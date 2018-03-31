Главком ВМФ: к 2020 году флот получит порядка пятидесяти кораблей и судов

Программа кораблестроения 2018-2020 будет полностью выполнена - это даже не подвергается никакому сомнению. <...> Мы однозначно получим и введем в боесостав в этот период и атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами перехватывания подводной лодки, и, без всякого сомнения, новые фрегаты, дизельные подводные лодки, малые ракетные корабли, суда обеспечения

Будем говорить так - это порядка 50 кораблей в этот период

В дополнение, мы еще строим суда обеспечения - их тоже будет достаточно, как и, собственно говоря, боевых кораблей

Порядка 50 кораблей и судов войдут в боевой состав Военно-Морского флота России до 2020 года, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.- сказал Королев.- уточнил главком, добавив, что это "главная задача, которую сегодня ставит перед собой главное командование Военно-Морского флота".По его словам, все корабли будут обеспечиваться в соответствии с планами кораблестроительной программы, поскольку они строятся "для конкретных флотов, которые будут решать задачи и у себя, и на других театрах".Среди основных задач на период до 2020 года Королев назвал сбалансированность количества строящихся кораблей и инфраструктуры, которая позволит обеспечить их всем необходимым в пунктах постоянной дислокации.- подчеркнул он, передает ТАСС.