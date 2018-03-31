17:36 31 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Т-90М "Прорыв-3" поступит в войска уже в этом году

Первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв-3» поступят в войска уже в этом году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Выполнение контракта идет. Частично машины будут переданы Минобороны в этом году
— сказал он.

Т-90М "Прорыв-3" поступит в войска уже в этом году



При этом источник уточнил, что часть партии составят переделанные машины Т-90, а часть будет абсолютно новые танки.

В феврале заместитель министра обороны Юрий Борисов отмечал, что ведомство будет получать по 200 новых танков различных модификаций ежегодно.

О скорых поставках модернизированного Т-90М российской армии сообщали в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) в конце января. Модель оборудована новым боевым башенным модулем, а также мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем. 125-миллиметровая танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов.

Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90МС, впервые продемонстрированного в 2011 году.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-21075.htm
58

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 71

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. фигвам (Сергей) Сегодня, 13:30
    Вот это хорошее решение, до появления Арматы.
    фигвам
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 13:31
      В Сирии надеюсь испытают ..Пусть на Меркавы посмотрят хе хе soldier
      Погазуят там , постреляют ..Себя покажут! soldier
      МИХАН
      1. perepilka (Владимир) Сегодня, 13:48
        Виталий! Прикрати-и!!! Доколе! И так уже все морковки сжёг и евреек в полон забрал. Угомонись, а то Женьке Псакиной нажалуюсь, что ты ей изменяешь с суламифями, на танкахlaughing
        perepilka
        1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 14:44
          Цитата: perepilka
          Виталий! Прикрати-и!!! Доколе! И так уже все морковки сжёг и евреек в полон забрал. Угомонись, а то Женьке Псакиной нажалуюсь, что ты ей изменяешь с суламифями, на танкахlaughing

          Бесполезно призывать таких к здравому смыслу. В их представлении мир - черно белый, где если ты не друг, значит ты враг.
          Донской
          1. perepilka (Владимир) Сегодня, 15:11
            Цитата: Донской
            Бесполезно призывать таких к здравому смыслу. В их представлении мир - черно белый, где если ты не друг, значит ты враг.

            Не! Его по любасу тормозить надо! Он своими захватническими возвратно-поступательными действиями численность ЦАХАЛя до космических высей доведёт, национальность то, по маме belay
            Стёб, прикалываемся иногда, раньше тут такое творилось, когда на погоны внимания не обращали. У Витали тут ник фиг знает какой, замполит наш, без него скучно
            perepilka
          2. Комментарий был удален.
          3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:54
            Дмиртий,а ты в курсе, что мир, который ты видишь, не совсем тот, что ты видишь?
            sabakina
            1. perepilka (Владимир) Сегодня, 16:01
              Цитата: sabakina
              Дмиртий,а ты в курсе, что мир, который ты видишь, не совсем тот, что ты видишь?

              Блин! Нафига я это прочитал! Вячеслав, Вы это, прекращайте! А то у меня след от фуражки в мозговую извилину завился и мысль думать начал belay
              perepilka
      2. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 14:20
        В Сирии надеюсь испытают ..

        Думается мне, что их и модернизировали с учётом сирийского опыта, в противном случае это пустая трата денег
        FalconD
        1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 14:48
          Маловероятно, работы по этой модернизации начались за много лет до событий в Сирии, если не закончились до неё
          Вояджер
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:32
      Цитата: фигвам
      ...Вот это хорошее решение, до появления Арматы...

      Согласен, как промежуточное звено, до перехода на новую линейку техники - очень даже неплохое решение. Тем более, каких-то ощутимых капвложений не требуется. Технология отработана.
      Я так понимаю, будут поставляться как новые сошедшие с конвейера, так и Т-90 предыдущих образцов, прошедшие модернизацию - замену начинки и с новым башенным модулем.
      Андрей К
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 13:39
        Хорошая новость, а вчера по телеку показывали Казанское танковое, и вроде как набор курсантов будет увеличен чуть ли не в 2 раза. Правильно, в свете последних событий и напряженности у России нет другого выхода! Уважать будут пока сильный! good
        Подрезчик
        1. Водоплавающий (Сергей) Сегодня, 16:25
          Хорошая новость, а вчера по телеку показывали Казанское танковое, и вроде как набор курсантов будет увеличен чуть ли не в 2 раза. Правильно, в свете последних событий и напряженности у России нет другого выхода! Уважать будут пока сильный! good

          Даёшь каждому танку по лейтенанту!
          Водоплавающий
      2. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 14:11
        Цитата: Андрей К
        Цитата: фигвам
        ...Вот это хорошее решение, до появления Арматы...

        Согласен, как промежуточное звено, до перехода на новую линейку техники - очень даже неплохое решение. Тем более, каких-то ощутимых капвложений не требуется. Технология отработана.
        Я так понимаю, будут поставляться как новые сошедшие с конвейера, так и Т-90 предыдущих образцов, прошедшие модернизацию - замену начинки и с новым башенным модулем.

        Так это пряммы текстом и сказано.
        Т14 Армата на начальном этапе тоже предполагается использовать совместно с модернизированными танками предыдущих поколений, как "командирские", т.к. массово зенит все танки это будет безумно дорого.
        Dreamboat
    3. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:35
      А как же "Армата"? Когда она в войсках будет? Я понимаю, что дорого. Но, ведь, не дороже людских жизней.
      Прокат
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:40
        Их будет всего несколько сотен, и то до 2025 года! Нужно было в 2011 году в серию запустить Т95! !!
        Геркулесыч
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:41
        Цитата: Прокат
        ...А как же "Армата"? Когда она в войсках будет? Я понимаю, что дорого. Но, ведь, не дороже людских жизней...

        А что "Армата"?
        Опытная партия "Армат" в войсках, проходит опытно-боевую эксплуатацию.
        Андрей К
      3. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:54
        Армата само собой потихоньку поставляется, но у нее упор на технологичность, а не массовость.
        Думаю пока максимум по одному в роту, для командира.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:57
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Думаю пока максимум по одному в роту, для командира.

          Вообще, интересная мысль. Наверное, такое решение было бы разумным с точки зрения боевой устойчивости.
          Прокат
        2. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 14:16
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Армата само собой потихоньку поставляется, но у нее упор на технологичность, а не массовость.
          Думаю пока максимум по одному в роту, для командира.

          Именно так и говорили, но для этого остальные танки "звена" должны быть модернизированы по средствам управления и связи. Поэтому сейчас и идут новости и модернизации танков Т-90, Т-80 и Т-72, которые многие диваноиды воспринимают как отказ от Арматы lol
          Dreamboat
        3. venik (Владимир) Сегодня, 16:07
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Думаю пока максимум по одному в роту, для командира.

          =========
          Вполне возможно, но возможно и так же что ими будут комплектоваться элитные части, прежде всего на северо-западном и юго-западном направлениях.
          venik
          1. Водоплавающий (Сергей) Сегодня, 16:51
            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            Думаю пока максимум по одному в роту, для командира.
            =========
            Вполне возможно, но возможно и так же что ими будут комплектоваться элитные части, прежде всего на северо-западном и юго-западном направлениях.
            -------------------------------------
            Стал комроты....получи Армату, а ты взводный....Т-72 и гроб в придачу! )))))
            Часть элитная или комроты элитный?
            Водоплавающий
      4. Аскет (Станислав) Сегодня, 13:56
        В серию должен пойти в 2020г. Опытно -промышленная партия для обучения экипажей уже идёт в войска и окончательно поступит во втором полугодии текущего года.
        Штатный боеприпас для него в стадии разработки и испытаний, в то же время танк можно использовать как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена. Для этого в «Армате» имеется круговой доплеровский радар средней дальности, ультрафиолетовые камеры наблюдения с круговым охватом и беспилотный аппарат «Птеродактиль». То есть это первый серийный танк реализующий концепцию сецентрической войны будущего.
        Аскет
        1. Александр War (Александр) Сегодня, 14:19
          С пулеметом определились на башне ? с начало был 7.62 потом 12.7мм
          Александр War
          1. venik (Владимир) Сегодня, 16:12
            Цитата: Александр War
            С пулеметом определились на башне ?

            =========
            Ну, ва-а-аще то там стоит СУО "Калина", имеющая "открытую архитектуру" - т.е. может сопрягаться с любыми видами оружия.... (по крайней мере по Т-90СМ именно так и было заявлено).
            venik
        2. Александр War (Александр) Сегодня, 14:26
          Аскет hi А есть видео или статья по бортовым экранам которые стоят на Т-90М Прорыв 3 и ставят на Т-72Б3 М?
          Александр War
      5. perepilka (Владимир) Сегодня, 14:00
        Цитата: Прокат
        А как же "Армата"?

        Да, по ходу доводить ещё. Предполагаю по управлению вооружением, дублирование. Да и по обслуживанию совсем не семьдесят двойка. А обстановка, у границ нехорошая, честно говоря.
        perepilka
    4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:11
      Цитата: фигвам
      Вот это хорошее решение, до появления Арматы.

      Это хорошее решение должно вылиться в закупку хорошей партии 90-х...вот тогда это будет хорошим решением. При этом ,надо понимать ,что Т-72Б3 мало чем уступает 90-му.
      НЕКСУС
  2. Meckajiuhe Сегодня, 13:30
    200 танков в год....новых.неплохо
    Meckajiuhe
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:39
      Разочарую, 90 процентов из них будет Т72Б3! К сожалению!
      Геркулесыч
      1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 13:45
        Причем Т-72Б3? Разговор идет о 200 Т-90М "Прорыв-3".
        Печально только, что не известно будут ли на эту серию ставить КАЗ "Арену".
        Котище
        1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 13:47
          Цитата: Котище
          Разговор идет о 200 Т-90М "Прорыв-3".

          Разговор идёт о "ведомство будет получать по 200 новых танков различных модификаций ежегодно.". yes
          Владимирец
        2. poquello (poquello) Сегодня, 14:09
          Цитата: Котище
          Причем Т-72Б3? Разговор идет о 200 Т-90М "Прорыв-3".
          Печально только, что не известно будут ли на эту серию ставить КАЗ "Арену".

          КАЗ не панацея, чего печалиться то? Важна возможность быстрой установки систем по специализации, и необязательно Арена. Угол заточки инструмента зависит от обрабатываемого материала.
          poquello
        3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 15:42
          Т-90 будет вообще всего 90 штук , при чем новых , то есть сделанных с нуля , будет вообще только 30 , остальные 60 это модернизация старых Т-90А (хотя модернизация старых тоже штука нужная).
          как по мне , так я вообще бы сделал модель Т-90АМ из стали для арматы , от арматы так же взял малахит и афганит . и как по мне , так танк был бы лучше чем армата , а уже про остальные танки вообще молчу .
          просто экспл
      2. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:46
        Цитата: Геркулесыч
        Разочарую, 90 процентов из них будет Т72Б3!

        Приветствие hi Не разочаруете, 90 % это вы преувеличили. Сотня новых танков, это тоже очень не плохо. Учитывая поставки других типов бронетехники.
        Chertt
        1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:20
          Тем не менее, Т90М пойдет малой серией! Подтверженная цифра до 40 машин за 2года! А Т72 разных версий и будет основа того, что получит армия!И вас приветствую hi hi
          Геркулесыч
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 16:53
            не 40 , а 90 , 30 новых и 60 модерн Т-90А до АМ* .
            просто экспл
        2. Александр War (Александр) Сегодня, 14:46
          Почему мы не можем нормально поставить на лоб башни ДЗ вот Индусы
          Александр War
      3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:12
        Цитата: Геркулесыч
        Разочарую, 90 процентов из них будет Т72Б3! К сожалению!

        А чем вам плохи 72-ки в модификации БЗ?
        НЕКСУС
  3. skomfit (Корсаков Владимир Васильевич) Сегодня, 13:34
    Т- 90 отлично показал себя в Сирии.Самый страшный кошмар для секты поклонения Джевелинам.
    skomfit
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:45
      Ну, в Сирии была только первая версия этого танка Т90А! И то , далеко не все на нем было установлено из защиты , что планировалось установить! В частности полностью отсутствовал КАЗ.
      Геркулесыч
      1. venik (Владимир) Сегодня, 16:16
        Цитата: Геркулесыч
        Ну, в Сирии была только первая версия этого танка Т90А!

        ======
        Ну, если быть честным, то на всех фото из Сирии - там как раз были не Т-90А (это уже модифицированная версия!), а как раз - ПЕРВАЯ (Т-90)!!
        venik
    2. Vadmir (Вадим) Сегодня, 14:34
      В Сирии применялись ПТРК прошлого поколения. Нельзя считать опыт боев в Сирии показательным. Это бои с плохо обученными и плохо вооруженными иррегулярными формированиями. В бою с серьезным и профессиональным противником этот опыт не сработает.
      Vadmir
  4. san4es Сегодня, 13:42
    Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ soldier
    san4es
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 13:52
      Тезка hi T-90МС: Испытания в Кувейте.
      Александр War
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:43
    А почему проект "Тагил "Т90МС вдруг стал "экспериментальным "?Его создали именно как основной боевой танк, на замену всем версиям Т72 ! am
    Геркулесыч
    1. san4es Сегодня, 13:52
      Цитата: Геркулесыч
      А почему проект "Тагил "Т90МС вдруг стал "экспериментальным "?Его создали именно как основной боевой танк, на замену всем версиям Т72 ! am

      hi ...и на экспорт
      Т-90МС-последняя версия российского основного боевого танка Т-90. Он также упоминается как Тагил. Это модернизированный вариант и имеет ряд усовершенствований и улучшенных эксплуатационных возможностей по сравнению с предшественником. Впервые Тагил был обнаружен в 2011 году. Предлагается для российской армии и возможных экспортеров soldier
      san4es
  6. Александр War (Александр) Сегодня, 13:44
    В феврале заместитель министра обороны Юрий Борисов отмечал, что ведомство будет получать по 200 новых танков различных модификаций ежегодно.200 танков разных модификаций ,интересно сколько из них Т-90М «Прорыв-3»?А так танк отличный и правильно пока его закупать до Арматы!
    Александр War
  7. Александр War (Александр) Сегодня, 13:47
    Учения на полигоне "Ашулук" засветились новинки wink wink ЗРПК "Панцирь-СМ на шасси КАМАЗ-6560М
    и новая РЛС
    Александр War
  8. Громобой Сегодня, 13:49
    Не устаю подчёркивать,что я приветствую модернизацию наших танков,но где же русский КАЗ?Считаю,что это намного повысит живучесть наших танков,позволит более эффективно выполнять задачи.Рад конечно,этому "Прорыву",потому что в боксах наших танковых частей стоят ,да надёжные боевые динозавры ,но уже устаревшие.Особенно это касается БМП-БТР.Скоро 9 мая ,интересно будет сравнить комплектацию танка Армата прошлого парада с этим...или всё тоже проедет,а опытная партия гоняется в войсках и парады ей пофиг.Настораживающим для меня фактом является то,что не зафиксировано применение русских КАЗ в Сирии.Где же он?Он ведь очень нужен,если что ,то ракеты полетят и со страйкеров и с апачей,пехота метает ракеты разве что не из пупка.Их надо сшибать на пути к цели,хитрая уральская броня это эталон,но всему есть предел.
    Громобой
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 14:00
      На модернизированные танка ставить КАЗ дорого походу считаем в МО по этому борта башни прикрыли ДЗ
      Александр War
      1. Громобой Сегодня, 14:21
        Хорошо,это значительно увеличит живучесть .Но КАЗ,понятно,что дорого,из реального бюджета не выпрыгнуть,но есть у меня мысль,что средства обороны танка окупятся с лихвой сохранением жизни экипажей и масштабом выполняемых ими задач на поле боя.А главное,у меня нет уверенности,что он у нас есть в законченном ,высокоэффективном варианте.Я помню эти красивые оградки позолоченные,гулял там и фоткался,Тверская,если не ошибаюсь.Кстати,служид на танковой платформе ,но не танк.По тактике действий работать надо из третьего эшелона,но вот вопрос,если на этот танк ДЗ навесить и на заднюю боковую поверхность и на корму башни и на моторку(с предусмотренными каналами циркуляции воздуха и температур),то не уж то утяжелится танк?Там 15 % всегда есть для минных траллов и фронтовой скарби в виде доп БК,тем более двигатели модернизированные ,с большим эскадроном лошадок,так почему не задезить вессь корпус танка,заводские решётки эффективны ,но ДЗ на 361 градус-то покруче будет!
        Громобой
    2. Александр War (Александр) Сегодня, 14:06
      вот борта башни с КАЗ Арена -Э тут два вопроса стоимость и защита ,еще не смотрел, какая броня защищает кожух КАЗ Аренау -Э
      Александр War
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:25
        Внешние топливные баки ничем не прикрыты, к сожалению!
        Геркулесыч
      2. Громобой Сегодня, 14:41
        Фото понравилось,главный мой посыл,дайте это в войска,неужели только в финансах дело,так это близорукая тактика,сколько общался с танкистами из дивизии на территории которой мы дислоцировались,так они всегда говорили ,по разному,что попадания в машины не избежны,но чем сильнее защита ,тем увереннее они себя чувствуют за бронёй ,а значит и значит и задачи могут решать эффективнее,делал я свой вывод.Фо то очень понравилось,но когда пойдут в войска модернизации с КАЗ,то этим новостям обрадуюсь ещё намного больше.А то у нас на выставках успешно демонстрируют например одно АСП,а лётчики его в глаза не видели и им придётся свои рубежи пуска устанавливать на рубеже эффективной дальности вражеской ПВО.
        Громобой
      3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 16:27
        че то я на фото Арены вообще не вижу .
        просто экспл
    3. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 14:34
      Думаю в НИИ и Генштабе далеко не дураки сидят и новости из Сирии или Донбасса не по телевизору смотрят...
      Либо комплекты КАЗ для новых танков уже есть (но могут быть не установлены или не активированы во избежание несчатных случаев), либо есть данные, о том, что они далеко не так эффективны, как в рекламных роликах показывают.
      Есть же, например, наработки типа РПГ-30, недорого преодолевающие очень дорогую КАЗ....
      Dreamboat
      1. Громобой Сегодня, 14:59
        Цитата: Dreamboat
        Есть же, например, наработки типа РПГ-30, недорого преодолевающие очень дорогую КАЗ....

        Так делайте уже РПГ-90,а лучше шестиствольник или думаете разработчики КАЗ получили свои гонорары и на Канары?Он тоже модернизируется и с учётом развития аппаратного быстродействия датчиков,способности селектировать ,то дело только останется за поражающим элементом системы,насколько боезаряден он будет.К тому же нет достоверных сведений,что РПГ-30 преодолевает КАЗ,есть ролики и теоретические комментарии,а поражённых бронеобЪектов нет,так что это скорее для самоуспокоения,дабы оправдать отсутсвие на нашей бронетехнике активной защиты.Я заметил,что такая убаюкивающая достоевщина появляется во всех родах войск:новый авик появился---ерунда,мы морские полки Ту-22М3 мудро распустили ,потому что у нас есть "Киннжалъ",танковые бригады в Европе оснастят КАЗ---чушь,РПГ-30 пробьёт.Перевес в их ВВС,в том числе в перспективе и в пятом поколении ударной авиации---РЭБ же есть!!!,говорят,нискоко не умудряясь,что включение источников РЭБ есть желанная цель для боеприпасов наводящихся на них.
        Громобой
    4. venik (Владимир) Сегодня, 16:47
      Цитата: Громобой
      я приветствую модернизацию наших танков,но где же русский КАЗ?

      ============
      Господи! Да дался вам этот КАЗ!!
      Нет, штука конечно очень хорошая и в некоторых случаях весьма эффективна, особенно против кумулятивных снарядов, гранат и ПТУР.... НО! Это же не "панацея" от всех бед! Кроме того, КАЗ имеет ряд серьезных недостатков.
      1. КАЗ чудненько "засвечивает" танк, особенно сие неприятно при воздушной атаке!
      2. Антенны КАЗ крайне уязвимы для осколков и пуль стрелкового оружия (!!!)
      3. Штука это ой, какая дорогущая!!! И при этом сложная в производстве и эксплуатации - в полевых условиях - фиг заменишь - надо на завод танк гнать.....
      4. Где размещать? По периметру башни, как в Т-80УМ-1 "Барс"? Но тогда при выходе из строя антенного модуля, башня оказывается вообще ничем кроме собственной брони не защищенной! По нижней кромке боевого модуля (как в "Армате"?). Но тогда незащищенной остается верхняя полусфера!
      5. Эффективность КАЗ против современных БОПС остается под большим вопросом....... Была правда информация, что "Афганит" с "Арматы" на испытаниях вроде сбивал БОПС с урановым сердечником, но насколько эффективно - не сказано. Кроме того урановый сердечник - штука такая - при попадании картечины - может разрушиться еще до пробития брони......
      Так, что с КАЗ те еще проблемы! Пока что только израильтяне их использовали в боевых условиях. Вроде 2-3 случая успешного срабатывания КАЗ было отмечено, но по каким объектам - опять же непонятно..... Да и ставят их мало на какие танки.....
      Так что вопросов и вопросов......
      venik
      1. Громобой Сегодня, 17:25
        Цитата: venik
        Вроде 2-3 случая успешного срабатывания КАЗ бло отмечено, но по каким объектам - опять же непонятно.....
        по характерному следу подлёта можно понять,что это наши ПТРК и никто не оспаривал ,хотя лажу в интернете быстро раскусывают.
        КАЗ чудненько "засвечивает" танк, особенно сие неприятно при воздушной атаке!
        спорно,свеча танка освещает максимум 100 м дальности,его заметит только самолёт электронно-лучевой разведки,но он пока распределит цели ,то танковый бат уже продёрнется на 5оо-3000 м от точки захвата,а то,что противник в этом квадрате и атакует танками,так это секрет полишенеля, или как его там.РЛС танка не касается поля захвата РЛС разведки противника,значит враг танки не видит,вот главный принцип.
        Антенны КАЗ крайне уязвимы для осколков и пуль стрелкового оружия (!!!)
        Танки крайне уязвимы от ударов БОПС и ПТРК противника,так чего,прикажете распустить эти самыее защищённые на поле боя войска?
        Штука это ой, какая дорогущая!!! И при этом сложная в производстве и эксплуатации - в полевых условиях - фиг заменишь - надо на завод танк гнать.....
        Сколько стоит,а то все говорят дорогая,а сколько стоит отечественный комплекс?Может цены нет за неимением и самого комплекса?По вашей логике и камеры и комбинированные станции прицелов ставить нельзя----всё ведь снесёт в бою,
        Где размещать? По периметру башни, как в Т-80УМ-1 "Барс"? Но тогда при выходе из строя антенного модуля, башня оказывается вообще ничем кроме собственной брони не защищенной! По нижней кромке боевого модуля (как в "Армате"?). Но тогда незащищенной остается верхняя полусфера!
        Вопрос к конструкторам танков,главное,чтобы у них был под рукой работающий КАЗ,чему подтверждений нет.Вам не кажется странным,что американцы озаботились КАЗ и через год хотят оснастить 2 танковых бригады дислоцированных в Европе этими изделиями,а мы не предлагаем подобные модернизации тем же индусам или алжирцам...?
        Так что вопросов и вопросов...
        Вот с этим согласен,что с оснащением наших частей КАЗ одни вопросы,а между тем,я считаю,что это только первый этап повышения стойкости бронетанковых войск и на кону уже машины ПРО тактической поддержки первой линии атаки.Но это уже другая история.Спасибо за диалог,Владимир! hi
        Громобой
  9. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:08
    Цитата: Геркулесыч
    Их будет всего несколько сотен, и то до 2025 года! Нужно было в 2011 году в серию запустить Т95! !!

    Приспичит, быстренько нашлёпают. Благо заводы танкостроительные "фельдмаршал" Табуреткин не успел угробить.
    Николай Петров
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:24
      На производство Т95 унечтожена полностью оснастка! Это не месяц, а может быть и пару лет надо чтобы ее восстановить, увы! !!
      Геркулесыч
  10. танк66 Сегодня, 14:17
    Пока натовцы по европам дороги укрепляют /года 2 минимум/ ,надо в ВДВ мостоподрывательную дисциплину усиленно преподавать ,там ещё годик выиграем .Итого : 600 машин - уже что-то , + старички. Там,глядишь,арабчата головку в старушке-европе подымут ,не до нас марионеткам сшашным станет.Появляется надежда ,что 3 -я Последняя отдаляется...Субботние мысли.
    танк66
    1. poquello (poquello) Сегодня, 14:33
      Цитата: танк66
      Пока натовцы по европам дороги укрепляют

      дороги это вообще - вещь, денег можно много закопать
      poquello
  11. Vadmir (Вадим) Сегодня, 14:28
    часть будет абсолютно новые танки.
    Одно дело переделывать старые Т-90 в Т-90М, Т-72 в Т-72Б3 и Т-80 в Т-80БВМ - это правильно. Но начинать выпуск новых Т-90М - это ошибка, которая существенно затормозит производство танков на платформе Армата. Кто-то решил сэкономить на том, на чем экономить нельзя.
    Vadmir
  12. askort154 (Александр) Сегодня, 14:39
    По данным США в России танков на 2017 г.
    Всего: 2700 ---- (17500 на хранении разных типов).
    Из них :
    Т-80 - 450 --- (3000 на хр)
    Т -90 - 350 ----(200 на хр.)
    Т -14 (несколько единиц )
    askort154
    1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 17:23
      Это какие-то странные США, потому что как раз Т-80 были почти выведены из состава подразделений, а около 3000 Т-72 они почему-то не заметили...
      Albert1988
  13. Вояджер (Андрей) Сегодня, 14:46
    Новость хорошая, но интересует насколько по оснащению он превосходит или уступает собратьям идущим на экспорт, не говоря уже о количестве. Кроме того, изначально должен быть заложен потенциал для органичной и слаженной работы вместе с Т-14 иначе сама концепция последнего о сецентрических войнах сходит на нет.
    Вояджер
  14. sib.ataman Сегодня, 15:03
    Броня крепка и танки наши быстры! Самый лучший ответ на несоблюдение РФ антидопинговых, дем. и всяких прочих забугорных правил. Главное! Тщительнее ухаживать за мат.частью, и того мальца, что в танк полезет, научить как следует-ну типа, танк это не игрушка!
    sib.ataman
  15. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 15:13
    Цитата: Vadmir
    часть будет абсолютно новые танки.
    Одно дело переделывать старые Т-90 в Т-90М, Т-72 в Т-72Б3 и Т-80 в Т-80БВМ - это правильно. Но начинать выпуск новых Т-90М - это ошибка, которая существенно затормозит производство танков на платформе Армата. Кто-то решил сэкономить на том, на чем экономить нельзя.


    Т-90М никак не повлияет на Т-14 .Более того,Т-14 предполагается использовать в связке с Т-90М.Как танк разведки,целеуказания и корректировки огня.Пока не известно в каком количестве их предполагается использовать.Но скорее всего вначале 1 на роту,как правильно заметили многие.Будет командирский танк.Потом возможно,когда их будет достаточное количество,то будет 1 на взвод,то есть у командира взвода.Так что не надо паниковать.Т-14 и Т-90 это разные танки.По сути Т-90 будут прикрывать Т-14 и уничтожать обнаруженные им цели.Модификации Т-90 постепенно заменят Т-72Б3 ,и надолго останется ОБТ.Так что правильно все делают.Как только обкатают тактические звенья из Т-14 и Т-90М на полигонах ,устранят недостатки,то Т-14 пойдет в войска.
    Xscorpion
    1. Vadmir (Вадим) Сегодня, 16:40
      Будет командирский танк.
      Командирский танк, который отличается от других - это мишень. Опыт боев в Испании показал, что даже поручневая антенна является демаскирующим фактором и ведет к первоочередному выбиванию командных танков и дезорганизует войска. Я уже не говорю о гигантских проблемах технического обеспечения разных танков в одном подразделении.
      Vadmir
  16. sabotage (Дмитрий) Сегодня, 15:50
    Святые люди! 4 типа танчиков с (по сути) одной и той же пушкой в одной армии... Россия сама себя разоряет сильнее, чем любое нашествие.
    sabotage
  17. Умник (Вася) Сегодня, 16:13
    Характеристики где?
    Умник
Картина дня