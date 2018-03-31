Одинокий «Беркут»: почему Су-47 оказался не у дел

Август 1999 года, город Жуковский, Московская область. Четвертый международный аэрокосмический салон МАКС. Среди российской авиатехники, которая уже в том же составе выставлялась годом ранее на МАКС-97, неожиданно появился уникальный гость – экспериментальный самолет в крылом обратной стреловидности.



В начале 80-х годов ведущие державы США и СССР начали исследования по возможности применения в авиатехнике крыла с обратной стреловидность. Первые в этом деле оказалась американцы. В 1981 году авиастроительная компания Grumman получила от Пентагона заказ на постройку двух экспериментальных самолетов, которые получили обозначение Х-29. Спустя три года состоялся первый полет. Однако американцы довольно быстро пришли к выводу о бесперспективности такой конструкции крыла и все работы были свернуты к началу 90-х годов.



Примерно в то же самое время в СССР была дан старт аналогичному проекту. Это была личная инициатива руководства ОКБ Сухого. Но в связи с развалом Союза, работы по необычному самолету существенно замедлились. Тем не менее, в 1997 году Су-47, прозванный "Беркутом", впервые поднимается в небо.











