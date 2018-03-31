22:40 31 марта

Одинокий «Беркут»: почему Су-47 оказался не у дел

Август 1999 года, город Жуковский, Московская область. Четвертый международный аэрокосмический салон МАКС. Среди российской авиатехники, которая уже в том же составе выставлялась годом ранее на МАКС-97, неожиданно появился уникальный гость – экспериментальный самолет в крылом обратной стреловидности.

В начале 80-х годов ведущие державы США и СССР начали исследования по возможности применения в авиатехнике крыла с обратной стреловидность. Первые в этом деле оказалась американцы. В 1981 году авиастроительная компания Grumman получила от Пентагона заказ на постройку двух экспериментальных самолетов, которые получили обозначение Х-29. Спустя три года состоялся первый полет. Однако американцы довольно быстро пришли к выводу о бесперспективности такой конструкции крыла и все работы были свернуты к началу 90-х годов.

Примерно в то же самое время в СССР была дан старт аналогичному проекту. Это была личная инициатива руководства ОКБ Сухого. Но в связи с развалом Союза, работы по необычному самолету существенно замедлились. Тем не менее, в 1997 году Су-47, прозванный "Беркутом", впервые поднимается в небо.




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Комментарии 5

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:55
    Первые в этом деле оказалась американцы. В 1981 году авиастроительная компания Grumman получила от Пентагона заказ на постройку двух экспериментальных самолетов, которые получили обозначение Х-29.
    В Америке так же летал Ф-16 с обратной стреловидностью...
    А вообще первопроходцами были немцы, создавшие еще в годы ВМВ Junkers Ju-287
    svp67
  2. polpot (Andru) Сегодня, 18:59
    Обратная стреловидность крыла известна с 30-40 годов прошлого века,самолеты безхвостки тоже новинка из 30 годов , массовое пременение подбных систем не дает особых преимуществ перед обычными схемами ,если бы были приимущества уровня реактивного над поршневым все бы давно летали на подобных самолетах.
    polpot
  3. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 19:08
    Ну почему же не у дел!?? Самолёт же экспериментальный, и свою функцию выполнил достойно! Название статьи не соответствует содержанию...!
    FalconD
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 20:27
    Я думаю, что наша промышленность разработает для этого самолета прочные пластические материалы и подобные самолеты пойдут у нас в серию. Наша наука не стоит на месте! yes
    Симон
    1. Borik (Борис) Сегодня, 21:30
      Да нет он в серию не пойдет. У него немало нерешенных проблем. Возможно лет так через ....надцать и вернутся к подобной схеме. Но это будет совсем другой самолет.
      Borik
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