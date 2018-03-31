Талибан* объявил войну ИГИЛ*

ИГИЛ* - "эта группа современных "хариджитов" (вероотступников -прим), жестоких безбожников и наемников (...) сеет рознь и вражду (...), пытается разрушить единство суннитов, шиитов и исмаилитов Афганистана, натравливая друг против друга, убивает богословов и дискредитирует священную религию Ислам перед миром

"где группа "хариджитов" пыталась расширить сферу своего влияния, совершив тягчайшие преступления, обезглавила 20 пленных моджахедов"

Сегодня афганские СМИ со ссылкой на заявление командования радикального движения Талибан* сообщают, что афганские талибы объявили войну "Исламскому государству"* (ИГИЛ*).Талибан распространил заявление:Также в заявлении указывается, что поводом для объявления войны стал захват боевиками ИГИЛ* уезда Дарзаб в провинции Джаузджан,Движение "Талибан"* призывает всех своих сторонников "впредь во всех точках Афганистана воздать им по заслугам и отомстить за моджахедов", говорится в сообщении.Талибан*, "Исламское государство"* (ИГИЛ*) - запрещены в России