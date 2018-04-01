09:21 01 апреля
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Тулеев подал в отставку

Аман Тулеев принял решение досрочно покинуть пост губернатора Кемеровской области в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА Новости.



«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», – сообщили в пресс-службе областной администрации.


Позднее на официальном канале администрации в YouTube появилось его видеообращение.

Дорогие земляки. Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них – дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы… Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир,
сказал губернатор.

Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя,
заявил Тулеев.

Обращаясь к жителям области, он отметил, что вместе с ними прошел «большой, очень большой жизненный путь – от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры государства».

И все это сделали вы, вы. И я безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России и нашей области,
сказал губернатор.

Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом, в горе радости, и примите поклон. Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю,
добавил он.

Аман Тулеев пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался на пост губернатора с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия главы региона истекали в 2020 году. Тулееву 73 года.

Использованы фотографии: Пресс-служба администрации Кемеровской области
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Комментарии 72

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  1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:01
    если не первоапрельская шутка, то логичное и правильное решение. Достойный поступок!
    Silvestr
    1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 08:07
      Да наконец-то.Вор на воре,и вором погоняет...Вот бы они все в отставку ушли-какая жизнь тогда бы началась!Мечты,мечты.........
      AST576
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:10
        Цитата: AST576
        Вот бы они все в отставку ушли-какая жизнь тогда бы началась!Мечты,мечты.........

        Дурь, дурь...и еще раз дурь. Ну уйдут ЭТИ, прийдут ТЕ и станет еще хуже. Так как ТЕ, начнут срочно свое благосостояние улучшать. В 90-е и нулевые уже ПРОХОДИЛИ.
        svp67
        1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 08:15
          Да куда уже хуже,Серёг... hi А,глядишь,и лучше станет...Как там в рекламе-а что,а вдруг...... laughing
          AST576
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:18
            Цитата: AST576
            Да куда уже хуже

            Вспоминая 90-е... могу сказать, что есть куда
            Цитата: AST576
            Как там в рекламе-а что,а вдруг.....

            Не рекламам надо верить, а делам и поступкам. Нет у нас в стране стройной политической системы, не построена.
            svp67
            1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:24
              Цитата: svp67
              Нет у нас в стране стройной политической системы, не построена.

              эта самая главная проблема. Отсюда- ажиотаж вокруг выборов. Все зависит от одного человека- неважно, какая его фамилия и как зовут.
              Silvestr
              1. Житель Урала Сегодня, 08:59
                Согласен. Должна быть система власти, где аппарат работает в не зависимости от того, кто его возглавляет.
                Житель Урала
          2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:27
            Цитата: AST576
            Да куда уже хуже,Серёг...

            вы наверное в 90 и начале 00 не жили
            LSA57
            1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 09:07
              Жили,Серёг,жили.........И до жили,и сейчас живём-не благодря властям нашим,а вопреки...Выживаем.Нефть я вам всем добываю,чтоб вы нонешним положением дел радовались,а мне не до этого...
              AST576
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:15
                Цитата: AST576
                Жили,Серёг,жили.....

                и ничего к лучшему не изменилось? а по моему небо и земля.
                LSA57
          3. Deadушка (Виталий) Сегодня, 08:36
            Цитата: AST576
            Да куда уже хуже

            Пример не далека... за границей - Украина.
            Deadушка
      2. semenoffdima (Дмитрий) Сегодня, 08:12
        И, конечно, вместо них непременно придут новые, умные, талантливые, честные, да? Кстати, а кто такие эти загадочные "они"?
        semenoffdima
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:20
          Цитата: semenoffdima
          Кстати, а кто такие эти загадочные "они"?

          Это ТЕ у кого в глазах молодой огонь ЖАЖДЫ НАЖИВЫ и ВЛАСТИ
          svp67
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:28
          Цитата: semenoffdima
          И, конечно, вместо них непременно придут новые, умные, талантливые, честные, да?

          этих прислали с марса, а вместо них придут настоящие земляне
          LSA57
      3. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 08:13
        Сами то чего умеете делать, кроме как кричать " ......... уходи" да "Мы здесь власть"?

        Очень жаль, что машина времени пока не изобретена, а то бы отправить вас в начало девяностых. Там тоже
        Цитата: AST576
        все в отставку ушли
        Товарищ Берия
      4. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 08:36
        Цитата: AST576
        Да наконец-то.Вор на воре,и вором погоняет...Вот бы они все в отставку ушли-какая жизнь тогда бы началась!Мечты,мечты....

        Тулеев не вор! Это достойный человек! Он вытащил Кузбасс из разрухи, вытащил из "войны шахтерских касок", провел закрытие нерентабельных шахт и переход на открытые угольные бассейны. Жаль, что в его тени завелась и размножалась такая вот мечтательная шантропа, для которой нет ограничений - только бабки...
        Достойный мужик!
        Dashout
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:47
          Был достойный,когда представлял коммунистов.Медные трубы Единой России последнего десятилетия сделали его обыкновенным нуворишем.На пару с соседом Жвачкиным плодил коррупционеров,и строил дворцы.Кемерово самый бедный регион Сибири,с чего вы взяли,что он их вытянул?Так что заиделся он там.Одно тревожит,придёт новый,и будет под себя мести с удвоенной силой.Увы.так устроена система.
          Мар.Тира
          1. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:05
            Вы не правы. Я родился и вырос в Новосибирске. Кемерово рядом. Да, был бедный грязный регион: угольная и обрабатывающая промышленность. Уголь и чугун + химия.
            Мы возили в Кемерово деньги (наличку), когда они (шахтеры) еще при Горбачеве забастовали. В дальнейшем Тулеев возглавил регион, добился субсидий и начал системно перестраивать промышленность региона, в частности - решался очень сложный вопрос закрытия старых шахт. Много он сделал для региона, но большую часть что намечал - не сделал. Это честный и порядочный человек! Да, к тому же, верующий! У него нет никаких богатств.
            Dashout
    2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 08:11
      29 марта РБК писал, что решение об отставке Тулеева было принято до трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», но показательное увольнение в ближайшее время не планируется.

      Хотя источник ещё тот
      Hammerlock
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:15
      Цитата: Silvestr

      если не первоапрельская шутка, то логичное и правильное решение. Достойный поступок!

      да уж какие тут шутки, после того, что там случилось
      LSA57
    4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:16
      Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:01
      если не первоапрельская шутка, то логичное и правильное решение. Достойный поступок!

      Нет, это не шутка. Об отставке Тулеева объявили по центральным теле СМИ.
      a.s.zzz888
    5. Маз Сегодня, 08:53
      Президента ждал, для подсказки. Вот же жирная губернаторская душа, не хотел даже уходить сам... Путину ещё Берия пригодился бы. У нас таких Тулеевых пруд пруди
      Маз
    6. народник (юрий) Сегодня, 08:53
      Silvestr (Сильвестр)
      Достойный поступок!

      Додавили наконец-то... Да это и понятно.
      В ходе следствия открылись такие бездны безответственности и самоуправства, что в самую пору уходить в отставку премьер-министру Медведеву. Именно в поле ответственности Медведева большая часть причин этой чудовищной катастрофы. negative Медведева в отставку. negative
      народник
    7. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:03
      Решение конечно не легкое ведь столько лет на этом посту и доверие народа всегда было , поступил по мужски честно hi .Просто так на четыре срока не выбирают тем более с таким результатом , так что нужно по благодарить за работу .
      Spartanez300
    8. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:06
      Цитата: Silvestr
      если не первоапрельская шутка, то логичное и правильное решение. Достойный поступок!

      Согласен с вами..Мужик серьезный ,не болтун..Да и года уже !
      Уважаю за этот шаг..
      Детишек жалко , "отдахнули на каникулах"..А сколько еще таких ТЦ "зажигалок" по всей России..Прибыль превыше всего..Эх Россия!
      МИХАН
    9. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:19
      да вроде так с иконами не шутят.Хотя мир изменился.
      Heterocapsa
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:02
    В его положении - это единственное правильное решение, хотя и нелёгкое.
    a.s.zzz888
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 08:09
      двадцать лет у власти - срок большой. Пора. Хотя жаль, в чём то
      Hammerlock
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:09
      Я вот что скажу.Этого человека нужно поддержать морально.А то я гляжу много нашлось пинателей старого льва..Да и племянник у него погиб там
      Цитата: a.s.zzz888
      В его положении - это единственное правильное решение, хотя и нелёгкое.
      210окв
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:11
        Цитата: 210окв
        Да и племянник у него погиб там

        племянница 11 лет
        Silvestr
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:29
          Спасибо,поправили.
          Цитата: Silvestr
          Цитата: 210окв
          Да и племянник у него погиб там

          племянница 11 лет
          210окв
          1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 08:43
            На самом деле Таня не племянница Тулеева, но все же дальняя родственница. Сын Таниной тети приходился губернатору внуком. Жители Трещевского вообще говорят, что у Тулеева очень много таких дальних родственников на Кузбассе.
            «Бросьте вы. Ну какая она ему племянница. Погибшая девочка приходится ему чуть ли не троюродной внучкой. Он ведь даже ее никогда не видел. У него таких родственников на Кузбассе полным-полно, - поделилась с «Московским комсомольцем» жительница поселка. – Если бы видели, в каком они доме живут, то сразу бы поняли, что к Тулееву они не имеют практически никакого отношения».

            Уже по тому, что Тулеев назвал ее "родственницей" было понятно, что он вообще не знает, кто она ему и как. Просто нужно было отвести от себя гнев, а тут "родственница" подвернулась.
            Аристарх Людвигович
          2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:44
            хотя - какая разница- дети все одинаковы и всех жаль. До сих пор не могу ящик с ними смотреть, слезы наворачиваются
            Silvestr
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:13
        Дмитрий, hi . Да, действительно у Тулеева погиб родственник
        https://mir24.tv/.../pri-pozhare-v-kemerove-pogib
        la-11-letnyaya-rodstvennica-amana-...
        6 дней назад - У меня очень близкий родственник погиб, девочка", – сказал губернатор. Тулеев не уточнил степень родства с погибшей.

        не важно кто мальчик или девочка. Но отвечать за происшедшее надо, и по всей вероятности к нему будут вопросы со стороны СК РФ.
        a.s.zzz888
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:35
          Добрый день hi .Безусловно вопросы будут...Но взять ЛЮБОЙ регион,что там по другому обстоят дела с оформлением подобных сооружений,соблюдением всех правил,с охраной соответствующе подготовленной?СИСТЕМА однако..Ко всем губернаторам надо задавать вопросы.
          Цитата: a.s.zzz888
          Дмитрий, hi . Да, действительно у Тулеева погиб родственник
          https://mir24.tv/.../pri-pozhare-v-kemerove-pogib
          la-11-letnyaya-rodstvennica-amana-...
          6 дней назад - У меня очень близкий родственник погиб, девочка", – сказал губернатор. Тулеев не уточнил степень родства с погибшей.

          не важно кто мальчик или девочка. Но отвечать за происшедшее надо, и по всей вероятности к нему будут вопросы со стороны СК РФ.
          210окв
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:43
            210окв (дмитрий) Сегодня, 08:35

            Полностью согласен. Бардака очень много у нас. И работы в этом плане - не початый край!
            a.s.zzz888
      3. SOF (Александр) Сегодня, 08:31
        Цитата: 210окв
        Я вот что скажу.Этого человека нужно поддержать морально.А то я гляжу много нашлось пинателей старого льва..Да и племянник у него погиб там
        Цитата: a.s.zzz888
        В его положении - это единственное правильное решение, хотя и нелёгкое.

        ... поддерживаю...
        Затравили.....
        SOF
      4. Маз Сегодня, 08:58
        Ты хоть представляешь себе, коллега, масштабы системы взяточничества в Кемерово, если там в центре областного города без разрешения построили этот развлекательный комплекс? Крыли все, от милиции, прокуратуры и до ФСБ. Не говоря об МЧС и прочих. И Это только город, а что там в области творится?. Его расстрелять для примера, в тюрьму сунуть и майно конфисковать у всех родственников с пиаром на всю страну, чтоб другим не повадно было. Не лев он, а шакал старый во главе собственной стаи гиен прихлебателей.
        Маз
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:08
    Тулеев подал в отставку
    Не могу сказать на сколько верно это решение, время покажет. Но это МУЖСКОЙ поступок. Лишь бы Собчак не захотела сесть на это место.
    svp67
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:14
      svp67 (Сергей) Сегодня, 08:08 Новый
      Тулеев подал в отставку
      Не могу сказать на сколько верно это решение, время покажет. Но это МУЖСКОЙ поступок.

      Видимо есть совесть у человека.
      a.s.zzz888
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:16
        Цитата: a.s.zzz888
        Видимо есть совесть у человека.

        Как то ранее, я его очень уважал. Но там и на тех должностях, совесть, атрофируется...
        svp67
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:21
          svp67 (Сергей) Сегодня, 08:16 Как то ранее, я его очень уважал. Но там и на тех должностях, совесть, атрофируется...

          Он действительно многое пережил за своё нахождение у власти. Вспомните, сколько раз были несчастные случаи в шахтах со смертельным исходом? Да, человек не выдерживает таких нагрузок. Пора и отдохнуть, если конечно суд не усмотрит другое.
          a.s.zzz888
        2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:27
          Цитата: svp67
          Но там и на тех должностях, совесть, атрофируется...

          она мешает им работать
          Silvestr
    2. avt Сегодня, 08:50
      Цитата: svp67
      Но это МУЖСКОЙ поступок.

      request Собственно был бы , если бы он ушёл ДО выборов, оставив приемника .Собственно так грамотно поступил в своё время Неёлов ,оставив ,,на хозяйстве" Кобылкина. Полагаете при ,,озеленении " , как в том же Дагестане ему не предлагали ? Даже не сомневаюсь , что ему предлагали Он практически последний из ,,ельцинского призыва 90-х" . Другое дело ДО катастрофы в Т.Ц. у него рейтинг в Кемерово был как у Кадырова . Он все выборы выжимал за 90% Так что и если бы не эта трагедия , точно бы сидел в кресле до 20-го года.

      Цитата: a.s.zzz888
      Видимо есть совесть у человека.

      wassat Да при таких раскладах катастрофы, когда вот хоть тресни , но концов откровенного воровства при создании и работе пресловутой ,,Вишни" ну ни как не спрячешь, ,,совесть " не при делах и не рулит ни разу. А вот в то , что он не знал что и как у него построено и за какие шиши , ну НИКТО меня не убедит . Этот бобёр не просто погулять вышел в Кемерово с 1997 года. Так что
      Цитата: a.s.zzz888
      совесть

      Тут просто , ещё раз,не при делах . При таком резонансе просто опасно не перетряхнуть верхушку , включая главного фигуранта . Причём для ФЕДЕРАЛЬНОЙ власти и ВВП лично , в связи с его публичным заявлением провести реальное расследование трагедии. Так что ,,по собственному желанию" это ещё легко соскочил. А вот ДО выборов если бы согласился
      - Возьмите в серой папке лист бумаги, - сказал Штирлиц, - и пишите
      следующее: "Штандартенфюрер! Я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я
      честно работал, но больше я не могу. Я хочу отдыха..."
      , были бы торжественные проводы с награждением каким нибудь ,,За заслуги перед Отечеством" какой нибудь степени.
      avt
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:54
        avt Сегодня, 08:50 Так что и если бы не эта трагедия , точно бы сидел в кресле до 20-го года.

        Потому и подал в отставку.
        А вот в то , что он не знал что и как у него построено и за какие шиши , ну НИКТО меня не убедит .

        А "вот" для этого есть суд.
        a.s.zzz888
        1. avt Сегодня, 08:57
          Цитата: a.s.zzz888
          А для этого есть суд.

          А для него нужно возбуждение прокурора, а прокурору нужна доказательная база, а её ещё должны собрать следственные органы , причём не по понятиям, а в соответствии с процессуальными нормами действующего доказательства.Так что до 2010 года он бы спокойно просидеть мог .
          avt
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:08
            А для этого есть суд.
            А для него нужно возбуждение прокурора, а прокурору нужна доказательная база, а её ещё должны собрать следственные органы , причём не по понятиям, а в соответствии с процессуальными нормами действующего доказательства.

            Соберут, можете не сомневаться.
            Так что до 2010 года он бы спокойно просидеть мог .

            А вот насчёт "спокойствия" - у меня глЫбокие сомнения на этот счёт.
            a.s.zzz888
  4. апро (Фролов Олег) Сегодня, 08:11
    Видать крепко взялись.и лучше уйти по хорошему.
    Про достойный поступок не надо.политики крайне не достойный контингент.
    апро
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 08:22
      Цитата: апро
      Про достойный поступок не надо

      ну почему? Я думаю, что он бы посопротивлялся, не зря прощения у Путина просил. Видимо , подсказали.
      Цитата: апро
      политики крайне не достойный контингент

      политика вообще грязное дело, много врут и обещают
      Silvestr
    2. Станислав (Станислав) Сегодня, 08:39
      Цитата: апро
      Про достойный поступок не надо.политики крайне не достойный контингент.
      Как-то в 90-е голосовал за Тулеева на выборах президента. С того времени ничего не изменило моего впечатления о нём как о порядочном человеке. Ваше же отношение ко всем политикам чохом наводит на вопрос, не тяжело ли с таким отношением читать статьи о жизни этих людей и обсуждать их недостойные дела?
      Станислав
      1. апро (Фролов Олег) Сегодня, 08:47
        Человек существует в системе.тем более политик.и если система заточенна на деградацию то тут краине сложно найти святых.
        Цитата: Станислав
        не тяжело ли с таким отношением читать статьи о жизни этих людей и обсуждать их недостойные дела?

        Не тяжело.когда приходит понимание что было.что будет и чем закончиться.ничего не меняеться.колея.
        апро
  5. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 08:16
    Он так и так уже собирался в мае, сразу же после дня рождения, но события поторопили.

    И надо признать, что под его руководством Кемеровская область довольно неплохо смотрится.
    Товарищ Берия
  6. mamont5 (Александр) Сегодня, 08:17
    Ему давно надо было уходить. Из-за своей болезни он уже давно фактически не занимался делами, а замы им хорошо прикрывались. Но, все же, я предполагал, что он уйдет где-то через полгода, когда шум утихнет, а он сам и сразу... Достойно!
    mamont5
  7. d1975 Сегодня, 08:18
    Цитата: svp67
    Цитата: AST576
    Вот бы они все в отставку ушли-какая жизнь тогда бы началась!Мечты,мечты.........

    Дурь, дурь...и еще раз дурь. Ну уйдут ЭТИ, прийдут ТЕ и станет еще хуже. Так как ТЕ, начнут срочно свое благосостояние улучшать. В 90-е и нулевые уже ПРОХОДИЛИ.

    Ну как ни странно , но вы правы wink .Только так и живут щас наши князьки. angry
    d1975
  8. Аскет (Станислав) Сегодня, 08:20
    Все - таки возраст и две сложнейшие операции на позвоночнике... Человек заслуженный и уважаемый, по -человечески его жаль.
    Аскет
  9. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 08:20
    Кто тут из диванных экспердов недавно гундел о непотопляемости Обмана Тулеева? Бывает же такое- не срослось...
    Ураган70
  10. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 08:28
    Цитата: Silvestr
    если не первоапрельская шутка, то логичное и правильное решение. Достойный поступок!

    Ага достойный, когда петух клюнул не по детски...
    Ураган70
  11. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 08:32
    Абсолютно верное решение! Хватило мужества уйти самому.
    Геркулесыч
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 08:33
    Цитата: Silvestr
    если не первоапрельская шутка, то логичное и правильное решение. Достойный поступок!

    ----------------------------------
    Хоть один губернатор нашел в себе моральные силы признать свои ошибки и уйти в отставку. Но он из старой школы, там хоть малость этических норм есть. Нынешние циники держатся за кресло пока их "не уйдут в связи с утратой доверия".
    Altona
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:09
      Призрак кичи будит совесть
      Дормидонт
  13. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 08:42
    Как в армии. Каждые пять лет ротация. Должна работать система прежде всего.
    vladimirvn
  14. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:44
    Цитата: Dashout
    Цитата: AST576
    Да наконец-то.Вор на воре,и вором погоняет...Вот бы они все в отставку ушли-какая жизнь тогда бы началась!Мечты,мечты....

    Тулеев не вор! Это достойный человек! Он вытащил Кузбасс из разрухи, вытащил из "войны шахтерских касок", провел закрытие нерентабельных шахт и переход на открытые угольные бассейны. Жаль, что в его тени завелась и размножалась такая вот мечтательная шантропа, для которой нет ограничений - только бабки...
    Достойный мужик!

    А у нас знаете как: Не знаю,не читал....но осуждаю.
    konstantin68
  15. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:47
    Цитата: Геркулесыч
    Абсолютно верное решение! Хватило мужества уйти самому.

    Хватило мудрости уйти самому. И момент подходящий,народ оценит "мужской" поступок.
    konstantin68
  16. Товарищ Ким (Товарищ Ким) Сегодня, 08:56
    Цитата: Silvestr
    если не первоапрельская шутка, то логичное и правильное решение. Достойный поступок!

    Достойный поступок- шутить изволите.
    Да он сколько лет сухим из воды выходил:
    "Замы Тулеева вымогали разрез."
    "Дела против замов — не очень хороший сигнал для Тулеева. Пока непонятно, что стало первопричиной истории. Возможно, она связана со Следственным комитетом, но ситуация разворачивается не в пользу Тулеева. У региона был имидж территории, где создана гармония власти и бизнеса, потери здесь неизбежны. Решение об отставке Тулеева может быть принято на высшем уровне, тут будут играть роль и вопросы стабильности: а кто вместо него?" — заключил эксперт. .
    http://www.compromat.ru/page_37483.htm
    И так везде- если чиновник поддерживает генеральную линию, ему ВСЁ прощается, родственники пристроены к кормушкам, посты за верными вассалами, а народ, народ в ОПЕ!
    Вот так и живём, только реки невинной крови вызвали у аксакала власти приступ "совести".
    Но это ненадолго, всё будет забыто.
    Товарищ Ким
  17. Vard Сегодня, 09:00
    От чего тёща умерла... Грибов поела... А синяки.... Так есть не хотела...
    Vard
  18. сталевар Сегодня, 09:02
    Итог правления Тулеева. Хорошо хоть совесть осталась. Старость итог нашей жизни!
    сталевар
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:07
      Какая совесть? Выбор невелик: или на пенсию, или на зону
      Дормидонт
  19. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:06
    Рано ему в отставку. Он ещё кемеровскую рухнаму не дописал
    Дормидонт
  20. kefan (kefan) Сегодня, 09:13
    Что-то долго тянул с подачей в отставку.
    kefan
  21. andrej-shironov Сегодня, 09:15
    Ну хоть один подал в отставку. Жаль что это не идёт дальше на федеральные власти.
    andrej-shironov
  22. лысова (владимир) Сегодня, 09:18
    По " собственному желанию ", с божьей помощью. Ну хоть так.
    лысова
  23. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:20
    Да даже если и хороший руководитель ну не нужно уже под 70 лет сидеть на такой должности.Молодым надо давать дорогу.
    Heterocapsa
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