17:33 31 марта
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МИД: Россия вышлет более 50-ти британских дипломатов

Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов в качестве ответной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше
- заявила она

МИД: Россия вышлет более 50-ти британских дипломатов



На своей страничке в фейсбуке Захарова напомнила, что Москва в качестве ответной меры на шаги Лондона предложила британской стороне в месячный срок сократить персонал своих дипмиссий в России таким образом, чтобы суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генконсульств Великобритании в России соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.

Также официальный представитель МИД России заявила, что сокрытие Лондоном информации по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля наводит на мысли о причастности к этому случаю британских спецслужб, передает РИА Новости

У нас нет информации по этом уделу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть
– сказала Захарова в интервью «Пятому каналу».

По ее словам «сокрытие информации, неразглашение деталей случившегося наводит на мысли о том, что, действительно, к этому могут быть причастны, в частности, британские спецслужбы».

Ранее послу Великобритании в России был заявлен протест в связи с провокационными действиями Лондона, инспирировавшего высылку российских дипломатов из ряда стран. Британия, в свою очередь, задумалась над закрытием торгпредставительства России в Лондоне, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Комментарии 102

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:33
    Англию нужно макнуть за ее ложь капитально, и выслать сотню их дипшпионов из России.
    Геркулесыч
    1. volodya (владимир) Сегодня, 14:38
      Наглосаксов надо выгонять всех!!!
      volodya
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 14:49
        Можно и 100 выгнать...Но все это рассчитано на потребителе западных жующих хот доги и колой запивающих.. Через пару месяцев все успокоится и все дипломаты и наши ни не наши на места вернуться Только тихо , тихо хе хе
        Но главное в том , что Россию предупредили ..! Предателей не трогать , кто бы не перебежал к ним хе хе
        Этого мы обещать не сможем..Мочили и будем мочить , еще скоро смертную казнь введем у себя и тогда уж поговорим.. хе хе.
        МИХАН
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:06
          МИД: Россия вышлет более 50-ти британских дипломатов

          А судя по фото не вышлет, а пошлёт!по известному адресу...
          Anarchist
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:01
            "Правильной дорогой"пойдете...."товарищи"..Добрый день Александр hi
            Цитата: Anarchist
            МИД: Россия вышлет более 50-ти британских дипломатов

            А судя по фото не вышлет, а пошлёт!по известному адресу...
            210окв
            1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 16:58
              Дай бог не последних высылаем.
              ротмистр
              1. Татьяна Сегодня, 17:14
                Россия вышлет более 50-ти британских дипломатов

                Наконец-то МИД РФ вспомнил об АДЕКВАТНОМ дипломатическом паритете между той же Британией и Россией!
                А то я уже в своих комментариях на «ВО» продемонстрировала свой диалектический расчёт о том, что якобы «симметричная» высылка 23 британских дипломатов из РФ с позиции диалектико-материалистического метода никакой АДЕКВАТНО «симмитричной» не является, а является внутренне противоречивой, т.е. ошибочной. И при этом софистически только работает в пользу Британии, а не России. А именно, работает: 1)на увеличение изоляции России в Британии до нуля и 2) на увеличение влияния самой Британии в самой РФ до бесконечности. Чем, естественно, только провоцирует вражескую Британию ещё больше на дальнейшие высылки российских дипломатов и закрытие российских консульств. у себя в стране.
                Татьяна
      2. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 14:57
        Вот, уже появилось:
        Британское правительство рассмотрят возможность закрытия торгового представительства России в Лондоне в ответ на высылку Москвой британских дипломатов.
        «(Этот вопрос) будет рассмотрен», – заявил The Daily Telegraph источник в британском правительстве.
        По его словам, Великобритания охарактеризовала торгпредство России как «логово шпионов», и его закрытие находится на рассмотрении на фоне того, как «Кремль нагнетает словесную войну, заявляя, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы».

        Так что, нужно бить на опережение. Заикнулись бриты про наше торгпредство, их торгпредство Вон из России, и так далее..
        Стас Снежин
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 15:15
          ну раз закрывают торгпредставительство , то и торговлю с ними закрыть .
          пускай покупают гас в амереции и у норвегов.
          просто экспл
      3. Borik (Борис) Сегодня, 15:06
        volodya (владимир)
        [/quote]Наглосаксов надо выгонять всех!!![quote]

        Ну вы и хватили батенька "Сразу всех" Надо постепенно, через день да по одному и передавать их на Украинской границе.
        Borik
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:18
          Цитата: Borik
          Надо постепенно, через день да по одному

          как заботливый хозяин, который жалея собачку отрубал ей хвост по кусочку laughing
          LSA57
        2. volodya (владимир) Сегодня, 15:38
          Цитата: Borik
          volodya (владимир)
          Наглосаксов надо выгонять всех!!!


          Ну вы и хватили батенька "Сразу всех" Надо постепенно, через день да по одному и передавать их на Украинской границе.

          Можно и так,но всех, что -бы не воняло!
          volodya
      4. Костяра (Константин) Сегодня, 15:15
        Наглосаксов надо выгонять всех!!!

        Говённой палкой!!!
        Костяра
      5. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 16:38
        А где тогда визы в Лондон будет получать правящая в России офшорная аристократия?
        Грэг Миллер
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:00
          Цитата: Грэг Миллер
          А где тогда визы в Лондон будет получать правящая в России офшорная аристократия?

          К вам Белоруссию съездят и получат, недалеко ведь. laughing
          Piramidon
        2. Borik (Борис) Сегодня, 17:00
          Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 16:38 ↑
          [/quote]А где тогда визы в Лондон будет получать правящая в России офшорная аристократия?[quote]
          Как где? Будут уезжать через Шпротию или Окрайну
          Borik
        3. ромул (Егор) Сегодня, 17:11
          Цитата: Грэг Миллер
          А где

          Смешной.. у них всех дип.паспорта.
          ромул
      6. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:08
        Цитата: volodya
        Наглосаксов надо выгонять всех!!!

        С закрытием посольств и ген.консульств по всей стране. Надо ответить так,чтоб неповадно было...и бить надо вдвое-втрое больнее.
        НЕКСУС
        1. ромул (Егор) Сегодня, 17:15
          Цитата: НЕКСУС

          0
          НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:08 ↑ Новый
          Цитата: volodya
          Наглосаксов надо выгонять всех!!!

          С закрытием посольств и ген.консульств по всей стране.

          Андрюша Вы красавчеГГ!
          Жанр - наступим себе на яйца)
          Вы же лично видимо не собираетесь за пределы?
          А как быть с остальными - нашими гражданами? Российской Федерации?
          Или это сплошь предатели и 5 колонна?
          ромул
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:19
            Цитата: ромул
            Жанр - наступим себе на яйца)

            Так бегите,Егорка,заказывайте визы...или Россия это все начала,красавчеГГ Егорка? А дальше будет больше,если будем сопли жевать. Им не нужен повод,им нужна тотальная демонизация нашей страны со всеми вытекающими.А вы езжайте,Егорка,езжайте.
            НЕКСУС
            1. ромул (Егор) Сегодня, 17:26
              Цитата: НЕКСУС
              ,Егорка

              Андрюшка я Вам такую грусную печаль раскажу (по секрету) crying Американы мне визу не дали ...печалько crying А я так на стейтс билдинг хотел посмотреть)
              Андрей шутки шутками но имело место быть (ЦРУ, АНБ) не дремлют. hi
              И все из за того что какая то сц.. ко продала базу..
              Поэтому когда ВВП говорит - я слушаю стоя soldier
              ромул
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:31
                Цитата: ромул
                Андрей шутки шутками но имело место быть (ЦРУ, АНБ) не дремлют.

                Вчера то нашим дипломатам в США чего только не предлагали ЦРУ-шники...было? Мне этот туманный Альбион даром не нужен. И даже тот русский,кто поедет в Англию,будет совсем не в безопасности. hi
                НЕКСУС
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 14:52
      Для начала нормально, если им понравится выслать всех, закрыть посольство и хлоркой полы помыть, кто хочет ездить туда учить детишек пусть через Австралию пробираются, лично мне их не жалко.
      предки с Дона
    3. Прокат (Виктор) Сегодня, 14:54
      Цитата: Геркулесыч
      Англию нужно макнуть за ее ложь капитально, и выслать сотню их дипшпионов из России.

      Зачем высылать их дипломатов? Давайте лучше отзовём из стран-агрессоров и их подпевал своих. Всех! Вот тогда они обгадятся. Ведь это обычно делают перед объявлением войны. smile
      Прокат
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:09
        Цитата: Прокат
        Цитата: Геркулесыч
        Англию нужно макнуть за ее ложь капитально, и выслать сотню их дипшпионов из России.

        Зачем высылать их дипломатов? Давайте лучше отзовём из стран-агрессоров и их подпевал своих. Всех! Вот тогда они обгадятся. Ведь это обычно делают перед объявлением войны. smile

        Хорошая мысля laughing Только сказав А , придётся говорить и Б .. Лично Вы к войне готовы ? А не сделав следующий шаг весьма вероятно оказаться посмешищем и предметом для вытирания разных мест .. Думайте , прежде , чем писать или говорить - помогает в жизни... wink hi
        КВУ-НСвД
        1. Прокат (Виктор) Сегодня, 15:24
          Цитата: КВУ-НСвД
          Лично Вы к войне готовы ?

          Лично я готов. И всегда думаю перед тем, как что-то сказать. Это, во-первых. А во-вторых, отзыв дипломатов не означает автоматического объявления войны, но даёт шанс оппоненту исправить ситуацию. Это, если действительно думать, а не шлифовать слова.
          Прокат
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:33
            Цитата: КВУ-НСвД
            Лично Вы к войне готовы ?
            Лично я готов.
            Ну тогда конечно не смею препятствовать . Только , если вы всегда думаете перед тем как сказать , то давайте разовьём предложенную Вами модель : 1) мы отозвали дипломатов , всех , не высылая никого
            Зачем высылать их дипломатов?
            2) Европа напряглась - все ждут войны немедленно 3) мы её не объявляем 3) об нас начинают вытирать ноги 4) мы посмешище и без дипломатов во многих странах . Радует , что в МИДе более дальновидные люди..
            КВУ-НСвД
            1. Прокат (Виктор) Сегодня, 16:49
              Цитата: КВУ-НСвД
              Радует , что в МИДе более дальновидные люди..

              Вот именно. И они то понимают, что такой шаг не означает приостановку дипломатических отношений. А ожидание европейцами войны, это всего лишь их фобии. Никто им войну обещать не будет. Хотят бояться, пусть боятся. Вытирать ноги? На предмет чего? smile Как? Не смешите. Войны и "непредсказуемых" русских они боятся больше, чем уронить свой авторитет. Вам напомнить чем закончился Карибский кризис?
              Ну а то, что вы понаписали, это всего лишь сценарий дилетанта. Это не в обиду вам. Вы ведь МГИМО не заканчивали? hi
              Прокат
              1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:12
                Я МГИМО не заканчивал . Не энаю , что закончили Вы . Но явно логика не Ваш конёк . Вы предлагаете отозвать дипломатов и соответственно разорвать дипотношения . Следующий шаг - объявление войны . Если его не сделать , то это проявление слабости , а со слабыми и поступают соответственно . Или вы предлагаете объявить войну ? Тогда флаг Вам в руки , но наверное это точно не лучшее решение . А вообще мне кажется , что либо мы друг друга не понимаем , либо Вы намеренно делаете такой вид с целью плюсанутся и попровоцировать .
                КВУ-НСвД
      2. bulvas (Василий) Сегодня, 15:11
        Цитата: Прокат
        Зачем высылать их дипломатов? Давайте лучше отзовём из стран-агрессоров и их подпевал своих. Всех! Вот тогда они обгадятся. Ведь это обычно делают перед объявлением войны.


        А во дворах дипмиссий начать демонстративно сжигать документы
        bulvas
        1. МойВрач (Дмитрий) Сегодня, 17:00
          Цитата: bulvas
          А во дворах дипмиссий начать демонстративно сжигать документы

          А потом упразднить МИД и закрыть МГИМО или перепрофилировать на переобучение бывших дипломатов.
          МойВрач
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:20
        Цитата: Прокат
        Давайте лучше отзовём из стран-агрессоров и их подпевал своих. Всех! Вот тогда они обгадятся. Ведь это обычно делают перед объявлением войны.

        низя. трибалтийская диарея всю Балтику загадит no
        я уж про Чёрное море молчу... lol
        LSA57
    4. Маз Сегодня, 14:55
      Опаньки, таки есть порох в пороховнице! Ай, да наши! Дай бог нашему теляти да этих волков забодать всмерть!
      Маз
    5. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 15:26
      Собираться мало , нужны конкретные действия .
      Надеюсь мы проявим свою волю .
      Spartanez300
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:21
        Полтинник хорошее число и известная денюжка на Руси, и юбилей у жителей Руси, и вот колличество высылаемых бритов из Руси smile
        ul_vitalii
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:35
    Захарова указывает рукой англичанам, напровление подальше с нашей земли! wassat
    Геркулесыч
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:22
      Цитата: Геркулесыч
      Захарова указывает рукой англичанам, напровление подальше с нашей земли!

      а мну кажется направление эротического путишествия lol
      LSA57
  3. mad (Алексей) Сегодня, 14:36
    Наконец хоть сумели посчитать скольким джентельменам ехать на...
    mad
  4. udincev (Виктор) Сегодня, 14:38
    Это не хорошо, но Великобритания вынуждает предъявить ей тоже какой-либо ультиматум. Поводов навалом. Требовать тоже есть что. Хотя бы быть честными.
    udincev
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 15:01
      Цитата: udincev
      Это не хорошо, но Великобритания вынуждает предъявить ей тоже какой-либо ультиматум.

      Помните поговорку- "Враг сделает имущим"? Это как раз тот случай. Посчитайте сколько выгод получит Россия от "санкций" мелкобритов и иже с ними. Ограничения по выдаче бизнес-виз в Англию для россиян, сумевших предъявить наличие суммы в 70 тысяч долларов, честным путём такие деньги не зарабатываются. Отъём недвижимости у российских граждан, которую они приобрели в Англии , думаю не нужно объяснять и уточнять кто и за какие деньги и что там приобрел. Высылка Росийских дипломатов из Британии и США это цена , которую надо было заплатить для изгнания из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга американо-британского гнидника, и она нас устраивает. Арест активов России в США и Британии- вкладывать деньги нужно дома даже если они ворованные. И это только малая толика выгод России от "санкций" этой брызгающего ядом оголтелого гадюшника США&ЕС . Тезка, hi
      Терский
  5. Владимирец (Евгений) Сегодня, 14:38
    "Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше"

    Не, не, по чесноку население, ведь, у них меньше, значит и дипломатов должно быть меньше, чем у нас. smile
    Владимирец
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 15:06
      Цитата: Владимирец
      Не, не, по чесноку население, ведь,

      laughing Евгений, в таком случае прикинь сколько должно быть китайцев у нас. Цифра- вещь упрямая yes Доброго здоровья, hi !
      Терский
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 15:08
        Цитата: Терский
        в таком случае прикинь сколько должно быть китайцев у нас. Числа вещь упрямая

        Да их у нас и так полно, тысячей больше, тысячей меньше... winked Привет, уважаемый. hi
        Владимирец
        1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 17:03
          Евгений, Виктор, приветствую hi Лучше от площади государственной территории исходить. Как в оплате за ЖКХ, и не важно сколько прописано. good
          Svarog51
  6. Machete Сегодня, 14:38
    Ну и ладно. Под шумок доведём количество их шпионов до нужного нам числа.
    Machete
  7. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 14:39
    Вынужденная мера, хоть и бесполезная в плане предотвращения подобных провокаций впредь.
    Донской
  8. Rossia (Ivan) Сегодня, 14:40
    класс. Интересно, что будет делать Россия если США довыгонят из ООН оставшихся дипломатов. Это же, чисто теоретически, возможно? организует "оон в изгнании"?)
    Rossia
    1. poquello (poquello) Сегодня, 14:44
      Цитата: Rossia
      класс. Интересно, что будет делать Россия если США довыгонят из ООН оставшихся дипломатов. Это же, чисто теоретически, возможно? организует "оон в изгнании"?)

      не, уже напрашивается ООН в стране с адекватным отношением к международным организациям
      poquello
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 14:45
        Цитата: poquello
        уже напрашивается ООН в стране с адекватным отношением к международным организациям

        Кроме Украины, ничего на ум не приходит. laughing
        Владимирец
        1. poquello (poquello) Сегодня, 14:49
          Цитата: Владимирец
          Цитата: poquello
          уже напрашивается ООН в стране с адекватным отношением к международным организациям

          Кроме Украины, ничего на ум не приходит. laughing

          ну чтоб ещё отличала "международную организацию" от "международной коалиции"
          poquello
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 14:52
      Цитата: Rossia
      Интересно, что будет делать Россия

      Обязательно спросит тебя что России делать? Сразу послать лесом, полем и огородами или на ваши ужимки ещё полюбоватся и поржать. В школу двоечник. laughing
      vovanpain
    3. Глушь (Станислав) Сегодня, 15:02
      Цитата: Rossia
      класс. Интересно, что будет делать Россия если США довыгонят из ООН оставшихся дипломатов. Это же, чисто теоретически, возможно? организует "оон в изгнании"?)

      При таком казусе все решения ООН объявят ничтожными, а Лавров на пресс конференции разведет руки широко в стороны, демонстрируя размер болта, положенного на бывшее оон.
      Глушь
      1. Rossia (Ivan) Сегодня, 15:28
        Болт показывать как то не дипломатично) Из Лиги Наций, аналога ООН, СССР уже выгоняли. Если сделают это снова, будет вдвойне печально - ведь в Лигу пригласили - пришли, пригласили на выход - вышли. А место в Совбезе ООН это результат победы в ВМВ, место в клубе Великих держав оплаченное великой кровью, не какая то Восьмёрка, тьфу на неё
        Rossia
        1. Глушь (Станислав) Сегодня, 15:59
          Ну традиции дипломатии меняются, за те слова, которые сейчас позволяют себе государственные деятели, раньше войной шли, крови и извинений требовали. А выгонят?...Да и хрен с ними, история должна бежать по кругу, СБ ООН все равно из площадки, где самые главные игроки разграничивали свое влияние на мировую песочницу, превратилась в помесь ток-шоу и палаты психлечебницы.
          Глушь
        2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 16:48
          [quote=Rossia]
          Никак ещё одна дочка охвицера?
          Как вовремя.... И никнейм, и имя - ну такое простое... "А главное - редкое"...(с)
          laughing
          stalkerwalker
  9. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 14:41
    Уважаемые радиослушатели, специально для британских дипломатов звучит песня "Я уеду жить в Лондон"!)))
    FalconD
    1. poquello (poquello) Сегодня, 14:47
      Цитата: FalconD
      Уважаемые радиослушатели, специально для британских дипломатов звучит песня "Я уеду жить в Лондон"!)))

      а по телевизору пусть ёжика в тумане смотрят, уму набираются
      poquello
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 14:54
      Цитата: FalconD
      Уважаемые радиослушатели, специально для британских дипломатов звучит песня "Я уеду жить в Лондон"!)))

      А для любителей повторов ставим песню Шнура "Дорожная".
      предки с Дона
  10. изя топ (Андрей) Сегодня, 14:43
    опять начнётся "а нас за шо?"
    изя топ
  11. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 14:44
    Предлагаю, в русле высылки дополнительных душ дипломатов, отправить домой именно дипломатов, а аглицкую разведку оставить в полном составе, пусть пашут за себя и за того (дипломата) парня.
    Ст.пропорщик
  12. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:48
    Честно говоря, когда-то, высылка дипломатов, это был последний шаг перед началом войны, а сегодня игры в высылалки смотрятся просто смешно. Без обид, пожалуйста, ребята. hi
    А. Привалов
    1. ланс Сегодня, 14:58
      то-то сша до сих пор не может совратить хотябы одного высылаемого дипломата суля золотые горы. ну а лондон пора переименовать на русский манер: новичок-.
      ланс
      1. DMoroz Сегодня, 15:33
        а лондон пора переименовать на русский манер: новичок-.
        Глобальнее смотрите, скорее на арабский - Ланданабад...
        DMoroz
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 15:08
      Цитата: А. Привалов
      Без обид, пожалуйста, ребята.

      Да никаких проблем Александр Иванович hi
      vovanpain
    3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:16
      Честно говоря, когда-то, высылка дипломатов, это был последний шаг перед началом войны,
      Не надо путать высылку части дипломатов и разрыв дипотношений . Хотя в чём то Вы правы - взаимные высылки слишком учащаются и теряют свой вес как политические шаги...ну так в наше время многое превращается в балаган ..не находите ?
      КВУ-НСвД
    4. Гудвин (Игорь) Сегодня, 15:19
      Наших ребят обижать не надо , а то у кого-нибудь нервы сдадут.
      Гудвин
    5. XXXIII (Владимир) Сегодня, 15:21
      Цитата: А. Привалов
      Честно говоря, когда-то, высылка дипломатов, это был последний шаг перед началом войны, а сегодня игры в высылалки смотрятся просто смешно. Без обид, пожалуйста, ребята.

      Тут главное в этом театре не заиграться, чтоб не спалить этот мир.... drinks
      XXXIII
    6. Dym71 (Андрей) Сегодня, 15:30
      Цитата: А. Привалов
      Без обид, пожалуйста, ребята.

      Ужалил таки змий, не утерпел! laughing Ну да ладно, дело то житейское и по нашей улице проедет инкассатор! yes
      Приветствую Вас, господин Привалов! hi
      Dym71
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:29
        Цитата: Dym71
        Цитата: А. Привалов
        Без обид, пожалуйста, ребята.

        Ужалил таки змий, не утерпел! laughing Ну да ладно, дело то житейское и по нашей улице проедет инкассатор! yes
        Приветствую Вас, господин Привалов! hi

        Ну, жалить, так жалить. hi

        Мне видится вся эта возня, чем-то пустым. Думаю, что англичане уже подыскивают лестницу, чтобы слезть с этого дерева. Всё, со временем, спустят на тормозах и скандал затихнет...
        А. Привалов
        1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 17:26
          Цитата: А. Привалов
          Думаю, что англичане уже подыскивают лестницу, чтобы слезть с этого дерева.

          Пусть сидят обезьяны, петлю им, а не лестницу. winked
          Мы ещё до их гвардии доберёмся! bully
          Dym71
        2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:26
          Цитата: А. Привалов
          Ну, жалить, так жалить.

          good good drinks
          Дай боже что бы все таки разум у всех победил.
          vovanpain
  13. Александр War (Александр) Сегодня, 14:50
    И генконсульство их закрыть!
    Александр War
  14. Zubr Сегодня, 14:50
    Ну блин закроют они наше торговое представительство и что ? А мы им должны сделаем ход конём, заставить весь запад покупать наше сырьё и продукты производства за наши рубли. И посмотрим кто первый взвоет...
    Действовать их методами, укреплять наш рубль. А учитывая, что наша национальная платёжная система заработает в полном объёме уже в этом году, их Свифт, нам будет уже до лампочки..

    Или же особо рьяных желающих нам насолить, объявить ультимативно, что расчёты будут только за рубли.
    Zubr
    1. БВС (Виктор) Сегодня, 15:48
      А если ОНИ наши товары за рубли не купят, просто подороже купят их у других продавцов на рынке? Ведь наши товары не эксклюзив, их много кто продает, пусть и подороже. А как мы проживем без ихней валюты?
      БВС
      1. Zubr Сегодня, 16:03
        Купят. Это только в Украине на зло маме отмораживают и уши и головы. А буржуи деньги умеют считать. А учитывая, что их государствами управляют денежные мешки, всё остальное говорящая мишура озвучивающих волю финансовых воротил. И очень много в нашей стране иностранного капитала, одна Британия вложила в нефтегазовые шельфы порядка 400 миллионов. фунтов и стабильно получают от этого дивиденды. А доля американского бизнеса в России увеличивается ежегодно. И ещё выжимают бабки с Евросоюза на содержание своих баз, для якобы обеспечения безопасности Евросоюза. И тут же прессуют ЕС, через Украину. А наше сырьё на порядок дешевле, соответственно в разы. Они же газ у нас покупаю СПГ и тут же продают в ЕС, якобы свой но уже по 1000$ Кубометр...

        Пускай покупают наши рубли и приобретают чего хотят.
        А валюта будет в казну поступать, от продажи нашего рубля и не только.
        Zubr
      2. Zubr Сегодня, 16:16
        Конечно, это только так, моё поверхностное видение ситуации. Мы же перешли с Китаем на национальные валюты ? Пора бы и Англосаксам понять, что их исключительность пшик на ровном месте.
        Zubr
        1. БВС (Виктор) Сегодня, 17:26
          А Вы уверены, что РФ торгует с Китаем ЧТО-ТО на рубли? Подскажите, будет очень интересно.
          БВС
  15. Александр War (Александр) Сегодня, 14:51
    Хоть МИД наш начал достойно отвечать!Генконсульство сша надо было еще закрыть и в Екатеринбурге и Владивостоке!
    Александр War
    1. Zubr Сегодня, 14:57
      Погоди, и до них доберутся. Не долго им осталось ходить по русской земле.
      Zubr
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 15:58
      Цитата: Александр War
      Генконсульство сша надо было еще закрыть и в Екатеринбурге и Владивостоке!

      Ну Коллега hi полосатые не последний раз подлянки подкидывают и нам кой какой запасец иметь требуется, вот Ебург с Владиком на очереди на пендаль. hi
      vovanpain
  16. sib.ataman Сегодня, 14:52
    Чем меньше в рот будем заглядывать любителям овсянки, тем быстрее у них пропадёт аппетит.
    sib.ataman
  17. артефакт (Андрей) Сегодня, 14:56
    Цитата: Прокат
    Цитата: Геркулесыч
    Англию нужно макнуть за ее ложь капитально, и выслать сотню их дипшпионов из России.

    Зачем высылать их дипломатов? Давайте лучше отзовём из стран-агрессоров и их подпевал своих. Всех! Вот тогда они обгадятся. Ведь это обычно делают перед объявлением войны. smile

    не время ещё.
    артефакт
  18. wellaut (олег) Сегодня, 15:04
    Россия явно проигрывает в этой войне провокаций. Давно пора принимать опережающие действия, ассиметричные, как многие уже озвучивали.
    Пора переходить в контрнаступление, чтобы мало не казалось и поводов к ответам не было.
    wellaut
    1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 15:44
      Цитата: wellaut
      Давно пора принимать опережающие действия,

      Опережающие действия - это нападение, а доктрина у нас оборонительная. С другой стороны - провокации удел слабаков. Ну не могут западники без химии побеждать в спорте, пожалте - проплаченная гадость от ВАДА. И таких пар событий аж до следующего понедельника. Надо приучить саксов и янки к неотвратимости ответа, как Павлов собачек приучил - сделал неправильно, получи кнут, делаешь правильно - печенька. Отдрессируются, уверен.
      Ст.пропорщик
    2. Гудвин (Игорь) Сегодня, 16:02
      [/quote]Россия явно проигрывает в этой войне провокаций[quote]
      . Мы проигрываем только потому , что играть пытаемся честно. Трудно выиграть у толпы мошенников, особенно , если они связаны круговой порукой.
      Гудвин
  19. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 15:06
    Неужелиангличан выдворят из РФ?!!
    samarin1969
  20. артефакт (Андрей) Сегодня, 15:28
    Цитата: Rossia
    класс. Интересно, что будет делать Россия если США довыгонят из ООН оставшихся дипломатов. Это же, чисто теоретически, возможно? организует "оон в изгнании"?)

    полагаю будет так :господин Небензя на прощание скажет мол раз Россия больше не является членом Совбеза ООН то и международные договорённости нам не указ. а сша с её городами в том числе и Вашингтон ( где и находится ООН) в любой момент может превратиться из гипотетического противника в реального со всеми вытекающими. Сколько стран после этого захотят оставить сои делегации в этой уже бесполезной организации?!
    артефакт
    1. Rossia (Ivan) Сегодня, 15:52
      ну, как то элементы ПРО в Восточной Европе размещают, со всеми вытекающими - риском превратится в застеклённую пустыню, и не парятся по этому поводу. Парились бы - ПРО б не было. Так и в ООН, будут дальше заседать
      Rossia
  21. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 15:40
    Цитата: А. Привалов
    Честно говоря, когда-то, высылка дипломатов, это был последний шаг перед началом войны, а сегодня игры в высылалки смотрятся просто смешно. Без обид, пожалуйста, ребята
    Что ж мы бы без ваших "пяти копеек" делали,я просто ума не преложу.
    72jora72
    1. ugrums1961 (Андрей) Сегодня, 15:50
      А почему Мы Скрипаля траванули он же предател- полковник а не Олега Калугина он предатель-генерал и больше вреда принес стране и вообще почему мы всех предателей не траванули а только одних Скрипалей.
      ugrums1961
      1. артефакт (Андрей) Сегодня, 16:28
        так у нас же на всех денех нет, экономика же в клочья......
        артефакт
  22. naidas (naidas) Сегодня, 15:41
    Важно не сколько вышлет,а сколько оставит.
    naidas
  23. артефакт (Андрей) Сегодня, 16:25
    Цитата: Rossia
    ну, как то элементы ПРО в Восточной Европе размещают, со всеми вытекающими - риском превратится в застеклённую пустыню, и не парятся по этому поводу. Парились бы - ПРО б не было. Так и в ООН, будут дальше заседать

    думаете по своей воле размещают!? а по поводу ПРО - ещё пару реклам из Эр-Рияда ....... конечно сцаными тряпками их восточноевропейские шестёрки не погонят , но выводы другие страны сделают.
    артефакт
    1. Rossia (Ivan) Сегодня, 16:43
      Я свечку, как они о размещении договаривались, не держал. Главное, что если сейчас под Искандерами сидят, то и в ООН так же сидеть будут. Конечно, Восточная Европа это не всё ООН, может и найдутся слабонервные, но, как то сомнительно. Угроза удара, она таки, всёже призрачная. А вот Гегемон и ко очень даже реальные и могут посмотреть косо)
      Rossia
      1. артефакт (Андрей) Сегодня, 16:51
        спорить не собираюсь. просто хочу сказать что можно преподнести это так что бы было над чем задуматься....
        артефакт
        1. Rossia (Ivan) Сегодня, 17:13
          Согласен с Вами. Можно и нужно преподнести что-то, лучше на упреждение, не позволить им довести до крайностей. Партия гроссмейстерская, в самый раз для Президента и МИДа
          Rossia
  24. filatik (Алексей) Сегодня, 16:33
    Читал про найденный правительственными силами Башара Асада химический снаряд, принадлежащий проамериканским боевикам. На фото было написано: страна изготовитель-Великобритания. Солсбери.
    filatik
  25. Sewer Krainiy (Sewer Krainiy (Пётр)) Сегодня, 16:34
    Цитата: wellaut
    wellaut (олег) Сегодня, 15:04 Новый
    Россия явно проигрывает в этой войне провокаций. Давно пора принимать опережающие действия, ассиметричные, как многие уже озвучивали.
    Пора переходить в контрнаступление, чтобы мало не казалось и поводов к ответам не было.

    Нагличане сегодня провели досмотр (обыск) самолета "Аэрофлота". Вот эти работают на опережение....
    Sewer Krainiy
    1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 16:58
      А нам проводить досмотр всех самолетов прибывающих из Наглии....причем официально с протоколами досмотров(чтоб скулежа поменьше было).....но самое главное ДОСМОТР ВСЕХ самолетов.....
      nPuBaTuP
      1. Sewer Krainiy (Sewer Krainiy (Пётр)) Сегодня, 17:01
        Согласен, но это уже не опережение, а догонялки. Ответка, так сказать...
        Sewer Krainiy
        1. артефакт (Андрей) Сегодня, 17:07
          в этом и есть смысл, типа, что посеешь то и пожнёшь. правда надо в пятикратном размере возвращать.
          артефакт
  26. Mimohod (Михаил) Сегодня, 17:04
    что то нет на ВО инфы о британских офицерах SAS, взятых в плен в Восточной Гуте , еще один янки и один израильтянин..., не отсюда ли все эти безумные англосаксонские политические провокационные танцы???
    https://mediarepost.ru/siriya/170846-v-vostochnoy
    -gute-zaderzhana-gruppa-oficerov-britanskoy-sas.h
    tml
    Mimohod
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