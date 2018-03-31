Япония обвиняет КНДР в подготовке очередного ядерного испытания

Северная Корея вывозит почву из туннеля на испытательном полигоне, где проводились предыдущие испытания, и прилагает все усилия, чтобы подготовиться к следующему ядерному испытанию

КНДР готовится к новому ядерному испытанию, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, пишет японское издание Kyodo.— сказал Коно, уточнив, что такие выводы японское правительство сделало, основываясь на снимках, сделанных американским спутником.Министр отметил, что своими действиями Пхеньян показывает, что не собирается отказываться от своего ядерного оружия. Он выразил мнение, что в связи с этим нет необходимости торопиться с проведением встречи между японским премьер-министром Синдзо Абэ и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.В начале марта КНДР заявила, что не против отказаться от ядерного оружия и провести переговоры с США о денуклеаризации и восстановлении отношений. , если стране будет гарантирована безопасность от внешних угроз.Последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания 28 ноября 2017 года.