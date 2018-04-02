09:03 02 апреля

Око за око, доллар за копейку!

Как любой нормальный человек, я периодически задумываюсь над тем, где же предел у нынешнего противостояния России и Запада. Информационная война сама по себе далеко не безобидна, но она уже переросла в войну санкций, наносящих реальный экономический ущерб её участникам. А дальше, через один-два витка, перед нами вполне явственно вырисовывается война настоящая – горячая, кровавая, жестокая.



Может, даже более жестокая, чем Вторая мировая.


Откровенно говоря, я не очень верю в то, что дело дойдет до настоящей, большой войны. Правда, с одной оговоркой: в нынешней ситуации любая провокация может стать той искрой, от которой сдетонирует весь земной шар. А на провокации наши «партнеры» большие мастера, и пусть не своими руками, а с помощью своих марионеток, они наверняка ещё не раз попытаются укусить русского медведя.

Но в желание Вашингтона проверить боеготовность стратегических ядерных сил России верится с трудом.

Кстати, этому есть некоторые косвенные подтверждения. Например, военная помощь США Украине за четыре года (!) ограничилась поставками стрелкового оружия, контрбатарейных РЛС да пресловутых «Джавелинов», которые, конечно, вещь в хозяйстве полезная, но существующих раскладов принципиально не меняющая. И это при том, что украинское направление для геополитических устремлений США является сейчас абсолютно приоритетным, а военные и экономические возможности этого государства таковы, что за четыре года Пентагон мог просто нафаршировать Украину оружием, инструкторами, бойцами ЧВК, а то и собственными дивизиями.

Более того, я уверен, что случись это где-то подальше от российских границ, так бы в итоге и было! Но нет: реальной военной помощи от США Украина получила столько, что даже какие-нибудь никарагуанские «контрас» из давно забытых восьмидесятых смотрят сейчас на украинских «пэрэможникив» как на самых законченных лузеров. Что-то удерживает американцев от слишком опрометчивых шагов. И как бы они ни стремились к тому, чтобы Киев побыстрее уничтожил Новороссию, риск полноценной военной конфронтации с Москвой удерживает американцев от слишком активной помощи режиму Порошенко.

Аналогично выглядит и ситуация в Сирии. Строго говоря, наш контингент там слишком мал для противостояния американским ближневосточной и средиземноморской группировкам. Да и логистика не в нашу пользу: случись в Сирии схлестнуться с американцами и их натовскими прихвостнями, помочь нашей группировке с «большой земли» мы попросту не сможем, и она будет разгромлена.

Но нет, и тут «партнеры» громко гавкают, скалят зубы, но пустить их в ход боятся.

Оно и немудрено: понятно, что Москва тоже на пределе терпения, и в подобной ситуации от неё запросто можно ожидать ограниченного, но чрезвычайно болезненного применения «спецбоеприпасов» по целям в Европе. После чего американцам придется либо лезть в петлю взаимного уничтожения (даже не думайте, они слишком любят хорошо жить!) или объяснять своим европейским партнерам, так любящим демонстрировать «трансатлантическую солидарность», почему членство в НАТО больше не гарантирует безопасность, а вовсе даже наоборот...

В общем, даже на этих примерах ясно, что американцы не хотят настоящего военного конфликта с Россией. Их ставка – пятая колонна, переворот в России и последующий её развал с параллельным лишением её осколков ядерного статуса.

Если принять этот вариант как базовый, становится ясно, что Вашингтон и его сателлиты продолжат давить нас на экономическом фронте. И вот тут очень интересно то, до каких пределов они готовы дойти, и чем мы сможем им ответить. И вообще, есть ли в арсенале Москвы рычаги, настолько болезненные, чтобы их применение могло остановить американцев от желания лезть в бутылку до самого предела?

Что ж, давайте попробуем проанализировать и этот аспект развернувшегося сражения.

Для начала позвольте небольшое «лирическое отступление». Когда недавно американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что он не исключает ареста российских активов, вложенных в американские долговые обязательства, ответ наших официальных и полуофициальных лиц был довольно жалким. В основном все сводилось к тому, что для США это контрпродуктивно, что это подорвет доверие к американским ценным бумагам, что так Америка сама себя накажет и т.п. То есть, если говорить откровенно, это больше походило на жалкое блеяние и мантры в духе «Нет, они не посмеют! А если посмеют, то им через сто лет точно конец!»

Я намеренно акцентировал ваше внимание за этом моменте, потому что он достаточно красноречиво показывает нам очередной рубеж возможного противостояния, а также то, что наше «экспертное» сообщество в принципе не очень понимает, а что же нам в такой ситуации делать. Понимают ли это настоящие эксперты, отчеты которых ложатся на стол ВВП, лично я не знаю, но с учетом того, что в экономике у нас все традиционно гораздо хуже, чем в политике, те эксперты тоже отнюдь не блещут умом и сообразительностью.

Итак, предположим, что американцы все-таки решили «самоубиться через сто лет» и заморозили наши активы. Каковы могут быть наши ответные действия? Самое важное: можем ли мы найти такие ответные шаги, которые бы стали для Запада не менее, а может, и более неприятными, чем их собственное санкционное самоуправство?

Рискну утверждать, что подобные варианты у нас есть. И их даже несколько, что будет совсем удивительно для наших пассивно-миролюбивых «экспертов».

Самый болезненный для США вариант, на мой взгляд, это денонсация Москвой любых взаимных соглашений о взаимной защите авторских прав.

Да, уважаемые читатели, так уж исторически сложилось, что американцы никогда и в грош не ставили наши патенты. И у нас, мягко говоря, образовался некоторый диспаритет в этом вопросе.

Поверьте, там есть, чем компенсировать любые наши убытки. Рыночная капитализация «Microsoft», например, превысила пятьсот миллиардов долларов. Ещё несколько компаний, «Oracle», «Adobe», например, оцениваются примерно в сто миллиардов долларов каждая. Нет, разумеется, я не хочу сказать, что мы автоматически откусим половину этого жирного пирога. Но о ценности активов это говорит достаточно красноречиво.

Если же российским властям хватит ума и воли довести ситуацию до логического финала и позволить нашим софтверным компаниям выкупить у Росимущества (или кто там сейчас у нас этим ведает?) права на американские программные продукты и начать законно, официально поддерживать и реализовывать как на внутреннем, так и на мировом рынке новые старые операционные системы, антивирусы, графические пакеты, программы для проектирования, игровые движки и т.д., и т. п, мы сможем не только очень сильно насолить американцам, но и в достаточно короткие сроки полностью «отбить» все потери, связанные с арестом наших активов.

А ведь там, помимо программного обеспечения, ещё масса всего сочного. Одна только голливудская продукция способна стать крупной статьей российского экспорта. А музыка? Одно только наследие Майкла Джексона оценивалось в миллиард!

Но важно не только то, что мы в кратчайшие сроки обзаведемся парой операционных систем и массой другого полезного ПО. И даже не то, что работой и зарплатой будут обеспечены сотни тысяч россиян. Хотя и это, конечно, важно чрезвычайно.

Нужно помнить и о том огромном уроне, который будет нанесен флагманам американского IT-рынка, которым на мировых рынках придется конкурировать с собственным продуктом, продающимся по неприемлемо низким для них ценам. И если это не вызовет обвал котировок на всем фондовом рынке США с соответствующей уценкой американского ВВП, то я даже боюсь представить, какие меры для этого придется применить американским регуляторам.



Вероятно, ещё одним экономическим ударом для Запада может стать и полное прекращение газоснабжения Европы со стороны России. И не спешите кидаться в автора тапочками, заявляя, что Россия сама такого не переживет.

Не только переживет, но и финансово выиграет.

Общая выручка РФ от экспорта газа чуть больше сорока миллиардов долларов. Это серьёзная цифра, но все-таки не настолько, чтобы нам сразу ложиться и умирать. В то же время, около трети всего потребляемого Европой газа родом из нашей страны. И опустевшие газопроводы заполнить будет просто нечем. Причем этот дефицит невозможно будет покрыть на протяжении, как минимум, нескольких лет. А значит…

А значит, разразившийся в мире энергетический кризис подстегнет цены на нефть. И это тем более верно, что именно нефтью попытаются заткнуть некоторые энергетические дыры, и спрос на неё неминуемо подскочит. А значит, мы имеем все шансы не только компенсировать выпавший газовый экспорт, но и чуть-чуть на этом подзаработать.

Если добавить к этому такой приятный бонус, как весьма вероятный в такой ситуации общеевропейский экономический кризис, получится совсем замечательно...

Правда, это ответ не совсем американцам. Но тут уж ничего не поделаешь – глобализация. Гадит тот, кто может нагадить, а получает тот, кто не может защититься. Такое вот «паны дерутся, а у холопов чубы трещат» на новый лад.

Хотя и для американцев это будет крайне неприятно. Хотя бы потому, что любой серьёзный кризис в ЕС наверняка поставит под угрозу само существование этого нового Вавилона. А вслед за ним наверняка треснет и фундамент НАТО.

Наверное, мы могли бы обозначить ещё пару-тройку каверзных и не очень приятных для оборзевших (простите, не могу подобрать более корректного определения) "партнеров". Например, перестать поставлять титан «Боингу», но продолжить нормальное сотрудничество с «Эрбасом». Оцените коварство автора, кстати.

Или выйти за рамки число экономических ответов и признать, наконец, ДНР и ЛНР в качестве суверенных, независимых государств. А чтобы обеспечить их суверенитет, ввести бесполетную зону до Днепра. Да в лучших традициях «партнеров», с бомбардировками всего, что хоть отдаленно напоминает военный объект.

Но я, наверное, предоставлю читателям право и возможность самим поупражняться в коварстве. Нет, правда, ваши варианты могут быть весьма востребованы в каком-нибудь секретном бункере под Кремлем.

А тем, кто закричит, что это ужас, и мы все умрем, это конец и запредельное международно-правовое смертоубийство, я отвечу просто: все это можно сказать и про арест наших активов. Так что око за око, доллар за копейку, и чем дальше мы разойдемся, тем спокойнее будем спать.

Автор: Виктор Кузовков


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 20

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:48
    Никто не хотел умирать.У заштатников есть оружие,против которого бессильно зачастую даже ядерное..Это Куча Денег...Вот этим оружием они и будут воевать.Подкупать,провоцировать.Ждать подходящий момент,устраивать перевороты.Это они умеют.
    210окв
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 05:53
    Да один только газопровод в Южную Корею способен надолго испортить аппетит американцам...
    А там ещё "Сила Сибири", и СПГ сахалинский и ... Нефтефьючерсы в юанях... Движуха уже идёт, и колесо набирает обороты... А они ( американцы) сами себе ещё наступают на Фаберже, затеяв торговую войну с Китаем...
    Горный стрелок
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:06
      Жаль что у нас из экономических рычагов одни газопроводы....
      Цитата: Горный стрелок
      Да один только газопровод в Южную Корею способен надолго испортить аппетит американцам...
      А там ещё "Сила Сибири", и СПГ сахалинский и ... Нефтефьючерсы в юанях... Движуха уже идёт, и колесо набирает обороты... А они ( американцы) сами себе ещё наступают на Фаберже, затеяв торговую войну с Китаем...
      210окв
      1. Касым (Даурен) Сегодня, 07:01
        "... одни газопроводы..."
        "Энергетика - основа экономики любой страны". На западе специально принижают ее роль. А судя по всему, Кремль давно решил опутать континент трубопроводами и связать его в единый "рынок". Тогда штаты останутся "вне игры", на "отшибе".
        Вообще-то начинается борьба КНР и др. Азии с ЕС за ресурсы континента. Поэтому ЕС не хочет накладывать санкции на Иран и рассторгать "ядерную сделку". И им не только энергоресурсы нужны.
        Статья хорошая. Но на мой взгляд, НАТО не стремится поставлять оружие на Украину, потому что Россия ответит своими. И есть риск попадания новых образцов в руки российских конструкторов. Так же западу прекрасно известно, что этого "летального" вооружения у Украины за глаза, еще умудряется продавать другим. И другой аспект - это Афганистан. Начни поставлять туда оружие "своим людям" и обстановка для натовцев может сильно осложниться. Ну и плюс транзит.
        Не думаю, что РФ надо сваливать с газового рынка ЕС для наказания. Мне кажется надо делать это избирательно - особо русофобские страны. С другой стороны, надо давать понять, что наступят времена "ограничений" - газа может не всем хватить из-за восточных поставок и запуска новых трубопроводов там. Вот тут раскол интересов стран ЕС обозначится остро. Восток готов сейчас поглатить 200 млрд. кубов ежегодно (Корея+Япония+КНР)... Переговорщики с ЕС гуськом и неофициально потянутся в Кремль на переговоры.
        Очевидно, что кое-кто мечтает о "Железном Занавесе - 2". Заморозка активов РФ на западе = национализация их предприятий в России + запрет на поставки очень "интересных" металлов (палладий, титан, никель и т.д.). hi
        Касым
    2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:21
      Цитата: Горный стрелок
      А там ещё "Сила Сибири", и СПГ сахалинский и

      В частный сектор Междуреченска бы еще протянули.... laughing
      Нам нужно зациклится на подъеме экономики внутри государства(в первую очередь). А то жену дяде, сам до ....тети. "Друзья" и "союзники" имеют обыкновение менять стан друзей на стан противников. А мы им газопроводы за свой счет, списание долгов, и другие ништяки. Нужно всегда помнить простую истину - дружба во внешней политике должна быть взаимовыгодна. hi
      Ингвар 72
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:36
        Цитата: Ингвар 72
        В частный сектор Междуреченска бы еще протянули

        Любой каприз за Ваши деньги (с) wink
        Цитата: Ингвар 72
        Нам нужно зациклится на подъеме экономики внутри государства

        Это как Вы себе представляете, интересно?
        Только своими словами, плз, ролики с Котоносовыми - не катят stop
        Цитата: Ингвар 72
        мы им газопроводы за свой счет, списание долгов, и другие ништяки

        Бесплатный сыр - в мышеловке, не слыхали такого?
        Дык вот, к газопроводам это тоже имеет отношение... как ни странно.
        ОСЯ laughing
        Голован Джек
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:41
          Цитата: Голован Джек
          Любой каприз за Ваши деньги (с)

          Простой вопрос Киса - почему я должен платить не только за газ, а еще и за прокладку трубопровода? Чем я хуже китайцев?
          Цитата: Голован Джек
          Только своими словами, плз, ролики с Котоносовыми - не катят

          В чем не прав Катасонов? А также Глазьев, Делягин? (Можно не своими словами) wink
          Цитата: Голован Джек
          Бесплатный сыр - в мышеловке, не слыхали такого?

          Каким боком это к газопроводам? Если можно внятно(насколько это возможно в вашем исполнении) hi
          Ингвар 72
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:51
            Цитата: Ингвар 72
            почему я должен платить не только за газ, а еще и за прокладку трубопровода? Чем я хуже китайцев?

            Ничем Вы не хуже китайцев. Кроме одного - Вы платите рублями, и много меньше, чем китайцы.
            Цитата: Ингвар 72
            В чем не прав Катасонов? А также Глазьев, Делягин?

            Я так и подозревал, что Вы - из богоизбранных.
            Где-то глубоко в душе.
            Вопрос был задан Вам. Ответьте, или... узбагойтесь.
            Цитата: Ингвар 72
            Каким боком это к газопроводам? Если можно внятно

            Позже. Труба, гм, зовет wink
            Работу пока еще никто не отменял, за развлечения с Вами мне, к сожалению, никто не платит. И даже молока не дают. За вредность. Падлы laughing
            Голован Джек
            1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:57
              Цитата: Голован Джек
              и много меньше, чем китайцы.

              Не много. За электричество плачу дороже.
              Цитата: Голован Джек
              Вопрос был задан Вам. Ответьте, или... узбагойтесь

              Я не напрягаюсь. И у людей. более умных в экономике чем я, ответ более развернутый. Вы же задаете вопросы. абсолютно наплевав на любой возможный ответ. а этот прием то же из Катехизиса. Так что насчет "богоизбранных" скорей всего к вам.
              Цитата: Голован Джек
              Позже. Труба, гм, зовет

              Будем считать что с ответа соскочил. А недостаток молока компенсируете вечером стаканом родного успокоительного. только боярышник не пейте - ваши комменты и так без справочника по психиатрии читать не возможно. laughing
              Ингвар 72
              1. Mestny (Сергей) Сегодня, 08:44
                Человек говорит, что ему надо на работу, некогда болтать по утрам.
                Но с точки зрения борца с режимом это конечно клиника.
                Как можно работать, если ещё не свергнут путинский режим?
                Поэтому продолжайте сидеть и трындеть в интернетиках.
                Mestny
  3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 06:13
    Их ставка – пятая колонна, переворот в России и последующий её развал с параллельным лишением её осколков ядерного статуса.

    Вот иной раз думаю,-ведь где-то по лабиринтам Думы или Совета Федерации ходит новый "Горбачев" ,которого взращивают Пентагон с ЦРУ...найти бы этого крота...ээх.
    НЕКСУС
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:29
      Цитата: НЕКСУС
      найти бы этого крота

      Проще пол забетонировать.
      Как тем страусам laughing
      Голован Джек
  4. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 06:40
    Что это?
    "...А дальше, через один-два витка, перед нами вполне явственно вырисовывается война настоящая – горячая, кровавая, жестокая..."
    А потом:
    "...Откровенно говоря, я не очень верю в то, что дело дойдет до настоящей, большой войны..."
    А если не веришь, зачем жути нагонять? Ай да Пушкин, ай да .....
    Ураган70
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:10
    210окв
    Жаль что у нас из экономических рычагов одни газопроводы....
    Многие мечтают иметь хотя бы какой-нибудь ...провод на экспорт. А у нас не только газопроводы, но и нефтепроводы, электроэнергия да и много еще чего.
    rotmistr60
  6. Naval (Александр) Сегодня, 07:19
    Если сильно тянуть, то в конце концов, либо гайка треснет, либо болт порвется. А запад закручивает методично. Вопрос, что окажется крепче?
    Naval
  7. sib.ataman Сегодня, 08:02
    Ну вот это, Виктор, очень даже патриотично и по-нашему! Конкретно и по-деловому! На все их угрозы у нас есть ответ! На любые их сопли, у нас есть свой отечестаенный супер-пупер пулемёт, а у них его нет! Главная наша Кузькина мать, не устаю повторять, переход на продажу всего, что за бугор идёт за рубли! Их баксы превращаются в туалетную бумагу одномоментно! Вот тут им захочится жахнуть по нам своими Минитмэнами, аж до боли в висках... Но! Прав Виктор-жизнь они любят больше даже, чем свои бабки! А вот нам такой шаг даст не только самостоятельность на мировом рынке, но и определённую устойчивость на внутреннем! Главное, с количеством не переборщить!
    sib.ataman
  8. Бригадир (Бригадир) Сегодня, 08:24
    Автор абсолютно прав насчет наших возможных ответных мер. Если их применит наша власть, то Западу небо с овчинку покажется. Если применит...
    Но дело в том, что она их НИКОГДА не применит. Я надеюсь, вы не забыли, кто сегодня у власти? Те же самые "избранники народа" и тот же самый "гарант", которые на протяжении многих лет никак не могут решиться на применение мер, которые могут спасти Россию, ну... или по-крайней мере сделать так, чтобы в неё не плевали. Это вам не Советский Союз...
    А какая сегодня реальность? Нам открыто плюют в лицо и бьют на всех дипломатических фронтах, а наши власти только "выражают озабоченность" и нервно оглядываясь на Запад, применяют "зеркальные меры"...
    Им просто страшно. Страшно по одной понятной причине... Полагаю сами догадаетесь какой? Причина проста - детки, деньги, недвижимость... Где это всё находится? Вот! В том то всё и дело! Страшно в одночасье лишиться всего, нажитого "непосильным трудом", потому, что западные спецслужбы не зря едят свой хлеб и прекрасно знают всё про них и в любой момент могут сделать большую бяку нашим избранничкам!
    Поэтому наши ответы на наезды Запада так и будут оставаться беззубыми и беспомощными...
    Жалко, что на выборах победил не Грудинин... Сейчас всё могло бы быть по другому...
    Бригадир
  9. savage1976 Сегодня, 08:24
    Не надо ограничивать поставки титана Боингу, надо запретить нашим авиаперевозчикам покупать и брать в аренду Боинги. Будет гораздо приятнее для партнеров.
    savage1976
  10. Jarserge (Serge) Сегодня, 08:47
    На мой взгляд эта статейка достойна нового раздела на сайте, что то типа Приколы барона Мюнхаузена или Мечтатели..... Аналитикой тут и не пахнет. США как раз и хотят перекрыть русский газ в Европу, и поставлять свой американский сжиженый ради этого и строят терминалы и прибалты и прочие еврасты, их заставляют не мытьём так катаньем. Да американский газ дороже но кому это интересно? А патентные игры это конечно хорошо что у автора такая фантазия ... но не более того.В долгосрочном прогнозе это проигрыш. Автор не аналитик а прожектёр-фантазёр отнюдь не уровня Жюль Верна.
    Jarserge
  11. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 09:01
    Всё правильно автор пишет, но последствия нужно просчитывать, а они будут точно и не всегда в нашу пользу.
    BerBer
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