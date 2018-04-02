09:04 02 апреля

В Америке нет демократии, вообще нет!

Интересно наблюдать, как наши либеральные друзья в попытках оправдать Америку, причём на канале "Россия", в "60 минутах", дошли уже до святого – до демократии, которая в Америке якобы есть, а в России, несчастной, её нет. Они, как и пресловутая CNN, повторяют как религиозную мантру: Америка - демократия, а Россия – автократия, поэтому Америке можно бомбить и лгать миру, а Россия должна «изменить своё поведение» и слушаться «демократий». Когда-то в фильме «Стиляги» наш главный стиляга, побывав в Америке, привёз оттуда открытие: в Америке нет стиляг! Так вот, в Америке нет и демократии, мифом о которой живут и лгут нам наши либералы и «демократы».



Уже в «60 минутах» нам, вместо анализа событий, лекции читают о демократических институтах в Америке, коих аж три, и все они политически конкурируют между собой, а над ними СМИ со святым нимбом правды, и как сказала дочка Бжезинского на CNN, «задачей контролировать мысли американцев». И все они так политически конкурируют, что… Америка пришла к Трампу, который недавно выразился об этой конкуренции: «фальшивые СМИ обезумели», а вместе с ними все «независимые» институты Америки, ведь «мировые» СМИ являются их базисом, фазисом и физиономией.


Наши либеральные американисты всегда забывают упомянуть об ещё одном институте в Америке, и важнейшем, который всплыл на поверхность в связи с президентством Трампа, который называют сегодня «глубинным государством», а лично знакомый с его деятелями Олег Дерипаска назвал просто конгломератом финансов, спецслужб и медиа, то есть олигархической верхушкой айсберга власти Америки.

Это «глубинное государство» и ставит спектакль «политической конкуренции» якобы независимых ветвей власти, этот спектакль мы видели в России в 90-е годы, с голыми прокурорами в телевизоре. Точно такая же «политическая конкуренция» сегодня в Штатах и в других странах победившей демократии, под управлением американских послов, гарантов этой «демократии» и самой жизни туземных демократов.

Правда, в американских телевизорах голые прокуроры ещё не бегают, но отрезанную голову Трампа уже показывают, и прочую «политическую конкуренцию» ниже пояса и на уровне людоедства. Вокруг экс-госсекретаря и светоча американской демократии Хиллари Клинтон уже насчитывают десяток трупов политических конкурентов, убитых неизвестными известными силами, но все независимые институты власти, как один, молчат, будто в рот воды набрали.

Вообще, по количеству своих убитых президентов, включая всемирно известного Джона Кеннеди, Америка впереди планеты всей, каждого четвёртого, почитай, убивает. Очевидно, благодаря политической конкуренции независимых институтов власти. Наш известный политолог Евгений Сатановский долго размышлял: пристрелят Трампа сразу, или нет? В случае Трампа «независимы институты» пока воздерживаются…

Однако, этот вопрос ещё не решён окончательно. Некоторые американские СМИ осмелились сказать, что «ФБР и Минюст США вступили в заговор против Трампа». И тишина… «Глубинное государство» ещё думает: как бы чего не вышло, в смысле, из Дональда Трампа не вышел второй Джон Кеннеди? Это повтор, а повтор – это провал!

И всё это происходит на фоне чисто английских убийств в Великобритании: Александра Литвиненко, Бориса Березовского, и многих друзей их, и, наконец, отравления Сергея Скрипаля с дочерью. Чешский президент Милош Земан удивляется: почему это их травят и убивают экзотическими ядами, или даже шарфиком, когда есть обычные проверенные и не менее смертоносные средства? Молчат об этом все независимые и политически конкурентные институты.

Мы сделаем смелое независимое предположение: это следствие пристрастия спецслужбы МИ 6 к славным преступным традициям Англии, согласно которым таинственные убийства совершает главный обвинитель: он-то и оказывается, неожиданно, коварным убийцей! Поэтому все спецоперации МИ 6 таинственны и странны, как шарфик Березовского, полоний и ОВ «Новичок», в стиле Джека Потрошителя и обычного камня на улице в Москве, оказавшегося английским электронным супершпионом. Как наши либералы этому не верили!

А ведь наш старинный друг, профессор Эммануил Кант предупреждал: «Демократия – неизбежно деспотия». Не верили и не верят ему до сих пор наши «демократы» и либералы, они думают, что Бога за бороду держат. На самом деле, их самих держит за бороду Эмммануил Кант.

С другой стороны «демократий-деспотий» стоит сегодня Владимир Путин, которого даже как бы «провластные» журналисты и политологи соглашаются считать «мягким автократом». Они почему-то боятся признать, что в лице Путина Россия приобрела незаурядного государственного деятеля, и списывают его авторитет и победы за явным преимуществом на выборах на некий «автократизм». Хотя на том же Западе многие политологи признают его феномен.

А вот народ, источник демократии, верит Владимиру Путину, что он действует в интересах народа: в этом смысле Путин настоящий демократ, может быть, один из немногих в мире. Почему народ верит Путину, и не доверяет сонму записных демократов и политиков?

Он видит результаты трудов Путина за почти 20 лет, а ещё, может быть, интуитивно чувствует то, о чём писал А.С. Пушкин, имея ввиду «всего лишь журналиста» историографа Н.М. Карамзина: «Не доверяйте историю и политику профессионалу, он продаёт свои труды за деньги».
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 18

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:19
    Есть там демократия,есть!Но нет совести и морали.И главенствует жажда наживы!Жаль что у нас теперь это ставят во главу угла.
    210окв
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:30
      Демократия в переводе с др.греческого - "власть народа" , а где и в какой стране существует эта власть , нигде не было и не будет . Так что в США не демократия а "демократия" .
      Spartanez300
      1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 08:19
        Цитата: Spartanez300
        Демократия в переводе с др.греческого - "власть народа" , а где и в какой стране существует эта власть , нигде не было и не будет . Так что в США не демократия а "демократия" .

        Точно сказано, именно власть типа-американского народа, везде и всюду во всём мире. hi
        Евдоким
        1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 08:58
          Вообще-то слово - демократия означает власть землевладельца у которого есть рабы для обработки этой самой земли, освобождая таким образом демократа для управления государством. Конечно должностей много меньше чем желающих *порулить* вот демократы и устраивали конкурсы по выбору управленцев.
          Странно что законодателями моды на демократию выступают страны с монархией и отсутствием конституции или страны с узаконенным правом покупки государственных должностей.
          василий50
    2. To be or not to be Сегодня, 08:40
      210окв (дмитрий) Сегодня, 05:19
      Есть там демократия,есть.."""

      Демократия ..ДОЛЛАРА !!! Но . не для всех..

      Маяковский Владимир "Открытие Америки"
      " Ты балда, Колумб,-
      скажу по чести.
      Что касается меня,
      то я бы
      лично -
      я б Америку закрыл,
      слегка почистил,
      а потом
      опять открыл -
      вторично.""
      http://v-v-mayakovsky.ru/books/item/f00/s00/z0000
      003/st053.shtml
      To be or not to be
  2. апро (Фролов Олег) Сегодня, 05:44
    Любим тягаться с сга .то по молоку и мясу то по ракетам теперь вот по демократии..что можно сказать.....флаг в руки...
    Сга планетарный гигант.по экономике.по военным делам.по влиянию в мире.им демократия для внутреннего пользования как блажь.что бы народ сильно не возбухал.
    апро
  3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 06:28
    Интересно наблюдать, как наши либеральные друзья в попытках оправдать Америку, причём на канале "Россия", в "60 минутах", дошли уже до святого – до демократии, которая в Америке якобы есть, а в России, несчастной, её нет.

    Угу...особенно в наличии свобод и демократии очень ЗА отстрел чернокожих полицией средь бела дня...а так же свобода слова тоже на высшем уровне,что несогласных просто затыкают.Ну и торт на вишенке- А простите,Гуантаномо не закрыли ,нет?
    НЕКСУС
  4. Шурале (Шурале) Сегодня, 06:30
    Я бы тоже, видя что творится в некоторых государствах после прихода демократии, у себя демократию не вводил. Мало того, уничтожил бы физически разносчиков демократии как крыс разносящих чуму.
    Шурале
  5. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 06:37
    Амеровская демократия оставляет двойственное мнение, она какая то кусковая. Пресса вроде свободна, с другой стороны практически полностью управляема, народ голосует за кандидатуру президента, а выбирают его выборщики, президент выбран - надо работать,ан нет - есть несогласные в истэблишменте, начинают прессовать законно выбранного народом кандидата. В отношениях между государствами - " у вас нет демократии, мы идем к вам, отдемократизируем". Получается, что "демократия" по амерски это фИговый листочек, прикрывающий стремление к колонизации всего мира. Злая пародия на этот институт. В России , на мой взгляд, демократии больше и она гармоничнее, и ещё и растет и развивается. Скорее всего поэтому столько злобы в нападках на нас со стороны Запада, отнюдь не цивилизованного.
    Ст.пропорщик
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:48
    На теперешнем современном континенте, где расположена мерикатосия, демократия кончилась сразу после того, как на него ступила нога пиратов, убийц и просто всяких любителей экзотики, вооружённых "Кольтами". angry Первыми на себе это почувствовали индейские племена.
    a.s.zzz888
  7. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 06:49
    Вообще власть богатых- это плутократия. Если есть плутократия, значит о демократии речь не идет.
    Но все гораздо хуже. Новый мировой порядок устанавливает кучка владельцев транснациональных корпораций. А это вообще неорабство 21 века, которое отличается от фашизма 20-го века лишь методикой уничтожения стран и народов.
    Если фашисты , объявляя себя сверхчеловеками, утилизировали людей с помощью газовых камер, проводя испытания над людьми, открыто демонстрируя свою античеловеческую сущность, то сейчас процессы уничтожения человеческой расы, переформатирования личности, уничтожения государств прикрыты лозунгами демократии и ложью карманных СМИ, который вещают лишь то, что приказывают их работодатели и владельцы медиа-ресурсов. Прикрываясь словами о демократии бомбят мирное население бомбами с обедненным ураном, фосфорными бомбами,нападают на другие страны, уничтожают армию, глав государств, лишают миллионы людей права на жизнь и называют эти преступления против человечности "демократией", убеждая весь мир при этом, что демократия.
    olimpiada15
  8. Vard Сегодня, 07:01
    Демократия... Хм... Это конечном итоге рабовладельческая форма правления... и в древней Греции и сейчас... Ни чего не меняется в этом мире...
    Vard
  9. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:14
    Снова про загнивающий запад?! laughing Проходили уже, автор отработал бабос, причем по шаблону статья, тут тебе и угнетаемые негры и тд.
    Nix1986
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:37
    По поводу отсутствия демократии в Сша (и этому множество примеров) двумя руками поддержу автора. По поводу "60" мин хочу высказать наболевшее. Там частенько мелькает Шаблинский, который по мимо своих научных степеней еще и "защищает права человека" при президенте РФ. Вот это явление "демократии" отлично характеризует то, что нам пытаются навязать с 90-х.
    rotmistr60
  11. Виктор Каменев (Виктор) Сегодня, 07:54
    Речь шла, вообще-то, об американской демократии в наших "60" минутах. И всё-таки очень важно сказать, что демократия - голый король, что Эммануил Кант прав, а наши "демократы" - лжецы, вольное или невольные. Потому что "демократия" - это идеологический фундамент США, а что бывает со страной, когда разрушается идеологический фундамент? Бывает история СССР...
    Виктор Каменев
  12. kvs207 (Валерий) Сегодня, 07:56
    "... о чём писал А.С. Пушкин, имея ввиду «всего лишь журналиста» историографа Н.М. Карамзина: «Не доверяйте историю и политику профессионалу, он продаёт свои труды за деньги»."
    Ай да Пушкин good
    kvs207
  13. Dart2027 Сегодня, 08:27
    Уже как-то цитировал.
    Dart2027
  14. andrej-shironov Сегодня, 08:45
    Виктор, демократии нет нигде в мире! В мире рулят фейковые СМИ которые манипулируют сознанием народа! Россия здесь не исключение.
    andrej-shironov
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