    Наехал на Германию и это уже не в первый раз. Ранее Климкин гадил в руку кормящую.
    Киев будет терять ежегодно около 2 млрд долларов на транзите российского газа в Европу.
    По большому счете Европе до этого какое дело, кроме Польши и Прибалтики традиционно подпевающим Украине? Европа считает свои деньги, а не те, которые почему-то должны достаться Украине в ущерб Германии.
    rotmistr60
  6. Zubr Сегодня, 11:53
    Всё братцы, халява закончилась, а ваша газотранспортная система, прикажет долго жить и будет работать только на обеспечение самой Украины. Правильно с какого перепугу, мы должны нести убытки ? Я смотрю скоро и Матрасные для них станут виноватые.
    Zubr
  7. MARGADON (Алексей) Сегодня, 11:59
    Жду,очень жду запуска газопровода и Крымского моста тоже,предвкушаю вопли Порошенко и его подручных.
    MARGADON
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:59
    Порошенко решил лизать только одну задницу-заокеанскую...
    taiga2018
  9. perepilka (Владимир) Сегодня, 12:00
    Уже не удивляюсь. У них своё видение мироустройстройства. Лишиться халявы, для них, это преступление перед человечеством и геноцид. При чём совершенно искренне, "а нас за шо!?"
    perepilka
  10. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:02
    тяжко опосля пятницы
    изя топ
  11. Ковалёва (Карина) Сегодня, 12:04
    Немного о трубе, о партнёры и врагах)
    Труба газовая, она такая штука, которая останется даже в случае войны. Даже точечно-ядрёной. Возможно целостность трубы где-то и будет нарушена, что поправимо. Неважно войны кого и с кем. Для немцев это действительно только бизнес и собственная энергетическая безопасность. Согласие на строительство СП -2 ни в коем случае не связывает согласившихся с нами "кровными до последнего вздоха" узами. И, считаю, что рассматривать, как господин Порошенко, данные энергетические связи, можно только в экономическом плане, а не как дружбу и вражду.
    Это не исключительно к Петру батьковичу wink
    Ковалёва
  12. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:06
    Алан Райли из Лондонского государственного института управления отмечает, что существенное значение Украины в европейской политике фактически связано только с газоснабжением Европы, без этого Украина ничем не будет отличаться от любой североафриканской страны у границ ЕС и даже может оказаться в политической изоляции из-за утраты европейцами интереса к украинским проблемам.

    Алан Рейли приводит такой пример: «Если бы сегодня произошёл перебой в транзите российского газа в ЕС, президент Европейской комиссии уже бы звонил в Киев. Чиновники из Парижа, Берлина и Варшавы слетелись бы в украинскую столицу, чтобы решить газовую проблему — и свою собственную, и заодно и украинцев. А вот при „Северном потоке-2“ энергетические проблемы Украины будут мало интересовать Европу. Никто не прилетит в Киев, чтобы помочь разобраться. Проблемы Украины будут исключительно её проблемами. Это будет как политическая изоляция — значение этих проблем для стран ЕС уже не будет существенным.»
    Heterocapsa
  13. Симон (Вячеслав) Сегодня, 12:10
    Цитата: a.s.zzz888
    hi Моё Вам!
    За бабки удушится, это факт. Любит он эти денюжки, особенно на халяву!

    Только эта халява чувствует, что уже скоро кончится, вот и несет такие речи во вред себе..
    Симон
  14. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 12:11
    Германии каюк! В список "Миротворца" занесут. Всю. Поименно.
    Dimy4
  15. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:12
    Часть экспертов также указывает, что Россия может использовать «Северный Поток 2» позволяющий осуществить прекращение поставок газа на Украину за счёт блокирования «виртуального реверса», как инструмент по взысканию долгов как за сам газ в 1,7 миллиарда долларов, так и принуждать Украину к уплате долга в 3 миллиарда долларов по евробондам. Эксперты Business Insider указывают, что как только Газпром получит возможность отключить газ Украине без ущерба своим западным клиентам, так он сразу же приступит к предъявлению требований и «наказаниям» Украины при их невыполнении.Дональд Туск поддерживает эту точку зрения и считает, что Газпром за счёт угрозы перекрытия виртуального реверса возьмёт Украину в «заложники», которой останется только рассчитывать «на милость России».
    Heterocapsa
  16. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 12:16
    Порошенко "по-украински" выставил счет Европе на 2 млрд.
    Вся современная политика - это не чьи парни круче, а кто за это всё заплатит. Уже лет 100 как "злато" "нагибает" "булат" - и это не очень хорошо для России.
    samarin1969
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 13:17
      Цитата: samarin1969
      Порошенко "по-украински" выставил счет Европе на 2 млрд.
      Вся современная политика - это не чьи парни круче, а кто за это всё заплатит. Уже лет 100 как "злато" "нагибает" "булат" - и это не очень хорошо для России.
      Да для РФ все плохо что не свое, а нагибал РФ и златом и булатом, теперь мы словом бьем, да делом хитрым.... yes hi
      XXXIII
  17. 1536 (Евгений) Сегодня, 12:24
    В России всегда была проблема с тропинками. Да, да. Кому из нас приходилось идти к магазину, к школе, детскому саду не по широкому тротуару, "расчерченному" архитектором по всем правилам градостроительства, а по извилистой тропинке, протоптанной самими людьми, и в два-три раза сокращающей путь к цели? Все с этим сталкиваются ежедневно. При советской власти власти обязаны были думать о всех народах, живущих в советских республиках СССР. СССР нет, и нет его по большей части из-за деятельности руководителей тех самых республик и народов, в них проживающих. И Россия не должна теперь себе в убыток качать газ, перевозить грузы, осуществлять иную деятельность по придуманным кем-то, в России не живущим и ненавидящем ее народ, схемам и планам, далеким от ее интересов и целей. Ребята, давайте жить дружно! А для этого протаптывайте удобные тропинки, превращая их затем в благоустроенные дороги, и думайте друг о друге, а не о своей мошне, зачастую привлекая на помощь откровенных бандитов, поджигателей, отравителей из США и Западной Европы.
    1536
  18. лысова (владимир) Сегодня, 12:28
    Когда Украина была "сообщником" Москвы - молча воровали и без того дешёвый газ. Накушаетесь досыта своего дерьма.
    лысова
  19. askort154 (Александр) Сегодня, 13:08
    a.s.zzz888....Допился вальцман, по ходу он уже не понимает "чего несёт"!

    Почему вместо белочек , всё чаще появляется песец. belay
    askort154
  20. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 13:16
    Сообщники России, враги Укарины.... Ох дотрындится ПарАшенко.. Впрочем.. Кому интересно, что именно заявил этот кондитер.. Как обычно что-то вякнул.
    КОТ БАЮН
  21. Suhow (Сергей) Сегодня, 13:18
    это зря пейса так погнал на одних из хозяев,выбирая между ним и немцами ,госдеп выберет немцев...
    Suhow
  22. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 13:26
    Просто на западе уже поняли, что лучше иметь дело с Россией: она по крайней мере в отличие от страны 404 не цыганит деньги на каждом углу.
    Metallurg_2
  23. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:46
    Газпром сведёт к минимуму транзит газа на Украину, и это нас ослабит. Этот «Северный поток-2» - инструмент политического влияния России. Все те, кто его поддерживает, это сообщники России - сказал Порошенко. Ну, всё правильно ты завываешь петро. Ни дать, ни взять, тут всё по делу сказал. Только ты бы ещё пояснил, а по чьей вине сводится к минимуму транзит газа на украину? Радуйся, что Россия использует политический инструмент влияния, а не военный. Германия, даже под гнётом западной "солидарности" выбирает Россию, а не вас иди .тов fool Потому, что Германия понимает, кто созидает, а кто разрушает.
    Теренин
  24. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 14:26
    Поросёнко понимае, что как только СП-2 заработает, Окраина станет неинтересна Европе....и придётся ей склонив голову и виноватыми глазами каяться и в Москву с поклоном ехать...
    FalconD
  25. blackbeard Сегодня, 14:27
    а немцы такие: "это просто бизнес - ничего личного", ахаха laughing good
    blackbeard
  26. sib.ataman Сегодня, 15:19
    Эх, Вальцман-вальцман! Иудин конец тебя ожидает!
    sib.ataman
  27. sib.ataman Сегодня, 15:24
    Цитата: sabakina
    Цитата: AST576
    Когда очередная война с немцем будет,так я ещё подумаю крепко,на чью сторону встать...
    Мужики, ловите шпиона! am

    Так он и не скрывал, что бандеровский прихвостень! А сторону он уже давно выбрал, а это так брехает-для отвода глаз.
    sib.ataman
  28. sib.ataman Сегодня, 15:33
    Цитата: vovanpain
    Цитата: AST576
    В "личке" ответь,если сможешьтут не сможешь честно,я знаю.......)

    Что мне по личкам прятатся, я тебе честно отвечу
    Цитата: AST576
    А ты что выберешь...?Родню...???Немцев...???Или невнятных кого-там..

    У меня в России и отец и деды и прадеды похоронены один на Украине, другой здесь, мать и жена здесь, дети живут здесь, внуки здесь живут и ты думаешь что я буду немцам прислуживать, а? Невнятным говоришь? Нету у меня ненависти ни к немцам, ни к папуасам, ни к кому либо, но воевать пойду против того кто с войной сюда придёт. Надеюсь ты понял и все закончилось общение, ничего не меняется и тогда
    находились и тебе может пригодится.

    А угрозы -то дерзкие да мерзкие! В подпольном SS служишь? На портрет Гитлера молишься?
    Одни такие уже угрожали. Ты листовочку на зад себе прилепи, она тебе нужнее будет!
    sib.ataman
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