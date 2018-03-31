17:36 31 марта
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Япония обвиняет КНДР в подготовке очередного ядерного испытания

КНДР готовится к новому ядерному испытанию, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, пишет японское издание Kyodo.

Япония обвиняет КНДР в подготовке очередного ядерного испытания


Северная Корея вывозит почву из туннеля на испытательном полигоне, где проводились предыдущие испытания, и прилагает все усилия, чтобы подготовиться к следующему ядерному испытанию
— сказал Коно, уточнив, что такие выводы японское правительство сделало, основываясь на снимках, сделанных американским спутником.


Министр отметил, что своими действиями Пхеньян показывает, что не собирается отказываться от своего ядерного оружия. Он выразил мнение, что в связи с этим нет необходимости торопиться с проведением встречи между японским премьер-министром Синдзо Абэ и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В начале марта КНДР заявила, что не против отказаться от ядерного оружия и провести переговоры с США о денуклеаризации и восстановлении отношений. , если стране будет гарантирована безопасность от внешних угроз.

Последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания 28 ноября 2017 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 25

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 15:49
    А чего они Так переживают??? Северокорейцы ведь не на территории Японии испытания проводить собрались??? belay
    Или Я - чего-то упустил??? request
    А чтобы лучше спалось Японцам - достаточно сказать Матрасникам - убирайтесь домой и показать - идите на.... yes
    Охотовед 2
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:04
      Япония вообще бы заткнулась ..! Эти ракеты не для вас ..Не будьте шавками США самураи!
      Ыну завидуйте молча ? А лучше с с США разберитесь..грабят они вас и подставят скоро..
      МИХАН
      1. Pbs2 Сегодня, 16:09
        Вообще-от именно для них. У КНДР практически нет возможностей причинить ущерб США, поэтому их система сдерживания строится на причинении неприемлемого ущерба союзникам США в регионе - в первую очередь Японии и Южной Корее.
        Pbs2
      2. лысова (владимир) Сегодня, 16:20
        Добрый вечер Виталий. Какой не какой, а Ын не пляшет под чужую дуду и защищает интересы своего государства. А самураи ушли в небытие, осамураились.
        лысова
    2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 16:11
      А чтобы лучше спалось Японцам - достаточно сказать Матрасникам - убирайтесь домой и показать - идите на....

      Ага! Скажут! Профукали самураи Право на национальное уважение и гордость.....Профукали, когда полосатым Хиросиму простили и легли под них.....предки Его величества Акихито на том свете "переворачиваются", .......загубили Хризантему удобрениями из США wassat
      Соломон Кейн
    3. лысова (владимир) Сегодня, 16:11
      Строго по секрету !, - они эту почву, подсыпать будут рядом с терводами Японии, остров Лучезарный строить ! wink
      лысова
    4. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 16:38
      Цитата: Охотовед 2
      А чего они Так переживают???

      Сейчас весь прогрессивный мир в лице эльфов Запада станет переживать и озабоченность проявлять.
      Ибо на текущий момент невиданное потепление отношений между двумя Кореями прогнозируется, вплоть до совместных энергетических проектов, вместе с Россией
      американцы это так не оставят, да яппы тоже...
      ROSS_Ulair
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:53
    А вариант мирной жизни с Северокорейцами японцам в голову не приходит?
    Геркулесыч
    1. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 15:58
      Приходит... Наверно... но они ж под колпаком США...
      Humans War
  3. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 15:55
    Ын видать понимает что наклали США с Южанами на денуклеаризацию и на переговоры, следовательно терять нечего...
    Humans War
  4. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:00
    А почему в этом не обвиняют Россию и лично ВВП? Это не правильно.
    NF68
    1. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 16:03
      Ну это если бы там кого нибудь, под шумок тихо замочили как Скрипаля, то тогда конечно мы, а так все "улики" причастности Северной Кореи на лицо.
      Humans War
  5. лысова (владимир) Сегодня, 16:07
    КНДР вывозит почву и куда вывозит ? Покажите снимки, а то все что то стали горазды ..., уподобились.
    лысова
  6. Lacoste Сегодня, 16:07
    да бомбмть этого жирного клоуна пора.
    Lacoste
    1. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 16:15
      Этот "клоун" перед тем как его забомбят устроит нам последнее представление, только нам смешно не будет...
      Клоуны это по наглосакской части и по СШАнской. И ещё по Укропской.
      Humans War
  7. cniza (Виктор) Сегодня, 16:11
    сказал Коно, уточнив, что такие выводы японское правительство сделало, основываясь на снимках, сделанных американским спутником.


    США не допустит переговоров и тем более между КНДР и ЮК , поэтому и снимки соответствующие появились.
    cniza
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:13
    Министр отметил, что своими действиями Пхеньян показывает, что не собирается отказываться от своего ядерного оружия. Он выразил мнение, что в связи с этим нет необходимости торопиться с проведением встречи между японским премьер-министром Синдзо Абэ и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
    В начале марта КНДР заявила, что не против отказаться от ядерного оружия и провести переговоры
    [quote][/quote]Ын никому ничего не обещал и лишь сказал о готовности к переговорам . А их проведение под большим вопросом из-за позиции сша и сателлитов - сначала шаги к разоружению , а потом разговоры . А на переговоры с японцами Ын и не спешит - для него это дело № 16... Будут твёрдые Международные гарантии , тогда и будет повод упрекать Ына в испытаниях , а пока такое заявление (да к тому же до смешного японоцентричное ) звучит глупо и неубедительно..
    КВУ-НСвД
  9. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:17
    основываясь на снимках, сделанных американским спутником.

    спутник звиздит, как всё штатовское... wink скорее всего от полосатых инструкции и получили...
    Masya Masya
  10. zhekazs (Евгений) Сегодня, 16:17
    В начале марта КНДР заявила, что не против отказаться от ядерного оружия и провести переговоры с США о денуклеаризации и восстановлении отношений. , если стране будет гарантирована безопасность от внешних угроз.

    Чушь полная. Какие отношения с США и гарантии от них и что стоят эти гарантии?
    Сдались Толстячку эти амерзоиды... Ему под крылышком у Китая будет и тепло и сытно и спокойно. Да и Китаю, нам в том числе, выгодно иметь такой "рупор" в лице Ына, время от времени макнуть в парашу эту амерзь. Толстячку нужно лишь слушаться дядюшку Си и все у него будет в порядке и южан со временем еще приручит.
    А что в туннеле копали? - Да шампиньоны закладывали, епониям же и продавать, сами потом спасибо скажут laughing
    zhekazs
  11. san4es Сегодня, 16:19
    Северная Корея вывозит почву из туннеля...

    ...В Японию прорываются bully
    san4es
    1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 16:29
      Угу, всем Китаем прорываться будут laughing laughing
      Затопчу-у-уть...
      zhekazs
    2. федоров (Валерий) Сегодня, 16:48
      Так Сталин еще перед войной к примеру Днепр хотел обойти в Киеве.. И доказательства присутствуют в бетоне. Только там метров на 100 можно проплыть по тонелю как метро, дальше никто не пытался.
      федоров
  12. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 16:28
    Ну тогда по отработанной схеме: созыв СовБеза ООН, осуждение действий Ына ...и новые санкции!)
    Да только эти санкции для С.Корее, как мертвому припарки...
    FalconD
  13. федоров (Валерий) Сегодня, 16:35
    Пока Япония раком стоит перед США, пощады не будет. Это же как 2+2 . Каким местом они там думают ? Какая программа заложена в Тополях и Воеводах я не знаю, но точно гостинец и Японии достанется. И капец японскому чуду, с карате,полочками и отправкой резанных авто на дальний восток.
    федоров
  14. Lenivets2 (Валентин) Сегодня, 17:22
    "сказал Коно, уточнив, что такие выводы японское правительство сделало, основываясь на снимках, сделанных американским спутником."
    Ну нельзя же так откровенно сообщать об отсутствии суверенитета собственной страны. belay
    А высадку марсиан иностранный спутник им не показал?
    Lenivets2
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