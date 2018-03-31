17:33 31 марта
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НАТО: мы не готовы к сотрудничеству с Россией, пока она нарушает международное право

НАТО и Россия возобновят былое сотрудничество, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом", заявил Глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел заявил, что НАТО и Россия возобновят былое сотрудничество только тогда, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом, пишет чешское издание Aktualne

НАТО: мы не готовы к сотрудничеству с Россией, пока она нарушает международное право


Мы хотим избежать конфронтации, но не можем игнорировать то, как Россия нарушает международные нормы. Невозможно вернуться к классическому сотрудничеству, пока Россия не будет действовать в соответствии с международным правом
— сказал генерал.


По его словам, НАТО заинтересовано в выстраивании конструктивного диалога с Россией, но ситуация сильно осложнилась в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом Павел не стал прямо обвинять российскую сторону в причастности к инциденту и выразил уверенность, что совершившие атаку преступники будут найдены.

Однако генерал отметил, что, несмотря на трудности в отношениях между блоком и Москвой, контакты все равно поддерживаются. Так, в сентябре прошлого года Павел встретился с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым, который также ведет переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО Кертисом Скапаротти.

Ранее НАТО сократило численность персонала в постпредстве России при своей штаб-квартире на семь человек и сократило три вакантные должности в связи с «делом Скрипаля», передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.mocr.army.cz/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55

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  1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 12:31
    Бла-бла-бла... request
    Астория
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:39
      Повадился козёл с капустой сотрудничать.... belay
      В известном месте мы видели такое "сотрудничество" negative
      Проксима
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:45
        Ладно,все понятно.Сотрудничества с НАТО больше не будет.Никогда..Да и надо ли это сотрудничество.Кстати,этот Петр унд Павел иногда говорит здравые вещи....Начинал наверное ещё служить при Варшавском Договоре..
        Цитата: Проксима
        Повадился козёл с капустой сотрудничать.... belay
        В известном месте мы видели такое "сотрудничество" negative
        210окв
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:55
          Цитата: 210окв
          ...Ладно,все понятно.Сотрудничества с НАТО больше не будет.Никогда..Да и надо ли это сотрудничество...

          Дмитрий hi
          Дело за малым - осталось НАТОвских представителей, из первопрестольной на выход попросить. Нечего им шариться у нас.
          Андрей К
      2. volodya (владимир) Сегодня, 13:02
        Цитата: Проксима
        Повадился козёл с капустой сотрудничать....

        Они свои ракеты у нас на границе держат, пора и нам!
        volodya
        1. Deck (Pertti) Сегодня, 13:55
          А кубинцам это надо?
          Deck
          1. Setrac (Сергей) Сегодня, 17:11
            Цитата: Deck
            А кубинцам это надо?

            И кубинцам не надо и нам не надо. Сейчас нет необходимости держать ракеты на Кубе.
            Setrac
      3. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 13:11
        Эт да, НАТО тот ещё субъект для сотрудничества...

        -- Уверены в том, что правила "сотрудничества" можно менять сколько угодно в зависимости от сиюминутных нужд. Причём это можно только им.
        -- Абсолютно свободны в своих обязательствах, как дают с лёгкостью, так с той же лёгкостью забирают. При этом уверены, что это тоже можно делать только им, а в ответ на закономерные претензии начинают хлопать глазками и врать, как это было с гарантиями о нерасширении
        -- Убеждённые сторонники международного права, но при этом уверены в том, что вот им их нарушать можно "в интересах безопасности". Остальным- ни в коем случае.
        -- Убеждены в том, что "законные интересы", всякие сферы влияния, "интересы безопасности" и прочее могут быть только у них. В праве другим иметь аналогичные вещи отказывают.
        -- Убеждены в том, что они обладают "правом сильного", дающим возможность делать что угодно. При этом на обнаружение хотя бы зачатков такого "права" у других реагируют истерикой.
        -- На словах ярые сторонники демократии и прав человека. На деле глубоко авторитарны, признают только одно "правильное, то есть своё" мнение, а права человека давно превратили в инструмент пропаганды.
        =========
        Шулеры, короче.
        В приличном обществе таких бьют, вываливают в дёгте и перьях, а потом на порог не пускают. Но "благодаря" многолетней деятельности США на международной арене после распада СССР, эта международная арена давно превратилась из приличного общества в подворотню с гопниками.
        Лопатов
    2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:40
      У НАТО свое видение России. Отрывок из американского фильма
      Аристарх Людвигович
      1. Курсант (дмитрий) Сегодня, 13:49
        Костюмеров сослать в Сибирь))))))))))
        Курсант
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 12:42
      Мы хотим избежать конфронтации, но не можем

      НАТО заинтересовано в выстраивании конструктивного диалога с Россией, но ситуация сильно осложнилась

      вот главная мысль
      Dimontius
    4. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:48
      Цитата: Астория
      Бла-бла-бла... request

      Именно так ..Сионисты прикажут , они нам сапоги кирзовые будут лизать..Но нас этот вариант не устраивает дороговато что то за это счастье..хе хе ! Помнится и Сталин им такое ответил и началась жуткая бойня ..А мы выдержали все же ! soldier
      МИХАН
    5. askort154 (Александр) Сегодня, 12:53
      Астория (Dirk Astor)
      Бла-бла-бла...

      Это начало. А таких 28 в НАТО. Но мы это всё уже проходили. "Болт им с левой резьбой" , в переводе на современный - "Статус им в бочину ".
      Они это понимают и от бессилия только "бла - бла- бла" и "дело скрипаля"yes
      askort154
    6. словак Сегодня, 14:14
      Цитата: Астория
      Бла-бла-бла... request

      В их представление "классическое сотрудничество", это то что было при Горбачеве и Ельцине, когда армия была разрушена, президент и правительство согласовывали действия и получали одобрения в Обкоме Вашингтона. Рекомендую послушать, очень полезные признания: https://www.youtube.com/watch?v=4SyLFZ6P_sw
      словак
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:32
    А идите вы на хрен со своим сотрудничеством. Сотрудничать с НАТО - это значит ждать их подлости с любой стороны.
    Egorovich
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 12:40
      О да! Ведь лучшее сотрудничество в их понимании, это когда мы своё оружие режим на металолом.
      Хагалаз
  3. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 12:36
    Пока Ната не прекратит нарушать договоренности по ПРО и размещение ракет возле границ РФ, Россия будет вооружаться очень эффективным оружием! И тут нам их угрозы - по-боку! Ответим более, чем достойно!
    Влад Морозов
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:37
    Я не вижу вообще необходимость поддерживать какие бы то ни было отношения с блоком чье существование угрожает нашей безопасности ни сейчас, ни вообще когда -нибудь!
    Геркулесыч
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:54
      Цитата: Геркулесыч
      Я не вижу вообще необходимость поддерживать какие бы то ни было отношения

      Абсолютно согласен. Какое может быть сотрудничество? Если нужно будет им "привет" какой передать, или послать куда нибудь, то можно это сделать через посольство. А они могут свои "обеспокоенности" высылать нам "Почтой России"
      Piramidon
      1. роман66 (роман) Сегодня, 15:23
        или разместить в какой-нибудь газете в разделе "объявления"
        роман66
  5. solzh (Сергей) Сегодня, 12:37
    На кой сотрудничество с НАТО нам надо? Пусть НАТО идёт лесом.
    solzh
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:37
    Ничего нового у этого генералишки. "Моет" мыло в проточной воде. laughing
    a.s.zzz888
  7. Комментарий был удален.
  8. лысова (владимир) Сегодня, 12:39
    Их " международное право " - это их право.
    лысова
  9. Громобой Сегодня, 12:40
    Невозможно вернуться к классическому сотрудничеству, пока Россия не будет действовать в соответствии с международным правом
    "Классическое сотрудничество" это безудержное расширение НАТО на Восток.Если бы не упёрлись в Новороссии,то Украина была бы уже в НАТО.В ответ они начали уже внаглую наращивать группировки в Польше,Прибалтике,Норвегии и около нашего Приднестровья,готовить инфраструктуру этих мест для развёртывания более многочисленных сил с тяжёлым вооружением,создавая благоприятные условия по охвату и окружению наших войск в Тирасполе и Калининграде,сокращая подлётное и маршевое время до нашего города героя Ленинграда.Но думаю,что если внутри нашей страны ничего не случится,то весёлым маршем им прошагать на Восток не получится.
    Громобой
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 12:47
      Цитата: Громобой
      Классическое сотрудничество" это безудержное расширение НАТО на Восток.Если бы не упёрлись в Новороссии,то Украина была бы уже в НАТО.

      Этот персонаж чех? Представитель расширившихся... Анекдот ему рассказать что ли

      Два чеха в Праге смотрят выпуск новостей. Репортаж из Ирака, горы трупов... — Послушайте, пан, как нам сильно повезло! — В чем? Что мы в НАТО и Евросоюз вступили? — Нет. В том, что в 1968 году СССР еще не был демократическим государством.
      Аскет
      1. Громобой Сегодня, 13:25
        Цитата: Аскет
        Этот персонаж чех?

        В этой статье он выглядит немного придурковато:необычная для русского вояки-мужика бородатая внешность генерала и его цитата,которая есть банальность и раскалывается нашим критическим сознанием с полпинка .Но натовские генералы это одно из моих хобби(так получилось,но я держу дома большой аквариум и одного крапчатого сомика я так и кличу:Пётр Павел зовут моего сомика,уже лет пять жи-вёт,кстати,весь световой день лежит в растении замаскировавшись,а свет и выключишь и лягешь спать,так через пять минут начинается....:поверхностные рыбки квелеют и полуспят,а сомы начинают носится по акватории,громко шумят ,ворочая гальку своими жирными проворными телами...впрочем это отступление,а настоящий Павел не такой :начинал комвзвода разведчиков парашютистов и с головой дружит:мало того,что начальник чешского ГШ,языки,2 степени английского военного образования.Ему наверно и самому тяжко нести всю эту пургу про возможности наладить взаимоотношения между НАТО и Россией))).Вообщем ,умелый и матёрый враг,он является этаким координатором,между старыми армиями Альянса и младонатовцами...Но весь его незаурядный ум совсем не помеха для наших генералов, 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армии натовские штыки не помеха.Если надо,то они смогут совершить форсированный марш на Прагу даже в сложных условиях противодействия и балабольство Петра Павла их не заботит,совсем о другом их думы...)))
        Громобой
  10. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 12:40
    Очередное - "Присоединись или умри"...
    samarin1969
  11. polpot (Andru) Сегодня, 12:46
    Молчи, коли Бог разуму не дал!
    polpot
  12. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:50
    Нет смысла сотрудничать с теми кто сам по себе создан для противодействию России. Поэтому идите лесом.
    Heterocapsa
  13. Severok (Макс) Сегодня, 12:52
    Кажется пора всё сотрудничество с НАТО прервать до той поры, пока НАТО не признает свои действия в Югославии, Ливии и Ираке противоречащими международным правовым нормам. Поставить им такой ультиматум, а заодно сократить экономическое сотрудничество с теми странами, которые запятнаны кровью жителей Ирака, Ливии, Югославии...
    Severok
  14. perepilka (Владимир) Сегодня, 13:01
    У этого дважды апестола петропавловского типун на языке не вырос? О каком международном праве он толкует? Они сами его давно запихнули в пробирку Колина Пауэла и просыпали бомбами на Югославию и Ливийскую Джамахирию. Теперь, благодаря им, есть только одно право, право того, у кого есть возможность наплевать на права. ДБЛ БЛД
    perepilka
  15. изя топ (Андрей) Сегодня, 13:02
    предлагают добровольно встать раком fool
    изя топ
    1. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 13:28
      Цитата: изя топ
      предлагают добровольно встать раком fool

      Вот откуда этот стон и плач над Русью...Или это хохот до слёз...
      Хотелось бы выложить для Инесы,Латвии и НАТО клип с песней "Ленинграда" ..."Дорожная" с искренними словами "Ехай ...." но модераторы сразу накажут...А так бы коротко,ёмко и со вкусом...
      БАРХАН
    2. perepilka (Владимир) Сегодня, 14:11
      Андрюха, привет! Ты откуда такие перлы выкапываешь?
      Да, рыбные начинали жрать, когда тушняк заканчивался, а водка ещё была what drinks
      Ибо рыба посуху не ходит.
      perepilka
      1. изя топ (Андрей) Сегодня, 14:28
        Цитата: perepilka
        Андрюха, привет!

        здарова,Вов hi
        Цитата: perepilka
        Ты откуда такие перлы выкапываешь?

        ворую feel
        изя топ
        1. perepilka (Владимир) Сегодня, 15:02
          Цитата: изя топ
          ворую

          Воровать? Андрей, Вы меня разочаровали. Нужно просто подойти и сказать, мол я это забираю, вам ведь всё равно не нужно? Главное будённовку набекрень и АК с предохранителя сними wassat
          perepilka
  16. 1536 (Евгений) Сегодня, 13:02
    Интересно, этот Петр и Павел-день-убавил, наверное, мечтает о ферме в России, где он владеет русскими рабами, которые горбатятся на него все время, а он распоряжается их судьбами, их трудом и имуществом. На лице же у него написано это. Поэтому с ним никто и не собирается вообще какое-либо дело иметь.
    1536
  17. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:11
    до этих никак не дойдёт,что времена условий запада прошли,единственный путь улучшения отношений с Россией,это равноправные переговоры без предварительных условий...это наше УСЛОВИЕ!
    taiga2018
  18. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:25
    НАТО и Россия возобновят былое сотрудничество, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом"

    Почему, такие в принципе правильные слова, к себе не применяют? fool
    Как сказала Мария Захарова: "Вернитесь в правовое поле..."
    На каждый наезд западных "гопников" пытаться кричать об этом уже надоело, пора уже морды бить им. angry
    К-50
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:46
      Цитата: К-50
      Как сказала Мария Захарова: "Вернитесь в правовое поле..."

      Да вот как раз проблема в том и состоит, что для них "Правовое поле" звучит как "Прав тот, у кого больше прав", кем они себя и считают. А образумить их можно только настучав по кумполу или выбив пару зубов. Главный аргумент в разговоре с ними - сила. По другому они не понимают. Вопрос только - готовы ли мы дать ответку.
      helmi8
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:14
        Для наших западных и ближневосточных партнёров правовое поле - это игра по их правилам. Которые они сами придумывают и меняют по своему усмотрению. И это очень демократично. Ведь демократия это власть народа. Одного над всеми
        Дормидонт
  19. Strashila (I) Сегодня, 13:29
    Представители Запада все больше смахивают на недалеких по уму дворовых хулиганов... которые все на понтах разговаривают с губы, хамят окружающим... но требуют, что бы с ними разговаривали с ними вежливо и корректно, они типа свои права знают... диктуя при этом абсурдные условия совместного проживания... свои пакости и гадости считают нормой поведения в международном обществе.
    Strashila
  20. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 13:30
    А мы с такими принципиально не будем сотрудничать...
    Ирек
  21. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:35
    Тоже, мне дважды святой (Пётр и Павел), мимо пробегая, что то проблеял. Вам сколько еще раз "намекать" надо, что бы вы убрали свои войска от границ России. Допроситесь, что не поможет вам никакая "солидарность". И международное право тогда реально вспомните и будете к нему искренне призывать.
    Теренин
  22. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 13:51
    Надо бы представителю наших ВС выступить с заявлением о том, что "Россия и НАТО возобновят былое сотрудничество, когда США и НАТО начнут соблюдать подписанные договоры и будут действовать в соответствии с международным правом",
    Отозвать представителей и оставить прямую телефонную линию для связи на случай экстренных событий.
    Rostislav
  23. aleks.29ru (alexandr) Сегодня, 13:56
    Непонятно, почему с нашей стороны не звучит таких заявлений? Пора бы уже научиться разговаривать с партнёрами на их языке.
    aleks.29ru
  24. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 13:57
    Статья для тех, кого коробит от понятия "Теория заговора" и т.п. Вот вам чудный пример так называемого "Плана Даллеса", а в частности: ".... И мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей!".
    Они и стараются! Ведь всем понятно, что нарушают право именно наглосаксы, ан нет, как мантру твердят- это Россия!!! Кто то верит, кто то не может не верить в вину России, вследствие потери суверенитета, но грязный процесс идет! Нужно понять, что война нам объявлена не наглосаксами, они шестерки, они ведомые, а мировым сионизмом, который управляет ими, хотите вы в это верить или нет, но это так! И центр мирового сионизма, ну никак не в Израиле находится, а то некоторые при упоминании сионизма сразу в Израиль тычут, евреи тоже оболванены, как и другие народы. Тема конечно достаточно сложная, изучить ее путем просмотра канала " Мы все умрем"(РЕН) не получится...
    Лично мне правдоподобным кажется такой инструментарий в лице:
    СОЕДИНЕННЫХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (военно-финансовая СИЛА), ИЗРАИЛЯ (террористическо-идеологическая СИЛА),
    АНГЛИИ (мозгового центра управления всей ТРИАДОЙ МИРОВОГО ЗЛА).
    Это не я придумал, это написал Ю. Козенков в своем труде "Голгофа России", с этим выводом согласны многие специалисты в этой теме. То что не в Америке рождаются античеловеческие решения, а у англичанки, говорили многие, даже Стариков.
    Ну а если взять "Протоколы сионских мудрецов", изданные Нилусом, которые даже " независимая" педовикия" выдает как: "«Протоко́лы сио́нских мудрецо́в» — подложный антисемитский документ, в котором излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира...", то хочется спросить- если это древний подлог, то как случилось, что все сбывается по писанному? На данный момент их цель- исламский мир и Россия... Разве не это сейчас происходит?
    Ураган70
  25. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:01
    Петр Павел заявил, что НАТО и Россия возобновят былое сотрудничество только тогда, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом"

    Это примерно как женщина с низкой социальной ответственностью заявит: " Я готова сотрудничать с врачами КВД, когда они прекратят давать мне положительные результаты анализов"...
    helmi8
  26. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:09
    А вот Россия готова к сотрудничеству с нато. Но лишь после его полной и безоговорочной капитуляции и разоружения.
    Дормидонт
  27. Gado (Васко) Сегодня, 14:21
    Кто, кто, а этот пусть лучше бы не упоминал международное право. Чего стоит только нападение над Ираком в 2003 году. Кто-нибудь перечислит сколько "международных прав" были потоптаны тогда? А Югославия, а Либия? А Сирия?
    Gado
  28. sib.ataman Сегодня, 15:08
    Пётр да ещё и Павел, хреново ты учил историю, берега попутал. Не в ту степь веслом махаешь! Ещё попросишь у нас напиться...
    sib.ataman
  29. Кент0001 (евгений) Сегодня, 15:23
    А зачем они нам нужны? мы с ними враги по определению, а зачем нам сотрудничать с врагами?
    Кент0001
  30. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 15:24
    "....пока она нарушает международное право.."???? это он кому? он хоть знает что это такое- международное право?
    толя ежик
  31. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 15:28
    О каком сотрудничестве с НАТО вообще может идти речь? Как можно дружить с врагом? А тот, кто окружает РФ военными базами - это не партнер., а ВРАГ.
    О чем можно с ними разговаривать? Скрипаль. Имевший допуск к секретам гражданин, сотрудничал с разведкой другой страны, за что был осужден. Все, что могло интересовать спецслужбы РФ , они узнали, потому согласились на обмен. Все, что интересовало его бывших работодателей, они выяснили после обмена. Далее, объект является отработанным материалом для обоих сторон. Использовать его можно только для провокации. Бессмысленной работой спецслужбы не занимаются. Скандал перед выборами РФ был не нужен, а другой стороне- очень даже нужен. Специалисты, знающие формулу ОВ, давно обитают на Западе, т. е. исследования по нему проводились, и вещество в некотором количестве было синтезировано. И использовано для провокации. Другого быть не может. Это ясно, для любого думающего человека. Любой другой вывод- бред сивой кобылы, не более.
    Вспоминаем Боинг. Крушение произошло над территорией Украины. Но в это же время возвращался в страну Путин. Безопасность первого лица обеспечивается на высшем уровне, однозначно все детали полёта не известны. Потому , исключено применение любых вооружений , способных сбить самолёт со стороны страны, обеспечивающей безопасность Президента и маршрутов разработано несколько. В связи с этим, исключен обстрел воздушной цели и силами самого государства, и силами , подконтрольными данному государству. Когда был сбит Боинг, Путин находился в самолёте. По здравому смыслу , ни РФ , ни ЛДНР не могли сбить Боинг, находившийся в воздухе в данный промежуток времени. На основании элементарной логики- маршрут борта 1 мог быть случайно изменён и информация об этом не разглашается. Все, точка.
    Как же можно считать партнёрами, договариваться с силами, умственные способности которых находятся на уровне пациентов определенного профиля. Да, в борьбе интересен сильный противник, коим не является Запад, периодически придумывающий куда подложить кучку своего дерьма, обнаружить и орать" это РФ" . Уж очень низко пали.
    Видимо мозги озабоченных с рождения определением своего пола " цивилизованных граждан" запада атрофировались, "ату!" и понеслось. Хозяин приказал лаять, значит будут лаять.
    olimpiada15
  32. oldzek (николай) Сегодня, 16:17
    а звездочек у него,как у генерала Свободы!но тот был боевой генерал,а этот....похоже свадебный.
    oldzek
  33. filalex79 (Алексей) Сегодня, 16:22
    Лицемеры хреновы!
    filalex79
  34. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:14
    НАТО и Россия возобновят былое сотрудничество, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом"

    Международное право похоронили матрассы еще при вторжении во Вьетнам. Уже отпели это право и забыли.
    НЕКСУС
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