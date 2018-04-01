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Всё дело в ЧМ-2018. Захарова рассказала о главной цели Запада
По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, главная цель ряда западных стран – не допустить проведения чемпионата мира по футболу в России, передает РИА Новости.
На этой неделе ряд стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где в начале марта были отравлены экс-сотрудник Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Помимо этого, власти Соединенного Королевства и Исландии приняли решение не посещать матчи ЧМ-2018 в России.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу на территории РФ пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Это просто голубая мечта, это главная цель,сказала Захарова, отвечая на вопрос «Пятого канала» не может ли РФ столкнуться с изоляцией со стороны западных стран в контексте проведения чемпионата мира по футболу.
Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение "трава не расти" – вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России,отметила она.
Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля,добавила представитель МИД.
На этой неделе ряд стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где в начале марта были отравлены экс-сотрудник Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Помимо этого, власти Соединенного Королевства и Исландии приняли решение не посещать матчи ЧМ-2018 в России.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу на территории РФ пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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