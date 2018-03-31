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Порошенко отнёс Германию к "сообщникам России"
Президент Украины решил высказать слова критики в адрес всех тех, кто поддерживает реализацию проекта газопровода «Северный поток-2». Напомним, что буквально несколько дней назад Германия подтвердила разрешение на строительство «СП-2» в своей исключительной экономической зоне.
По словам Порошенко, высказанном в интервью немецким СМИ, «только сообщники Москвы могут одобрять строительство газопровода». Таким образом, Порошенко открыто отнёс к «сообщникам Москвы» представителей федерального немецкого ведомства, выдавшего разрешение на реализацию газотранспортного проекта.
Пётр Порошенко заявил, что строительство «СП-2» представляет «серьёзную опасность» для Украины, так как Киев будет терять ежегодно около 2 млрд долларов на транзите российского газа в Европу.
Порошенко:
Напомним, что ранее в «Газпроме» заявили, что ожидают согласования проекта со всеми странами, в исключительной экономической зоне которых труба в конечном итоге может пройти.
По словам Порошенко, высказанном в интервью немецким СМИ, «только сообщники Москвы могут одобрять строительство газопровода». Таким образом, Порошенко открыто отнёс к «сообщникам Москвы» представителей федерального немецкого ведомства, выдавшего разрешение на реализацию газотранспортного проекта.
Пётр Порошенко заявил, что строительство «СП-2» представляет «серьёзную опасность» для Украины, так как Киев будет терять ежегодно около 2 млрд долларов на транзите российского газа в Европу.
Порошенко:
Газпром сведёт к минимуму транзит газа на Украину, и это нас ослабит. Этот «Северный поток-2» - инструмент политического влияния России. Все те, кто его поддерживает, это сообщники России.
Напомним, что ранее в «Газпроме» заявили, что ожидают согласования проекта со всеми странами, в исключительной экономической зоне которых труба в конечном итоге может пройти.
Использованы фотографии: Фейсбук
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