17:34 31 марта
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Главком ВМФ: к 2020 году флот получит порядка пятидесяти кораблей и судов

Порядка 50 кораблей и судов войдут в боевой состав Военно-Морского флота России до 2020 года, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.

Главком ВМФ: к 2020 году флот получит порядка пятидесяти кораблей и судов


Программа кораблестроения 2018-2020 будет полностью выполнена - это даже не подвергается никакому сомнению. <...> Мы однозначно получим и введем в боесостав в этот период и атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами перехватывания подводной лодки, и, без всякого сомнения, новые фрегаты, дизельные подводные лодки, малые ракетные корабли, суда обеспечения
- сказал Королев.


Будем говорить так - это порядка 50 кораблей в этот период
- уточнил главком, добавив, что это "главная задача, которую сегодня ставит перед собой главное командование Военно-Морского флота".

По его словам, все корабли будут обеспечиваться в соответствии с планами кораблестроительной программы, поскольку они строятся "для конкретных флотов, которые будут решать задачи и у себя, и на других театрах".

Среди основных задач на период до 2020 года Королев назвал сбалансированность количества строящихся кораблей и инфраструктуры, которая позволит обеспечить их всем необходимым в пунктах постоянной дислокации.

В дополнение, мы еще строим суда обеспечения - их тоже будет достаточно, как и, собственно говоря, боевых кораблей
- подчеркнул он, передает ТАСС.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 34

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 14:56
    Смерть АУГ НАТО называтся будет !
    МИХАН
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 14:59
      Цитата: МИХАН
      Смерть АУГ НАТО называтся будет !

      Ага, особенно "суда обеспечения". yes
      Владимирец
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:03
        Буксиры наше все wassat На каждый по 4 калибра, и по паре пушек 100 мм калибром! lol И построить их сотни 4 как минимум! !
        Геркулесыч
      2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 16:15
        Ужас, просто ужас... Все программы кораблестроения для российского флота, за последние 10 лет, провалены...
        Грэг Миллер
        1. 97110 (николай) Сегодня, 16:33
          Цитата: Грэг Миллер
          Все программы кораблестроения для российского флота, за последние 10 лет, провалены...

          Берега Белоруссии беззащитны!!! Чем давать отпор подходящему к ним американскому флоту?!
          97110
      3. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 17:20
        Без судов обеспечения флот просто металл с экипажем-камикадзе.
        Beltasir Matyagu
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 15:05
      Срочно нужна военно-морская база у берегов США, просто для того что б было.
      предки с Дона
      1. Громобой Сегодня, 15:16
        Цитата: предки с Дона
        Срочно нужна военно-морская база у берегов США, просто для того что б было.

        Расточительство,ведь смотрите,американцы облётывают наши границы,чтобы вскрыть нашу оборону на украинском направлении и Балтике,а мы чего сможем увидеть барражируя у Калифорнии и Флориды?Будем выискивать дырку в их обороне для создания плацдарма,какими силами?Морскую блокаду устраивать ,так проще завесу в Атлантике устроить,хотя и на это нет сил.База около штатов нам ничего не даст,у нас каждый борт на счету для выполнения задач по обороне России,и не только морской,но и авиация неполными полками закрывает направления.Поэтому все мечты о Кубе или Венесуэле отбросим или оставим китайцам.
        Громобой
      2. Borik (Борис) Сегодня, 15:18
        Песню про 50 кораблей мы слушаем каждый день в течении последних пяти лет. Но в силу сложившихся обстоятельств всякие там санкции и разрывы с поставщиками дай Бог эти корабли увидеть к 25-му году. Остается уповать на всякую мелочь.
        Borik
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 15:23
      Будем наблюдать как это будет происходить , программа программой а конкретика конкретикой .
      Spartanez300
    4. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 16:04
      Сомнительное заявление, особенно если учесть, что у одних штатов 12 авианосцев!
      FalconD
    5. Lacoste Сегодня, 16:24
      Цитата: МИХАН
      Смерть АУГ НАТО называтся будет !

      тебя полудурка взрывчаткой обвешают и поплывешь авианосец топить))
      Lacoste
    6. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 16:26
      Ага, вот она смерть АУГ НАТО и гордость российских флотов... Катер связи проекта 1388НЗ «Баклан» больше напоминающий роскошную яхту. Еще одно любопытное обстоятельство. Возможно, вы удивитесь, но представительского класса катеров связи на Балтике даже и без того их собрата, что торопливо строят в приволжском пгт Сокольское, уже три. Два — в Кронштадте, один — в Балтийске. Это больше, чем ударных боевых кораблей, находящихся нынче в строю БФ.
      Грэг Миллер
      1. Borik (Борис) Сегодня, 17:20
        Этот катер предназначен для VIP персон которые не переносят качку. Предыдущие были почти в два раза меньше по водоизмещению и оттого менее мореходные. А попробуй посмаковать коньячок когда качка.
        Borik
      2. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 17:21
        катер не фрегат по стоимости
        Beltasir Matyagu
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:01
    А вертолетоносцы, а эсминцы, а сколько атомных крейсеров проекта Орлан будет в строю вообще? Программа развития флота провалена, давайте говорить прямо! Из за отсутсвия движков берем китайское фуфло. Обещать, не значит выполнить! Так что я на это заявление смотрю скептически! Мы раньше реально достроим космический корабль с термоядерным двигателем на борту, чем выполним программу перевооружения флота в оговоренный срок.
    Геркулесыч
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 15:16
      Программа развития флота провалена, давайте говорить прямо! Не провалена а как сейчас модно подкорректирована !Но вообще да по боевым надводным кораблям recourse
      Александр War
  3. Александр War (Александр) Сегодня, 15:05
    Смотрим и сравниванием!
    Александр War
  4. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 15:15
    Куба должна пройти глубокую модернизацию своих вооруженных сил!
    Влад Морозов
  5. Комментарий был удален.
  6. next322 (алекс) Сегодня, 15:17
    сказанное, можно смело разделить на 2..... laughing недавно тут тоже один заявлял........КАЗАНЬ, 23 фев — РИА Новости. Военно-морской флот России пополнится малым ракетным кораблем "Вышний Волочек", построенным на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане, в марте, сообщил в пятницу начальник управления департамента министерства обороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Павел Печковский

    РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180223/1515191586
    .html
    next322
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:10
      Делить на 2 неудобно.
      Надо полностью сменить власть - и делить ничего не придётся, 0 не делится.
      Mestny
  7. sib.ataman Сегодня, 15:17
    Цитата: МИХАН
    Смерть АУГ НАТО называтся будет !

    Смерть не смерть, но фиг к нашим берегам приблизятся без последствий для себя!
    sib.ataman
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:20
    и атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами перехватывания подводной лодки,
    Круто..смеялся от души.. lol А по сути - выполнение этой программы в изначально заявленном объёме вызывает большие сомнения . Надеюсь многозвёздному военному в этом случае виднее.
    КВУ-НСвД
    1. Громобой Сегодня, 16:38
      А чего... може т они хотят перехватывать вражеские подлодки на базах,перехватывая противника ударами баллистиков по их ВМБ,такой вариант тоже не будем отметать,учитывая какая непростая обстановка складывается в мире,нашим адмиралам-генералам приходится тоже,знаете ли,глубоко вздыхать и бить пургой (что-то отвечать),а каковы чистые намерения стратегов в момент противостояния,дай боже нам не узнать,т.к. я то готов лежать в ротной пехотной цепи,отбивая огнём натиск врага,но к ударам по ВМБ и крупным городам ни одна армия не готова,может это нас и спасёт от великой войны?
      Громобой
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:19
        Ну я думаю , что Королёв всё же оговорился или подзапутался в предложении . Такое бывает , тем более , что он не оратор , а военный . Хотя если говорил по заготовке , то тогда вопросы к спичрайтеру . Да и не важно это - все поняли его мысль...
        КВУ-НСвД
  9. 89625588851 (Марат) Сегодня, 16:21
    "Программа кораблестроения 2018-2020 будет полностью выполнена - это даже не подвергается никакому сомнению" - насмешил так насмешил)))
    89625588851
  10. Аскет (Станислав) Сегодня, 16:25
    Новороссийске ошвартовался головной патрульный корвет проекта 22160 "Василий Быков".Предназначен вроде для борьбы с контрабандистами и пиратством однако вооружен РК Калибр и ПКР Оникс, в перспективе Циркон.Для пиратов избыточное вооружение, а вот кое -кого может огорчить до невозможности. Второй из шести уже на подходе.
    Аскет
  11. exo (алексей) Сегодня, 16:44
    Блажен,кто верует!
    exo
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:11
      А кто не верует? Те в аду горят?
      Mestny
  12. МорякЧФ (Сергей) Сегодня, 17:12
    Согласен,что будет 50 единиц если 40 из них будут моторные лодки.Как строит наше ОСК корабли по 10-12 лет,так в будущем столетии и построим.А корабли нужны уже вчера.
    МорякЧФ
    1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 17:24
      Если они могут ледоколы размером с авианосец регулярно спускать на воду значит производственные возможности есть
      Beltasir Matyagu
      1. МорякЧФ (Сергей) Сегодня, 17:29
        Вы серьёзно?
        МорякЧФ
      2. sabotage (Дмитрий) Сегодня, 17:31
        На этом же сайте был цикл статей о ЧСЗ. Рекомендую к прочтению.
        sabotage
  13. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 17:26
    Я так понимаю верфи освобождаются от индийских и прочих заказов и их теперь пустят на наш флот трудиться?
    Beltasir Matyagu
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