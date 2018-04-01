Всё дело в ЧМ-2018. Захарова рассказала о главной цели Запада

Это просто голубая мечта, это главная цель,

Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение "трава не расти" – вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России,

Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля,