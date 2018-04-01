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Тулеев подал в отставку
Аман Тулеев принял решение досрочно покинуть пост губернатора Кемеровской области в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА Новости.
«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», – сообщили в пресс-службе областной администрации.
Позднее на официальном канале администрации в YouTube появилось его видеообращение.
Обращаясь к жителям области, он отметил, что вместе с ними прошел «большой, очень большой жизненный путь – от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры государства».
Аман Тулеев пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался на пост губернатора с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия главы региона истекали в 2020 году. Тулееву 73 года.
«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», – сообщили в пресс-службе областной администрации.
Позднее на официальном канале администрации в YouTube появилось его видеообращение.
Дорогие земляки. Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них – дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы… Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир,сказал губернатор.
Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя,заявил Тулеев.
Обращаясь к жителям области, он отметил, что вместе с ними прошел «большой, очень большой жизненный путь – от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры государства».
И все это сделали вы, вы. И я безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России и нашей области,сказал губернатор.
Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом, в горе радости, и примите поклон. Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю,добавил он.
Аман Тулеев пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался на пост губернатора с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия главы региона истекали в 2020 году. Тулееву 73 года.
Использованы фотографии: Пресс-служба администрации Кемеровской области
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