Противотанковые средства советской пехоты (часть 2)

Кумулятивная граната ПГ-82

Станковый гранатомёт СПГ-82

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-2 и кумулятивная граната ПГ-2



Учебная граната РГК-3 и её разрез

РПГ-4

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 и реактивная граната ПГ-7В



Противотанковая реактивная граната ПГ-7ВМ

Уничтоженные израильские танки

73-мм станковый противотанковый гранатомёт СПГ-9

Снаряды к СПГ-9

РПГ-16

Десантник с РПГ-16

http://weaponland.ru/load/granatomet_spg_82_sg_82/61-1-0-487

http://russianguns.ru

http://ryadovoy.ru/militarizm/antiarmored/grenade_RPG.htm

После окончания Второй мировой войны в арсенале советской пехоты имелись противотанковые 14,5-мм ружья и ручные кумулятивные гранаты РПГ-43 и РПГ-6, что уже не соответствовало современным реалиям. Противотанковые ружья, хорошо проявившие себя в начальный период войны, не могли пробить броню перспективных танков даже при стрельбе в упор, а применение ручных противотанковых гранат было связано с очень большим риском. Советское военное руководство прекрасно понимало необходимость создания лёгких и эффективных противотанковых средств, способных бороться не только с существующими, но и с перспективными танками. Хотя разработка реактивных гранатометов, ведущих огонь кумулятивными гранатами, началась ещё в годы войны, на вооружение они поступили уже в послевоенное время.В 1942 году в СКБ №36 Наркомата нефтяной промышленности СССР под руководством главного конструктора Н.Г. Григоряна началось проектирование станкового гранатомета СПГ-82. Первоначально разработчики планировали использовать «турбореактивную» гранату, стабилизация которой на траектории осуществлялась вращением. Однако испытания показали, что при вращении со скоростью несколько сотен оборотов в секунду происходит сильное «разбрызгивание» кумулятивной струи, что отрицательно сказывается на бонепробиваемости. В связи с этим, было решено заново сконструировать кумулятивный боеприпас и выполнить его невращающимся. После чего к данной работе подключился конструктор П.П. Шумилов.В хвостовой части гранаты ПГ-82 на сопле реактивного двигателя разместили кольцевой стабилизатор с шестью жесткими перьями. В качестве реактивного топлива использовался заряд бездымного нитроглицеринового пороха. Кумулятивная граната массой 4,5 кг могла пробить 175 мм гомогенную броню.Тонкостенный ствол гранатомета СПГ-82 состоял из казённой и дульной частей, которые соединялись между собой муфтой. Ствол в свою очередь монтировался на станок с колесным ходом и складным щитом. Основным назначением щита была защита расчёта от воздействия пороховых газов реактивного двигателя. При выстреле застекленные смотровые окна в щите автоматически закрывались металлическими защитными заслонками. На стволе крепились плечевой упор и механический прицел. Выстрел производился при помощи самовзводного ударно-спускового механизма.Расчёт станкового гранатомета состоял из трех человек: наводчика, заряжающего и подносчика боеприпасов. Дальность прямого выстрела станкового гранатомёта СПГ-82 составляла 200 метров, а боевая скорострельность – до 6 выстр/мин. Масса СПГ-82 в боевом положении - 32 кг, что было даже меньше, чем у пулемёта СГ-43 на колёсном станке. Станковый гранатомет СПГ-82 приняли на вооружение в 1950 году. Для того времени это было достаточно эффективное оружие, способное пробить лобовую броню большинства современных танков.Организационно станковые 82-мм гранатометы являлись противотанковым средством мотострелкового батальона. Боевое крещение СПГ-82 состоялось в Корее. При достаточно эффективности против бронированных целей выяснилось, что в боекомплект желательно ввести осколочный боеприпас. В связи с этим была разработана осколочная граната ОГ-82. Дальность стрельбы осколочной гранатой составляла 700 м. Введение гранаты осколочного действия позволило расширить боевые возможности гранатомета. Появилась возможность, помимо борьбы с танками, успешно решать задачи по поражению огневых средств и живой силы противника.Одновременно с 82-мм гранатометом проектировался его увеличенный 122-мм вариант. В ходе испытаний СПГ-122 выяснилось, что он нуждается в доработке, так как из-за мощной реактивной струи представляет опасность для своего расчёта. Доработанный гранатомёт, получивший обозначение СГ-122, успешно прошел испытания. Его боевая скорострельность составляла 5 выстр/мин, а масса – 45 кг. При дальности прямого выстрела 200 м, кумулятивная граната СГ-122 могла пробить 300 мм броню. Так как более лёгкий и компактный СПГ-82 вполне удовлетворял предъявляемым к нему требованиям, СГ-122 в серийное производство не запускался.В 60-70-е годы, по мере замены в Советской Армии более совершенными образцами, гранатометы СПГ-82 поставлялись союзникам СССР по Варшавскому договору и в страны «третьего мира». Данный станковый гранатомет активно использовался в ходе боевых действий в локальных конфликтах. Но в настоящий момент он безнадёжно устарел и выведен из эксплуатации.Практически одновременно с СПГ-82 в войска начались поставки ручного противотанкового гранатомета РПГ-2. Гранатомет, во многом напоминавший РПГ-1, был создан в Конструкторском бюро ГСКБ-30 Министерства сельскохозяйственного машиностроения под руководством А.В. Смолякова. Имея сходное устройство, РПГ-2 существенно превосходил РПГ-1 по боевым характеристикам, в первую очередь, по дальности поражения цели. Дальность прямого выстрела РПГ-2 была увеличена в два раза и составляла 100 метров. Кумулятивная 82-мм надкалиберная граната ПГ-2 массой 1,85 кг после срабатывания донного взрывателя могла пробить 200 мм броню, что позволяло уничтожать тяжелые танки того времени. Гранатомёт весил 4,5 кг и имел длину - 1200 мм. Хотя в качестве метательного заряда, как и в не принятом на вооружение РПГ-1, использовался чёрный порох, за счёт увеличения длины пусковой трубы и калибра с 30 до 40 мм удалось существенно повысить дальность прицельного выстрела. Конструкция гранатомета была очень простой. Ствол изготавливался из 40-мм стальной цельнотянутой трубы. В средней части ствола для защиты от ожогов при выстреле и более комфортного использования оружия в условиях низких температур имелись деревянные накладки. Для наводки оружия использовался механический прицел, рассчитанный на дистанцию до 150 м. Ударно-спусковой механизм куркового типа с бойковым механизмом обеспечивал надежность и удобство производства выстрела.К кумулятивной гранате ПГ-2 с помощью резьбового соединения перед выстрелом крепилась картонная гильза, снаряженная чёрным ружейным порохом. Стабилизация гранаты в полёте происходила шестью гибкими стальными перьями, свернутыми вокруг трубки и разворачивающимися после вылета из ствола.В силу хороших боевых и служебно-эксплуатационных данных, а также невысокой стоимости РПГ-2 получил широкое распространение и применялся во многих локальных конфликтах. Помимо борьбы с бронетехникой гранатомет в ходе боевых действий часто использовался для уничтожения огневых точек и лёгких фортификационных сооружений. РПГ-2 широко поставлялся союзникам СССР, а ряд стран получил лицензию на его производство. Так как в конце 60-х - начале 70-х толщина брони западных танков заметно возросла, с целью повышения бронепробиваемости в Польше и КНР разработали собственные кумулятивные гранаты с лучшими характеристиками. В КНДР также приняли на вооружение гранату с осколочной рубашкой, которая могла эффективно применяться против живой силы.РПГ-2 являлся весьма удачным оружием, при его создании были заложены технические решения, ставшие в дальнейшем базовыми при создании более совершенных гранатомётов. Китайские копии РПГ-2 до сих пор состоят на вооружении в ряде азиатских и африканских стран. В то же время гранатомет не был лишен недостатков. Использование в метательном заряде черного пороха, обладавшего невысоким энергетическим потенциалом, при выстреле приводило к образованию облака густого белого дыма, демаскирующего гранатометную позицию. В условиях повышенной влажности картонная гильза разбухала, что затрудняло заряжание, а сам порох, отсырев, становился непригодным для стрельбы. В связи с невысокой начальной скоростью гранаты ПГ-2 – 85 м/с, она была очень подверженной сносу ветром на траектории. Попасть в танк при боковом ветре 8-10 м/с на дистанции 100 метров мог только хорошо тренированный гранатомётчик.В конце сороковых годов конструкторы ГСКБ-47 (ныне НПО «Базальт») создали новую ручную противотанковую гранату РКГ-3. Данный боеприпас должен был заменить в войсках ручные кумулятивные гранаты РПГ-43 и РПГ-6. Помимо повышения бронепробиваемости большое значение уделили безопасности обращения. При массе 1,07 кг и длине 362 мм, хорошо подготовленный боец мог метнуть гранату на 20-22 м. Граната первой модификации могла пробить 150 мм броню при угле встречи до 30° к нормали, что позволяло уверенно поражать не только крышу корпуса, но и лобовую броню средних танков.По сравнению с кумулятивными гранатами, разработанными в военное время, конструкция РГК-3 была более продуманной. Во избежание несчастных случаев противотанковая граната имеет четыре предохранения. При подготовке гранаты к применению, в рукоятку требовалось поместить запал, после чего привинтить её к корпусу. После удаления чеки с кольцом происходила разблокировка подвижной муфты и планки. Инерционный механизм из подвижной муфты и нескольких шариков не позволяли сработать ударному механизму до того, как боец сделает замах и бросит гранату к цели. После энергичного замаха и броска этот предохранитель инициировал отделение откидной планки и донной крышки рукоятки. После сброса крышки из рукоятки выбрасывался матерчатый стабилизатор. Раскрывшийся стабилизатор ориентировал гранату головной частью по направлению полёта и сдвигал с места специальный подпружиненный стержень, удерживаемый на месте шариками и пружиной. Ещё одним предохранителем являлась пружина ударного механизма. В полете она удерживала инерционный груз и ударник в крайнем заднем положении. Срабатывание инерционного ударного механизма и подрыв кумулятивного заряда могли произойти только при ударе о твёрдую поверхность головной части гранаты. Хотя граната стала более безопасной, применять её разрешалось только из укрытия.В середине 50-х на вооружение приняли усовершенствованные модификации – РКГ-3Е и РКГ-3ЕМ. Конструкция боеприпасов не изменилась, улучшения коснулись только кумулятивного заряда и технологии производства. Новые гранаты получили кумулятивный заряд с медной облицовкой кумулятивной воронки. Кроме того, изменилась форма воронки. Благодаря доработкам бронепробиваемость гранаты РКГ-3Е составила 170 мм, а РКГ-3ЕМ – 220 мм гомогенной брони.Противотанковые гранаты семейства РГК-3 являлись штатным оружием советской пехоты до принятия на вооружение одноразовых реактивных гранат РПГ-18 «Муха». На складах мобилизационного запаса МО РФ эти гранаты имеются до сих пор. В советские времена РГК-3 широко поставлялись за рубеж и активно использовались в региональных войнах. В ходе вторжения в Ирак вооруженные силы США потеряли от воздействия этих, казалось бы, безнадёжно устаревших боеприпасов несколько танков и бронетранспортёров.Во второй половине 50-х в нескольких конструкторских бюро велось создание ручных противотанковых гранатомётов. Противотанковое оружие нового поколения должно было, как минимум, вдвое превосходить РПГ-2 по дальности стрельбы и обеспечивать пробитие лобовой брони всех существующих на тот момент танков, а также иметь запас бронепробиваемости, что позволяло бороться с перспективными бронированными машинами. Кроме того, отдельно обговаривалось повышение надёжности и влагостойкость заряда реактивного топлива.В 1957 году начались испытания РПГ-4, созданного в ГСКБ-47. Фактически РПГ-4 представлял собой увеличенный в размерах гранатомет РПГ-2. В отличие от РПГ-2 ствол РПГ-4 имел увеличенную зарядную камеру и калибр 45 мм. Что с одновременным использованием топлива на основе нитроглицеринового пороха поспособствовало повышению начальной скорости гранаты и прицельной дальности стрельбы. На казенной части ствола с целью рассеивания реактивной струи появился раструб.Масса гранатомета составляла 4,7 кг, длина -1200 мм. Дальность прямого выстрела – 143 м. Прицельная дальность – 300 м. Противотанковая кумулятивная граната ПГ-2 калибра 83-мм и массой 1,9 кг, по нормали могла пробить 220 мм гомогенную броню. Стабилизация гранаты на траектории осуществлялась шестью пластинчатыми лопастями, которые до выстрела находятся в сложенном состоянии.Противотанковый гранатомет РПГ-4 с успехом прошел полигонные испытания, и по своим характеристикам вполне устраивал военных. В 1961 году была выпущена опытная партия гранатомётов, предназначенная для войсковых испытаний. Но, как известно, лучшее – враг хорошего. Практически одновременно с РПГ-4 заказчику был предъявлен более совершенный РПГ-7, ставший впоследствии оружейной классикой и гранатомётом «всех времён и народов».В ходе создания РПГ-7 конструкторы ГСКБ-47 учли опыт боевого применения отечественных и иностранных противотанковых гранатометов. В разработке также принимали участие специалисты Ковровского механического завода и Тульского ЦКИБ СОО. Кумулятивная граната и реактивный двигатель разработаны под руководством В.К. Фирулина.Уникальной особенностью противотанковой гранаты ПГ-7В стало использование пьезоэлектрического взрывателя. Для стабилизации гранаты в полёте используются четыре раскрывающиеся лопасти. С целью повышения кучности стрельбы и компенсации погрешностей при изготовлении гранате за счёт наклона лопастей стабилизатора передаётся вращение со скоростью несколько десятков оборотов в секунду. Надкалиберная 85-мм противотанковая граната ПГ-7 при массе выстрела 2,2 кг могла пробить 260 мм броню. Начальная скорость гранаты – около 120 м/с, в конце активного участка она возрастает до 300 м/с. Благодаря относительно высокой начальной скорости и наличию активного участка работы реактивного двигателя, по сравнению с ПГ-2, удалось существенно увеличить точность и дальность стрельбы. При дальности прямого выстрела 330 м, прицельная дальность - около 600 м.В основе конструкции РПГ-7 использованы удачные технические решения РПГ-2 с пусковым устройством многоразового применения и выстрелом с надкалиберной боевой частью. В средней части ствола РПГ-7 имеется специальная зарядная камора, которая позволяет более рационально использовать энергию метательного заряда. Для рассеивания реактивной струи при выстреле предназначен раструб в казенной части ствола. Ручной гранатомёт РПГ-7, помимо механического прицела, комплектовался оптическим 2,7 кратным прицелом ПГО-7. В оптическом прицеле имелась шкала дальномерной сетки и боковых поправок, что повышает точность стрельбы и позволяет эффективно вводить поправки с учётом дальности и скорости движения цели. После принятия на вооружение новых более эффективных кумулятивных гранат, на гранатометы стали монтировать прицелы (ПГО-7В, ПГО-7В-2, ПГО-7В-3 и т.д.) в которых учитывалась баллистика разных типов гранат. Кроме штатного оптического прицела имеется возможность установки ночных прицелов. У гранатометов с индексом «Н» имеется механизм, отключающий прицел в момент выстрела, для предотвращения его засветки вспышкой при выстреле.В зависимости от модификации и назначения боеприпасы РПГ-7 имеют калибр 40 -105 мм с бронепробиваемостью до 700 мм за динамической защитой, и массу от 2 до 4,5 кг. В 80-90-е году специалистами «Базальта» для РПГ-7 были созданы осколочные и термобарические гранаты, что серьёзно расширило гибкость применения и боевую эффективность.В Сухопутных войсках Советской Армии гранатометчик имелся в каждом мотострелковом отделении. РПГ-7 в течение десятилетий являлся основным типом противотанкового гранатомёта в Советской Армии. При весе в зависимости от типа гранаты 8,5-10,8 кг и длине 950 мм гранатомёт мог поражать все танки потенциального противника. По заказу воздушно-десантных войск был создан РПГ-7Д, конструкция которого позволяла разбирать ствол гранатомета при подготовке к десантированию. Гранатомет РПГ-7, принятый на вооружение в 1961 году, благодаря созданию для него выстрелов повышенной эффективности до сих пор способен бороться с современной бронетехникой. По массогабаритным и боевым характеристикам, критерию «стоимость-эффективность», РПГ-7 с современными типами реактивных гранат до сих пор не имеет конкурентов.Впервые РПГ-7 был использован в бою в середине 60-х во Вьетнаме. Вьетнамские партизаны, у которых до этого уже имелись РПГ-2 советского и китайского производства, быстро оценили возможности нового гранатомёта. С помощью РПГ-7 боролись не только с американской бронетехникой, но и наносили эффективные удары по транспортным колоннам и укреплённым позициям. В джунглях Юго-Восточной Азии выяснилось, что противотанковый гранатомёт может быть эффективным средством борьбы с низколетящими вертолётами. Неоднократно отмечались случаи, когда пилоты американских штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков прекращали атаку или осуществляли неприцельный сброс бомб, приняв выстрел из гранатомета за зенитную ракету ПЗРК. РПГ-7 также неплохо проявил себя в арабо-израильских конфликтах.По опыту войны «Судного дня» в сирийской армии был сформирован «противотанковый спецназ», бойцы которого вооружались гранатометами РПГ-7 и переносными ПТРК. В 1982 году сирийский «противотанковый спецназ» сумел нанести израильским танкистам ощутимые потери в ходе боёв в Ливане. При массированном прицельном обстреле из гранатометов не всегда даже помогала «реактивная броня» Blazer. Косвенным признанием высоких боевых свойств РПГ-7 стал тот факт, что трофейные советские гранатомёты состояли на вооружении в Армии обороны Израиля. РПГ-7 активно использовались в вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, став своего рода «калашниковым» среди гранатометов. Именно с попаданиями гранат ПГ-7 связаны основные потери бронетехники «антитеррористической коалиции» в Афганистане и Ираке. Хотя в Российской Армии имеются более современные противотанковые гранатомёты, РПГ-7 последних модификаций являются наиболее массовыми среди многоразовых гранатомётов, состоящих на вооружении. Будучи одним из наиболее распространенных и эффективных образцов лёгкого противотанкового вооружения, РПГ-7 используется в армиях более чем 50 государств. С учётом зарубежных копий количество произведённых РПГ-7 составляет примерно 2 млн. экземпляров.Одновременно с работами по созданию лёгкого противотанкового гранатомета, пригодного для переноски и применения одним стрелком, велось создание станкового гранатомёта, который по дальности и точности стрельбы должен был многократно превзойти СПГ-82. Командование Сухопутных войск желало существенно увеличить дальность эффективного огня противотанковых средств мотострелковых подразделений.В 1963 году на вооружение был принят 73-мм станковый противотанковый гранатомёт СПГ-9 «Копьё». Так же, как и РПГ-7, он был создан в ГСКБ-47 (ныне ФГУП «Базальт»). Для стрельбы из гранатомёта использовалась активно-реактивная граната ПГ-9, разгонявшаяся после окончания работы двигателя до 700 м/с. Благодаря достаточно высокой скорости полёта, сравнимой со скоростью артиллерийского снаряда, ПГ-9 по сравнению с ПГ-7 имела гораздо лучшую точность попадания и намного большую дальность.В хвостовой части выстрела ПГ-9 находится реактивный двигатель, который запускается после вылета гранаты из ствола. Стартовый заряд состоит из навески нитроглицеринового пороха в матерчатом картузе. Воспламенение стартового заряда осуществляется специальным воспламенителем с электрозапалом. После того как граната покинет ствол, раскрывается шестипёрый стабилизатор. В хвостовой части ПГ-9 имеются трассеры, с помощью которых можно наблюдать полёт на траектории. Кумулятивная граната в зависимости от модификации способна пробить 300-400 мм гомогенной брони. Как и ПГ-7, граната ПГ-9 снабжена высокочувствительным пьезоэлектрическим взрывателем.Конструктивно СПГ-9 - это лёгкое казнозарядное безоткатное орудие, установленное на треножном станке. При длине ствола 670 мм эффективная дальность стрельбы по танкам составляет 700 метров, что более чем вдвое выше дальности ведения эффективного огня РПГ-7. Скорострельность до 6 выстр/мин.В начале 70-х в войска начал поступать модернизированный вариант СПГ-9М. В состав боекомплекта вошли выстрелы с повышенной бронепробиваемостью и увеличенной до 900 метров дальностью прямого выстрела. К модернизированному станковому гранатомёту была принята осколочная граната ОГ-9. Она не имеет реактивного двигателя, а только стартовый пороховой заряд. Максимальная дальность стрельбы ОГ-9 - 4500 метров. Новая версия гранатомета оснащалась прицельным приспособлением ПГОК-9, которое состоит из двух отдельных прицелов: один для стрельбы кумулятивными гранатами прямой наводкой, второй – для применения осколочной гранаты.Масса гранатомёта в боевом положении составляет 48 кг, длина – 1055 мм. На поле боя гранатомёт может транспортироваться на небольшие расстояния расчётом из четырёх человек. Для транспортировки на большие расстояния гранатомет разбирается на отдельные узлы. Специально для воздушно-десантных войск создана модификация с колёсным ходом. Массогабаритные характеристики СПГ-9 позволяют монтировать его на различные транспортные средства и лёгкую бронетехнику. Это качество оказалось особенно востребовано в ВДВ и в мобильных разведывательно-ударных подразделениях. В ходе региональных войн гранатометы на мобильных шасси, как правило, использовались не для борьбы с бронетехникой, а для поражения живой силы осколочными гранатами и разрушения лёгких укрытий.СПГ-9, пришедший на смену СПГ-82, будучи достаточно тяжелым оружием, не заслужил такой славы, как РПГ-7. Тем не менее, этот станковый гранатомет также получил широкое распространение. Помимо СССР лицензионное производство гранатометов СПГ-9 и боеприпасов к нему велось в ряде стран бывшего Восточного блока. Это оружие хорошо проявило себя во множестве локальных войн. Относительно небольшой вес и хорошая точность дают возможность эффективного использования СПГ-9 в уличных боях. Советские станковые гранатомёты можно увидеть в репортажах, снятых на Юго-востоке Украины и в Сирии. В начале этого года в российских СМИ появилась информация, что модернизированные СПГ-9, оснащённые новыми ночными прицелами, применяются российскими специальными подразделениями в качестве оружия огневой поддержки.В 1970 году на вооружение был принят достаточно уникальный ручной противотанковый гранатомёт РПГ-16 «Удар», созданный в ТКБ под руководством И.Е. Рогозина. Уникальность данного образца, созданного специально для ВДВ, заключалось в том, что в нём использовалась калиберная 58,3 – мм кумулятивная граната ПГ-16, а сам гранатомёт можно было разобрать на две части.Благодаря высокой начальной и маршевой скорости полёта существенно увеличились дальность прямого выстрела и точность. Круговое вероятное отклонение ПГ-16 на дальности 300 м было примерно в 1,5 раза меньше, чем у ПГ-7В. Дальность прямого выстрела составляла 520 м. При этом, несмотря на относительно небольшой калибр - 58,3-мм, граната ПГ-16, за счёт использования более мощного взрывчатого вещества в сочетании с медной облицовкой кумулятивной воронки и точного подбора фокусного расстояния обладала бронепробиваемостью 300 мм. В то же время, по сравнению с РПГ-7, специально разработанный десантный гранатомёт был более крупным и тяжелым. Его масса составляла – 10,3 кг, а длина в собранном виде – 1104 мм.Превосходя РПГ-7 по дальности эффективного огня почти в два раза, РПГ-16 до появления танков нового поколения с многослойной лобовой бронёй вполне удовлетворял предъявляемым требованиям. Однако, несмотря на высокую точность и приличную дальность стрельбы, РПГ-16 не обладал модернизационным потенциалом. Если у РПГ-7 имелась возможность увеличения габаритов надкалиберной кумулятивной гранаты, то в случае с ПГ-16 такой возможности не было. В итоге после принятия на вооружение в НАТО «Абрамсов», «Челленджеров» и «Леопардов-2» РПГ-16 стремительно устарел и десантура полностью перешла на РПГ-7Д с новыми гранатами повышенного могущества. Сведений об использовании РПГ-16 против бронетехники найти не удалось, однако десантный калиберный гранатомет с «нагруженным» стволом неплохо проявил себя в Афганистане. Так как точность и дальность стрельбы были сравнимы с дистанцией прицельного автоматного выстрела, гранатомётчики, вооруженные РПГ-16, эффективно подавляли огневые точки мятежников. По этой причине даже, несмотря на больший вес и габариты, «снайперские гранатомёты» пользовались популярностью среди военнослужащих «ограниченного контингента». В настоящее время гранатометы РПГ-16 имеются на базах хранения и в строевых частях вооруженных сил России не эксплуатируются.По материалам: