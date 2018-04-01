14:49 01 апреля
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Депутат ЕП от Латвии: не позволим России испортить Пасху

Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс призвал латвийских граждан не бояться «русских учений», передает РИА Новости.

Депутат ЕП от Латвии: не позволим России испортить Пасху


Латвия не позволит России испортить Пасху,
написал Пабрикс в «Твиттере», имея в виду заявленные Москвой на 4-6 апреля тренировочные ракетные пуски в Балтийском море.


Не будем бояться русских военных учений. Будем наблюдать, останемся бдительными и убежденными в себе, своем государстве и своей свободе. Не позволим испортить Пасху,
добавил он.

При этом военное ведомство Латвии признало, что по международным договорам Россия имеет право на проведение подобного учения в указанном районе.

Евродепутат также посетовал на экономические потери, которые понесут Латвия, Швеция и Польша, поскольку на время тренировок будет закрыто судоходство в этом районе.

Кроме того, он заявил, что «у России достаточно собственной территории для проведения учений», назвав запланированные мероприятия «бахвальством» и «сигналом угрозы».

Было бы неплохо посчитать экономический ущерб для Латвии, Швеции и Польши, который создают внезапные ракетные учения в Балтийском море. Нарушение движения и так далее. Если вы хотите проводить учения, попытайтесь делать это на своей территории,
написал Пабрикс в другом сообщении.

Ранее стало известно, что Минобороны Латвии вызвало российского военного атташе Андрея Лобова из-за планов Москвы провести тренировочный пуск ракет «над исключительной экономической зоной прибалтийской республики».

Использованы фотографии: ocean-media.su/Виталий Костриченко
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Комментарии 86

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:19
    У сатанистов тоже есть пасха?
    Дормидонт
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:23
      Вроде этими учениями Пасху не испортишь да и никто не собирался ее портить , вопрос в другом как они собираются не позволить , санкции что ли объявят . Еще всякие сопливые марионетки не указывали что и где России проводить .
      Spartanez300
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 09:25
        Не будем бояться русских военных учений. Будем наблюдать

        А что вам ещё остаётся делать? laughing
        СРЦ П-15
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:31
          Цитата: СРЦ П-15
          А что вам ещё остаётся делать?

          наблюдать в бинокль взятый в аренду у эстонии laughing
          LSA57
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 10:15
            А зачем нам ещё ракеты пускать? Конечно-же, испортить Пасху Марису Кучинскису. Именно для этого войска России и существуют, другой цели у них нет.
            Shurik70
          2. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 11:01
            Путин опять похищает радугу у содомитов. Содомиты пытаются "непозволить" )))
            Geisenberg
          3. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:28
            Цитата: LSA57
            наблюдать в бинокль взятый в аренду у эстонии

            Который те взяли у Британии, а та, в свою очередь у США...
            svp67
        2. Тралл Сегодня, 09:35
          Ну, не бояться русских учений это максимальная задача, конечно. Тот, кто не готов выложиться сполна для достижения этой цели, может бояться чуточку меньше. Латыши уже радостно потирают руку в предвкушении того, как будут скрежетать зубами Путин и Шойгу, видя, что в свободной Латвии их боятся меньше, чем планировалось smile
          Тралл
        3. volodya (владимир) Сегодня, 09:47
          Цитата: СРЦ П-15
          Не будем бояться русских военных учений

          Да не бойтесь ,мы же не против вас, мы же против пингвинов! НАТО ведь у вас там ставит ракеты против Ирана!
          volodya
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:32
            Цитата: volodya
            Да не бойтесь ,мы же не против вас, мы же против пингвинов!

            пингвины уже испугались laughing
            LSA57
        4. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:47
          Просто салют на Пасху.
          фигвам
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:30
        Цитата: Spartanez300
        вопрос в другом как они собираются не позволить , санкции что ли объявят

        ещё одного дипломата вышлют laughing
        LSA57
        1. avt Сегодня, 09:32
          Цитата: LSA57
          ещё одного дипломата вышлют

          no Выпустят на Балтфлот боевые шпроты. Все банки сразу. wassat
          avt
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:35
            Цитата: avt
            Все банки сразу.

            с антироссийской риторикой на этикетках laughing
            LSA57
      3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 09:47
        Не будем бояться русских военных учений. Будем наблюдать, останемся бдительными и убежденными в себе, своем государстве и своей свободе. Не позволим испортить Пасху,

        Ну что сказал бы Жорж Милославский: fellow
        vovanpain
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:34
          Цитата: vovanpain

          Ну что сказал бы Жорж Милославский

          извините, но лучше Лаврова не скажешь laughing
          LSA57
          1. 79807420129 (Влад.) Сегодня, 10:37
            Цитата: LSA57
            извините, но лучше Лаврова не скажешь

            А если соединить с фразой Путина:-"Вы хоть понимаете,что вы натворили?".Получается законченная мысль. yes hi
            79807420129
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:42
              Цитата: 79807420129
              А если соединить с фразой Путина:-"Вы хоть понимаете,что вы натворили?".Получается законченная мысль.

              да потерял я такую картинку smile
              LSA57
              1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:31
                Цитата: LSA57
                да потерял я такую картинку

                Ой, да не беда. laughing
                Paranoid50
      4. HOMUT1430 Сегодня, 10:00
        тоже удивился,они будут не позволять или внимательно,максимально сплотившись у монокуляра(взятого взаймы у литвы)наблюдать.еще задорнов говорил-вам не русскую армию надо бояться,а когда она учения проводит,чтоб ракета случайно не залетела.
        HOMUT1430
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:24
      Цитата: Дормидонт
      У сатанистов тоже есть пасха?

      ну раз у хозяев есть, значит и у холопов должна быть
      LSA57
    3. Перейра (Михаил) Сегодня, 09:28
      У сатанистов не Пасха, а Песах.
      Вот что мне тётя Вика сказала:
      Песах — от паса́х (ивр. ‏פֶּסַח‏‎, миновал, прошёл мимо) — в память о том, что Всевышний миновал еврейские дома, уничтожая первенцев Египта.
      Перейра
      1. SarS ( Руслан) Сегодня, 10:30
        Не Всевышний, уважаемый, а Сатана, он же Сет, он же Яхве, он же Иегова (еврейский бог).
        SarS
      2. volodya (владимир) Сегодня, 10:31
        Цитата: Перейра
        У сатанистов не Пасха, а Песах.

        Там наверное день Псак! Или день Псаки!
        volodya
    4. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:29
      в твиттере ,да.
      Heterocapsa
    5. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 09:34
      Цитата: Дормидонт
      У сатанистов тоже есть пасха?

      Для вас они сатанисты, для них вы сатанист. Вот и все, грань между можно убить его или вас и нельзя убивать человека, стерта. Теперь вы смело можете убивать поляков, латышей, литовцев, украинцев и т.д., а они смело могут и даже должны убивать русских. Я не призываю, я просто констатирую то, как пропаганда стирает тот морально-психологический барьер каждого человека, который не дает переступить через это табу на убийство себе подобного. Ведь если он, по вашему убеждению не совсем человек, то его как бы можно и убить, и пытать, и проделывать с ним любые зверства. Самое интересное, режиссер и дирижер всего этого грядущего торжества мракобесия, в которое будем вовлечены мы, будет сидеть в своем тихом, уютном доме и подсчитывать прибыль.
      Донской
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:40
        Цитата: Донской
        грань между можно убить его или вас и нельзя убивать человека, стерта.

        Ни фига вас несет ))) Сатанист, было выбрано, вероятно, как антипод Русскому (православному), на чем Прибалты, кстати, сами настаивают. А вы развели трактат о убийстве и других непотребностях. Психоаналитику стоит к вам присмотреться )))
        Chertt
        1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 11:33
          Цитата: Chertt
          Сатанист, было выбрано, вероятно, как антипод Русскому (православному)

          Эй, не-ет, мил человек! Называя их сатанистами вы, либо кто то другой, причисляете их к сторонникам зла, а себя, якобы русских, к силам добра. На этом основании вы берете на себя право к свершению расправы. На самом деле и вы, и они помазаны одной черной кистью зла. Являясь жертвой современной геббельсовской пропаганды превратились в орудие, инструмент для совершения преступлений. Я вас не обвиняю, нет, ведь вы тоже жертва, как и они, мне даже жалко вас, ибо не ведаете что творите. У меня нет иллюзий по поводу немедленного убеждения вас в верности моих слов. Но защита от манипуляции вами все таки есть. Он находится в личном изучении психологии в области манипуляции массами, управлении толпой, психологии управления. Каждый в конечном итоге должен выбрать сам...
          Донской
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:32
            Цитата: Донской
            причисляете их к сторонникам зла, а себя, якобы русских, к силам добра. На этом основании вы берете на себя право к свершению расправы

            Да почему ?))). Одно абсолютно не вытекает из другого. (Я даже не спорю с "детскими" эпитетами добро-зло). Это как раз у вас происходит попытка манипуляции. Если я согласен с тем, что 2+2=4, это не значит что я согласен кого то убивать (не приведи господь)
            Цитата Донской...............

            Весь остальной, ваш текст это попытка возвысить себя и унизить оппонента ))). Там нет ни одной вашей мысли. Резюмирую: Проповедник вы так себе, но человек хороший hi
            Chertt
          2. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 12:38
            Цитата: Донской
            На этом основании вы берете на себя право к свершению расправы.

            Не расправы, но борьбы и противодействия.
            Цитата: Донской
            вы тоже жертва, как и они, мне даже жалко вас, ибо не ведаете что творите.

            А вы ведаете и поэтому себя не жалко?
            kirgiz58
      2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:46
        вы правы.Вспомнилось читал умную книгу там описаывается сам механиз добра и зла.Просто когда человек воспитывается вот в таком зле и нетерпимости то он совершая по нашим мерка "зло" не понимаетчто оно зло.Для него это норма ибо он так воспитан а ему в своё время не понять нас для него то что делаем мы, считается злом.Книга "Конец веры. Религия, террор и будущее разума"
        Heterocapsa
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:37
        Цитата: Донской
        Теперь вы смело можете убивать поляков, латышей, литовцев, украинцев и т.д., а они смело могут и даже должны убивать русских. Я

        это мы начали?

        это мы так детей учим?
        LSA57
        1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 11:10
          Достали уже! Этим роликам 4 года. Совсем обленились.
          marlin1203
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:31
            Цитата: marlin1203
            Достали уже! Этим роликам 4 года. Совсем обленились.

            так эти дети подросли и уже вот, что делают
            про лозунги напомнить?
            LSA57
    6. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:03
      Сами себе судьбу выбрали - у взрослых под ногами мешаться. На себя и пеняйте. winked
      сибиралт
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 09:19
    "Евродепутат также посетовал на экономические потери, которые понесут Латвий, Швеция и Польша, поскольку на время тренировок будет закрыто судоходство в этом районе."

    Какие там у Латвии экономические потери??? belay Два вельбота корюшку полдня не половят??
    Владимирец
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:22
      Цитата: Владимирец
      Какие там у Латвии экономические потери???

      да нам ракеты дороже обойдутся laughing
      LSA57
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:28
        А как они смогут "не позволить испортить пасху?".Ну да.Главное прокукарекать.
        210окв
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:39
          Цитата: 210окв
          А как они смогут "не позволить испортить пасху?"
          Ну, наверное не дадут нам помешать снизойти священному огню. А как ещё можно испортить пасху я не знаю.
          sabakina
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:46
            Цитата: sabakina
            А как ещё можно испортить пасху я не знаю.

            границу перекроют и не допустят Священный огонь lol
            Привет Вячеслав hi
            LSA57
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:52
              Серёга, прЮветики! С Вербным Воскресеньем! Я не понял, про какую границу ты говоришь. Я то имел в виду потустороннюю границу, типа мы можем помешать явиться Благодатному огню.
              sabakina
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:34
                Цитата: sabakina
                Серёга, прЮветики! С Вербным Воскресеньем! Я не понял, про какую границу ты говоришь. Я то имел в виду потустороннюю границу, типа мы можем помешать явиться Благодатному огню.

                я имел в виду нам пасху в ответ испортить. немного невнятно написал sad
                LSA57
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:38
                  А, терь понял. Если перекроють нам границу, Благодатный огонь сойдёт в Храме Христа Спасителя. Так то, Серёга!
                  sabakina
                  1. karish (Александр) Сегодня, 11:49
                    Цитата: sabakina


                    fellow



                    request
                    Бог един.
                    karish
                    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:19
                      Цитата: karish
                      Бог един.
                      Нет единого Бога. Есть Отец,Сын и Святой Дух!
                      sabakina
                      1. karish (Александр) Сегодня, 12:25
                        Цитата: sabakina
                        Нет единого Бога.

                        belay
                        Вы меня пугаете
                        един Бог. Фундаментальное положение иудейской и христианской религий (Втор.6,4; ср. Рим.3,30; 1Кор.8,6; Гал.3,20; Еф.4,6).


                        Цитата: sabakina
                        Есть Отец,Сын и Святой Дух!

                        Все смешалось в доме Облонских.
                        люди , кони.
                        Вы про Троицу ?
                        Тро́ица (др.-греч. Τριάς, лат. Trinitas) — богословский термин, отражающий христианское учение о трёх Лицах единого по существу Бога.

                        Бог един в своей ипостаси , и Бог един для всех верующих ( в монотоистических религиях ).
                        karish
                  2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:49
                    Цитата: sabakina
                    А, терь понял. Если перекроють нам границу, Благодатный огонь сойдёт в Храме Христа Спасителя. Так то, Серёга!

                    а я и не боюсь.
                    Кем оно управляется и как существует я давно знаю. И не сомневаюсь в этом. Пример перед глазами как на колени ставили и как не получилось и из за этого злобой бешеной исходят
                    LSA57
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:44
          Цитата: 210окв
          А как они смогут "не позволить испортить пасху?

          испортить у нашей границы воздух lol
          LSA57
  3. ankir13 (Кирьяков Андрей) Сегодня, 09:21
    Не будем бояться русских военных учений. Будем наблюдать, останемся бдительными и убежденными в себе, своем государстве и своей свободе. Не позволим испортить Пасху！
    Правильно, не бойтесь. Русским вы не нужны. Сами на них не кидайтесь, и будет вам хорошо.
    ankir13
    1. Перейра (Михаил) Сегодня, 09:25
      Как это русским они не нужны? А кому же тогда нужны? Вообще никому?
      Так и в грех уныния перед Пасхой впасть можно. Надо срочно что-то предпринять. Посчитать очередной ущерб - очень хорошее предложение.
      Перейра
    2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:27
      Цитата: ankir13
      Правильно, не бойтесь. Русским вы не нужны. Сами на них не кидайтесь, и будет вам хорошо.

      только дворнягам это невдомек, лают и лают из-за угла. Лучше бы качество шпрот улучшали
      Silvestr
    3. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:33
      Пытаются быть кому то нужными.
      Incvizitor
  4. Александр 3 Сегодня, 09:25
    (Было бы неплохо посчитать экономический ущерб для Латвии, Швеции и Польши, который создают внезапные ракетные учения в Балтийском море) Вернее сказать какую прибыль получают магазины при продаже памперсов.
    Александр 3
  5. Глушь (Станислав) Сегодня, 09:25
    А зачем властям Латвии Пасха ? С них и ХОЛЛУИна достаточно)))
    Глушь
  6. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 09:26
    Не по теме: "Лукашенко: Российские выборы - чепуха и профанация...". Жаль белорусов пока нет на сайте...
    Загляните, интересно то как...
    https://politikus.ru/video/106059-lukashenko-ross
    iyskie-vybory-erunda-i-profanaciya.html
    Ураган70
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:38
      политиков ценят не по словам а по делам.
      Heterocapsa
    2. japs (Юрий) Сегодня, 10:38
      [quote=Ураган70]Не по теме: "Лукашенко: Российские выборы - чепуха и профанация...". Жаль белорусов пока нет на сайте...

      Знаете, Егорка с бугорка, "если суслика не видно, то это не значит, что его нет" (с).
      Сходите за бугорок, посмотрите дату Вашей рекомендации.
      japs
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:28
    При этом военное ведомство Латвии признало, что по международным договорам Россия имеет право на проведение подобного учения в указанном районе.
    Всё остальное риторика для поддержания имиджа обиженных борцов с мордором . Так что наблюдайте за пусками и думайте о вечном...к тому же и праздник в тему .
    КВУ-НСвД
  8. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:29
    "Внезапные"учения, настолько " Внезапные", что этот долдон, чревовещает ,о них, за неделю до начала))))
    Крась яйца спокойно, сЕр! Нафиг никому не нужен, "экономист" Блин..
    Сибирский цирюльник
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:33
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Крась яйца спокойно,

      только если которые фаберже laughing
      LSA57
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:38
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Крась яйца спокойно...

      ... себе. Нитрокраской wassat
      Великий и могучий все же язык. Казалось бы - "крась себе спокойно..." - что в том такого?
      Но есть нюанс laughing
      Голован Джек
  9. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:30
    На учения "Запад 2017" было вылито столько дерьма, хотя учения проходили на своей территории, что не в сказке сказать, ни пером описать. Предназначение прибалтийских мокрощелок - гадить России, где только можно и чем только можно.
    Egorovich
  10. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:32
    Не будем бояться русских военных учений

    Яйца не придется красить, посинели наверное от страха ..хе хе
    МИХАН
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:37
    Надо же, латвийский "патриот" о Пасхе вспомнил и озаботился.
    Латвия не позволит России испортить Пасху
    "Мощная" страна - смело встали на защиту Христова Воскресения. Интересно, а как же сочетается католическое христианство и всеобщая толерантность дошедшая до абсурда в Европе и попирающая даже веру?
    rotmistr60
  12. kefan (kefan) Сегодня, 09:38
    А Моська, знать она сильна....
    kefan
  13. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 09:42
    Когда уберут из армии солдатские сидоры?Позорище.
    Сергей Д_2
  14. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:45
    А я бы по целям в Балтийском море стельнул из Каспийского bully Партнёров пора отучать от крепкого сытого сна. am
    Наблюдатель2014
  15. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 09:48
    Даже пардон, пук на границе с вымиратами будет повод для как минимум, отзыва посла, и вручения ноты про тесто lol !Из ничего сделать фарс -это все на что в нато и ес способны.
    Геркулесыч
  16. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:51
    Не будем бояться русских военных учений. Будем наблюдать, останемся бдительными и убежденными в себе, своем государстве и своей свободе. Не позволим испортить Пасху,
    добавил Пабрикс     Да, не ври Пабрикс, вы не боялись, когда были в составе России, а сейчас боитесь и будете боятся и никакая вам НАТА не поможет и вы это прекрасно понимаете. Государство Латвия, вам 18 ноября 1918 года образовала Советская Россия. А наблюдение с убеждением в себе и своей свободе на траекторию полета ракет не влияет.
    Теренин
  17. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:55
    Депутат ЕП от Латвии: не позволим России испортить Пасху

    А когда петух надоедает по-утру, что с ним делают? Правильно, для этого есть топор и пенёк.
    a.s.zzz888
  18. федоров (Валерий) Сегодня, 10:03
    Плевок на карте- глобусе что - то вякает ?
    федоров
  19. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 10:18
    "Не позволим испортить Пасху..." это как? В смысле, они на время проведения учений все рванут в Россию проводить крёстные ходы и прочие пасхальные бои на яйцах? Так у нас вроде и без них справляются желающие.
    Стройбат запаса
  20. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 10:31
    4-6 апреля тренировочные ракетные пуски в Балтийском море.

    Господа католики и лютеране, с пасхой вас! Прослушайте песню «Не переживай!» группы Секрет good
    мыслитель
  21. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:32
    Было бы неплохо посчитать экономический ущерб для Латвии, Швеции и Польши, который создают внезапные ракетные учения в Балтийском море. Нарушение движения и так далее. Если вы хотите проводить учения, попытайтесь делать это на своей территории,

    Считайте на здоровье, моск нужно тренировать, но помните
    Проблемы индейцев шерифа не волнуют
    Tusv
  22. asiat_61 (игорь) Сегодня, 11:09
    Кроме того, он заявил, что «у России достаточно собственной территории для проведения учений», назвав запланированные мероприятия «бахвальством» и «сигналом угрозы»......Это как он себе представляет, военные кораблики в степях Ставрополья? Грибы видимо хорошие попались.
    asiat_61
  23. sib.ataman Сегодня, 11:11
    Пабрикс! Ты сначала яйца пакрась, а потом призывами бросайся! Или уже...Авария при покраске-все синие?
    sib.ataman
  24. Лерыч (Валерий) Сегодня, 11:12
    С каких пор международная территория стала не нашей? Вроде ничего не нарушили. Почему не возникает вопросов по поводу сшовских учений в Карибском море? Они там мешают Мексике,Кубе,Панаме и ещё десятку государств... Всю рыбу распугали...
    Лерыч
  25. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:14
    Было бы неплохо посчитать экономический ущерб для Латвии, Швеции и Польши, который создают внезапные ракетные учения в Балтийском море.
    Ну Польша и Швеция куда ни шло, какая то экономика у них есть. Латвия то чего кипешует? У них что ни пук в сторону России, так минус 100 млн.из ВВП.
    Ныробский
  26. Васян1971 (Василий) Сегодня, 11:20
    " Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс призвал латвийских граждан не бояться «русских учений»."
    А их никто и не боится. Ну, разве что некоторых "депутатов еврпарламента"...
    Васян1971
  27. майор147 Сегодня, 11:35
    "останемся бдительными и убежденными в себе, своем государстве и своей свободе."
    Вся их "свобода" заключается в разрешении их хозяевами говорить, что они "свободны"!
    майор147
  28. ополченец2 (Александр) Сегодня, 11:41
    (Сообщение разбито на части из-за своего размера. Это часть первая). А здесь, ребята, не так все просто. Здесь уже давят не только на гонады, а разминают более глубинные регистры. Идут аллюзии к смыслообразующим и мировоззренческим основам (помните «Got mit uns» – «Бог с нами» на пряжках ремней фашистов? То есть, это значило - мы люди, с нами Бог, мы с Богом против «нелюдей»). Для такой вот игры сначала целенаправленно создается и систематически внушается специально выстроенная картина мира. И это, что интересно, делается в расчете на дальнейшую самоокупаемость затраченных усилий. Как это делается? Для примера приведу краткие выдержки из российского журнала «Иностранная литература №3 2015», в котором дается обзор лучших образцов современной литовской литературы. (Журнал, кстати, издается при поддержке Правительства РФ).
    Из Предисловия к журналу: «…после 1989 года начались перемены и радостные и болезненные, предопределенные крахом тоталитаризма.
    Огромный интерес вызвали воспоминания о ссылке Дали Гринкявичуте (1927-1987) «Литовцы у моря Лаптевых». Записки и дневники партизан свидетельствовали о том, что люди в Литве не смирялись с оккупацией, о чем свидетельствует один из самых содержательных и эмоционально написанных документов – дневник Лионгинаса Балюкявичюса, полвека пролежавший в архиве КГБ.
    Вышли в свет сборник поэзии литовской эмиграции «Бездомные» (1989) и большая антология поэзии «Литва ссыльных» (1990), появились в печати стихи, которые ранее прятали на чердаках, закапывали в землю, замуровывали в стены. «Белый саван» вошел в национальную школьную программу и стал самой читаемой книгой выпускников. Это связано с долгими годами замалчивания правды…
    Продолжавшаяся полвека несвобода…».
    Теперь по порядку об этих самих литературных произведениях, вошедших в школьные программы.
    ПЕРВОЕ. Пьеса Марюса Ивашкявичуса. «Мистр. Драма.». Здесь о Шопене и Жорж Санд. Тут же и Бальзак. «Жорж Санд: А все-таки, Адам, ты литвин или ты поляк? Адам: По рождению – литвин. Но… если шире – поляк. Маргарет: А по паспорту? Шопен: По паспорту, сударыня, мы… русские. Санд: Они узурпированы. Маргарет: I am sorrу. So sorry…Шопен: О Господи, Ты видно, из москалей если не видишь, как мучится Польша!... Бальзак: …Мария Валевская – великая любовь Бонапарта. Бедняге пришлось присягнуть, что он вызволит из-под русских Польшу, тогда лишь она легла под него…Целина:…. Мама над Пушкиным смеялась, говорила, до чего же он некрасивый, кудлатый…А перед Адамом… как-то подтягивалась и все вокруг затмевала собой…».
    ВТОРОЕ произведение Юдиты Вачюнайте. Из книги «Гостиница Марбе». «… Мама иногда украдкой плачет, и я слышу зловещее слово «Сибирь», но не вполне понимаю, что случилось с ее сестрами. … Из шестерых бабушкиных детей одна лишь моя мама осталась дома. Остальные пятеро – в сибирской ссылке и лагерях. В каморке ютилась ее дочь, моя тетка Эляна, с мужем Пиюсом – вернулись из Якутска, где на веки вечные оставили у ледяного моря Лаптевых свою умершую маленькую дочурку».
    ТРЕТЬЕ литературное творение. Ричардас Гавялис. «Безрукий».
    Здесь о тюрьме в Сибири и лесоповале (из 26 выжили только 2). Один из заключенных отрубает себе кисть руки и пускает ее на деревянном плотике вниз по реке. «Но нету у меня ни чем писать, ни на чем…К обледеневшей коре ржавым гвоздем была прибита кисть человека… Эта кисть была знаком, который обязан был понять каждый.»
    ополченец2
  29. ополченец2 (Александр) Сегодня, 11:44
    Это часть вторая. ЧЕТВЕРТОЕ. (Это то, что классика и в школьной программе). Ромуальдас Гранаускас. Из книги «Жития святых. Св. Паулина». Здесь о девочке, сиротrt и уродливой инвалидке, которую @изнаси@ловали@ до смерти красные. Сначала, правда, ее целует молодой литовский паренек-поэт: «… И поцеловал ее. Она закричала в испуге: Паулюс!... Как ты можешь… Ведь я неученая, и! И договорила одними губами: … и кривая…Паулюс ей ответил спокойно, только чуть медленнее произнося слова: Знаешь, для поэтов не так важна внешняя красота женщины, как ее душа. А твоя душа чиста и прекрасна, как…- он поднял глаза ввысь и поглядел на дубовые ветви. Как белая роза!...». В студенческой кепке сдвинутой набок, и чубом, выбившимся из-под нее… В другие вечера он тоже читал ей свои стихи… Там были слова и про их любовь. Правда, самого слова «любовь» не было, только про белую розу, которая в лунные ночи светит, как золотая. Паулина сама догадалась, что это про их любовь.» Ну а потом приход Красных и понеслось. Тут стилистика меняется: «Война кончилась, снова пришли русские… Русские стали забирать литовцев в свою армию. Молодым ребятам, кто еще не пошел в партизаны, надо было прятаться, чтоб не призвали, и ждать, когда пожалуют америкосы и вместе с нашими партизанами вышибут этих русских с литовской земли. Никто не думал, что они тут разместятся, как дома, надолго. … Как-то вечером, перед закатом, в то их лучшее время, пришла Бяржонскене:… Ушли сыновья мои в лес. Сама отослала и благословила: идите и не возвращайтесь, пока Литва не будет свободна!... …пустой проселок, по которому изредка проезжал раздолбанный грузовик, полный стрибами и солдатами (Стрибы – ополченцы советских добровольных истребительных отрядов в послевоенной Литве. Прим. пер.). Были дни, когда стрибаки вваливались и к ним. Всем отрядом, понятно, ведь по одному боялись.
    Перед войной в местечке был доктор, хороший доктор, но русские, как пришли в первый раз, его выслали, а теперь в большом, красивом докторском доме угнездился самый их ястребятник. …Все немногие жители Дравалиса точно знали, что Язбутис был красный. Еще до войны старый Бяржонскис нанял его в батраки, но совсем никудышный был из того работник. … Красный и вправду был красный: и лоб, и круглые щеки, а среди той красноты издалека сверкали глазные белки. Есть такая болезнь, когда у человека белеют и вылазят на лоб глаза. … Чей-то кулак ударил ее меж лопатками: Пошла!... Сзади клацнул ружейный затвор. … Влоб был неженатый мужчина, при этом никто не слышал, чтобы он посещал в местечке какую-нибудь вдову. Возможно, он удовлетворялся, избивая ногами и кулаками ненавистного классового врага? Всяко бывает…
    Василюс лихо прищелкнул обоими каблуками и, припрыгнув, сделал «кругом»: Ага, @блин@дю@ так ночью @оттара@баним@, что и загривок ей выпрямим!...», ну и т.д.
    ополченец2
  30. ополченец2 (Александр) Сегодня, 11:47
    (Это часть третья, последняя). ПЯТОЕ произведение. «Св. Станислав». Здесь бывшие красные из предыдущего рассказа, получившие медали за эту изнасилованную до смерти горбатую девочку Паулину, чтобы выпить, пытаются продать эти медали. «На центральной площади, где когда-то стоял деревянный крест и по его бокам две темные ели, теперь сооружали памятник партизанам… уже вырыли прямоугольную яму… «Давай заложим твою медаль!» «Хрен свой закладывай, а не мою медаль! Э-эх… А на 9 мая всегда прикалывал…». «Это ж завтра… Слышь, вот Бразаусас в силе – а вдруг все вернется? … блин!!! – взревел Сопа. – Раз так – пойду и пропью!». «Слышь!... Сопе стукнула в голову добрая мысль - Пойдем и насрем в эту их яму!».
    Шестое творение. Альвидас Шляпикас. «Выпускной вальс». Здесь о выпускном вечере в школе. Описана пьянка родителей и детей, которые напиваются до галюцинаций. «Нашу школу не забудем и на стены ссать не будем!- пьяно мычал радостный Альгис, опорожняясь за углом школы…Ну-ка девчата и пацаны, выпейте и вы, сегодня уже можно! – захмелевший отец Зигмаса совал всем стакан водки, к которому то и дело прикладывался сам… Мама, ты пьяна… Танец закончился, все опять бросились к еде... Мама взяла бокал, подошла к директору… Отец Зигмаса, расстегнув пиджак, со знанием дела продолжал разливать водку всем подряд, настаивая, чтоб каждый пил до дна…». Ну и т.д.
    Седьмое произведение. Дануте Калинаускайте. «Выселить призрака».
    «Сразу ясно – дом, вроде этого, никто добровольно не покидает, если к тому не вынудят пожар, болезнь или смерть. Родителей однажды вынудили – в войну, когда немцы погнали отца рыть окопы, а пятнадцатилетнюю маму с родителями и братьями – выгребать руками свиной навоз у хозяев в Германии. У мамы в ту пору пропало все… «Это пустяки, - говорила мама, когда русские стали бомбить вереницы беженцев, - ведь все богатство не стоит и ломанного гроша». В вязкой хляби дорог Померании среди разбросанных свитков дорогущего английского шелка и тончайших фарфоровых предметов – вывороченные кишки; еще «живые», дышащие, но уже перепачканные землей, и ничьи легкие; глаза, выскочившие далеко из орбит и глядящие с ужасом из древесной гущи…».
    Далее - поэзия. Из «Предисловия»: «В Московском отделении общества «Мемориал» хранится часть документов, изъятых КГБ при первом аресте А.И. Гинзбурга летом 1960 года. Среди них - … листы со стихами литовских поэтов-эмигрантов».

    Затем раздел «Документальная проза». Альфонсас Ника-Нилюнас. «Фрагменты дневника 1938-1975». К примеру: «1 сентября 1939 года. Приходит папа из Утяны и торжественно объявляет, что началась война. Сегодня утром немецкая армия перешла границу Польши и наступает по всему фронту». «23 июня 1941 года. Сегодня настроение в корне изменилось. Никто больше не верит в победу советского оружия. … Даже поэт К.Ж., еще вчера предсказывавший быстрое взятие Берлина, вдруг «онеметчился» и теперь с не меньшим энтузиазмом толкает речи о походе на Москву». … «17 октября 1943 года. Сам он непоправимый оптимист, но тут полностью был согласен с пессимистом Йонасом: «Да поверьте, приближается большевистская чума! Дева смерти уже появилась!»… «12 февраля 1944. Вильнюс. Немцы отступают по всему фронту. Не севере Ленинграда окружение уже прорвано и самый опасный для Литвы фронт идет по линии Новгород – Старая Русса – Холмы – Витебск – Орша… Но в Вильнюсе пока никто из-за этого не волнуется. Увы, этот фаталистичный покой обманчив. Хорошо не думать об опасности и откладывать все на завтра. Боюсь, что скоро нам, всему народу, придется опять учиться выживать – кто волком, кто лисой, долгие годы жить нацией без государства и пытаться сохранить себя.». «22 июня. Наша хозяйка пани Бренштейн вернулась из города и очень взволнованно рассказывала, как встретила военного польской кавалерии, из «бывших», который ее предупредил («ссылаясь на надежные источники»), что большевики через две недели будут в Минске, а может и в Вильнюсе. Мы с Паулаускасом пытаемся ее успокоить».
    Ну и так далее.
    Вот к таким образом обработанным людям, если их можно назвать «людьми», то есть думающими существами, и обращается этот правительственный литовский член. А вы для него – иные, это те, кто не с Богом.
    ополченец2
  31. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:30
    Цитата: karish

    Бог един в своей ипостаси , и Бог един для всех верующих ( в монотоистических религиях ).

    sabakina
  32. дед_Костя Сегодня, 14:01
    Если каждый день по сто раз возвещать миру фразу: "Не надо бояться!", то через неделю... вероятно... никто уже не будет бояться!
    дед_Костя
  33. hiller (hiller) Сегодня, 14:31
    Пасха у нас... а у сателлитов - наблюдение
    hiller
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