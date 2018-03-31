МИД: Россия вышлет более 50-ти британских дипломатов

Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше

У нас нет информации по этом уделу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть