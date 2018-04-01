09:19 01 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Всё дело в ЧМ-2018. Захарова рассказала о главной цели Запада

По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, главная цель ряда западных стран – не допустить проведения чемпионата мира по футболу в России, передает РИА Новости.



Это просто голубая мечта, это главная цель,
сказала Захарова, отвечая на вопрос «Пятого канала» не может ли РФ столкнуться с изоляцией со стороны западных стран в контексте проведения чемпионата мира по футболу.


Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение "трава не расти" – вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России,
отметила она.

Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля,
добавила представитель МИД.

На этой неделе ряд стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где в начале марта были отравлены экс-сотрудник Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Помимо этого, власти Соединенного Королевства и Исландии приняли решение не посещать матчи ЧМ-2018 в России.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу на территории РФ пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:40
    Всё дело в ЧМ-2018. Захарова рассказала о главной цели Запада
    А вот не соглашусь...Это всего лишь ТАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА. И честно, очень бы хотелось быть плохим пророком, но ожидаю ГАДОСТИ с нашими болельщиками "ЦСКА", прилетающими на матч между футбольными командами «ЦСКА» и «Арсенал» в Лондоне 5-го апреля.
    svp67
    1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 08:48
      Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля,

      Не, Маша, все фокусируется на принижении и размазывании политической роли России в мире, заодно и отвлечении от своих вонючих американо-европейских проблем. А ЧМ-2018 --это просто еще одна "зацепочка"...
      Подрезчик
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 09:10
        Футбол - само собой, но это лишь часть общего плана

        нашел у Лимонова:

        Информация о задержании в Вост.Гуте британских офицеров

        31 марта, 12:37
        Информация поступила из французского источника.

        В пригороде Дамаска, Джобар (Восточная Гута),Сирия, спецназом разведки ВВС Сирийской Арабской Республики задержана укрывавшаяся в подземном командном центре группа офицеров британской SAS.

        Британские офицеры координировали в Джобар и населённом пункте Замальке сопротивление джихадистских боевиков, обстреливавших из 120-миллиметровых миномётов кварталы Дамаска.
        В том числе обстреливали и посольство России.

        Также задержаны офицеры связи - американец и офицер разведки Израиля.


        https://limonov-eduard.livejournal.com/1294345.ht
        ml
        bulvas
    2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:49
      По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, главная цель ряда западных стран – не допустить проведения чемпионата мира по футболу в России,

      Ну и пусть все отказываются от чемпионата - мы засчитаем им всем техническое поражение и наконец-то наша сборная станет чемпионом мира, если по другому не получается это сделать! wassat
      СРЦ П-15
      1. Перейра (Михаил) Сегодня, 09:17
        мы засчитаем им всем техническое поражение


        Мы, это кто?
        Перейра
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:51
      Что им этот чемпионат мира и Украина с Крымом им до фени , для них проблема само существование России тем более как мощная держава . Они же привыкли что перед ними все на задних лапках прыгают , а тут вдруг Россия стала не сговорчивой и зубы в ответ показывает . Опять же наша армия набирает мощь а это для них как серпом по одному месту . Так что для них цель загнать нас опять в девяностые а в идеале вообще разобрать по частям .
      Spartanez300
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 09:14
        Они же привыкли что перед ними все на задних лапках прыгают , а тут вдруг Россия стала не сговорчивой и зубы в ответ показывает .

        Как нужно разбираться с англосаксами, вчера показал Александр Поветкин.
        СРЦ П-15
    4. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:51
      России не должно быть..Ресурсы наши и территории богатейшие им покоя не дают! А вся эта травля и провокации по их мнению должны расшатать власть..А все как раз наоборот происходит!
      А ЧМ будут байкотировать обязательно..Высылка дипломатов как по команде прошла , это проверка была!
      МИХАН
    5. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 08:51
      Цитата: svp67
      матч между футбольными командами «ЦСКА» и «Арсенал» в Лондоне 5-го апреля

      По идее, из-за реально существующей межстрановой конфликтной ситуации мачт то надо бы перенести в нейтральную страну. Иначе, на самом деле, до провокаций не далеко...
      Dashout
    6. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:16
      Поветкин вчера молодец за всю Россию ответил англичанам good .
      В свете последних нападок на Россию эта победа нашего боксера над англичанином просто радует .
      Spartanez300
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:40
    Вот блин сдался этот мундиаль!Мелочные какие..Им надо уничтожить Россию!
    210окв
    1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 08:53
      good В точку-я тут долго слова подбирал вместе с тугоумием своим,но ты опередил!!!В цвет сказал.
      AST576
    2. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 08:53
      Это главная цель. Но и промежуточными они не брезгуют... набрали уже целую гирлянду ложных обвинений... Это у них такая инфраструктура для достижения главной цели...
      Dashout
    3. san4es Сегодня, 09:10
      Цитата: 210окв
      .Им надо уничтожить Россию!

      hi ...Задохнутся.
      san4es
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:41
    До чемпионата ещё далеко, и ещё не одну провокацию состряпают наглы и их хозяева... angry
    a.s.zzz888
  4. filatik (Алексей) Сегодня, 08:42
    Сейчас Юлию Скрипаль запугают, та под давлением сломается и ложно обвинит Россию. Ну а дальше по накатанной...
    filatik
    1. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 08:54
      Запросто! Да пока она не попросит политического убежища у них ее и не отпустят из больницы, не дадут выздороветь
      Dashout
    2. Vard Сегодня, 08:58
      А вопрос что она должна будет сказать ... Что небритый мужик в буденовке облил её из ведра на котором написано новичек...
      Vard
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:49
    Ну, если в отношении России - это "главная цель". Тогда отменим чемпионат и сделаем "бесцельной" всю программу вооружений НАТО, западную пропаганду. laughing
    samarin1969
  6. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:52
    Скажем так,это одна из тактических задач стратегического плана. Безусловно,ЧМ-2018 очень серьезное событие,даже не сам ЧМ,а "околофутбольная дипломатия". Представляете,сколько "неформальных" встреч на высоком/высшем уровне пройдет на полях чемпионата? Задача-не допустить!
    konstantin68
  7. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 08:56
    Цитата: filatik
    Сейчас Юлию Скрипаль запугают, та под давлением сломается и ложно обвинит Россию. Ну а дальше по накатанной...

    Истину глаголишь, именно всё так и будет.Только одо непонятно:как от такого сильного яда можно приходить в себя и поправляться?...,про то что врачи сразу ввели антидот от данного вообще молчу.
    Владыка-Вселенский
  8. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 08:57
    Запад несколько веков истинный враг России. Так что ЧМ - 2018 это для них очередной крючок, что бы побольнее дернуть за него, не более.
    Egorovich
  9. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 08:58
    Ну конечно... ЧМ всему причина! Так просто все...
    Ураган70
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:01
    Моя бы воля, вообще бы запретил футбол, кроме дворового
    Дормидонт
  11. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 09:02
    Да причем тут "ЧМ-2018",как "основная цель"? Неужели все эти "Захаровы" не смотрят телевизор? После того, как произошли "крымские события" и был сбит "боинг" Россию выкинули из "Г8" и вы помните, что тогда на совместном брифинге сказали главы всех этих "западных государств"? Забыли? Они сказали, что все они взяли курс на дальнейшую, постепенную и ПОЛНУЮ изоляцию России во всех сферах-в политической, экономической, юридической, военной, общественной и пр. Или вы думаете, что это они так- просто языком "потрепали"? Нет они все это сказали вполне серьезно и теперь делают все, чтобы выполнить свой план по полной изоляции России. Бойкот "ЧМ-2018" это просто одна из ступенек по "изоляции" и не более.....
    Monster_Fat
  12. konstantin68 (Константин) Сегодня, 09:04
    Цитата: filatik
    Сейчас Юлию Скрипаль запугают, та под давлением сломается и ложно обвинит Россию. Ну а дальше по накатанной...

    Да ладно Вам! Про полоний забыли? Или из АК(тоже ведь в России разрабатывался). Прости господи,за черный юмор!
    konstantin68
  13. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 09:06
    Цитата: samarin1969
    Ну, если в отношении России - это "главная цель". Тогда отменим чемпионат и сделаем "бесцельной" всю программу вооружений НАТО, западную пропаганду. laughing

    Действительно! Чушь какая то, упрощенная... Отменить и заставить наглосаксов публично извиняться за Срипалей! Получится, что они все зря затеяли, дипломаты разъедутся по посольствам, откуда их выслали, все шестёрки перед нами, смущенно краснея, залебезят. СП2 не будет никого волновать, Сирия тоже, ведь ЧМ, чтоб ему.... отменён! Братание, лобызание, мир, дружба, жевачка!!! Захарова заразилась псакизмом...либо рот произвольно открылся, отдельно от Марии....
    Ураган70
  14. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 09:08
    Этот чемпионат нужно было проводить на Дальнем Востоке страны -чтобы регион мог решить свои проблемы за время подготовки к чемпионату! А то как будто другая страна, и проблемы нашего региона вообще мало кого интересуют!
    Геркулесыч
  15. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 09:12
    Единственный путь уважения к России-это укрепление ее могущества. Почему не лишают гражданства каспарова, который призывает бойкотировать чемпионат мира по футболу в России? Почему не вводят смертную казнь за воровство из бюджета страны? Почему министры Правительства имеют собственность и счета в банках за рубежом? Почему в КНР законы, исключающие перечисленное выше, действую? Нас только будут сильнее уважать, когда мы будем стремиться к могуществу. Почему нас уважали до меченого и алкаша? Да потому, что нас боялись. И к этому я и мои товарищи приложили все силы и знание.
    мичман
  16. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:12
    Футбольный чемпионат лишь малая часть давления на Россию.
    Глобальная развалить её экономическим или военным путём. Ресурсы не безграничны, а у нас в Сибири практически не тронутая "кладовая" и как сказал кто-то из забугорных политиков: "Это не справедливо, когда Сибирью владеет одна Россия".
    Да и в мире кроме России и, иногда, Китая больше никто не может противостоять западной новоэкспансии. Такие "очаги сопротивления" консолидируют вокруг себя других несогласных, слабых, но тем не менее стремящихся к утверждению своего суверенитета и права жить "своим умом", что дополнительно напрягает "жандармов цивилизации".
    Вот они и бесятся "шакалами Табаки", кусая всех сподряд, заражая своим бешенством.
    К-50
Картина дня