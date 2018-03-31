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НАТО: мы не готовы к сотрудничеству с Россией, пока она нарушает международное право
НАТО и Россия возобновят былое сотрудничество, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом", заявил Глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел заявил, что НАТО и Россия возобновят былое сотрудничество только тогда, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом, пишет чешское издание Aktualne
По его словам, НАТО заинтересовано в выстраивании конструктивного диалога с Россией, но ситуация сильно осложнилась в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом Павел не стал прямо обвинять российскую сторону в причастности к инциденту и выразил уверенность, что совершившие атаку преступники будут найдены.
Однако генерал отметил, что, несмотря на трудности в отношениях между блоком и Москвой, контакты все равно поддерживаются. Так, в сентябре прошлого года Павел встретился с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым, который также ведет переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО Кертисом Скапаротти.
Ранее НАТО сократило численность персонала в постпредстве России при своей штаб-квартире на семь человек и сократило три вакантные должности в связи с «делом Скрипаля», передает РИА Новости
Мы хотим избежать конфронтации, но не можем игнорировать то, как Россия нарушает международные нормы. Невозможно вернуться к классическому сотрудничеству, пока Россия не будет действовать в соответствии с международным правом— сказал генерал.
По его словам, НАТО заинтересовано в выстраивании конструктивного диалога с Россией, но ситуация сильно осложнилась в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом Павел не стал прямо обвинять российскую сторону в причастности к инциденту и выразил уверенность, что совершившие атаку преступники будут найдены.
Однако генерал отметил, что, несмотря на трудности в отношениях между блоком и Москвой, контакты все равно поддерживаются. Так, в сентябре прошлого года Павел встретился с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым, который также ведет переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО Кертисом Скапаротти.
Ранее НАТО сократило численность персонала в постпредстве России при своей штаб-квартире на семь человек и сократило три вакантные должности в связи с «делом Скрипаля», передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.mocr.army.cz/
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