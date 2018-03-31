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Т-90М "Прорыв-3" поступит в войска уже в этом году
Первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв-3» поступят в войска уже в этом году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
При этом источник уточнил, что часть партии составят переделанные машины Т-90, а часть будет абсолютно новые танки.
В феврале заместитель министра обороны Юрий Борисов отмечал, что ведомство будет получать по 200 новых танков различных модификаций ежегодно.
О скорых поставках модернизированного Т-90М российской армии сообщали в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) в конце января. Модель оборудована новым боевым башенным модулем, а также мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем. 125-миллиметровая танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов.
Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90МС, впервые продемонстрированного в 2011 году.
Выполнение контракта идет. Частично машины будут переданы Минобороны в этом году— сказал он.
При этом источник уточнил, что часть партии составят переделанные машины Т-90, а часть будет абсолютно новые танки.
В феврале заместитель министра обороны Юрий Борисов отмечал, что ведомство будет получать по 200 новых танков различных модификаций ежегодно.
О скорых поставках модернизированного Т-90М российской армии сообщали в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) в конце января. Модель оборудована новым боевым башенным модулем, а также мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем. 125-миллиметровая танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов.
Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90МС, впервые продемонстрированного в 2011 году.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-21075.htm
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