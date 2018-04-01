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Депутат ЕП от Латвии: не позволим России испортить Пасху
Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс призвал латвийских граждан не бояться «русских учений», передает РИА Новости.
При этом военное ведомство Латвии признало, что по международным договорам Россия имеет право на проведение подобного учения в указанном районе.
Евродепутат также посетовал на экономические потери, которые понесут Латвия, Швеция и Польша, поскольку на время тренировок будет закрыто судоходство в этом районе.
Кроме того, он заявил, что «у России достаточно собственной территории для проведения учений», назвав запланированные мероприятия «бахвальством» и «сигналом угрозы».
Ранее стало известно, что Минобороны Латвии вызвало российского военного атташе Андрея Лобова из-за планов Москвы провести тренировочный пуск ракет «над исключительной экономической зоной прибалтийской республики».
Латвия не позволит России испортить Пасху,написал Пабрикс в «Твиттере», имея в виду заявленные Москвой на 4-6 апреля тренировочные ракетные пуски в Балтийском море.
Не будем бояться русских военных учений. Будем наблюдать, останемся бдительными и убежденными в себе, своем государстве и своей свободе. Не позволим испортить Пасху,добавил он.
При этом военное ведомство Латвии признало, что по международным договорам Россия имеет право на проведение подобного учения в указанном районе.
Евродепутат также посетовал на экономические потери, которые понесут Латвия, Швеция и Польша, поскольку на время тренировок будет закрыто судоходство в этом районе.
Кроме того, он заявил, что «у России достаточно собственной территории для проведения учений», назвав запланированные мероприятия «бахвальством» и «сигналом угрозы».
Было бы неплохо посчитать экономический ущерб для Латвии, Швеции и Польши, который создают внезапные ракетные учения в Балтийском море. Нарушение движения и так далее. Если вы хотите проводить учения, попытайтесь делать это на своей территории,написал Пабрикс в другом сообщении.
Ранее стало известно, что Минобороны Латвии вызвало российского военного атташе Андрея Лобова из-за планов Москвы провести тренировочный пуск ракет «над исключительной экономической зоной прибалтийской республики».
Использованы фотографии: ocean-media.su/Виталий Костриченко
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