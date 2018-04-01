Тулеев подал в отставку

Дорогие земляки. Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них – дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы… Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир,

Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя,

И все это сделали вы, вы. И я безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России и нашей области,

Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом, в горе радости, и примите поклон. Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю,