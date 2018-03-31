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Талибан* объявил войну ИГИЛ*
Сегодня афганские СМИ со ссылкой на заявление командования радикального движения Талибан* сообщают, что афганские талибы объявили войну "Исламскому государству"* (ИГИЛ*).
Талибан распространил заявление:
Также в заявлении указывается, что поводом для объявления войны стал захват боевиками ИГИЛ* уезда Дарзаб в провинции Джаузджан,
Движение "Талибан"* призывает всех своих сторонников "впредь во всех точках Афганистана воздать им по заслугам и отомстить за моджахедов", говорится в сообщении.
Талибан*, "Исламское государство"* (ИГИЛ*) - запрещены в России
Талибан распространил заявление:
ИГИЛ* - "эта группа современных "хариджитов" (вероотступников -прим), жестоких безбожников и наемников (...) сеет рознь и вражду (...), пытается разрушить единство суннитов, шиитов и исмаилитов Афганистана, натравливая друг против друга, убивает богословов и дискредитирует священную религию Ислам перед миром
Также в заявлении указывается, что поводом для объявления войны стал захват боевиками ИГИЛ* уезда Дарзаб в провинции Джаузджан,
"где группа "хариджитов" пыталась расширить сферу своего влияния, совершив тягчайшие преступления, обезглавила 20 пленных моджахедов".
Движение "Талибан"* призывает всех своих сторонников "впредь во всех точках Афганистана воздать им по заслугам и отомстить за моджахедов", говорится в сообщении.
Талибан*, "Исламское государство"* (ИГИЛ*) - запрещены в России
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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