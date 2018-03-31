22:40 31 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Талибан* объявил войну ИГИЛ*

Сегодня афганские СМИ со ссылкой на заявление командования радикального движения Талибан* сообщают, что афганские талибы объявили войну "Исламскому государству"* (ИГИЛ*).

Талибан* объявил войну ИГИЛ*


Талибан распространил заявление:


ИГИЛ* - "эта группа современных "хариджитов" (вероотступников -прим), жестоких безбожников и наемников (...) сеет рознь и вражду (...), пытается разрушить единство суннитов, шиитов и исмаилитов Афганистана, натравливая друг против друга, убивает богословов и дискредитирует священную религию Ислам перед миром


Также в заявлении указывается, что поводом для объявления войны стал захват боевиками ИГИЛ* уезда Дарзаб в провинции Джаузджан,
"где группа "хариджитов" пыталась расширить сферу своего влияния, совершив тягчайшие преступления, обезглавила 20 пленных моджахедов"
.

Движение "Талибан"* призывает всех своих сторонников "впредь во всех точках Афганистана воздать им по заслугам и отомстить за моджахедов", говорится в сообщении.

Талибан*, "Исламское государство"* (ИГИЛ*) - запрещены в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
37

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 72

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:56
    Не, ну бывают же и хорошие войны в мире. smile Хрен с редькой будут воевать.
    Владимирец
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:14
      Вот именно здесь, совершенно уместна древняя китайская мудрость:
      ...Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывёт труп твоего врага...

      (Конфуций)
      Ещё до кучи - принесло бы течением, люлей одним из наших "партнёров" по борьбе с терроризмом.
      Не за ради люлей, исключительно для просветления в мозгу.
      Андрей К
    2. poquello (poquello) Сегодня, 19:15
      Цитата: Владимирец
      Не, ну бывают же и хорошие войны в мире. smile Хрен с редькой будут воевать.

      это не так, моджахеды договорились с правительством, и не без нашего участия
      poquello
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:19
        Цитата: poquello
        ...это не так, моджахеды договорились с правительством, и не без нашего участия...

        Помнится как мерины, на тему этого нашего участия, вопили на весь глобус о вооружении Россией террористов в Афганистане.
        Андрей К
        1. poquello (poquello) Сегодня, 19:28
          Цитата: Андрей К
          Цитата: poquello
          ...это не так, моджахеды договорились с правительством, и не без нашего участия...

          Помнится как мерины, на тему этого нашего участия, вопили на весь глобус о вооружении Россией террористов в Афганистане.

          всё что вопят мерины и прочие при них буржуи пора уже воспринимать на уровне желтой прессы
          poquello
        2. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 20:27
          Если мерины вопят, значит мы все делаем правильно. Старая примета.
          Rostislav
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:38
        Талибы могут быть "партнёрами"только на время переговоров..
        Цитата: poquello
        Цитата: Владимирец
        Не, ну бывают же и хорошие войны в мире. smile Хрен с редькой будут воевать.

        это не так, моджахеды договорились с правительством, и не без нашего участия
        210окв
        1. poquello (poquello) Сегодня, 19:44
          Цитата: 210окв
          Талибы могут быть "партнёрами"только на время переговоров..
          Цитата: poquello
          Цитата: Владимирец
          Не, ну бывают же и хорошие войны в мире. smile Хрен с редькой будут воевать.

          это не так, моджахеды договорились с правительством, и не без нашего участия

          вот не знаю, недавно только новость проходила по переговорам -уже джихад объявили игиловцам, такое вот совпадение
          poquello
          1. APASUS (Pavo) Сегодня, 21:44
            Цитата: poquello
            вот не знаю, недавно только новость проходила по переговорам -уже джихад объявили игиловцам, такое вот совпадение

            По моему это "левая инфа ",запущенная кем надо. Вся сущность вопроса что Талибан признан террористической организацией и любые переговоры с Талибан автоматически ставят нас в один ряд с террористами.Уже была утка с тем что мы Талибов снабжаем оружием,цель особенно не скрывается - мы поддерживаем террористов
            APASUS
            1. poquello (poquello) Сегодня, 21:53
              Цитата: APASUS
              Цитата: poquello
              вот не знаю, недавно только новость проходила по переговорам -уже джихад объявили игиловцам, такое вот совпадение

              По моему это "левая инфа ",запущенная кем надо. Вся сущность вопроса что Талибан признан террористической организацией и любые переговоры с Талибан автоматически ставят нас в один ряд с террористами.Уже была утка с тем что мы Талибов снабжаем оружием,цель особенно не скрывается - мы поддерживаем террористов

              с брехнёй про наше оружие талибану всё понятно, этт немножко не то - наши и американцы и ещё кто сейчас не вспомню подписали утверждение о том что конфликт в афгане необходимо регулировать мирным путём переговоров
              poquello
              1. APASUS (Pavo) Сегодня, 22:16
                Цитата: poquello
                ё кто сейчас не вспомню подписали утверждение о том что конфликт в афгане необходимо регулировать мирным путём переговоров

                Цели у всех сторон подписантов разные , а как относятся некоторые стороны к своим обещаниям мы уже видели
                APASUS
    3. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:20
      Цитата: Владимирец
      Не, ну бывают же и хорошие войны в мире. smile Хрен с редькой будут воевать.

      Чего же хорошего опять война всех со всеми, да ещё "под брюхом" у России. Радует только, что пока нас ещё туда не втянули.
      К-50
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:26
        Чего же хорошего опять война всех со всеми, да ещё "под брюхом" у России.
        Да она там и не прекращалась . Пусть долбят друг друга . Скорей всего маковые поля не поделили или ещё чего . Для нас хорошо , что если они там всерьёз схлестнутся , то риски вторжения в Туркестан снижаются .
        КВУ-НСвД
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:31
        Единственное, что понятно в этой ситуации это то, что местные будут биться с пришельцами, а из истории явствует, что афганцы непобедимы. Надо как-то помогать, тайно или явно.
        ul_vitalii
        1. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:33
          Цитата: ul_vitalii
          Надо как-то помогать, тайно или явно.

          Да и так уже вой был, что наши оружие дескать Талибану поставляют. пусть хоть зубами друг друга грызут, лишь бы через "речку" не переходили.
          К-50
        2. танк66 Сегодня, 20:25
          /лениво/ Вы ,серебрякова из гнусного кинца помянули?Афган завоевывали все кому, на тот момент было надо.тюрки,персы,Александр Филлипыч.Другой вопрос / как с Неуловимым Джо / кому он сейчас нужнее.
          танк66
        3. Weyland (Константин) Сегодня, 21:29
          Цитата: ul_vitalii
          а из истории явствует, что афганцы непобедимы

          Да кто Вам это сказал? Побеждали их многие, и не раз - просто мороки с ними много, а прибыли мало.
          Weyland
      3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:47
        Цитата: К-50
        Чего же хорошего опять война всех со всеми

        Чтобы не было войн, надо чтобы собрались все хорошие и убили всех плохих. wink
        Владимирец
      4. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:55
        Цитата: К-50
        Цитата: Владимирец
        Не, ну бывают же и хорошие войны в мире. smile Хрен с редькой будут воевать.

        Чего же хорошего опять война всех со всеми, да ещё "под брюхом" у России. Радует только, что пока нас ещё туда не втянули.

        То что воюют, конечно плохо, но для нас было бы ещё хуже, если бы талибан и ИГИЛ перестали воевать друг с другом и договорились бы воевать против нас, например, в Таджикистане или Узбекистане.
        Капитан Пушкин
    4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:35
      Передрались девочки из за афганского героина, сша хотели кинуть на наркоту! !! wassat
      Геркулесыч
    5. РУСС (Максим) Сегодня, 19:44
      Цитата: Владимирец
      Не, ну бывают же и хорошие войны в мире. smile Хрен с редькой будут воевать.

      Талиб это студент , студент медерсе.
      Кстати талибы первым делом в Афганистане уничтожали маковые поля, потом правда когда их потеснили американцы ,поля опять заселили маком....
      РУСС
    6. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:05
      Цитата: Владимирец
      Хрен с редькой будут воевать

      ЦРУ с Госдепом что-ли?
      тол100в
    7. грау Сегодня, 20:19
      Хорошая война лучше худого мира
      грау
      1. ЛМН (Максим) Сегодня, 22:09
        Цитата: грау
        Хорошая война лучше худого мира

        Ничего более идиотского не слышал.
        ЛМН
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:57
    Талибан* объявил войну ИГИЛ*
    Двум паукам в одной банке не ужиться...
    svp67
    1. ML-334 Сегодня, 19:12
      Самое время помочь талибам что бы неизвестные вертолёты не летали по Афгану и не сеяли эту заразу-игил,да и поднасрать америкосам что бы не раскидывались джавелинами.
      ML-334
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:19
        Цитата: ML-334
        Самое время помочь талибам

        Там и без нас помощников предостаточно...России не плохо бы побыть в роли наблюдателя.
        svp67
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:37
          Одни лишились денежных поступлений от нефти, другие не хотят лишиться наркоты, тем более делиться с бывшими "нефтяниками".
          ul_vitalii
        2. ML-334 Сегодня, 19:55
          Если хочешь результат-делай сам.
          ML-334
        3. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:07
          Цитата: svp67
          ..России не плохо бы побыть в роли

          Распространителя Правды по всему Миру!
          тол100в
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 20:04
      Цитата: svp67
      Двум паукам в одной банке не ужиться...

      Это точно, прямого конкурента надо уничтожать. Воюют они давно почти с основания халифата. Талибы даже создали спецотряды Они лучше подготовлены и экипированы, чем обычные отряды талибов, их главная цель - разгромить ИГ. Спецотряды будут бороться с ИГ где угодно, предоставив остальным талибам противостоять афганской армии и международному контингенту.
      Группировки объявили друг другу войну в январе 2015 года, после того как ИГ заявило о создании своей ячейки в Великом Хорасане - так в старину назывался Афганистан и граничащие с ним районы Пакистана, Ирана и Центральной Азии.


      Аскет
  3. Mimohod (Михаил) Сегодня, 19:00
    Талибан* объявил войну ИГИЛ
    не хочется наступать на старые и ржавые грабли, но кроме России в Афгане сравнять игил с песком никто не сможет в реале....
    Mimohod
    1. mvg (Максим) Сегодня, 19:07
      15 лет и 50 тысяч людей вам не хватило? куча техники и бабла. и это как раз сплотит всех на Кавказе, против России, если туда полезем разнимать.
      вброс субботней инфы, а до 1 апреля еще 3 часа, рановато.
      mvg
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:18
        Цитата: mvg
        15 лет и 50 тысяч людей вам не хватило?

        мне хватило,мне хватило видеть своего соседа-инвалида,а ведь помню уходил в армию молодой,здоровый,весёлый парень...
        taiga2018
        1. I am (Стасия) Сегодня, 20:26
          Так тебе хочется видить всех соседей в гробах??? мне нет !!! поэтому лучше воевать там. а не у себя дома.
          I am
      2. poquello (poquello) Сегодня, 19:18
        Цитата: mvg
        15 лет и 50 тысяч людей вам не хватило? куча техники и бабла. и это как раз сплотит всех на Кавказе

        с какого перепугу, всё г. и так сплоченное и его надо давить - этт раз, горбачев афган слил - этт два
        poquello
      3. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:23
        Не 15 лет, а 10; не 50 тыс.чел., а 15 тыс.(на дорогах гибнет в год боле 20 тыс.). При том, что нам противостояло 15 государств. Где повод для паники? Правда, тогда был СССР.
        Doliva63
        1. mvg (Максим) Сегодня, 21:01
          79-89, больше 51 тыс погибших, 10 это в прессу.
          все г.. не сплоченное, оно вон себя в Сирии само давит, а сплотились все, когда мы в Афганистан зашли, и Пакистан, и КСА и Катар, и США со стингерами.
          мы уже давно не СССР и противостоит нам сейчас не меньше, а больше. Тогда у нас хоть была ОВД за нами. И то надорвались.
          хватит сейчас Сирии, Донбаса, Абхазии, Приднестровья, Карабаха, Осетии.

          http://russian7.ru/post/kakie-na-samom-dele-byli-
          poteri-sssr-v-a/
          mvg
      4. Mimohod (Михаил) Сегодня, 19:23
        Не надо ля -ля , Афган слил горбатый , В конце там более менее разруливалось и обстановка контролировалась, А от наркотрафика контролируемого в афгане янки ,за эти годы погибло больше людей и не только в России , и бабло янки тратят на тот же игил и опасный стратегический плацдарм для средней Азии и России отдали в руки амерам не позволительно и преступно....,мы больше потеряли - выйдя оттуда, бросив тех кто верил нам...
        Mimohod
      5. I am (Стасия) Сегодня, 20:25
        Не ври !!! Там не было 50 тысяч. там было 15 тысяч. и да. лучше воевать там чем на своей территории. Или предлагаешь стеной отгородиться? так не поможет. И учи историю, прежде чем этот бред нести. сидя в кустах выжить нельзя!!!
        I am
        1. mvg (Максим) Сегодня, 21:04
          Стасия, вы почитайте хоть что-нибудь реальное про Афган, а не книжки, где девочку с астмой на вертолете в небо, чтоб дышала. Гуугл столько инфы даст, и цифр.
          И цифра в 51 тыс будет более реальной.
          mvg
          1. gsev (Гусев Владимир) Сегодня, 21:39
            Цифра в 15 тысяч озвучена в разгар перестройки, когда Горбачеву и Шеворнадзе надо было оправдать свои действия в глазах КПСС и руководства России. Возможно они согласовали ее со своими западными партнерами. Но преуменьшать ее им смысла не было. Обычно кажется, что противник потерял в 5 раз больше, чем на самом деле. А людские потери России в результате правления Ельцина и Горбачева на 3 порядка больше потерь в Афганистане.
            gsev
            1. mvg (Максим) Сегодня, 22:29
              Я там выше ссылку дал.. можно почитать. Это недолго. Прям со страниц Наших газет.
              mvg
      6. Weyland (Константин) Сегодня, 21:32
        Цитата: mvg
        если туда полезем разнимать.

        надо не разнимать, а наоборот. И никакого ввода войск - пересекать границу должны только ракеты и дроны!
        Weyland
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 19:33
      Цитата: Mimohod
      кроме России в Афгане сравнять игил с песком никто не сможет в реале....

      Талибы с этим спокойно справятся. Им мешают США, которые сидят на своём любимом наркотрафике. Россия с США напрямую не будет сталкиваться. Если официальные власти Афгана вместе с талибами смогут сжечь амерский наркотрафик, то выкурить их будет проще опять же совместными усилиями. В этом случае, думаю, чудесатым образом появятся у талибов и новые ПЗРК для работы по амерским бортам, как "стингеры" у них когда-то появились против наших "крокодилов".
      Alex-a832
  4. karish (Александр) Сегодня, 19:02
    пытается разрушить единство суннитов, шиитов и исмаилитов Афганистана

    дальше можно не читать laughing
    karish
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:37
      Нет уж, читайте lol и для вас черным по клавиатуре написано lol
      Геркулесыч
    2. gsev (Гусев Владимир) Сегодня, 21:47
      А я в этой фразе чувствую, что сказана она и выстрадана афганцем, а не инородцем. До входа американцев в Афганистан перед неафганцем его граждане не делили себя на нации. Даже задать афганцу вопрос какой он нации было не совсем прилично. А сейчас уже не так. Американцы умеют разжигать межнациональную рознь в заинтересовавших их странах. Талибы в отличии от ИГИЛ в первую очередь афганские патриоты.
      gsev
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:06
    я так думаю,что "неопознанные" вертолёты завезли необходимое количество зелёных бумажек талибам...
    taiga2018
    1. танк66 Сегодня, 19:09
      и группы современных "хариджитов".
      танк66
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:11
        Цитата: танк66
        и группы современных "хариджитов".

        ну куда же без них,плюс услуги военно-транспортной авиации для доставки наркоты по всему миру...
        taiga2018
        1. танк66 Сегодня, 19:19
          Дык ,ещё Прадедушка ротшильдов баронство в Брутании фиг знает когда получил,за разработку этой логистики с "чайными" клипперами.
          танк66
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:08
    Аллах "Талибану" в помощь! И те и другие хороши, но талибы воюют только на территории Афганистана, поэтому из двух зол лучше меньшее.
    Egorovich
    1. BlackMokona Сегодня, 19:11
      Не только, ещё в Пакистане устраивают веселье
      BlackMokona
    2. karish (Александр) Сегодня, 19:11
      Цитата: Egorovich
      но талибы воюют только на территории Афганистана, поэтому из двух зол лучше меньшее.

      А шииты ( афганские ) в сирии , против суннитов .
      так про какое единство речь
      karish
  7. изя топ (Андрей) Сегодня, 19:11
    янкесы однозначно за игиловцев am
    изя топ
    1. poquello (poquello) Сегодня, 19:23
      Цитата: изя топ
      янкесы однозначно за игиловцев am

      говорят на переговорах по миру, скрипели как сувенирная таиландская лягушка но намерения по мирному урегулированию подписали
      poquello
  8. Zubr Сегодня, 19:14
    Ну что же.. smile Враг моего врага, мой друг.. smile Как бы они в запарке друг друга совсем не извели....
    Zubr
  9. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:23
    передел собственности, наркотические плантации не поделили... пусть сожрут друг друга...
    Masya Masya
  10. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 19:27
    враг моего врага (тоже мой враг)объявил войну
    seregatara1969
  11. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 19:33
    Ну и пусть воюют террористы с террористами, меньше станет.
    Vadim851
  12. mavrus (Андрей) Сегодня, 19:36
    Восток - дело тонкое...
    mavrus
  13. karish (Александр) Сегодня, 19:40
    Цитата: Геркулесыч
    Нет уж, читайте lol и для вас черным по клавиатуре написано lol

    на заборе то же что то написано . бабка подошла , потрогала --- сучок laughing
    karish
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:42
    Все верно. В том числе и для дискредитации ислама наши западные и ближневосточные партнёры создали игил
    Дормидонт
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:18
      Цитата: Дормидонт
      Все верно. В том числе и для дискредитации ислама наши западные и ближневосточные партнёры создали игил

      Не только ИГИЛ , но и все остальное отребье кормится с рук СГА! Создание "горячих" точек их любимая забава и единственный выход из их астрономического Долга (Краха)!
      тол100в
  15. hiller (hiller) Сегодня, 20:08
    два сахара - навоз и редька
    hiller
  16. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 20:41
    Цитата: Геркулесыч
    Передрались девочки из за афганского героина, сша хотели кинуть на наркоту! !! wassat

    При Талибах производство героина было в 40 раз меньше what
    Пишут что делали это чтобы поднять на него цену. По мне уж лучше 1 т. дорого опиума при Талибане, чем 40 т. дешевого при Игил\CШП recourse Меньше людей бы из за этого погибало request
    rpuropuu
  17. Fedorovich (Борис Годунов) Сегодня, 20:45
    Вот уж точно -- е*ала жаба гадюку...
    Fedorovich
  18. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 21:21
    Похоже, что для американских бармалеев из ИГИЛ вечер перестаёт быть томным. Не так давно некоторые полевые командиры талибана уже склонялись в пользу того, что бы объединиться с игиловцами. Теперь вся работа матрасов по выведению нового гибрида террористической организации, благодаря любителям резать головы накрылась медным тазом.
    Ныробский
  19. Weyland (Константин) Сегодня, 21:27
    Так выпьем drinks за справедливую и священную войну Талибан с ИГИЛом - и пусть они убивают друг друга как можно больше! good
    Weyland
  20. Сергей Еноктаев (Сергей Еноктаев) Сегодня, 21:46
    Давно пора .Правда непонятно по какому приоритету они начали больше доверять западному миру.Ведь в русско-язычном мире у них намного больше общего.Просто парадокс.На первый взгляд .Но .Должны сами осознать .Как Ассад.
    Сергей Еноктаев
    1. Сергей Еноктаев (Сергей Еноктаев) Сегодня, 21:57
      Ну да это же наше слепое правительство .То одно не видет,то другое не заметит .По какому критерию туда набирают .Живут они там совсем,отдельной жизнью .Я совсем вникаю во всё это .
      Сергей Еноктаев
Картина дня