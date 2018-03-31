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МИД: Россия вышлет более 50-ти британских дипломатов
Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов в качестве ответной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
На своей страничке в фейсбуке Захарова напомнила, что Москва в качестве ответной меры на шаги Лондона предложила британской стороне в месячный срок сократить персонал своих дипмиссий в России таким образом, чтобы суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генконсульств Великобритании в России соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.
Также официальный представитель МИД России заявила, что сокрытие Лондоном информации по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля наводит на мысли о причастности к этому случаю британских спецслужб, передает РИА Новости
По ее словам «сокрытие информации, неразглашение деталей случившегося наводит на мысли о том, что, действительно, к этому могут быть причастны, в частности, британские спецслужбы».
Ранее послу Великобритании в России был заявлен протест в связи с провокационными действиями Лондона, инспирировавшего высылку российских дипломатов из ряда стран. Британия, в свою очередь, задумалась над закрытием торгпредставительства России в Лондоне, передает "Взгляд"
Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше- заявила она
На своей страничке в фейсбуке Захарова напомнила, что Москва в качестве ответной меры на шаги Лондона предложила британской стороне в месячный срок сократить персонал своих дипмиссий в России таким образом, чтобы суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генконсульств Великобритании в России соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.
Также официальный представитель МИД России заявила, что сокрытие Лондоном информации по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля наводит на мысли о причастности к этому случаю британских спецслужб, передает РИА Новости
У нас нет информации по этом уделу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть– сказала Захарова в интервью «Пятому каналу».
По ее словам «сокрытие информации, неразглашение деталей случившегося наводит на мысли о том, что, действительно, к этому могут быть причастны, в частности, британские спецслужбы».
Ранее послу Великобритании в России был заявлен протест в связи с провокационными действиями Лондона, инспирировавшего высылку российских дипломатов из ряда стран. Британия, в свою очередь, задумалась над закрытием торгпредставительства России в Лондоне, передает "Взгляд"
Использованы фотографии: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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