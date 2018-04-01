Депутат ЕП от Латвии: не позволим России испортить Пасху

Латвия не позволит России испортить Пасху,

Не будем бояться русских военных учений. Будем наблюдать, останемся бдительными и убежденными в себе, своем государстве и своей свободе. Не позволим испортить Пасху,

Было бы неплохо посчитать экономический ущерб для Латвии, Швеции и Польши, который создают внезапные ракетные учения в Балтийском море. Нарушение движения и так далее. Если вы хотите проводить учения, попытайтесь делать это на своей территории,